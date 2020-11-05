В этот день в 1918 году представители более 30 сёл Восточной Лемковщины провозгласили свою республику. Она, в отличие от созданной через месяц «Русской Народной Республики Лемков», считала себя частью ЗУНР.

Часть русинского народа, проживавшая в Карпатах и называвшая себя «лемками», на протяжении веков была разделена между разными государствами. Однако после того, как в состав Австрийской империи была включена сначала Венгрия, а потом и Галичина, разделявшие лемков границы из государственных стали административными. Рождественские традиции русинов-лемков: почти забыты в Польше и на Украине © t-v.te.ua | t-v.te.ua | Перейти в фотобанк

Любопытно, что ещё до разделов Польши можно проследить отдельные миграции лемков в Россию. Так, например, в середине 40-х годов XVIII века из лемковского села Бортного в Российскую империю переселился Степан Бортнянский, отец выдающегося русского композитора Дмитрия Бортнянского.

Хотя к концу XIX — началу ХХ века идеи украинского национализма проникли и в лемковские сёла на территории Галичины, значительная часть лемков — в первую очередь православные — ориентировалась на Россию. Показательно, что в начале XX века на Лемковщине было пять бурс, четыре из которых были русофильскими, и лишь одна — украинофильской.

19 октября 1918 года украинские политики Австро-Венгрии на заседании Украинского национального совета во Львове провозгласили этот орган конституантой, а Восточную Галичину с включением Лемковщины, Северо-Западную Буковину и часть Северо-Восточной Венгрии — «украинской национальной территорией», на которой должно быть создано украинское государство.

Но первые шаги в этом направлении были сделаны только 1 ноября, когда Украинские Сечевые Стрельцы захватили власть во Львове и большинстве городов Восточной Галичины, и провозгласили создание Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). В это же время постепенно брали под контроль Западную Галичину.

Лемковщина оказалась меж двух огней.

К тому времени край уже был расколот в отношении того, какое будущее ему выбрать. Предводители лемков понимали, что столь небольшая территория не может претендовать на полную независимость. Нужно было выбирать, в состав какого государства, созданного на руинах Австро-Венгрии, входить Лемковщине.

При этом Польшу в качестве такого государства осенью 1918 года лемки не рассматривали. Большинство из них выступало за присоединение к России — на этих позициях стояли уездные Русские Рады в Крынице, Гладишеве и Снетнице. 5 декабря 1918 года именно эти Русские Рады провозгласили создание «Русской Народной Республики Лемков», которая выразила волю к объединению с Россией.

Русская Рада была создана и в городе Санок, её возглавил адвокат Александр Савюк. В феврале 1917 Савюк был осуждён австро-венгерским судом к смертной казни за свою русофильскую деятельность во время оккупации Санока русскими войсками, однако исполнение приговора было отложено на время рассмотрения апелляции. День в истории. Опубликован императорский манифест о федерализации © Public domain

Однако никакой деятельности в Санокском уезде ориентированные на Россию лемки в ноябре 1918 года не вели. Сам город был под контролем польской администрации, тут стояли польские войска. А население русинских сёл этого самого восточного уезда Лемковщины было настроено проукраински.

Главную роль в этом сыграли греко-католические священники, и в первую очередь — настоятель униатского храма в селе Великий Вислок. Этот выходец из Восточной Галичины закончил духовную семинарию в Перемышле и стал священником в 1910 году.

3 ноября 1918 года отец Пантелеймон Шпилька получил из Львова прокламацию о создании ЗУНР. В тот же день при поддержке настоятеля храма в Нижнем Вислоке Миахила Тэсли Шпилька созвал сельское вече в местной школе, на котором зачитал этот документ. 4 ноября из 33 окрестных сёл в Великий Вислок прибыли уже более 70 делегатов, среди которых также было немало греко-католических священников — к примеру, Иван Ковальчин из села Пулавы и Михаил Криль из села Прелуки.

Именно на этом вече 5 ноября 1918 года была основана Уездная Украинская Национальная Рада и провозглашено создание «Восточно-Лемковской республики», известной также как «Республика Команча», поскольку в этом селе находился её главный штаб обороны.

На вече также было принято решение о вхождении республики в состав ЗУНР. В состав Рады были включены все присутствовавшие делегаты, а её главой был избран сам Пантелеймон Шпилька. Главой Уездного Комиссариата (правительства) стал учитель из Нижнего Вислока Григорий Судомир, а комендантом милиции — бывший фельдфебель австро-венгерской армии Андрей Кир из села Команча.

«Республика Команча» имела явные признаки «семейного предприятия». Так, фактическим руководителем Главной управы (президиума) Уездной Украинской Национальной Рады был Теодор Шпилька — родной брат Пантелеймона Шпильки. Заседала управа в приходском доме Великого Вислока, в котором жил и сам отец Пантелеймон.

При этом республика с самого начала считала себя частью ЗУНР, а своё самоуправление — временным.

К примеру, на печати её правительства была надпись «Комиссариат уезда Санокского в Великом Вислоке», главу Комиссариата решением Уездной Украинской Национальной Рады обязывали в кратчайшее время принять присягу от всех служащих на верность «Украинской Державе», а назначенный Радой судья Иван Куцыла (уроженец Коломыи) выносил приговоры от имени «Украинской Республики». День в истории. 5 декабря: В Карпатах провозглашена Русская Народная Республика © culture.pl

Первые официальные контакты между представителями ЗУНР и «Восточно-Лемковской республики» состоялись в начале декабря, когда представители последней прибыли в Стрый.

При этом добраться туда по железной дороге, проходящей через Санокский уезд, не удалось: железнодорожный узел в селе Загорье был захвачен польскими добровольческими частями, сформированными из путейцев. Они не только блокировали попытки лемков наладить сообщение с ЗУНР, но и создали два бронепоезда, поставляли польским войскам вооружение и припасы, и устраивали рейды по окружающим лемковским сёлам.

Так, 17-19 декабря 1918 года состоялись бои между поляками из Загорья и украинскими группами самообороны в сёлах Высочаны, Щавное и Куляшное. В свою очередь, лемки регулярно разбирали железнодорожные колеи.

Польский историк Тадеуш Анджей Ольшанский обратил внимание на тот факт, что лемки, ища поддержки в Стрые, не пытались объединиться с расположенными ближе властными структурами ЗУНР в Лютовисках или Балигроде. По мнению исследователя, в основе этого были межэтнические и социальные факторы: чувство «превосходства» лемков по отношению к другой восточнославянской группе — бойкам, а также недоверие местных крестьян к чиновникам в Балигроде — преимущественно «городским панам», тогда как в Вислоке и Команче правили в основном крестьяне и священники.

Руководство «Республики Команча» даже не пытался создать какие-то регулярные вооружённые подразделения из самих лемков — хотя сёлах республики было более 18 тысяч жителей, из которых около 800 входили в местные группы самообороны.

20 декабря 1918 года Пантелеймон Шпилька и студент Юлий Назаревич отправились в Будапешт, где надеялись сагитировать на службу в Лемковщину бывших военнослужащих австро-венгерской армии, находящихся на демобилизационных пунктах. Но даже при содействии консула ЗУНР в Будапеште Ярослава Биберовича Шпильке удалось навербовать только 12 сержантов и унтер-офицеров. Зато Биберович на первое время решил вопрос денежного содержания военных, выделив Шпильке 10 тысяч австрийских крон, и пообещав прислать ещё. День в истории. 19 октября: во Львове объявлено о создании украинского национального государства © commons.wikimedia.org, Бучач-Львів

В конце декабря 1918 года в греко-католическом храме Великого Вислока прибывшие военные присягнули на верность «Украинской Державе». Шесть из них были назначены начальниками отделов жандармерии в Вислоке, Команче, Куляшном, Прелуках, Суровице и Щавном. Каждый начальник получил по два-три помощника из местных жителей и право набирать столько милиционеров, сколько посчитает необходимым.

Поскольку для этого не хватало вооружения, Пантелеймон Шпилька послал одного из унтер-офицеров за оружием и боеприпасами в Стрый. После нескольких дней переговоров лишь после вмешательства полковника Григория Козака окружное командование Украинской Галицкой Армии выделило для военной жандармерии «Республики Команча» 100 винтовок с патронами и другую амуницию. Однако на обратном пути украинский комендант села Лютовиска отобрал транспорт с оружием, использовав его для своих потребностей.

Но если на оплату услуг привезённых из Будапешта военных у руководства «Республики Команча» были хоть какие-то средства, то денег на зарплаты чиновникам и регулярные поездки Пантелеймона Шпильки за границу практически не было вообще.

Как отмечал доктор Богуслав Прах из Украинского католического университета во Львове, бедное население Лемковщины не имело возможности делать взносы в кассу республики, а вновь созданные налоговое и таможенное управления практически не приносили средств, хотя для въезда на территорию республики был необходим специальный пропуск. Лишь судебные власти работали в режиме самоокупаемости, существуя за счёт взносов за рассмотрение дел.

Готовность финансово поддержать власти «Республики Команча» высказывали местные евреи, но Пантелеймон Шпилька поначалу отказывался воспользоваться этим предложением по политическим причинам.

Однако в середине января 1919 года члены Управы встретились с представителями еврейской общины. Те обязались предоставить список еврейских семей, которые будут платить налог местной власти, с определением денежных квот и графиком выплат. Такой список был предоставлен 20 января 1919 года, но денег от евреев «Республика Команча» получить не успела. День в истории. 1 ноября: «Листопадовый Чин», создание Западно-Украинской Народной Республики © commons.wikimedia.org, Запорожець1

23 января 1919 года польские власти приступили к ликвидации «Республики Команча».

Причём это была скорее полицейская, чем войсковая операция, в которой принимали участие лишь около 300 польских военнослужащих. Вислок был занят без сопротивления, и только в Команче дошло до вооружённых столкновений.

Как иронично отмечают польские историки, в этом селе позже был обнаружен «лемковский бронепоезд» — состав из нескольких пассажирских вагонов, стены которых были укреплены кирпичами. Однако в противостоянии поляками это чудо техники не использовалось, а 350 лемков, из которых только 120 имели огнестрельное оружие, разбежались при виде поезда с подразделениями регулярной польской армии.

Команча была занята поляками 24 января, а на следующий день они взяли под контроль железнодорожную станцию в селе Лупков на границе с Чехословакией — главную цель операции.

27 января 1919 года, после занятия польскими войсками села Прелуки, «Республика Команча» прекратила своё существование.

За поимку Пантелеймона Шпильки польские власти назначили награду в сумме 5 тысяч австрийских крон, однако тому удалось бежать на территорию Чехословакии — скорее всего, уже после начала наступления поляков.

В межвоенные годы Шпилька служил священником в Подкарпатской Руси (ныне Закарпатская область Украины). После Второй мировой войны он оказался в немецком Регенсбурге, а в 1949 году выехал в Канаду, где в следующем году умер в городе Виннипег. Чей Львов? Как поляки с украинцами сражались за столицу Галичины © commons.wikimedia.org,

При этом после ликвидации «Республики Команча» в конце января 1919 года командира чехословацкого гранизона в Кошице полковника Шебла посетила делегация лемков в составе Андрея Гагатка и Александра Волошиновича из Санока и Мирослава Грабца из Лупкова. Они передали ему просьбу присоединить «Галицкую Лемковщину» (территорию между реками Санок и Попрад с железной дорогой Сандел-Санок) к Чехословакии.

А Русская Народная Рада в Пряшеве 31 января 1919 провозгласила себя единственной законной представительницей лемков с обеих сторон Карпат, то есть бывших северных комитатов Венгерской короны (ныне Словакия) и южных уездов Галичины с городами Новый Тарг, Новый Сонч, Грибов, Горлица, Ясло, Кросно и Леско.

Однако власти Чехословакии не собирались конфликтовать с Польшей ещё и из-за лемков — им и проблем с Тешином вполне хватало. Просьбу лемков о присоединении к Чехословакии их этнических территорий, доставшихся Польше, отклонила мирная конференция в Париже.

Лемки опять оказались разделены государственными границами, а после переселения 1944-1946 годов и «Операции Висла» в 1947-м с польской стороны Карпат их практически не осталось.