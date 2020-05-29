Если из Вашингтона поступит команда отправить экс-президента Украины Петра Порошенко за решетку, то никакие юридические уловки ему не помогут, считает адвокат Татьяна Монтян

- Татьяна, как долго еще Порошенко по закону может прятаться от следователей ГБР?

— Какие законы, о чем вы шепчете… Насколько я слышала, его адвокаты сослались на то, что ему повестку не вручали, и если вручали, то жене или еще кому-то, и то несвоевременно. Вот он, бедненький, и не сумел.

То есть до тех пор, пока не будет политической воли сделать что-то с Петей, они с ГБР будут взаимно друг друга пиарить. Чем они и занимаются. Имеют друг дружку, а деньги в кружку.

- Как вы считаете, Порошенко боится встреч со следователями?

— Да плевать он хотел на тех следователей. Он прекрасно знает, что пока из Вашингтонского обкома не дадут команду его реально дуплить, никто ему ничего не сделает. Он будет только пиариться. Поэтому плевать он на них с высокой горы хотел.

Это странная игра Порошенко, посольства США и правоохранителей Украины. Шабовта о неявке экс-президента в ГБР © Facebook, Сергей Шабовта

Для Петиного электората "заходит", что его типа политически преследуют. А для электората Зельца (Владимира Зеленского. — Ред.) — что он пытается что-то делать, но Петя саботирует.

- А юридически возможно вынесение подозрения о совершении преступления без допроса?

— Господи… У нас огромное число народа из "регионалов" даже осудили заочно. Вот Янукович — ржет как конь, сидит где-то под Москвой, а против него уже приговор. И ничего, небо на землю не упало. И не допрашивали, и присутствия не было… «Пока меня нет, они могут меня даже бить».

- То есть Порошенко еще долго будет неприкасаемым?

— До тех пор, пока Вашингтонский обком не даст команду вынести его, как стеклотару. А я так думаю, что выборы еще не скоро в Америке, поэтому зачем он им пока нужен? Им не до него.

- А пресловутые «пленки Байдена»? Будут ли они использованы в этой кампании?

— До ноября еще масса времени. А у всех народов в мире мозги и память, как у золотых рыбок. Зачем сейчас, задолго до ноября, выкидывать все козыри?

Так что я думаю, что осенью весь этот цирк начнется по полной программе, а пока еще рано. Это была только затравка.