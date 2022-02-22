Выступление Владимира Зеленского длилось недолго. Многие ожидали, что украинский президент, как и его российский коллега Владимир Путин, будет выступать около часа. Но Зеленский уложился в пять минут.
«Великий народ великой страны, у нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду говорить о прошлом, скажу о реалиях и будущем», — начал он своё выступление.
Тем самым Зеленский по-своему ответил на историческую часть выступления Путина. Ну а после украинский президент перешёл к тому, как Киев будет реагировать на признание ДНР и ЛНР. Однако конкретики в словах Зеленского было мало.
«Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете об этом знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий, сделаем всё, чтобы так было и в дальнейшем. Мы привержены мирному и дипломатическому пути, будем по нему идти и только по нему. Мы на своей земле, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим, и мы в этом уверены», — заявил Зеленский.
Он также заявил, что признание Россией ЛНР и ДНР может считаться выходом Москвы из Минских соглашений.
Такая речь разочаровала многих, ждавших реакции Зеленского на решение России.
«Обращение Зеленского кратко. Военного положения не будет. Разрыва отношений с Россией не будет. Признание Россией ДНР и ЛНР может считаться выходом её из Минских соглашений (не считается — может считаться). Причин для беспокойства нет (!!!!). Что-то там созывают, будут проводить консультации, рассчитывают на помощь иностранных партнёров. В т.ч. по нормандской четвёрке. И ради этого бульканья я не спал до 2 ночи? Жалкое зрелище. Душераздирающее», — прокомментировал речь Зеленского главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.
Примечательно, что на выступление Зеленского не отреагировал его злейший противник — глава оппозиционной партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины Пётр Порошенко. Последний выпустил обширный комментарий по решению Путина. Но вот Зеленского — не заметил.
Однако это не означает, что Украина будет пассивно наблюдать за тем, что происходит в Донбассе.
Дело к войне?
В ту же ночь, когда Зеленский произносил свою речь, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сообщил: СНБО входит в новый режим работы.
«Президент при необходимости соберёт в ближайшее время снова членов СНБО. Все члены СНБО находятся на своих рабочих местах Сектор перевели в режим работы 24/7», — заявил Данилов.
А лидер «Национального корпуса», бывший командир «Азова» Андрей Билецкий выразился ещё жёстче.
«Конец Минским соплям. Конец Нормандским посиделкам. Конец наивным мечтам о «за столом переговоров». Конец дебильному «перестать постреливать», — заявил он.
По словам Билецкого, следующими за Донецком и Луганском на очереди могут быть Киев, Мариуполь, Харьков, Одесса.
«Теперь пришла наша очередь быть твёрдыми. Спокойно посмотреть в лицо врагу. Нам никто не поможет, отстоять страну сможем только мы одни», — заявил Билецкий.
Он отметил, что уверен в том, что Россия потребует у Украины прекратить агрессию против суверенных государств ДНР и ЛНР, а далее принудит Украину к миру, попытавшись перемолоть её войска и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Вопрос о том, в каких границах Россия признала ЛНР и ДНР — не праздный. Так, во вторник, 22 февраля, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил: ЛНР и ДНР признают в пределах соответствующих областей. Позже по просьбе журналистов он уточнил свою позицию, заявив, что «не право России уточнять чужие границы». За десять часов до этого Калашников ответил, что считает 100%-й вероятность ввода российских войск на территорию ЛНР и ДНР.
«Считаю, что она стопроцентная», — заявил он в комментарии РИА Новости в ответ на вопрос о вероятности введения войск РФ на территорию республик после подписания ими договоров с Россией.
ЛНР и ДНР могут запросить военной помощи у России, ведь обстановка в регионе продолжает оставаться крайне неспокойной. Утро 22 февраля ознаменовалось диверсией украинских военных в ДНР, в результате которой погибло трое гражданских лиц.
Некоторые эксперты уверены: войны не миновать.
В ожидании репрессий и нового Майдана
Политолог Лев Вершинин ещё до выступления Путина и заявления о признании ЛНР и ДНР сделал короткий прогноз по поводу того, что ожидать России и Донбассу в ближайшее время.
«Коротко о вероятностях. (а) «Разогрев» до встречи с Байденом, и компромисс в итоге встречи: максимально 10%. (б) Признание ЛДНР в усеченных границах, разрыв дипотношений, короткая войнушка: около 30%. (в) Признание ЛДНР в границах областей, и масштабный конфликт с возможным выходом «за рамки»: около 50%. (г) Открытое вмешательство США (с союзниками): в случае варианта «в», не более 1%. (д) Мировая (ядерная) война: 0%. Остальные примерно 20% отвожу на комбинации вариантов и факторы непредсказуемости. При этом с высочайшей (до 99%) гарантией прогнозирую кампанию масштабных, официальных и неофициальных (силами радикалов) репрессий в отношении всего, что идет не в ногу, и с достаточно высокой (до 80%) вероятностью сноса Зеленского, как виновника краха», — написал Вершинин.
Утром 22 февраля стало известно о теракте в ДНР, в результате которого погибли три мирных жителя.
«Сегодня утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе «Донецк-Горловка» осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве», — сообщил заместитель командующего Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Спустя несколько минут глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о призыве на воинскую службу граждан 1995-2004 годов рождения. Практически одновременно опубликовали указ Пушилина о создании специальных формирований за счёт сил и средств Генпрокуратуры и МВД для выполнения задач в сфере обороны совместно с Вооружёнными силами.
Согласно документу, в период действия военного положения и в военное время внутренние войска входят в состав спецформирований, работники органов прокуратуры, органов внутренних дел, государственные гражданские служащие и работники системы МВД бронируются за Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел на период мобилизации.
В то же время, на Украине резко активизировались националисты. Связанный с «Нацкорпусом» «Фрайкор» объявил о мобилизации.
«Это война! Признание Россией ЛДНР и подписание с ними «договоров о дружбе» — это фактическое объявление войны <…> Наше государство должно действовать немедленно, объявляя военное положение и мобилизацию. Мы также объявляем мобилизацию в ряды добровольческого подразделения и разворачиваем тренировочные центры», — сообщила эта ультраправая организация.
Вряд ли её бойцы устремятся сразу же на фронт. А вот устроить репрессии тем, кого подозревают в симпатиях к России националисты смогут. Но и Зеленскому не стоит обольщаться: его позицию и парламентская оппозиция, и радикалы считают слишком невнятной и преступно слабой. Достаточно снова раздуть истерию по поводу того, что Офис президента Украины «работает на Кремль», и кресло под Зеленским зашатается. И если это совпадёт с потерями украинских военных в Донбассе, вряд ли Зеленский досидит на Банковой до конца своего президентского срока.