В ночь на 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил к народу с обращением по поводу признания Россией ДНР и ЛНР. Киев обвиняет Москву в нарушении Минских соглашений и грозит ответом

Выступление Владимира Зеленского длилось недолго. Многие ожидали, что украинский президент, как и его российский коллега Владимир Путин, будет выступать около часа. Но Зеленский уложился в пять минут.

«Великий народ великой страны, у нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду говорить о прошлом, скажу о реалиях и будущем», — начал он своё выступление.

Тем самым Зеленский по-своему ответил на историческую часть выступления Путина. Ну а после украинский президент перешёл к тому, как Киев будет реагировать на признание ДНР и ЛНР. Однако конкретики в словах Зеленского было мало. Путин заговорил о Новороссии. России по-прежнему нужна вся Украина © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете об этом знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий, сделаем всё, чтобы так было и в дальнейшем. Мы привержены мирному и дипломатическому пути, будем по нему идти и только по нему. Мы на своей земле, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим, и мы в этом уверены», — заявил Зеленский.

Он также заявил, что признание Россией ЛНР и ДНР может считаться выходом Москвы из Минских соглашений.

Такая речь разочаровала многих, ждавших реакции Зеленского на решение России.

«Обращение Зеленского кратко. Военного положения не будет. Разрыва отношений с Россией не будет. Признание Россией ДНР и ЛНР может считаться выходом её из Минских соглашений (не считается — может считаться). Причин для беспокойства нет (!!!!). Что-то там созывают, будут проводить консультации, рассчитывают на помощь иностранных партнёров. В т.ч. по нормандской четвёрке. И ради этого бульканья я не спал до 2 ночи? Жалкое зрелище. Душераздирающее», — прокомментировал речь Зеленского главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Примечательно, что на выступление Зеленского не отреагировал его злейший противник — глава оппозиционной партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины Пётр Порошенко. Последний выпустил обширный комментарий по решению Путина. Но вот Зеленского — не заметил.

Однако это не означает, что Украина будет пассивно наблюдать за тем, что происходит в Донбассе.

Дело к войне?

В ту же ночь, когда Зеленский произносил свою речь, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сообщил: СНБО входит в новый режим работы.

«Президент при необходимости соберёт в ближайшее время снова членов СНБО. Все члены СНБО находятся на своих рабочих местах Сектор перевели в режим работы 24/7», — заявил Данилов.

А лидер «Национального корпуса», бывший командир «Азова» Андрей Билецкий выразился ещё жёстче.

«Конец Минским соплям. Конец Нормандским посиделкам. Конец наивным мечтам о «за столом переговоров». Конец дебильному «перестать постреливать», — заявил он.

По словам Билецкого, следующими за Донецком и Луганском на очереди могут быть Киев, Мариуполь, Харьков, Одесса.

«Теперь пришла наша очередь быть твёрдыми. Спокойно посмотреть в лицо врагу. Нам никто не поможет, отстоять страну сможем только мы одни», — заявил Билецкий. Путин распорядился взять Донбасс под защиту © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Он отметил, что уверен в том, что Россия потребует у Украины прекратить агрессию против суверенных государств ДНР и ЛНР, а далее принудит Украину к миру, попытавшись перемолоть её войска и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Вопрос о том, в каких границах Россия признала ЛНР и ДНР — не праздный. Так, во вторник, 22 февраля, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил: ЛНР и ДНР признают в пределах соответствующих областей. Позже по просьбе журналистов он уточнил свою позицию, заявив, что «не право России уточнять чужие границы». За десять часов до этого Калашников ответил, что считает 100%-й вероятность ввода российских войск на территорию ЛНР и ДНР.

«Считаю, что она стопроцентная», — заявил он в комментарии РИА Новости в ответ на вопрос о вероятности введения войск РФ на территорию республик после подписания ими договоров с Россией.

ЛНР и ДНР могут запросить военной помощи у России, ведь обстановка в регионе продолжает оставаться крайне неспокойной. Утро 22 февраля ознаменовалось диверсией украинских военных в ДНР, в результате которой погибло трое гражданских лиц.

Некоторые эксперты уверены: войны не миновать.

В ожидании репрессий и нового Майдана

Политолог Лев Вершинин ещё до выступления Путина и заявления о признании ЛНР и ДНР сделал короткий прогноз по поводу того, что ожидать России и Донбассу в ближайшее время. Украинские неонацисты объявили мобилизацию © Facebook, ФРАЙКОР Івано-Франківськ

«Коротко о вероятностях. (а) «Разогрев» до встречи с Байденом, и компромисс в итоге встречи: максимально 10%. (б) Признание ЛДНР в усеченных границах, разрыв дипотношений, короткая войнушка: около 30%. (в) Признание ЛДНР в границах областей, и масштабный конфликт с возможным выходом «за рамки»: около 50%. (г) Открытое вмешательство США (с союзниками): в случае варианта «в», не более 1%. (д) Мировая (ядерная) война: 0%. Остальные примерно 20% отвожу на комбинации вариантов и факторы непредсказуемости. При этом с высочайшей (до 99%) гарантией прогнозирую кампанию масштабных, официальных и неофициальных (силами радикалов) репрессий в отношении всего, что идет не в ногу, и с достаточно высокой (до 80%) вероятностью сноса Зеленского, как виновника краха», — написал Вершинин.

Утром 22 февраля стало известно о теракте в ДНР, в результате которого погибли три мирных жителя.

«Сегодня утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе «Донецк-Горловка» осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве», — сообщил заместитель командующего Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Спустя несколько минут глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о призыве на воинскую службу граждан 1995-2004 годов рождения. Практически одновременно опубликовали указ Пушилина о создании специальных формирований за счёт сил и средств Генпрокуратуры и МВД для выполнения задач в сфере обороны совместно с Вооружёнными силами.

Согласно документу, в период действия военного положения и в военное время внутренние войска входят в состав спецформирований, работники органов прокуратуры, органов внутренних дел, государственные гражданские служащие и работники системы МВД бронируются за Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел на период мобилизации.

В то же время, на Украине резко активизировались националисты. Связанный с «Нацкорпусом» «Фрайкор» объявил о мобилизации.

«Это война! Признание Россией ЛДНР и подписание с ними «договоров о дружбе» — это фактическое объявление войны <…> Наше государство должно действовать немедленно, объявляя военное положение и мобилизацию. Мы также объявляем мобилизацию в ряды добровольческого подразделения и разворачиваем тренировочные центры», — сообщила эта ультраправая организация.

Вряд ли её бойцы устремятся сразу же на фронт. А вот устроить репрессии тем, кого подозревают в симпатиях к России националисты смогут. Но и Зеленскому не стоит обольщаться: его позицию и парламентская оппозиция, и радикалы считают слишком невнятной и преступно слабой. Достаточно снова раздуть истерию по поводу того, что Офис президента Украины «работает на Кремль», и кресло под Зеленским зашатается. И если это совпадёт с потерями украинских военных в Донбассе, вряд ли Зеленский досидит на Банковой до конца своего президентского срока.