Президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить экономическое взаимодействие с Москвой, а его белорусский коллега Александр Лукашенко, наоборот, всячески расшатывает отношения с Россией, рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью Украина.ру

«Газпром» проиграл битву «Нафтогазу», но не войну в Стокгольмском арбитраже © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Россия с учетом «Турецкого потока» сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину, что нанесет существенный удар по экономике Незалежной.

Однако СП-2 встречается с противодействием со стороны США, и вот запуск газопровода перенесен на начало 2021 года из-за того, что, испугавшись американских санкций, швейцарская компания, суда которой укладывали трубы в Балтике, вышла из проекта.

Говорили, что этим займется судно «Академик Черский», которое ранее работало на Сахалине, но с ним тоже не все ясно. Его направили в Сингапур, видимо, на дооснащение, а потом вдруг выясняется, что оно изменило курс и следует в Шри-Ланку.

- Константин, можете разъяснить нашим читателям, что происходит с прокладкой «Северного потока-2» и «Академиком Черским»?

— Действительно, «Газпром» всю информацию не раскрывает, наблюдают за этим судном через трекинговые сайты. Говорилось о том, что судно должно было пройти переоборудование в Сингапуре, теперь оно следует на Шри-Ланку.

Но я думаю, что здесь речь идет не о том, что скрывают некую негативную ситуацию, боятся раскрыть информацию, потому, что там все очень плохо.

Ведь такая же первая мысль: а почему они не рассказывают? Значит, что-то с «Академиком Черским» не так?

Однако технически это судно вполне может справиться с прокладкой «Северного потока — 2». Да, требуется его определенная модернизация и донастройка.

- Почему же «Газпром» не хочет публично все разъяснить?

— Я думаю, что это связано с тем, что вокруг этой истории с «Северным потоком — 2» развернулась большая политическая кампания, большая война, где используются все средства.

США ввели санкции, и мы прекрасно понимаем, что достройка «Северного потока — 2» и его запуск в первом квартале 2021 года для России вопрос принципиальный.

Американские санкции достаточно жесткие, к ним подключен военный бюджет — делается много вещей, которые нельзя назвать цивилизованными.

До этого оказывали давление на датских регуляторов, Дания меняла законодательство, пяти европейским компаниям запретили быть акционерами проекта по иску антимонопольного ведомства Польши, хотя эта страна вообще не имеет никакого отношения к этому проекту.

Все эти истории показывают, что это проект с огромным политическим выхлопом, и используются любые возможности для того, чтобы это давление оказать.

Поэтому риск заключается в том, что если судно будет проходить какую-то там модернизацию, то не исключено, что и здесь появятся американцы с санкциями. И поэтому я понимаю желание «Газпрома» не раскрывать подробную информацию по «Академику Черскому».

В данном случае это может быть использовано против «Газпрома», потому что США считают, что против «Северного потока — 2» все средства хороши, и эти средства далеко не самые добросовестные.

- А кроме «Академика Черского» у России есть суда, которые смогут закончить прокладку «Северного потока — 2»?

— Технически есть возможности использовать и «Академика Черского», и трубоукладочную баржу «Фортуна», которая использовалась при прокладке СП-2 на малых глубинах в российских водах.

Для страны это уже вопрос принципа, поэтому я думаю, что «Северный поток — 2» будет закончен в обозначенные сроки.

- Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на днях заявил, что Украина ранее отдавала «Газпрому» миллиарды, сейчас баланс между импортом и транзитом в пользу Украины. Между тем в январе 2020 года Украина на 67% увеличила импорт газа по сравнению с январем 2019-го. О чем это говорит?

— Это тоже лукавая история на тему «мы у России газ не закупаем». Да, формально Украина у России газ не закупает, поэтому и баланс у нее, естественно, положительный.

Но если мы говорим про объем покупаемого Украиной газа, то понятно, что тут расходы больше, чем те транзитные платежи, которые Киев получает от «Газпрома».

И все мы прекрасно понимаем, что это все тот же российский газ, который оформляется как словацкий или какой-нибудь еще. И даже на Украине все это понимают.

Юридически сейчас этот реверс узаконен, «Газпром» под давлением европейцев признал эту практику, и можно и дальше повторять эти мантры эпохи Порошенко (что Украина не закупает российский газ. — Ред.).

Но мне всегда казалось, что как раз приход Зеленского поменял эту риторику. Я вообще рассчитываю, что в 2020 году начнутся переговоры о возвращении к прямым закупкам российского газа. По крайней мере, совершенно не удивлюсь, если это произойдет в ближайшие месяцы.

- Понятно, что прямые закупки российского газа будут выгодны украинскому государству, но и точно так же понятно, что такие «серые» реверсные схемы помогают наполнять карманы определенным чиновникам. Почему вы думаете, что украинская власть все же перейдет к прямым закупкам?

— Вы верно подметили, «Нафтогаз» неплохо зарабатывает на перепродаже того же реверсного газа, но это не единственный их мотив.

Вся эта история с транзитом показала совершенно четкий раскол на Украине, связанный с противостоянием политического руководства страны, самого Зеленского и руководства «Нафтогаза».

Четко видно: вся эта история с перепродлением договора — это история борьбы Зеленского с «Нафтогазом».

- Можете поподробнее рассказать об этой борьбе? Как она начиналась?

— Я прекрасно помню: прошли парижские переговоры, первая встреча Путина и Зеленского в Париже в рамках «нормандского формата», Зеленский говорит: «достигнут прорыв», руководство «Нафтогаза» говорит: «никакого прорыва».

Дальше подписывается предварительное соглашение, «Нафтогаз» тянет с контрактом. Контракт подписывается утром 31 декабря. И все там было «на тоненького».

Поэтому мы видим, с одной стороны, политическое решение Зеленского продлить транзитные отношения с «Газпромом», а с другой — саботаж «Нафтогаза», который сделал все и еще может сделать многое для того, чтобы здесь возникли проблемы.

- Вы считаете, что «Нафтогаз» продолжает «ставить палки в колеса»?

— Да, то, что сейчас происходит, это тоже отражение той истории. Например, иск о собственности «Нафтогаза» в Крыму, который даже не столько против «Газпрома» был, сколько против Зеленского.

Мы понимаем, что «Нафтогаз» сознательно создает проблемы и сознательно отягощает наше энергетическое сотрудничество.

- Почему же это происходит? Зачем «Нафтогазу» противодействовать украинскому президенту?

— Не секрет, что руководство «Нафтогаза» довольно сильно ориентируется на Соединенные Штаты, и здесь кроются причины конфликта с Зеленским.

Европа без украинской трубы: что показал «стресс-тест» в Баумгартене © REUTERS

Сейчас на споте цена ниже $100 за тысячу кубометров газа, и многие компании начинают отказываться от выполнения американских контрактов — при таких ценах проще штраф заплатить американскому заводу, нежели брать у него этот газ.

Соответственно, идея была проста: если бы не был подписан контракт на транзит российского газа через Украину, началась газовая война, то это автоматически повысило бы цены на европейском рынке.

При этом надо понимать, что Зеленский тоже связан своими политическими обязательствами. Ведь он не может взять и уволить руководство «Нафтогаза», несмотря на довольно наглое поведение Коболева и Витренко (коммерческого директора «Нафтогаза» Андрея Коболева. — Ред.).

- Это не смог сделать и предшественник Зеленского Петр Порошенко во времена своего президентства…

— Да, и вот эта вот игра продолжается. Поэтому Зеленский как раз как человек, который пытается вернуть экономику в украинскую политику, заинтересован в том, чтобы действительно была возможность приобретать газ по более комфортным ценам.

Тем более что политический фактор убрали — нет этой порошенковской истерии: «самое главное мое достижение — я отказался от России как от партнера в газовой сфере». Это же чушь собачья, все равно российский газ покупали и покупают, только не напрямую.

Зеленский же пришел к власти под лозунгами экономизации — ну сколько можно уже голодать и нищенствовать? Давайте уже начнем заниматься реальной экономикой.

Ну, так давайте занимайтесь. Вот вам вариант, как снизить стоимость газа. «Нафтогаз» же делает всё, чтобы эти соглашения не были реализованы. Отсюда все эти заявления, все эти палки в колеса.

Здесь вопрос уже к Зеленскому. Он один раз проявил то, что называется политической волей, и нужные решения были реализованы. Вопрос в том, что будет дальше.

- Киев вклинился и в историю с поставками российской нефти в Белоруссию. Минск уже заявил о планах поставлять нефть на свои НПЗ из Украины по нефтепроводу Одесса-Броды, в том числе азербайджанскую. Сможет ли Минск обеспечить свои НПЗ нероссийской нефтью?

— В период обострения конфликта Белоруссия предлагала такие, как ей казалось, свежие идеи — например, закупка американской нефти. Креатив какой-то проявляли. Но он закончился, и вернулись к старым добрым ходам, один из которых — использование реверса Одесса-Броды.

Мы уже проходили это много лет назад. Я отлично помню, как в период очередного обострения наших отношений Лукашенко заявил, что всё, российскую нефть он не берет, берет азербайджанскую нефть и «разворачивает» Одесса-Броды.

Минск рассматривает маршрут «Одесса - Броды» как один из альтернативных путей поставки нефти © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Одесса-Броды — это многострадальный нефтепровод, потому что Украина сначала гордо заявляла, что будет отгружать нефть, продавать эту нефть в регионе Черного моря, потом осознала, что это глупость.

После заявили, что будет реверсный режим, и братская Белоруссия будет получать в пику Путину эту нефть. Закачали туда азербайджанскую нефть, и пока она шла в Белоруссию, Минск успел договориться с Москвой. Эту нефть, кстати, украли и продали по каким-то «серым» схемам.

- Вполне в духе украинской энергетики — российский газ они тоже присваивали… Но почему опять вспомнили про нефтепровод Одесса-Броды?

— Видимо, Лукашенко потребовал еще какого-нибудь креатива, потому что уже все посмеялись над его американскими и норвежскими поставками — понятно, что это чушь собачья.

Вот два месяца прошло, и где эти поставки? Покажите хотя бы контракт. Поэтому решили вернуться к проверенным методам. Порылись в закромах —«О, кстати, мы ж уже это делали. Давайте по новой начнем раскручивать эту историю с нефтепроводом Одесса-Броды».

- В вопросе поставок нефти в Белоруссию происходит много интересного. Например, в Минске неожиданно заговорили о компенсации за загрязненную нефть…

— В последнее время мы видим, что в Белоруссии происходит масса каких-то фэнтезийных вещей. Например, заявление о том, что «Транснефть» обещала им заплатить $15 за баррель компенсации по нефти, хотя «Транснефть» заменила 1,2 млн этой грязной нефти на чистую, и в компании сказали, что вообще ничего больше с Белоруссией не подписывали.

- «Белнефтехим» уже озвучил сумму — $61 млн…

— Это все расчет на медийное сообщество, и в этом плане, когда мы сейчас выстраиваем с Белоруссией какие-то отношения, тут надо действовать по принципу «следите внимательно за руками».

Потому что постоянно называются какие-то безумные цифры, постоянно идут подлоги.

- Глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович отмечал, что потери Минска в 2020 году из-за цен на российскую нефть составят $400 млн, аналогичные цифры называл Лукашенко. Он также сказал, что Путин позвонил ему и предложил компенсировать потери от налогового маневра в 2020 году, но, как я понял из комментария Пескова, ни о каких компенсациях из российского бюджета речь не идет. К чему в итоге придут стороны?

— Самый главный вопрос заключается в том, о чем все-таки Лукашенко договорился с Путиным. На этот вопрос ответа нет, потому что Лукашенко заявил, что Путин пообещал ему чуть ли не $450 млн компенсировать.

Но говорил при этом, что мы ему обещали $2 с тонны, то есть порядка $36 млн в год. И пока здесь никакой ясности нет.

Поэтому я не исключаю, что опять здесь начались какие-то «провисания» по этой гениальной схеме, и опять приходится возвращаться к каким-то идеям, которые должны вызвать нервозность в Москве.