В четверг, 11 ноября Верховный суд Великобритании завершил рассмотрение начатого ещё в 2016 году дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Обе стороны уверены в своей победе, но для каждой из них есть риски

В ходе однодневных слушаний были рассмотрены апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Скандал на Украине: «Укрзализныця» отдала долг $131 млн российскому банку, хотя «могла и не платить» © Facebook, Укрзалізниця

«Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами. Мы благодарны за подробные дискуссии, которые мы выслушали. Мы вынесем решение в положенный срок», — сказал председатель Верховного суда лорд Роберт Джон Рид.

Как ожидается, это займет от трех до девяти месяцев.

История вопроса

В декабре 2013 года Россия согласилась выдать Украине кредит на сумму 15 миллиардов долларов и выкупила выпущенные Киевом еврооблигации на 3 миллиардов под 5 процентов годовых. Дальнейшее перечисление оставшихся 12 миллиарда Россия приостановила из-за госпереворота на Украине до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Пришедший к власти Петр Порошенко отказался возвращать 3 миллиарда, поскольку деньги брал его предшественник Виктор Янукович, свергнутый с президентского поста в начале 2014 года. Кроме того, Киев рассчитывал реструктуризировать этот долг так же, как кредиты, выданные другими странами, но Москва ответила отказом, поскольку это долг суверенный, а значит, не подлежащий реструктуризации, Киев же рассматривал его как коммерческий (суверенный долг — кредит правительства, что накладывает ряд ограничений).

Доводы российской стороны поддержал Международный валютный фонд (МВФ). Тогда в мае 2015 года Верховная Рада приняла закон, который наделяет правительство правом ввести мораторий на выплату внешних долгов. Однако это грозило Украине суверенным дефолтом, а таким странам МВФ кредиты не выдает. Тем не менее, через полгода Фонд внес изменения в свой регламент и отменил эти ограничения. Кто придет на смену украинским олигархам. Украинский интерес Ротшильдов © AFP, Fabrice COFFRINI

Украина должна была погасить задолженность перед Россией в декабре 2015-го. Москва предложила рассрочку — выплачивать по миллиард ежегодно с 2016 по 2018 годы, но Киев на это предложение не ответил и ввел мораторий, таким образом, просрочив выплаты. В итоге в феврале 2016 года Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона. В марте 2017 года суд обязал Киев выплатить номинальную стоимость облигаций 3 миллиарда долларов, а также 75 миллионов купонного дохода, штрафные проценты, а также компенсировать судебные издержки в размере 2,8 миллиона фунтов (впоследствии Киев выплатил всего 1,16 миллиона фунтов от этой суммы), но выполнение решения было приостановлено из-за поданной украинской стороной апелляции. Апелляционный суд Англии отклонил 3 из 4 ее аргументов, сочтя, что аргумент о том, что евробонды были выпущены под давлением России, не может быть отклонен без всеобъемлющего судебного процесса.

В конце 2018 года Россия и Украина подали апелляции в Верховный суд Великобритании: Москва оспаривала решение об отдельном рассмотрении довода о давлении, а Киев — отказ в рассмотрении остальных своих аргументов.

Финальные аргументы России и Украины

Позиция украинской стороны заключается в том, что ей пришлось выпустить еврооблигации под давлением России, политическим и экономическим (угрозой введения торговых ограничений и вторжения на её территорию), а это, согласно британскому законодательству, служит правомерным аргументом для отказа от выплаты долга в качестве средства защиты.

Для подкрепления своей позиции Киев намерен, ссылаясь на вердикт Верховного суда Великобритании по другому делу: по разбирательству между британской туристической компанией Times Travel и Международными авиалиниями Пакистана судьи постановили, что в английском праве существует понятие «законного экономического принуждения», однако ограничили сферу его применения.

Россия же считает, что разбирательство по евробондам не относится к ситуации «законного принуждения» — когда предполагаемой жертве принуждения пришлось совершить платёж другой стороне или отказаться от каких-либо требований к ней. Хуже, чем война: украинские власти решили сильно переплатить кредиторам © flickr.com, пресс-служба НБУ

«Если Верховный суд Великобритании вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу трасти (доверительного управляющего еврооблигациями — компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющего на судебном процессе Россию — ред.) и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, Российская Федерация будет иметь право на возврат всей суммы задолженности по облигациям и на уплату начисленных на просроченную задолженность процентов. В дальнейшем обжаловать это решение будет уже невозможно. Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд Великобритании вынесет решение в пользу трасти», — говорится в заявлении Министерства финансов России.

На сегодняшний день общая сумма требований Российской Федерации с учетом начисленных на просроченную задолженность процентов, как сообщило ведомство, превышает 4,5 миллиарда долларов.

Для победы в этом судебном процессе России необходимо, чтобы суд отказал Украине в разбирательстве по доводу о давлении и подтвердил, что не могут быть рассмотрены остальные ее аргументы: что правительство Украины не имело правомочий выпускать облигации, поскольку не были соблюдены надлежащие процедуры украинского законодательства; что Министерство финансов Украины не было уполномочен выпускать евробонды от имени государства; что отказ Украины возвращать долг являлся законной контрмерой.

Возможные варианты исхода дела

Возврат денег может осложниться, если Верховный суд Великобритании примет решение, что какие-либо из четырех доводов Украины требуют полноценного судебного рассмотрения в Высоком суде Лондона, а это по словам аналитика консалтинговой компании Hawthorn Advisors Максимилиана Хесса, для Киева будет уже равносильно «победе». Близкий к российской стороне судебного спора источник РБК предупреждает, что в таком случае Киев может получить «выгодную публичную площадку для отстаивания своих геополитических интересов». Тогда Москве придётся рассчитывать на то, что Высокий суд по итогам исследованием фактических обстоятельств дела, которое может затянуться ещё на несколько лет, отклонит все аргументы Украины. Россия подала в суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против РФ» © CC0, Pixabay

Кроме того, Верховный суд Великобритании может прийти к выводу, что судебная система королевства не уполномочена рассматривать довод о принуждении Украины к выпуску облигаций, поскольку не может выносить решения по межгосударственным вопросам, относящимся к международному праву. Тогда придется ждать, когда эти аргументы рассмотрят в другой юрисдикции, например, Международном суде ООН, как предлагал в 2018 году Апелляционный суд Англии, однако российская сторона категорически против, поскольку это дает Украине право ещё некоторое время не возвращать долг Москве.

Риски существуют и для Киева. Министерство финансов Украины признаёт, что в случае проигрыша судебного процесса будет обязано осуществить платеж в пользу трасти (то есть фактически России — ред.). в таком случае Киев нарушит договорённости с западными держателями его еврооблигаций, реструктурированных в 2015 году: обещал не выплачивать России долг целиком — а это может грозить дефолтом по действующим еврооблигациям Украины.