Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер на три года против 10 человек и 79 компаний. Украина.ру решила выяснить, кто эти люди, попавшие под санкции СНБО и президента

Зеленский, говоря о решении СНБО в своем видеообращении, заявил, что персональные санкции вводятся против лиц, которых, по аналитическим данным СБУ и аппарата СНБО, можно назвать главными контрабандистами страны. Он отметил, что причиной такого решения СНБО являются убытки, наносимые бюджету Украины вследствие неэффективной работы таможни.

«По расчетам экспертов, убытки государственного бюджета из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн. Из них более 100 миллиардов — вследствие неэффективной работы таможни», — рассказал глава государства.

«Короли» и «пешки» одесской контрабанды

Примечательно, что среди 10 лиц, попавших под санкции, почти половина связаны с Одессой: Вадим Альперин, Виктор Шерман, Александр Чудаков и Александр Кравченко.

49-летний Вадим Альперин известен как «крестный отец контрабанды». Он получил известность благодаря захвату сомалийскими пиратами судна «Фаина» с грузом контрабандного оружия, а также судна «Этель» у берегов Ливии. Уже во времена президентства Зеленского гарант Конституции лично угрожал его посадить за многочисленные махинации. Считается, что он контролирует 90% импорта обуви и тканей через Одессу, а любые смены президентов, министров, руководителей таможни и СБУ ему неважны, поскольку контрабандист с любым может найти общий язык путем щедрых «откатов», исчислявшихся в твердой американской валюте. Поток контрабанды из Украины: Санду созывает заседание Совбеза © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Взялись за него в 2019 году, припомнив схемы, действовавшие при Порошенко. Вместе с фигурой Альперина в СМИ часто вспоминают начальника Киевской таможни Сергея Тупальского, который с декабря 2018 по март 2019 года исполнял обязанности начальника одесской таможни. Именно они, по данным правоохранительных органов, сколотили преступную группировку, неформально именуемую «клан Вадика», состоявшую из 11 человек. Занималась она импортом товаров по заниженным ценам, только по одному эпизоду ущерб государству составил 77,7 млн гривен. В ноябре 2019 года Альперин даже сбежал от правоохранителей, но потом явился сам. Список инкриминируемых ему статей Уголовного кодекса внушителен: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов), ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Но позже суд выпустил обвиняемого на свободу под залог в 70 млн грн. А в мае прошлого года и вовсе были сняты все обвинения, так что Альперин чувствовал себя вполне вольготно.

Бизнес-компаньоном Альперина долгое время являлся другой участник санкционного списка — Виктор Шерман. Он действовал под прикрытием бывшего депутата от «Блока Петра Порошенко» Александра Грановского — неформального куратора судебной системы при Порошенко. Альперин и Шерман проворачивали многомиллиардные аферы по занижению таможенной стоимости китайского ширпотреба. Например, ввозя на территорию Украины брендовую одежду и электронику Apple, при таможенном оформлении указывали неполное количество или более дешево оценивали изначальную стоимость товаров. По слухам, циркулирующим среди одесских предпринимателей, Шерман исполнял роль одного из «смотрящих» на местной таможне от Грановского, без чьего согласия нельзя было провезти ни один контейнер товара. После смены власти «бизнесмен» сумел найти подход к назначенцам Зеленского.

В его собственности официально находится десяток фирм: ОАО «Финбанк», ЗАО «Интерхим», ООО «Промышленно-торговая компания Шабо», ООО «Судосервис Украина» и ООО «ТИС-Уголь». Также он является соучредителем благотворительного фонда «Во благо Одессы».

Александр Кравченко — бывший сотрудник СБУ. Он находился на высокой должности первого заместителя Главного следственного управления ведомства и среди всех упомянутых в списке является единственным чиновником. Кравченко возглавлял следственный отдел СБУ в Одесской области, в его ведомстве находилась борьба с контрабандой. На деле он активно включился в процесс «освоения» нелегальных товарных и финансовых потоков. По данным СМИ, супруга чиновника Юлия Кравченко владела фирмами, незаконно поставлявшими фармацевтические препараты в Приднестровье. Журналисты в 2019 году провели расследование и выяснили, что Кравченко основала через свой ФЛП группу компаний по антикризисному менеджменту, а для управления финансовыми потоками владела закрытым венчурным инвестиционным фондом «Юг-Девелопмент».

Доверенным лицом Кравченко являлся другой фигурант санкций — одесский бизнесмен Александр Чудаков. В 2018 году он являлся подозреваемым в деле о незаконном присвоении контрабандного товара. Речь шла о 7 контейнерах с сигаретами из Ливана на сумму 3,6 млн грн, которые правоохранители изъяли в порту Одессы в декабре 2017 года. Позже товар был передан на хранение на склады фирмы Чудакова, но тот способствовал их распродаже на потребительском рынке. В 2019 году Соломенский районный суд Киева взял Чудакова под стражу с альтернативой залога в 2,5 млн грн. Чудаков в масштабах Одессы является фигурой незначительной, он явно не ровня Альперину и Шерману.

Контрабандные «бароны» Закарпатья и Буковины

Ореста Фирманюка, проживающего в Закарпатье, в украинских СМИ называли членом крупнейшего контрабандного ОПГ Украины и писали, что за считаные годы он сумел «выбиться» за счет кровавых разборок с устранением неугодных в абсолютные лидеры преступной банды. Официально он таможенный брокер, владелец ряда фирм, работающих в сфере внешнеэкономической деятельности. Причем сфера его интересов не в одном регионе Украины, поскольку разнообразные инциденты, к которым причастен Фирманюк, охватывали киевскую, одесскую, львовскую и другие таможни. Кому — Non/fiction, а кому — запреты и контрабанда. Что не так с книжным рынком Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

В августе 2019 года бывший председатель Гостаможслужбы Максим Нефедов назвал Фирманюка одним из главных контрабандистов Украины. Его незаконная деятельность тоже заключалась в классической схеме «минимизации» при таможенном оформлении груза.

Валерий Пересоляк некоторое время находился на должности заместителя начальника Управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС. Сам он уроженец села Минай Закарпатской области и президент одноименного футбольного клуба, выступающего в Высшей лиге Украины. А еще его называли «контрабандный барон Закарпатья», поскольку на местной таможне фактически заправляли его люди: заместителем начальника таможенного оформления таможенного поста «Ужгород» стал кум Пересоляка Иван Фетько, а экс-футболист ФК «Минай» Евгений Мирончук занял должность начальника отдела оперативного реагирования Управления по борьбе с контрабандой. Пользуясь этим, Пересоляк наладил схему по доставке различных товаров из Европы без таможенного декларирования. В прошлом году вспыхнул скандал, связанный с тем, что водители въезжающих через Закарпатье «итальянских бусов» пожаловались на непосильные поборы таможенников, устроив «забастовку» в виде перекрытия КПП «Тиса».

Юрий Кушнир также имеет репутацию короля контрабанды, но только в Черновицкой области. С 2010 по 2015 год он был депутатом местного облсовета, имеет множество бизнес-активов: Черновицкий завод строительных материалов, добычу полезных ископаемых, розничную торговлю, охранное агентство «Сокол».

Интересно, что Кушнир является подозреваемым по делу о взятке в 180 тысяч долларов бывшему главе облсовета Ивану Мунтяну. По версии НАБУ, именно за такую сумму фирмам контрабандиста был отдан в аренду на 49 лет санаторий «Брусница», числившийся на балансе областного совета. За данное преступление Кушнир был даже арестован, но в феврале 2020 года вышел на свободу под залог в 5 млн грн. Но куда чаще его называют автором незаконной схемы с «несунами»: когда товар делят на мелкие партии и переносят через границу пешком, а затем уже доставляют конечному потребителю.

Александр Еримичук, по разным данным, либо партнер, либо конкурент Кушнира, «смотрящий» за потоками товаров широкого потребления из Китая и Турции. Что характерно, его неофициальное прозвище — Слон. По некоторым данным, в сферу интересов Еримичука входит контрабандный вывоз древесины в Европу, а его куратор — бывший нардеп от «Народного фронта» Максим Бурбак.

Львовский криминалитет и его обслуга

Иван Бокало — экс-депутат Львовского областного совета, ранее работавший старшим инспектором отдела технических средств контроля Львовской таможни. В 2014 году интернет-пространство Украины взорвала новость о богатой свадьбе дочери депутата Натальи. На церемонию, которую провели в отеле «Риксос-Прикарпатье», молодожены прибыли на вертолете, развлекали гостей певица Злата Огневич, группа ТіК, группа Freedom-jazz, а тамадой был ведущий Александр Педан. Сам Бокало утверждал, что на такую роскошь потратил частично собственные средства, заработанные в принадлежащих ему частных компаниях, а часть расходов оплатили «богатые сваты». Министерство контрабандных дел Украины. Что и как вывозят за границу дипломаты © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

В СМИ Бокало часто упоминается как оператор серых схем по ввозу в Украину автомобилей из-за рубежа и сбора дани с въезжающих в страну через львовскую таможню грузовиков. По слухам, за данными схемами стоит экс-нардеп от ВО «Свобода» Игорь Кривецкий, известный как криминальный авторитет Пупс.

54-летний львовянин Владимир Дидух — выходец из криминальных кругов, где его именуют Вова Мордва. Он имеет за спиной весьма богатую уголовную биографию, и на его жизнь неоднократно покушались. В 1994 году он был арестован по подозрению в рэкете, но скоро освобожден, а дело закрыто. В 2001 году Дидуха снова арестовали по обвинению в вымогательстве, за что он получил условный срок. Впервые его имя прогремело на всю страну в 2005 году. Тогда на коллегии Министерства внутренних дел президент Виктор Ющенко показательно отчитывал присутствовавших генералов: «Что это за морда такая, от которого во Львове все плачут?» Дидуха называют покровителем незаконной добычи янтаря в Ровенской области, разнообразных афер, связанных с нефтью, спиртом и бензином.

Также весьма показательно, что Дидуха называли одним из спонсоров националистической партии «Свобода»: в 2016 году он заявил, что вложил в политсилу 48 миллионов долларов! Деньги, по его словам, передавал своему тогдашнему партнеру Кривецкому, а тот уже отдавал их Тягнибоку. Последний, конечно, от таких связей открестился. Кстати, Кривецкий до сих пор ведет дела с Дидухом, несмотря на возникший конфликт.

В целом лица, попавшие под санкции, имели неоднократные проблемы с законом, причастны к самым различным аферам. Только вот напрашивается вопрос к власти: почему судебно-правоохранительная система в Украине настолько бессильна их наказать, что приходится прибегать к такому откровенно незаконному средству, как санкции СНБО? И каким образом эти санкции остановят контрабанду, если все фигуранты остаются на свободе?

В этом и есть вина Зе-команды и ее предшественников, привыкших жить в русле «майданной» политической целесообразности, поэтому до настоящего наведения порядка в стране дела так и не дойдет. Получается, главным для Зеленского было назвать и так всем известных контрабандистов. А что же дальше?