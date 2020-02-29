Чем бы ни закончился правительственный кризис на Украине и кто бы ни сменил Алексея Гончарука в премьерском кресле, это не поможет в нынешних условиях нормализовать отношения между Москвой и Киевом. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

— Владимир, в связи с информацией о новом заявлении Гончарука об отставке, на Украине сейчас спорят о том, кто может возглавить Кабмин и как изменится состав правительства. В связи с эти вопрос: на ваш взгляд, при каком премьере и при каком правительстве возможна нормализация отношений между Украиной и Россией?

— В принципе, ни мало на Украине профессиональных людей, технарей, которые тяготятся той ситуацией, в которой Украина оказалась. И можно было бы различные фамилии назвать. Я думаю, что с тем же Сергеем Тигипко можно было бы договариваться, опыт у него имеется отношений нормальных с российскими коллегами. Можно было бы назвать и целый ряд других фамилий из бывших украинских политиков. Думаю, идеальной была бы кандидатура Николая Яновича Азарова. Только бы не шило на мыло. Погребинский о грядущей отставке Кабмина Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Но при этом — вы же понимаете, что проблема во взаимоотношениях между Россией и Украиной не в личности премьера, а в той политике, которая осуществляют президент, Верховная Рада, украинское государство, высшие украинские деятели, ведомые, к сожалению, до сих пор толпой ультранационалистов, сторонников Майдана. Ну и, конечно же, американским посольством. То есть, один премьер, пусть даже он искренне будет желать восстановления отношений с Россией, конечно, не способен в нынешней ситуации что-то резко изменить. Тут нужно менять всю государственную политику Украины, на законодательном уровне, в том числе.

— Судя по всему, чем бы не закончился нынешний правительственный кризис, пока таких перспектив нет?

— Будь человек даже семи пядей во лбу, если он не будет влиять на внешнюю политику, а он не влияет, как вы знаете, на внешнюю политику, если он не будет влиять на проведение этой самой бандитской операции под названием «ООС», бывшей «АТО», а он, как вы понимаете, не будет влиять, то изменить в значительной степени взаимоотношения с Россией ему, в любом случае, не удастся.