Выгодное в спокойное время международное разделение труда оказалось едва ли не губительным при незначительном возмущении среды обитания. В каком-то смысле мир откатится к 50-60-м годам с поправкой на технологии, естественно. Так считает Андрей Лазарчук, ответивший на вопросы издания Украина.ру

- Андрей, в СМИ идут оживленные споры, что было раньше — мировой кризис, который начался с экономических факторов и усугубился пандемией, или все же пандемия, которая усугубила развитие экономического кризиса? А вы как считаете?

— Прежде чем начать отвечать, замечу, что я не эксперт, а визионер. Я пользуюсь не точной информацией, а лишь анализирую собственные ощущения.

Про грядущий и неизбежный мировой кризис стали писать лет пять-восемь назад. По моим ощущениям, он уже начал явно проявляться во второй половине прошлого года, когда по непонятным причинам лихорадило рынки, взлетали и падали цены на сырьё — ну и так далее. То есть не будь пандемии, он всё равно разразился бы. Похоже, пандемия изменила его внешнюю картину, но не внутреннюю сущность. Можно даже сказать, что пандемия подвернулась вовремя — на неё можно свалить бОльшую часть негатива.

- При определенных обстоятельствах экономический кризис может привести к вооруженному конфликту, который позволяет перераспределить ресурсы, изменить политическое и экономическое устройство мировой системы. Так было и в 30-е годы, когда Великая депрессия перешла во Вторую мировую войну и завершилась окончательным распадом колониальных империй — Франции, Великобритании, Португалии. Как вы полагаете, возможен ли подобный исход в виде вооруженного конфликта в результате нынешнего кризиса? Каким образом может измениться мир в результате нынешнего мирового кризиса, сопровождающегося пандемией? Что может измениться в мировой политической системе?

— Далеко не все экономические кризисы продолжаются войнами, и далеко не все войны вызываются кризисами. Наверное, нужно одновременное схождение в одну точку гораздо большего количества переменных.

По поводу нынешнего кризиса могу предположить, что при наиболее неблагоприятном развитии событий возможно "размягчение" мировой структуры. Это чревато и революциями, и форсированными эволюциями, и войнами. Но я не думаю, что дойдёт до большой войны как механизма радикального упрощения ситуации; скорее всего, мы будем иметь что-то вроде "торфяного пожара", который растянется на много лет.

И да, разумеется, без серьёзных перемен в мировом балансе сил не обойдётся, но что получится в результате, как именно застынет растопленный воск, не знает никто — слишком много разнонаправленных действующих сил и слишком много неизвестных факторов. Если не главный, то весьма существенный — закончится пандемия наподобие пандемии гриппа или будет расползаться наподобие пандемии СПИДа? Как вы понимаете, это два принципиально различных сценария.

- Мы видим, что государства несут в результате пандемиии и карантина колосальные потери. Каким образом мировая экономическая и политическая система будет выходить из кризиса? Почему на фоне этого кризиса США делают Китай виновником всех бед? Почему ЕС склоняется в ту же сторону, упрощая тем самым проблему?

— Насчёт колоссальных потерь позвольте усомниться: государства тратят деньги налогоплательщков, отдавая их (тем или иным способом) самим налогоплательщикам. Допускаю, что перераспределение денежных потоков даже оздоровит экономику, отсеяв те виды деятельности, которые не существенно важны для существования народа и страны.

Из кризиса не выходят, кризис неожиданно проходит сам.

Действия (а вернее риторика) США диктуется в основном внутренней повесткой. Как только пройдут выборы, о вине Китая забудут. Тем более что, подозреваю я, у Китая есть пара тузов в рукаве.

- Как вы оцениваете мировую международную систему, призванную не допустить конфликтов, не только военных, но и политических, социальных — ЕС, ООН, ВОЗ, — в преодолении кризиса и пандемии? Они справляются со своими задачами? Или вся эта система требует переустройства? Если да, каким вам видится это переустройство?

— Мне кажется, это уже давно чисто декоративные организации, выполняющие некие ритуальные действия. Ладно, за исключением ЕС, которая владеет реальными ресурсами. Если вдруг ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, ОЗХО и т.п. исчезнут, ничего не произойдёт. Ну вот исчезли "Лига наций" или там СЕАТО — кто это заметил?

- Как утверждают некоторые эксперты, в результате пандемии и последовавшего за ней карантина оказалась деформирована либеральная система устройства мира — мир без границ, транснациональный капитализм, либеральные ценности, позволяющие людям почти беспрепятственно перемещаться по миру для жизни и работы, оказалось возможным вмешательство государства в личную жизнь граждан с ограничением личных свобод — например, у миллионов людей была ограничена свобода передвижения, более того, миллионы потеряли работу, средства к существованию. Что может прийти на смену либеральной модели мироустройства? Или все останется по-старому?

— Я избегаю пользоваться терминами типа "либеральная модель", "консервативная модель" и прочими, в которые вкладывается слишком много избыточного смысла. Надо придумывать какие-то новые определения, где будут фигурировать соотношения энергии, материалов и информации. Человек при этом выносится за скобки, чтобы не было излишне эмоциональных трактовок.

Уже понятно, что по-старому не останется. Выгодное в спокойное время международное разделение труда оказалось едва ли не губительным при незначительном возмущении среды обитания. Я думаю, в каком-то смысле мы откатимся к 50-60-м годам с поправкой на технологии, естественно.

Свободная передача информации при сокращении перемещений множества уязвимых физических тел. Внезапно оказалось, что так можно жить и работать, это экономно, это быстро и эффективно.

Похоже, что та модель будущего, которую я набросал в статье "Зелёные стены", оказалась гораздо ближе, чем предполагалось.

- Как вы считаете, как мировой кризис и пандемия отразятся на социальной и политической истории человечества?

— Пока рано об этом говорить, поскольку мы не знаем, как будет происходить развитие процесса, в котором мы находимся только у самого начала. Лично я думаю, что вся эта "движуха" не менее чем на десятилетие — с драматическими и спокойными, но всё-таки связанными между собой отрезками. Но, как известно, "кризис — это возможность". Будем это помнить.