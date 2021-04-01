Украинские чиновники и политики публикуют свои декларации о доходах за 2020 год. Украина.ру проанализировала, сколько же зарабатывают высшие государственные чины страны

Стабильность Зеленского, Авакова и Венедиктовой

Президент Украины Владимир Зеленский, который за 2019 год задекларировал 15 млн грн дохода, в 2020 году увеличил свой заработок более чем на 4 млн грн, задекларировав 19,1 млн. При этом зарплата президента составила менее 2% от доходов за год (336 тыс. гривен, или 28 тыс. долл. в месяц). Большую часть дохода он получил от продажи земельного участка и дома в Иванковичах Киевской области: 13,5 млн гривен. Еще 4,6 млн гривен дохода составили роялти Зеленского от «Квартала 95», «Киностолицы» и «Драйв продакшн». 231 тыс. гривен дохода президент получил от предоставления имущества в аренду, 204 тыс. — это инвестиционная прибыль от ценных бумаг и 239 тыс. — проценты от банковских вкладов.

Доход его супруги Елены составил 3 634 548 гривен. В частности, 953 тыс. гривен она заработала в «Квартале 95», 2,4 млн — от предоставления имущества в аренду, 204 тыс. составила инвестиционная прибыль от ценных бумаг, и 35 тыс. — это доходы из других источников. Всего семья Зеленских задекларировала 22,7 млн гривен в 2020 году.

Министр МВД Арсен Аваков обнародовал заработную плату 692 287 гривен в 2020 году, что на треть меньше, чем в 2019 году. Как и в прошлом году, Аваков задекларировал две квартиры в Харькове (657,90 кв. м и 70,90 кв. м), квартиру в Чугуеве Харьковской области (55,40 кв. м). Супруги Аваковы имеют земельный участок в Коробочкино Харьковской области площадью 1200 кв. м. Жена Авакова получила в ПАО «Инвестор» зарплату 3 241 756 гривен, а в итальянской Avitalia s.r.l. — еще 1 137 874 гривны. Ее проценты в «Ощадбанке» составили 218 493, а в «Аккордбанке» — почти 11,5 тысячи.

В украинских банках у главы МВД находится почти 800 тысяч гривен, почти 200 тысяч долларов и 200 тысяч гривен в драгоценных металлах, а наличными хранит 6000 грн, $9400, почти 43 тысячи евро, 96 тысяч иен, 4000 фунтов стерлингов и 300 австралийских долларов. Среди ценных вещей супругов задекларированы картины и иконы, мебель и часы, дорогие светильники и антикварное зеркало, ювелирные изделия, шубы, женские сумки. Сам министр утверждает, что его денежный доход уменьшился на 900 тысяч грн, большинство из которого было потрачено на организацию переезда из Италии в Украину старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова указала 944 тыс. грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год. Согласно документу, ее заработная плата составила 910 006 грн. Также она получила доход от предоставления имущества в аренду в размере 32 640 грн, а компенсация за неиспользованный отпуск составила 2 072 грн, банковские проценты генпрокурора — 226 грн. При этом ее супруг за прошлый год задекларировал 1 289 662 грн доходов. Кроме того, 10 495 грн и 5 132 евро находятся на банковских счетах, и 620 тыс. грн и 20 тыс. долларов она указала наличных средств. В то же время у мужа Венедиктовой — 87 123 грн на банковских счетах и 800 тыс. грн и 20 тыс. долларов наличными. Помимо прочего, у генпрокурора есть нежилое помещение (149,5 кв. м) и паркоместо (15,7 кв. м) в Харькове, а проживает она в арендованном мужем доме (147,8 кв. м), который находится на земельном участке (1,5 тыс. кв. м) в Киевской области.

Министр обороны Украины Андрей Таран указал в качестве доходов за прошлый год чуть более 2 млн грн. Его зарплата составила 688 779 гривен, также он получил 210 507 грн в качестве пенсии, материальную помощь — 21 688 грн, а доход от отчуждения недвижимого имущества составил 1 080 000 грн. Наличными он хранит 49 тысяч грн и 11 тысяч евро, на банковских счетах — 142 293 грн. Помимо этого, у руководителя Минобороны по документам есть квартира в Киеве (100 кв. м) и десять соток в селе Дмитровка (Киево-Святошинский район), что записаны на супругу Викторию.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко задекларировал 617 033 гривны зарплаты, что больше, чем у его шефа Максима Степанова, указавшего 497,5 тыс. грн. Ляшко указал в декларации участок площадью 1 200 кв. м в Вышгородском районе Киевской области, два земельных участка площадью 1,12 га и 0,12 га в Обуховском районе, 250 810 грн, 32 114 долларов и 58 евро на счетах в банке. Его супруга владеет земельным участком площадью 1 200 кв. м в Броварском районе и квартирой площадью 110,9 кв. м в Броварах. Также главный санврач является обладателем автомобиля Skoda Octavia A7 2018 года выпуска.

Скромность Ермака, Баканова и Малюськи

Министр юстиции Украины Денис Малюська за 2020 год задекларировал 638 тысяч 719 гривен зарплаты, а его жена Людмила Рабчинская, которая трудится замглавы Министерства цифровой трансформации, заработала 777 тысяч гривен. Помимо заработных плат супругов, семья получила помощь при рождении ребенка в размере 20 тысяч гривен. Больше никаких доходов Малюська и его жена в прошлом году не имели. Вместе с тем на их банковских счетах находятся: у министра — около 67 тысяч гривен и 36 тысяч долларов, у жены — 146 тысяч гривен и почти 2 тысячи долларов. Кроме того, министр имеет общее право пользования на две квартиры и одну в своей собственности.

Глава Офиса президента Андрей Ермак за прошлый год получил 444 539 гривен зарплаты и внес сведения о 153 тысячах долларов, 50 тысячах евро, 580 грн наличными. Помимо этого, среди его активов числятся почти 10 миллионов гривен на банковских счетах, квартира площадью 107 квадратных метров и стоимостью 3,5 млн гривен, автомобиль Mercedes-Benz S 350 стоимостью 2 972 776 грн. Также интересно, что руководитель ОП рассказал в своей декларации о кредите в Альфа-банке в размере более 3,3 млн грн, выплатить ему осталось свыше 2,6 млн грн.

Глава СБУ Иван Баканов в 2019 году задекларировал 536 тыс. грн зарплаты (он был назначен и.о. главы СБУ в конце мая, утвержден — в конце августа), то есть это 75 651 грн в пересчете на месяц. В 2020 году зарплата за год составила 1,417 млн грн. В пересчете на 12 месяцев это 118 154 грн. То есть заплата выросла на 54%.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за прошлый год заработал 547 563 гривны, 1,6 млн гривен получил от отчуждения имущества. В декларации председатель Рады указал домовладение площадью 492,2 кв. м и стоимостью 2,9 млн гривен, офис, четыре квартиры и два земельных участка. Также у Разумкова во владении находятся несколько машин: Toyota Land Cruiser 200 (2013), Toyota Camry (2012), Tesla Model S (2017) і BMW X5 (2016). Последние две машины принадлежат его жене Юлии Чайке. У Разумкова есть 28,5 млн гривен и 75 000 долларов наличными, за женой числятся 140 000 долларов, 45 000 евро и 970 000 гривен.

Роскошь Витренко, Тупицкого и Филатова

Одной из самых больших зарплат среди украинских чиновников может похвастаться временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, ранее являвшийся замглавы НАК «Нафтогаз Украины». Так, в 2020 году ему выплачивали ежемесячно по 23,73 млн гривен зарплаты, что в годовом измерении составило 284,64 млн грн. Также Витренко в 2020 году получил 1,4 млн гривен зарплаты в крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнефть». У Витренко есть 5 объектов недвижимости. Принадлежащая и.о. министра квартира площадью 124 кв. м стоит 1,18 млн гривен. Помимо вышеперечисленного, членам его семьи принадлежит квартира в Германии площадью 298 кв. м, а также квартира площадью 99,4 кв. м, квартира площадью 58,5 кв. м за 131,6 тыс. гривен и нежилой дом площадью 359,2 кв. м. Его супруге принадлежат автомобили Volkswagen Golf Plus 2008 года выпуска, Land Rover 2014 года выпуска и Tesla Model X 2017 года выпуска за 4,68 млн гривен. В прошлом году Витренко приобрел автомобиль Toyota Camry 70 Hybrid за 1,12 млн гривен.

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий внес в декларацию за 2020 год два земельных участка и дом в Ялте, гараж в Донецке, 45 тысяч долларов наличными и 3,7 млн зарплаты. Кроме того, в его собственности находится дом в Киеве площадью 60 кв. м, квартира в Киеве на 216 кв. м, земельный участок в Василькове Киевской области площадью 750 кв. м. Тупицкий также имеет право бесплатного проживания в доме в Киеве площадью 493,8 кв. м. В Конституционном суде Тупицкий получил 3,7 млн гривен, а также задекларировал 45 тыс. долларов и 130 тыс. гривен наличными. В банке он хранит 200 тыс. гривен, а его жена — 11,5 тыс. долларов и 100 тыс. гривен наличными.

Значительным имуществом обладает мэр Днепра Борис Филатов. За 2020 год в качестве зарплаты он получил 368 615 гривен, еще почти 994 тысячи гривен градоначальнику начислили в качестве платы за аренду принадлежащих ему помещений. Также в декларации указано, что у Филатова в собственности квартира в Днепре площадью 279, 6 кв. м, а также дом площадью 1395 кв. м в Подгородном.

Жена городского головы Днепра, Марина Филатова, владеет квартирой в 212,5 кв. м в Киеве и квартирой площадью 824,4 кв. м в Днепре. Семье принадлежат 10 парковочных мест. Помимо вышеперечисленного, Филатов указал в декларации автомобили Mercedes S600L 2012, Jaguar XJS Convert 1989, Mercedes-Benz 200 1969, Dodge RAM 2008 и два мотоцикла. Филатов владеет акциями в «Тернопольоблэнерго», ОАО «ИПП "Энергия"», «Львовоблэнерго», «Полтаваоблнерго», «Черниговоблэнерго», ОАО «Облэнергодобыча». От публичного акционерного общества «Энергия» Филатов получил 9 513 913 гривен дивидендов. Мэр Днепра хранит наличными 990 тысяч гривен, более 1 млн долларов, на банковском счету лежат 114 608 гривен.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко за 2020 год обнародовал 360 тысяч гривен зарплаты и указал в своей декларации квадроцикл стоимостью 270 тыс. грн. Перед своим назначением на должность он успел заработать еще 230 тысяч как народный депутат. Помимо этого, он получил доход от отчуждения ценных бумаг в размере 14 миллионов гривен. Супруга министра в прошлом году заработала около 1,7 млн грн в компании «1+1», что в пять раз больше зарплаты мужа. Кроме того, Ткаченко хранит наличными 190 тысяч долларов и 8 миллионов гривен, а на его банковских счетах около 6,5 тысячи грн, а у его жены в банках числятся 66 тысяч долларов и около 260 тысяч гривен.

Экзотические декларации

Среди задекларированного имущества у чиновников и политиков случаются и весьма экзотические эпизоды.

Заместитель председателя КСУ Сергей Головатый, который находится на этой должности с сентября 2019-го, за 2020 год задекларировал храм Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата в Черкасской области. Согласно декларации судьи, в его собственности два жилых дома, столько же квартир, пять земельных участков. В качестве зарплаты в Конституционном суде он указал 3,2 миллиона гривен за год. Наличными судья хранит 25 тысяч гривен, 15 000 евро и 10 000 долларов, в банке у него имеется девять тысяч евро, 700 тысяч гривен и 735 долларов.

В Харькове депутат городского совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Саид Джавид за 2020 год задекларировал африканского льва. Животное указано в разделе «движимое имущество». Согласно информации в декларации, «лев африканский чипированный» был куплен депутатом в 2017 году. Помимо льва, Джавид владеет несколькими квартирами, домом на 1043,4 кв. м и земельными участками. В то же время свою заработную плату депутат не указал, но отметил свой доход: 60 тысяч гривен от предоставления в аренду имущества, 288,9 тыс. грн от предоставления в аренду имущества ООО «Вайн Хантерс» и 228,9 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества. Наличными же он хранит 2,5 млн грн.

В целом даже те политики и чиновники, кто отличается вроде бы скромными доходами на фоне коллег, зарабатывают значительно больше простых граждан страны, живущих «от зарплаты до зарплаты». Минимальная зарплата в Украине составляет лишь 6500 грн в месяц, а за чертой бедности находятся свыше 19,5 млн граждан (51% населения).