В заочной дискуссии с Якубом Корейбой уроженец Ивано-Франковска политтехнолог Михаил Шпир призывает не мифологизировать образ Польши и не преувеличивать её реальное влияние в Европе и мире

- Михаил, на днях президент Польши Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой. Польский политолог Якуб Корейба в интервью Украина.ру заявил, что польские политики специально выступают с антироссийскими заявлениями, поскольку боятся потерять власть, а также потому, что без борьбы с Россией у Польши не будет национальной идеи. Согласны ли вы с этим? Виноград на Висле. Польша решила не стать пустыней © AFP, Janek SKARZYNSKI

— Конечно. Несмотря на мифологизацию Польши (особенно среди «евроукраинцев») как страны с невероятным экономическим ростом, её реальное влияние в мире и даже в Европе ничтожно. Украинцы хорошо помнят, как в начале девяностых польские фарцовщики приезжали на Украину, чтобы заработать на жизнь. В это сложно поверить, но ведь действительно было время, когда украинцы жили лучше поляков.

Но уже в 2004 году все кардинально изменилось. Пока Украина на первом Майдане теряла остатки суверенитета и конкурентной промышленности (цены на традиционные продукты экспорта тогда росли), Польша вступила в Евросоюз. Ей крупно повезло стать частью европейской семьи в последние сытые годы, когда ЕС смог реализовать множество инфраструктурных проектов и социальных программ на астрономические суммы — более 100 млрд евро. Результат — лучшие дороги, чем в Германии, промышленные и логистические кластеры в районе Щецина, новые аэропорты и поезда. Это всё создало видимость какого-то великого государства с быстрорастущей экономикой.

Но не стоит обманывать себя и принимать случайный успех, основанный на последних крупных вливаниях из Брюсселя, за системные экономические победы Польши. Польские политики могут пытаться симулировать большую геополитическую игру, но даже Збигнев Бжезинский не видел эту страну влиятельной фигурой на большой шахматной доске. Оппонировать России — это тренд современности и хорошая мина при плохой игре. Украинцы ведь тоже везде твердят, что защищают весь цивилизованный мир от Мордора, хотя на практике проиграли бывшим украинским же шахтерам и трактористам все заметные боестолкновения на Донбассе. Якуб Корейба: Львов – не для польских панов? Это еще посмотрим © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Раньше ходил анекдот о том, что «польский слон — лучший друг русского слона». Нынешняя Стратегия национальной безопасности Польши похожа на перевод с английского заявлений американских политиков и военных, то есть «польский слон» (хотя тут скорее напрашивается слово «моська») выбрал себе нового друга. А в Варшаве не боятся, что в случае реального конфликта США поведут себя с поляками точно так же, как с курдами в Сирии?

— Не боятся, потому что сами не верят в такой сценарий. Рискну высказать непопулярное мнение, но Россия — достаточно миролюбивая страна, и никто всерьез не может представить настоящий военный конфликт в Европе, инициированный РФ.

Ведь даже на Украине «русский слон» ведет себя максимально сдержанно. Крым забрали без единого выстрела, на Донбассе вмешивались лишь в самых критических моментах. И то не использовали свое современное вооружение, которое могло бы существенно повлиять на расстановку сил. Ведь в базе данных Минобороны РФ есть все нужные цели, выпустить ракеты по ним, не переходя границу, — вопрос технический. Но этого никто не делает.

Мне кажется, российская элита давно приняла на вооружение спокойную и компромиссную политику «защиты русских людей на Украине»: эвакуировать всех желающих посредством раздачи гражданства и обеспечения спокойной жизни на территории РФ. Это законно, безопасно, дёшево и стратегически продуманно. Других реальных угроз от РФ я пока не вижу. Ищенко vs Корейба. Конкуренция и радость лимитрофов © РИА Новости/Владимир Трефилов, скриншот с видео телеканала Россия-1

- В упомянутом интервью Якуб Корейба много говорит об истории отношений Польши и России. В частности, он утверждает, что польские фобии и стереотипы создала сама Российская империя, приняв участие в разделе Речи Посполитой в XVIII веке. Однако в Польше не любят вспоминать, что их страна также принимала участие в разделах соседей, и речь не только о Руси в далёком XIV веке, но и о событиях ХХ века — захват Западной Украины и Западной Белоруссии в 1920-м, раздел Чехии в 1938-м…

— Это были такие «буремні часи», когда карта Европы перекраивалась многократно, и Польша здесь не уникальна. Простые люди вообще не понимали, под какой юрисдикцией находятся в конкретный момент. Даже по завершении Второй мировой войны на Западной Украине продолжались стычки подразделений УПА* со спецотрядами Советской армии. Мой дедушка, например, прошел всю войну с первого до последнего дня, а потом ещё четыре года занимался зачисткой пособников нацистов в украинских Карпатах. Я уверен, что воины УПА просто не понимали геополитической раскладки и зафиксированных границ Советского Союза.

- Пан Корейба называет себя «потомком кресовых помещиков», но при этом не упоминает о том, какое место занимает тема Восточных Кресов Речи Посполитой (нынешних западных земель Украины и Белоруссии) в политике официальной Варшавы — внешней и внутренней. Следует ли восточным соседям Польши опасаться польской экспансии вообще и территориальных претензий в частности? Украинский эксперт: Качиньский не пойдет на уступки Украине в «антибандеровском законе» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

— Думаю, не стоит опасаться пока. Хотя во Львовском горсовете много депутатов имеют второй польский паспорт и готовы в нужный момент голосовать по «крымскому сценарию», я пока оцениваю такой сценарий как маловероятный.

Польша — мононациональная и моноконфессиональная страна. Там прекрасно осознают возможности «запукров» раскачивать любую лодку. Польше выгодно иметь свой пояс влияния на Украине, но никто не решится перекраивать реальные границы ЕС и кого-то присоединять. Можно выдохнуть.

- В новой Стратегии нацбезопасности Польши Украина названа в ряду стран, которых Варшава будет поддерживать на их пути в НАТО и ЕС, две другие — это Молдавия и Грузия, с которыми Польша вообще не граничит. Киев действительно опустился в ряду польских приоритетов до уровня Кишинёва и Тбилиси или это следствие того, что всех восточных соседей в Варшаве рассматривают через призму своих русофобских настроений?

— А кого им еще поддерживать? Понятно, что номинально позиция Польши будет проявляться в поддержке украинского курса на ЕС и НАТО. Но истинные цели сугубо эгоистические (и это нормально): Польша обеспечивает себе возможность поживиться остатками украинского пирога — рынком сбыта в сорокамиллионной стране, дешевой и лояльной рабочей силой, украинскими женщинами, наконец. Качиньский – надежда Москвы на перезагрузку отношений с Польшей © AFP, JANEK SKARZYNSKI

- С одной стороны, нынешний «начальник Польши», председатель правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский неоднократно заявлял, что «Украина с Бандерой и Шухевичем в Европу не войдёт». С другой — в Варшаве закрывают глаза на героизацию украинскими властями нацистских коллаборантов, в том числе виновных в убийстве мирных поляков. Если в качестве рецепта польско-российского примирения Корейба предлагает позволить Польше «прожить спокойно сто лет», то что могло бы привести к реальному, а не декларативному польско-украинскому примирению?

— Лично мне хотелось бы, чтобы на Украине закончилась нездоровая вакханалия с героизацией нацизма и бандеровского отребья. Для этого надо упрятать по тюрьмам и психушкам «героев» последнего Майдана, которые почему-то возомнили себя великими вершителями судеб. Я полагаю, что это не такой уже фантастический сценарий. С приходом Трампа изменилась внешняя политика США, необходимость поддерживать такие деструктивные группировки по всему миру уменьшается с каждым годом.

Ни на Украине, ни в Польше, ни в России нет задачи эскалации конфликтов на своих территориях. Я верю, что нормальные люди и здравый смысл победит. У нас у всех одна задача — гармонично развиваться, обмениваться товарами и услугами, зарабатывать на этом обмене и жить счастливо. Ведь на длинной дистанции добро всегда побеждает, а м…ки — проигрывают.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ