Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что границы его государства простираются на всю территорию Донецкой области. Тем самым Пушилин серьёзно обеспокоил Украину

О том, что границы ДНР будут находиться в пределах бывшей Донецкой области Украины, Пушилин сообщил во вторник, 22 февраля, в эфире канала «Россия 24».

«Границы [ДНР и ЛНР] в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время», — заявил Пушилин.

Он также заявил, что со стороны Украины продолжаются провокационные действия. Зеленский обратился к народу, националисты объявили мобилизацию. Что ждёт Украину после признания ЛНР и ДНР Россией © пресс-служба президента Украины

Своими заявлениями Пушилин подогрел дискуссию о границах республик Донбасса — дискуссию, которая беспокоит Украину всё сильнее.

Где границы

Высказывание Пушилина прозвучало после того, как в МИД России заявили — РФ признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые те контролируют.

«Границы, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию», — заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Однако позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление, несколько противоречащее заявлению замглавы министерства иностранных дел.

«В тех границах, в которых они себя провозглашали», — рассказал он.

Песков отметил, что речь идет о том моменте, когда республики провозгласили себя. Между тем, в 2014 году и Донецкая народная республика и Луганская народная республика провозглашали себя в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Что, кстати, подтверждает и позднейшее заявление Пескова. СМИ назвали возможные санкции против РФ после признания ДНР и ЛНР © AP, Alexei Alexandrov

Но ещё до заявления замглавы МИД РФ, а затем заявлений пресс-секретаря президента России и главы ДНР, о границах, в которых будут признавать республики Донбасса, сообщил председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Он заявил, что Донецкая и Луганская народные республики будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей.

«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР», — сказал Калашников, отвечая на вопрос журналиста агентства «Интерфакс».

По его словам, «сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже».

«А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции», — добавил Калашников.

После слов Калашникова стала известна и позиция ЛНР. Так, вице-спикер парламента Луганской народной республики Дмитрий Хорошилов заявил: Украина должна вывести свои войска с территории, на которую претендует ЛНР.

«В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория Луганской народной республики — это территория бывшей Луганской области… Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, может быть принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики», — сказал Хорошилов журналистам. Повод терроризировать несогласных. Как власти Украины могут использовать признание ЛНР и ДНР © REUTERS, Matt Dunham

Несмотря на признание ДНР и ЛНР Россией, а также на возможную военную помощь двум государствам со стороны РФ и слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна привержена дипломатическому и мирному пути решения конфликта, украинские военные продолжили обстрел территории республик. И это может иметь для Украины самые негативные последствия.

Не снижая накала

Украинские военные днём 22 февраля применили реактивную систему залпового огня «Град» в ходе обстрела Киевского района Донецка. Это произошло впервые с 2018 года. Об обстреле сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Как отмечалось, огонь был открыт со стороны населенного пункта Водяное в 15:10. По территории столицы ДНР выпустили пять ракет БМ-21 «Град», а также 12 артиллерийских снарядов калибром 122 мм.

Но ещё более тревожные вести сообщила разведка Народной милиции ДНР. Как заявил 22 февраля заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин, ВСУ перемещают комплексы С-300 и «БУК-М1» к гражданским аэропортам.

«Нашей разведкой фиксируется перемещение колонн подразделений украинских зенитных ракетных полков, на вооружении которых стоят комплексы С-300 и «БУК-М1» и занятие стартовых позиций в районах международных аэропортов городов Киев, Харьков, Черкассы. Не исключаем спланированной провокации в отношении пассажирских самолетов», — заявил Басурин.

Кроме того, по его словам, зафиксировала в районах населенных пунктов Мангуш, Новоалександровка, Торецк, Краматорск и Камышное Станично-Луганского района прибытие и постановку на боевое дежурство пяти зенитных ракетных комплексов «БУК-М1» из состава 223-го зенитного ракетного полка. Басурин напомнил, что данное вооружение способно поражать воздушные суда на высоте до 22 км в радиусе свыше 30 км. Эрдоган сделал заявление о признании Россией ДНР и ЛНР © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Ранее 22 февраля в ДНР сообщили, что Украина перебросила под Мариуполь танки и РСЗО.

Тем временем Украина отозвала из России и.о. главы своего посольства. При этом президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что с Россией могут разорвать дипломатические отношения.

«Я <…> сейчас буду работать над этим вопросом и не только над этим вопросом», — заявил Зеленский 22 февраля.

Также стало известно, что Зеленский собирает глав парламентских фракций на совещание. Встреча должна начаться в 19:00 по Киеву (20:00 по Москве) в Офисе президента. А Верховная Рада уже приняла заявление к России с призывом отозвать признание ЛНР и ДНР.

Обстановка на Украине накаляется. Неудивительно, что с Донбасса продолжают эвакуировать мирных жителей. И хотя в республиках верят, что с признанием их Россией, а также с подписанием договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи обстрелы прекратятся, случится это не сразу.

«Я практически убежден, что это подписание этих договоров и их реализация принесут на нашу землю мир и спокойствие. Возможно, не в ближайшем будущем, потому что враг, к большому сожалению, коварен и с ним еще придется побороться. Но я уверен, что обстрелы прекратятся, прекратятся гибели мирных жителей, перестанут погибать военнослужащие Народной милиции, прекратятся обстрелы гражданской инфраструктуры», — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Обстановка в Донбассе — как в нынешних ДНР и ЛНР, так и в подконтрольных Украине Донецкой и Луганской областях, остаётся крайне напряжённой.