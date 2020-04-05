Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва в интервью изданию Украина.ру оценил решения президента Белоруссии Александр Лукашенко в борьбе с коронавирусом

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Сергей Александрович, насколько неожиданным было решение Лукашенко не предпринимать жесткие карантинные меры? Чем он руководствуется?

— Решения президента Лукашенко очень резко отличаются и от российских, и от европейских мер, но они очень разумны и рациональны. Есть несколько факторов, которые отличают Белоруссию от России и Европы.

В связи с санкционной войной, которую ведут европейские страны против Белоруссии, передвижение белорусов в Европу и соответственно перенос коронавируса в республику значительно меньше по сравнению с Россией. В Россию же наши граждане из Италии завезли.

В России очень большой разрыв между бедными и богатыми. Элиты особенно интенсивно ездят, и они его завозят. В Белоруссии такого большого разрыва нет, причем европейские санкции действуют в основном против элиты, поэтому передвижение представителей правящих белорусских групп в большей степени затруднено. Поэтому эта дорога завоза коронавируса в Белоруссию из Европы значительно меньше.

Третья причина — это уровень жизни. Он ниже, и это способствует меньшему числу передвижений.

Четвертая причина — низкая плотность населения. В Белоруссии она меньше, чем в крупных российских регионах, ниже, чем в Европе, и степень заражаемости тоже значительно ниже. Без денег нет любви. За что Киев обидел Лукашенко © пресс-служба президента Украины

Пятая причина — уровень дисциплинированности белорусов, который намного выше, чем в России и Европе. Там люди соблюдают правила социального дистанцирования значительно лучше.

Шестое — там очень сильное и эффективное государство. Оно в любой момент может перейти от очень мягких мер к жесткому карантину. Если в Европе такой переход требует пару недель, в России дней 10, в Белоруссии такой переход займет пару дней.

Поэтому они при необходимости могут перейти к жестким мерам значительно быстрее и с меньшими издержками, а это значит, что сейчас нет необходимости переходить на нее заранее.

Плюс, все остальные страны сейчас закрылись, в Белоруссию сейчас никто не ездит, заражения они извне не получают. Поэтому в общем и целом разумные меры со стороны Александра Лукашенко, которые базируются на том, что ситуация в стране сильно отличается от ситуации в России и странах ЕС.

- Выдержит ли пандемию белорусская экономика? Одни говорят о серьезных проблемах, а другие — что там социальное государство, и что оно справится.

— Да, там ярко выраженное социальное государство, и оно безусловно справится. К тому же, у Белоруссии есть сильные союзники — Россия и Китай. В случае необходимости они быстро и с легкостью могут помочь маленькой Белоруссии.

- Как будет меняться отношение к Лукашенко со стороны рядовых граждан?

— Это зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Если такими мягкими мерами не удастся ее сдержать, и придется переходить к жестким мерам, ситуация может улучшиться.

Но в принципе я считаю, что когда граждане Белоруссии глядят на Украину, они все мечтают о том, чтоб у них была возможность два-три раза проголосовать за Лукашенко. На фоне Украины Лукашенко выглядит как величайший политик и спасение для страны.

Плюс, по сравнению с Россией, в Белоруссии более социальное государство. Белорусам нравится отсутствие аморалки на телевидение, белорусам нравится отсутствие олигархии и огромной разницы в доходах между бедными и богатыми.

К уровню жизни, конечно, есть претензии, но ситуация с коронавирусом показала, что уровень жизни это не главное. Все познается в сравнении с Украиной, где Запад и националисты пришли к власти. Поэтому они все очень хотят проголосовать за Лукашенко. Вопреки Лукашенко: Белорусские силовики будут насильно отправлять людей на карантин © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

- При каких обстоятельствах Минск ужесточит карантинные меры?

— Трудно сказать про конкретные цифры. Но думаю, что если количество умерших от короноавируса достигнет ста человек, то тогда Белоруссии придется перейти к более жестким мерам.

- Как эта ситуация отразится на перспективах Союзного государства? Перейдут ли страны к конкретным интеграционным шагам, чего не было до сих пор?

— К сожалению, наоборот. Ситуация с короавирусом показала большую слабость не только НАТО и Евросоюза, но и Евразийского экономического сообщества и Союзного государства. Белоруссия и Россия действовали совершенно по разным траекториям.

Насколько я понимаю, они не согласовывали свои действия друг с другом, а только информировали. В случае с коронавирусом Россия и Белоруссия показали себя не как члены Союзного государства. Ситуация показала, что это объединение находится в очень слабом состоянии.

Хотя есть некоторые плюсы сами по себе. Белорусы могут свободно работать в России на любых должностях и пользоваться системой бесплатного образования и здравоохранения. Эти моменты ликвидированы не будут.

- Ну вот сегодня Москва направила в республику 10 тысяч тестов, Минск ждет доставку еще 30 тысяч, за которые он заплатил. Может, такие небольшие дела вырастут во что-то большее?

— Это скорее повлияет на не ухудшение ситуации. Более тесное сотрудничество — это все-таки переход к единой экономической политике, единой валюте (что предлагает Россия), на единые цены на энергоносители (что предлагает Белоруссия). Важен переход к единой политике в отношении других государств, прежде всего визовую политику. В этом вопросе есть большие расхождения.