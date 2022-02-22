После признания Россией независимости ДНР и ЛНР украинские власти спохватились: начали призывать к выполнению «Минска-2», от которого раньше демонстративно отказывались

Решение российского лидера о признании народных республик Донбасса всколыхнуло мировое сообщество. Спустя несколько часов после подписания соответствующих указов в Кремле в Нью-Йорке по инициативе США, Великобритании, Франции, Украины, Норвегии, Ирландии, Албании и Мексики состоялось заседание Совета Безопасности ООН. Путин заговорил о Новороссии. России по-прежнему нужна вся Украина © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава американской делегации Линда Томас-Гринфилд заявила, что этот шаг РФ «угрожает международному порядку, существующему с момента окончания Второй мировой войны» и якобы нацелен на создание предлога для «дальнейшего вторжения на Украину», и теперь Совет Безопасности должен потребовать от России уважения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Заседание ожидаемо проходило по принципу «один против всех»: западные страны вместе с Украиной наперебой выступали с обвинениями в адрес России, а она объясняла, почему такое решение было неизбежно.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, рассуждая о том, что же будет дальше, заверил, что Киев хочет мира в Донбассе. Он призвал Совета Безопасности ООН предпринять шаги для восстановления мира и стабильности, а ​​​​​​​Россию — отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться к переговорам.

«Киев сам сделал всё для того, чтобы Москва приняла решение о признании республик Донбасса. Украинской стороне все эти годы нужно было выполнять Минские соглашения, идти по выверенному пути установления мира, не обстреливать мирных жителей, соблюдать договорённости. Заявление украинских властей с требованием отменить решение о признании ЛНР и ДНР пропитано ложью, оно неадекватно сложившейся ситуации.

Россия поступила с точки зрения международного права и исторической справедливости абсолютно правильно. Россия показала, что стоит на позициях мира и стабильности в регионе, а Украина в очередной раз показала своё лживое лицо и античеловеческую сущность», — заявил в эфире радио Sputnik председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

По словам доктора политических наук Андрея Манойло, слова Кислицы о возможности проведения прямых переговоров с Россией, если «она придёт к здравому смыслу и будет говорить», могут быть лишь пустыми словами.

«Поскольку украинской стороне надо немотивированно представить себя "жертвой агрессии". Поэтому они и говорят, мол, мы всегда не исключали переговоров с Россией, мы стремились, упрашивали — они же развернули агрессию. То есть Кислица пытается создать впечатление для своих партнёров, что Украина якобы старалась и даже сейчас открыта, но агрессия "уже началась". Это не более чем демагогия», — считает эксперт.

Отвечая на вопрос о возможности разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией, Кислица заявил: «Зачем, чтобы добавить эмоций и драматизма? Мы не в театре. Это моему правительству решать. Мы будем принимать очень осознанные решения». Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил, что рассмотрит предложение о прекращении дипломатических отношений с Россией.

Дипломатические отношения между РФ и Украиной хоть и сохраняются де-юре, но де-факто их нет. В 2014 году после перехода Крыма в состав РФ Украина отозвала для проведения консультаций своего посла Владимира Ельченко, который после этого так и не вернулся в Россию, Москва сделала аналогичный шаг, но спустя три месяца Михаил Зурабов приехал в Киев. В 2016-м российская сторона предложила нового главу дипломатической миссии — Михаила Бабича, однако Киев отказался выдавать ему агреман, сославшись на то, что РФ заранее не проинформировала о его кандидатуре. Впрочем, Елена Зеркаль, будучи заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции, заявила, что вопрос о назначении посла РФ и вовсе снят с повестки дня.

Получается, кого бы ни предложила Москва, Киев ответил бы отказом, потому что речь идёт не о протесте против Бабича в частности, а против российского посла в целом. С тех пор взаимодействие двух государств осуществляется на уровне временных поверенных в делах. В 2020 году глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что разорвать дипломатические отношения с Россией Украина могла в 2014-м, а сейчас это делать «нелогично». Эксперт объяснил, что будет, если Москва и Киев окончательно разорвут дипломатические отношения © Facebook, Руслан Бизяев / Facebook, Руслан Бизяев / Перейти в фотобанк

Взяв слово на заседании Совета Безопасности, постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила: «Россия поставила нас на грань. Мы призываем Россию сделать шаг назад. Действия, которые Россия предприняла сегодня, будут иметь серьёзные и далеко идущие последствия. Вторжение на Украину высвобождает силы войны, смерти и разрушения на народ Украины. Стремясь силой перекроить границы, действия России демонстрируют вопиющее пренебрежение к международному праву», — и пригрозила санкциями, которые будут иметь серьёзные экономические последствия.

В свою очередь её немецкая коллега Антье Лендертсе призвала Россию безотлагательно отозвать решение о признании народных республик Донбасса и вновь взять на себя обязательства выполнить Минские договорённости в соответствии с тем, что было согласовано «нормандской четвёркой».

Эту тему продолжила глава американской делегации Линда Томас-Гринфилд: «Ход президента Путина, очевидно, представляет собой подготовку попытки России создать предлог для дальнейшего вторжения на Украину. Сегодня президент Путин порвал Минские соглашения на куски».

Однако постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя был вынужден отметить крайне негативную роль, которую во всём этом сыграл Запад во главе с США: вместо того, чтобы заставить Киев выполнить свои обязательства, они лишь открыто подзуживали Украину, повторяя лишённую какого-либо смысла мантру о том, что свои обязательства по Минским соглашениям не выполняет Россия, хотя она даже не сторона этих договорённостей.

«Из некоторых выступлений сегодня можно было понять, что ряд наших коллег готов похоронить Минские соглашения. Однако я хотел бы напомнить, что на момент заключения Минских соглашений ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость. Тот факт, что Россия сегодня её признала, никак не меняет состав сторон Минских соглашений, поскольку Россия таковой не является. Мы об этом неоднократно заявляли и, таким образом, в этом плане ничего не изменилось», — заявил Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что Украина по-прежнему обязана выполнять Минские соглашения, однако при покровительстве западных стран открыто саботирует часть положений документа, которые должна была реализовать ещё в 2015 году. Михаил Погребинский: Украинской власти предстоит принять трудное решение, которое им подскажут американцы © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Особенно много надежд было связано с избранием в 2019 году нового президента Украины, пообещавшего, наконец, установить мир на Донбассе. Однако те, кто рассчитывал на миролюбивый настрой украинской власти, к сожалению, ошиблись. Киев не просто очень быстро вернулся к воинственной риторике и продолжил обстрелы мирных жителей, но и сделал всё, чтобы саботировать и в конце концов разрушить Минские договорённости.

Самое главное здесь — это упрямый отказ Киева говорить напрямую с представителями Донецка и Луганска, несмотря на то, что это требование — центральный, несущий элемент Комплекса мер [по выполнению Минских соглашений]», — добавил Небензя.

Дипломат напомнил, что недвусмысленное подтверждение неготовности к такому диалогу мы не раз услышали от украинских руководителей за последние дни, в том числе и от постпреда Украины в ходе созванного российской делегацией 17 февраля заседания Совета Безопасности ООН по выполнению Минских договорённостей, после этого стало окончательно понятно, что Украина не намерена выполнять «Минск-2».

Любопытно, что теперь, после признания Россией ДНР и ЛНР, Киев начинает хвататься за Минские соглашения, которые до сегодняшнего дня открыто игнорировал. Кислица в ходе заседания заявил: «Мы обязаны сделать всё, что в наших силах, чтобы обеспечить решение проблемы Донбасса через имплементацию Минских соглашений, о чём говорил здесь в зале заседаний Совета Безопасности всего четыре дня назад российский замминистра иностранных дел, сидя в кресле председателя совета и ссылаясь на президента Путина».

Небензя обратил особое внимание на резкое обострение в зоне вооружённого конфликта в Донбассе 19-20 февраля: по этим районам было выпущено до 1600 снарядов, погибли мирные люди, диверсионные группы сумели совершить подрывы объектов критической инфраструктуры в народных республиках. Более того, обстрелам подверглись пограничные посёлки на территории России. Таким образом, по словам Небензи, стало очевидно, что Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры, как это уже было в 2014 и 2015 годах. В такой накалённой до предела ситуации Запад продолжает накачивать Украину оружием.

Постоянный представитель РФ при ООН призвал западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже, отметив, что никто, кроме них, не сможет сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против ДНР и ЛНР, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия.

Небензя сообщил, что в соответствии с подписанными соглашениями и на основании обращения Донецка и Луганска, функции по поддержанию мира на их территории будут осуществлять Вооружённые силы РФ. Дипломат подчеркнул, что сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Киев прекратить обстрелы и провокации против народных республик Донбасса.

«В сегодняшних выступлениях большинства из вас не нашлось места для более чем 4 миллионов жителей Донбасса. Вы словно вычёркиваете их судьбы из ваших речей с 2014 года, как правило, презрительно называя их пророссийскими сепаратистами. Между тем, их вина лишь в том, что они после незаконного переворота на Майдане в 2014 году всего лишь хотели обсудить с новыми властями то, как будут соблюдаться их права. Главной задачей нашего решения являлось сохранить и уберечь эти жизни. Это важнее всех ваших угроз», — заявил российский дипломат.

По словам Небензи, из выступлений некоторых его коллег может сложиться впечатление, что признание Россией ЛНР и ДНР произошло внезапно, без каких-либо причин, однако это, конечно же, совершенно не так: Москва не раз убедительно просила Киев услышать чаяния жителей Донбасса и русскоязычных жителей страны, уважать их вполне законное стремление использовать родной язык и обучать на нем своих детей, а также чтить память тех, кто освобождал их земли от фашистов, а не тех, кто воевал на их стороне и приложил руку к убийствам сотен тысяч человек в ходе Второй мировой войны.

Россия надеялась на то, что украинский «майданный режим» одумается и перестанет разговаривать со своими гражданами на Востоке языком пушек, обстрелов и угроз, но этого не произошло.

Однако Запад категорически не хочет замечать гуманитарный аспект решения президента РФ. Линда Томас-Гринфилд представила версию, согласно которой Москва демонстрирует притязания на все территории, в своё время входившие в состав Российской империи, а это современные Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, части Польши и Турции.

«По сути, Путин хочет, чтобы мир отправился назад в прошлое, во времена, когда не существовало Объединённых Наций, во времена, когда миром управляли империи. Однако остальной мир ушёл вперёд. На дворе не 1919 год, а 2022-й. Объединенные Нации были основаны на принципе деколонизации, а не реколонизации. И мы считаем, что подавляющее большинство стран — участниц ООН и Совета Безопасности ООН привержено продвижению вперёд, а не возвращению назад во времени», — сказала Томас-Гринфилд.

Американский дипломат утверждает, что слова Путина о попытках Украины получить ядерное оружие от Запада не соответствуют действительности: США и их союзники не намерены предоставлять ядерное оружие Украине и Украина не хочет этого.

Однако о возможности восстановить статус ядерного государства говорил не кто иной, как Владимир Зеленский. На Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля он объявил, что поручил МИД организовать саммит стран — подписантов Будапештского меморандума (РФ, США, Великобритания, Украина), согласно которому Киев ликвидирует свой ядерный арсенал в обмен на гарантии безопасности со стороны Москвы, Вашингтона и Лондона, если мероприятие не состоится, Украина признает документ недействительным.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на заседании Совета Безопасности РФ, предупредил, что на Украине за советское время были созданы возможности по созданию такого оружия и носителей, сегодня в стране есть и оборудование, и технологии, и специалисты, которые могут восстановить ядерный потенциал. Кроме того, по словам Шойгу, если упомянуть, что тактическое оружие, ядерное оружие находится на территории Германии, то оно вполне может появиться на Украине и планирует появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть, например, «Точка-У». «В одном ряду с Пакистаном и КНДР». Что мешает Украине создать ядерное оружие © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Разрядить обстановку в зале заседания постарался постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, призвав все стороны проявлять сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряжённость, а также продолжить диалог по украинской тематике в поисках разумного решения для того, чтобы учесть обеспокоенность всех на основе равенства и взаимного уважения.

«Нынешняя ситуация на Украине — результат многих сложных факторов. Мы считаем, что все страны должны решать международные споры мирными средствами, в соответствии с целями и принципами устава ООН», — добавил китайский дипломат.

Единственным способом устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета безопасности ООН (закрепляющей Минские соглашения), заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло назвала переговоры.

Постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти предупредил, что возрастающая напряжённость на границе Украины и России может подорвать мир и безопасность в регионе, поэтому необходимо задействовать все дипломатические инструменты, прежде всего в рамках Контактной группы и «нормандского формата», нельзя допустить военную эскалацию в Донбассе.

Директор института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии РИА Новости отметил, что Россия вновь чётко обозначила свою позицию: мы открыты для дипломатии, но терпеть кровопролитие ни в каком виде больше не будем, — США же заявили о готовности к переговорам РФ и не собираются незамедлительно вводить те самые немедленные санкции, потому что российского вторжения на Украины нет, а на территории Донбасса она уже и так, по их мнению, 8 лет. Это говорит о том, что все ходы «российским гроссмейстером» просчитаны.

«Я бы охарактеризовал это так: блестяще разыгранный российской дипломатией гамбит переходит в эндшпиль», — подытожил политолог.