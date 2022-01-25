На 26 января в Париже запланирована встреча политических советников «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина). Делегацию из Москвы возглавит заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
Причины отзыва. «Слуги» путаются в показаниях
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак противоречит Арахамии и утверждает, что отзыв документа не связан с предстоящей встречей. Куратор вопросов реинтеграции и вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что законопроект был отозван для внесения изменений в некоторых пунктах в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Однако что-то тут не сходится, так как для внесения незначительных изменений достаточно внесения поправок. К тому же Венецианская комиссия раскритиковала законопроект еще осенью прошлого года, после чего та же Ирина Верещук заявила, что у власти нет планов снимать законопроект с рассмотрения, ссылаясь также на Андрея Ермака, как на одного из сторонников законопроекта.
Украинское издание «Европейская правда» в статье под названием «Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников» утверждает, что отзыв документа был условием российской делегации, которое Киеву передали представители Франции и Германии, для разблокирования «нормандского формата».
Законопроект о переходном периоде ранее вызывал резко негативную реакцию со стороны России. В Кремле назвали его выходом из Минских соглашений и потребовали отозвать.
Людоедский законопроект
Законопроект был подан президентской фракцией в августе 2021 года под официальным названием «О государственной политике переходного периода». В нем Россия официально именовалась «государством-агрессором». Война в Донбассе увязывалась с вопросом о принадлежности Крыма. Законопроект признавал также недействительными российские паспорта, выданные жителям Донбасса. Все служащие администраций ЛДНР, а также правоохранители приравнивались в нем к «оккупантам», хотя родились и прожили свою жизнь на этих территориях. Военнослужащие ЛДНР не имели никакого права на амнистию. Всем работникам администраций, военнослужащим, правоохранителям и даже работникам сферы образования ЛДНР запрещалось занимать какие-либо посты и участвовать в выборах после реинтеграции.
Украинские военные получили бы право на обыск, задержание людей, изъятие техники, телефонов и транспорта по своему усмотрению. В случае подозрительной деятельности им дозволяется применять оружие. Для проникновения в жилые помещения украинским военным никаких санкций прокурора не требуется. Законопроект также дозволяет вводить в Донбасс иностранные военные контингенты, за исключением военных стран ОДКБ. Отдельным пунктом прописано восстановление украинского языка как государственного. Он также предполагает отказ от проведения выборов «с учётом особенностей и особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Вводится также «реструктуризация» на неопределённый срок задолженности по выплате пенсий и иных соцвыплат, то есть долги по пенсиям даже в случае реинтеграции не выплатят. После установления контроля над территориями Донбасса управлять ими должны были бы временные администрации, назначаемые из Киева. Иными словами, очевидно, что во всех пунктах данный законопроект противоречит Минским договоренностям.
Уступка за уступку
Законопроект изначально был провокационным. Принять его в таком виде было бы сложно с учетом мнения западных партнеров, которые хотели бы соблюсти видимость законности. Проще говоря, вырисовывается следующая схема: вносим откровенно людоедский законопроект, предполагающий зачистку и сегрегацию людей, затем снимаем его, выдавая этот шаг за «уступку» со своей стороны и требуя реальных уступок от оппонента.
19 января во время визита главы Госдепартамента США Энтони Блинкена в Киев заявил в интервью «Голосу Америки», что Минские договоренности не нуждается в пересмотре, а также являются единственным путем урегулирования конфликта в Донбассе. Затем Telegram-канал «Резидент» сообщил, что именно посольство США попросило «заморозить» этот законопроект.
Следовательно, меняется и риторика украинских чиновников. Если глава Офиса Зеленского Андрей Ермак месяц назад говорил, что Минские договоренности выполнить невозможно, то 24 января заявил, что они являются «единственной платформой, на которой сегодня можно работать».
Последние годы Киев регулярно требовал проводить всё новые и новые раунды переговоров, которые в итоге оказывались лишь очередной попыткой заболтать проблему выполнения договоренностей. Так продолжалось до тех пор, пока российской делегации не надоело проводить «переговоры ради переговоров». Однако для Киева сам факт переговоров крайне важен для отчетности перед западными партнерами о том, что он якобы делает какие-то шаги ради прогресса в деле разрешения конфликта. Для подтверждения таких усилий можно также сначала внести, а затем снять какой-нибудь откровенно негуманный законопроект. От другой же стороны за это потребуют серьезных уступок, либо переговоры будут продолжаться седьмой, восьмой, девятый, десятый год.