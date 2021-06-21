Длительные проливные дожди обрушились на Крым, став причиной наводнений и потопов. Потоки воды затопили некоторые районы Симферополя, Ялты и Керчи. Только за один день, 17 июня, на полуострове выпало полторы месячной нормы осадков (82 мм)

В Ялте сообщили о пострадавших от потопа © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Особенно пострадал частный сектор Керчи и Ялты. В Керчи некоторое время не было водоснабжения. По данным городской администрации Керчи, вода залила 236 домов, городскую больницу, трансформаторные подстанции и много торговых объектов. В Ялте из-за сильнейшего наводнения объявили режим ЧС и закрыли въезд в город.

В Ялте наводнение стало рекордным за 100 лет. Там месячная норма выпала всего за шесть часов, из берегов вышла река Водопадная, затопив городские улицы. Пострадали сотни автомобилей, на ряде участков дорог смыло асфальт. В небольших крымских реках уровень воды за сутки поднялся на 1-1,5 м. На южном берегу Крыма сошли селевые потоки, заблокировавшие движение на некоторых участках дорог.

«Сошли селевые потоки: пгт. Голубой залив, п. Ореанда, Ливадия-2, ул. Курчатова, Бахчисарайское шоссе, трасса Гончарное-Ялта, Гурзуф, пгт Кореиз. Подтоплен 101 дом, откачана вода из 43», — написала глава городской администрации Ялты Янина Павленко.

17 июня приостановил работу аэропорт «Симферополь». На залитой водой взлётно-посадочной полосе не удержался приземлившийся лайнер Boeing-747. Самолет вынесло за бетонную посадочную полосу на размокший грунт. Пассажиры и экипаж не пострадали.

Но совсем без жертв во время наводнения не обошлось. По словам Сергея Аксенова, погиб один человек. Еще одна женщина числится в списке пропавших без вести.

Ливни превратили улицы Ялты в бурлящие реки - видео © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

И, как говорится, нет худа без добра: проливные дожди с лихвой наполнили крымские водохранилища, поэтому ближайшее время полуостров не должен страдать от нехватки воды.

«Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при потребности годовой всей Большой Ялты [в] 21 млн», — сообщила глава горадминистрации Ялты.

По этому поводу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов разразился достаточно циничным комментарием.

«Крымский полуостров очень много времени просил воды — и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу», — заявил Данилов.

Иными словами, секретарь СНБО издевается над пострадавшими от стихийного бедствия, от которых никто не застрахован. В эти же дни в американской Луизиане ливни и ураганы стали причиной гибели 5 человек, но вряд ли Данилов посмел бы шутить по этому поводу.

Позлорадствовали и некоторые другие украинские политики. О том, что «в Крым дали воду», пошутили депутаты от партии Петра Порошенко «Евросолидарность» Вадим Арьев и Леонид Емец. Подобные шутки у украинских политиков из националистического лагеря сочетаются с призывами к жителям Крыма и Донбасса «возвращаться домой». Специально для этих целей был создан телеканал «Дом», вещающий на русском языке.

«Интересно, эту шутку покажут по телеканалу "Дом"? Ну, чтобы крымчане с дончанами знали, как сильно любят в Украине своих бывших граждан?» — спрашивает одесский журналист Юрий Ткачёв в ответ на комментарий секретаря СНБО.

Украинский журналист Игорь Лесев считает подобные комментарии украинских политиков прямым следствием расчеловечивания жителей целых регионов, запущенного еще во время Евромайдана.

Украина поглумилась над затопленным Крымом и пострадавшими людьми © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Все, что несет Данилов и подобные ему персонажи, — это история из сумасшедшего 2013 года. Именно тогда нам здесь запустили технологию расчеловечивания своих же сограждан. Сначала появился «кровавый режим» Януковича. Затем всплыла «беркутня» и «менты — не люди». А за них топят только «титушки». Которые из «Даунбасса». А самые темные из «Лугандона». Ведь именно там голосуют за «рыгов», которые хотят в «таежный союз».

Когда полилась кровь — а как она могла не политься, когда прямой наводкой в мозг бьет из всех эфиров «Радио тысячи холмов»?— в эпитетах уже не заморачивались. «Сепары», «самки колорадов», «русня», «вата», «дедывоевали» и «там нет генов», — пишет Лесев, подчеркивая, что Данилов является отражением Зеленского, который лишь продолжает политику Петра Порошенко.

Злорадные комментарии украинских политиков выглядят особенно неуместными на фоне аналогичных последствий стихии, которая обрушилась и на украинские города. В воскресенье, 20 июня, ливни привели к затоплению ряда районов Черновицкой и Закарпатской областей. 12 июня «плавала» Одесса — там прошел мощный ливень, который за пятнадцать минут затопил центральные улицы города. В течение четверти часа в городе выпало 28 миллиметров осадков.

В начале июня ливни затопили улицы Харькова, Полтавы и Запорожья. По улицам Житомира пару недель назад можно было передвигаться только на резиновых лодках.

Украина и ряд западных российских регионов, включая Крым, весь последний месяц находились в зоне сильнейшего циклона, сталкиваясь со схожими проблемами. Тем не менее, вы не услышите в российских СМИ или от российских политиков злорадства или ехидных комментариев по поводу пострадавших от наводнения жителей Одессы или Харькова.

Украинские политики не в первый раз злорадствуют, когда в России происходит какое-нибудь бедствие. В прошлом году они радовались лесным пожарам в Сибири, когда «под боком» полыхала чернобыльская зона. У многих украинских националистов радость вызывает любая проблема или трагедия в РФ, тогда как собственные трагедии стали уже восприниматься как норма.

В какой-то степени такая злоба является следствием ощущения собственной немощи и неспособности как-то повлиять на жителей Крыма и Донбасса. Однако подобные комментарии украинских политиков и чиновников вроде Данилова лишний раз демонстрируют жителям этих регионов, насколько им «рады» на Украине.