В воскресенье, 7 марта, американское издание New York Times сообщило об объявлении России кибервойны. Власти США намерены совершить в течение трех недель ряд кибератак по правительственным сайтам России

Кибератаки будут «скрытыми», и о них будет известно только президенту РФ лично, а также российской разведке и военным. Их причина традиционная — это якобы ответ на предыдущие атаки российских хакеров. Впрочем, вся история США показывает, что все атаки и вторжения США всегда подавались именно как ответ на угрозу США, исходящую то от Сомали, то от Гренады.

Кибератаками США не ограничатся, а намерены подкрепить их новым пакетом экономических санкций, которые тоже должны стать «ответом» на действия российских хакеров. Каких-либо доказательств о причастности именно российских правительственных структур к этим атакам не приводится. Иными словами, в США уже даже не морочатся подлогом доказательств, вроде пробирки с якобы иракским химическим оружием, которой тряс в здании ООН бывший госсекретарь Колин Пауэлл, чтобы оправдать вторжение в Ирак, где американские войска до сих пор остаются.

Сваливая на Россию. Зачем Microsoft обвинила Россию в кибератаке © AP, Carolyn Kaster Виктор Мураховский говорит, что подобные удары не несут угрозы российским военным системам и системам госуправления.

«Скрытые контрудары — это кибератаки на сети общего пользования и соответствующие ресурсы, осуществляемые не напрямую из центров Агентства национальной безопасности США, а через так называемые прокси-серверы. Объектами таких атак могут стать публичные ресурсы и сети частных и государственных компаний, входящие в сеть интранет, которая, в отличие от общедоступного интернета, представляет собой защищенную корпоративную сеть для обмена внутренней информацией. Что же касается сетей системы военного и государственного управления, в которую входят объекты стратегического значения, то они не имеют выхода в публичное пространство и поэтому не могут подвергнуться атакам с прокси-серверов», — утверждает Мураховский.

К обвинению России в кибератаках американское общественное мнение готовили уже давно, попутно дергая за ниточку излюбленную тему химического оружия. 17 февраля в США заявили, что хакерская атака через Solarwind, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение. Формулировка крайне размытая, так как миллионы граждан любых стран, включая США, могут иметь российское происхождение.

В декабре прошлого года американский Минюст тоже возложил ответственность за масштабную кибератаку на сети правительства страны на Россию. Доказательств снова не было. Министр юстиции США Уильям Барр 21 декабря заявил, что ответственность за масштабную кибератаку на американские министерства внутренней безопасности и финансов, а также управление по телекоммуникациям несет Россия. Он это сделал вслед за госсекретарем Майком Помпео, выступившим с аналогичными обвинением двумя днями ранее.

«Я согласен с оценкой госсекретаря Помпео. Несомненно, похоже, что это Россия», — сказал Барр.

Иными словами, мы видим здесь уровень доказательств в духе «highly likely». Вероятность, потенциальная возможность сначала допускается, а потом признается как факт.

ФСБ предупредила о возможных кибератаках с Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одной из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации», — заявила пресс-служба СНБО.

Санкции за кибератаки против РФ Соединенные Штаты вводят не в первый раз. Еще в 2016 году президент Барака Обама ввел аналогичные санкции против ГРУ РФ, которые затем продлил следующий президент Дональд Трамп.

Параллельно США сами проводили кибератаки против РФ. В июне 2019 года то же издание New York Times сообщало, что США все чаще совершают попытки кибератак на российские энергосистемы с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.

«В настоящее время стратегия взятия под контроль российских электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем», — сообщало издание.

Подобные кибератаки, по данным New York Times, проводятся еще с 2012 года, но в последнее время они стали более активными и агрессивными. Экс-президент Дональд Трамп опроверг заявление, попутно обвинив издание в измене.

В кибервойне достается не только РФ, но и другому сопернику США — Китаю. На днях другое американское издание Bloomberg сообщило об обнаружении уязвимости в программном обеспечении американской корпорации Microsoft, что может грозить масштабной утечкой данных. Обвиняют в США хакерскую группировку, связанную с властями КНР. Осенью прошлого года корпорация Microsoft обвиняла в хакерских атаках на свои системы другую недружественную страну — Иран.

Иногда в США не могут четко определиться, кого именно из противников обвинить в кибератаках. Так, например, в прошлом году американские СМИ заявили о масiтабных хакерских атаках на ряд организаций. Тогда СМИ, близкие к Демократической партии, обвинили в этом хакерскую группировку Cozy Bear, якобы связанную с Россией, а Дональд Трамп допустил, что за этим может стоять Китай.

В то же время сами американские политики, похоже, знают, что ряд кибератак является следствием политической борьбы в США, а причастными к ним могут быть союзники. Как говорил американский политолог Питер Стоун, в администрации предыдущего президента в атаках подозревали Украину, а вернее, украинское лобби Демпартии.

«У Трампа говорили, что хакерские серверы на самом деле не в России, а в Украине, у местных друзей Демократической партии. Демократы, естественно, все отрицали», — утверждал Питер Стоун.

Журналистка The New York Times Айлин Салливан тоже подтверждала, что такие подозрения были у администрации экс-президента США.

«Трамп, похоже, ссылался на теорию о том, что украинцы, а не русские стояли за хакерской атакой, и украинцы подставили российское правительство, чтобы было похоже, что эта страна работает с президентской кампанией Трампа», — утверждала американская журналистка.

Другой американский политолог Стивен Митчелл еще в конце прошлого года предсказывал, что обвинение РФ в кибератаках станет излюбленной темой новой администрации США.

«В США, особенно с победой кандидата-демократа, возвращается тренд — во всем видеть след Кремля…. На фоне киберскандала можно прогнозировать дальнейшее развитие напряженности между США и Россией при новой администрации. И хотя официально у Байдена не обвиняли Россию в атаке, об этом напрямую пишут близкие к демократам СМИ», — говорил американский политолог.

Издание The Washington Post еще в 2019 году писало, что киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России, а американские военные занялись подготовкой к развертыванию киберопераций против высших российских должностных лиц и бизнесменов.

Посольство РФ отвергло обвинения США в хакерстве © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Джо Байден лично пообещал воевать с РФ в киберпространстве.

«Я четко объяснил Владимиру Путину, совсем в другой манере, чем мой предшественник, что закончилось дни, когда США уступали перед лицом агрессивных действий РФ, кибератаками, вмешательством в американские выборы. Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия», — заявил президент США.

Впрочем, США вели кибервойну и без ее объявления. В прошлом году сенаторы Совета Федерации РФ заявили, что около половины всех кибератак на важные объекты России исходят из США.

«По нашим оценкам, доля кибератак, осуществляемых из США, по чувствительным объектам РФ достигает как минимум 48-52%», — говорил сенатор Андрей Климов в декабре 2020 года.

Американское общество расколото после президентских выборов и штурма Капитолия. США лидируют по количеству зараженных и умерших от коронавируса. На этом фоне властям США чрезвычайно необходим внешний враг для сплочения общества.

В то же время война в киберпространстве шла с тех самых пор, как появилось киберпространство, без всякого объявления. Новые заявления New York Times и президента США следует расценивать как стремление продемонстрировать части американского общества видимость войны и активных действий против «коварного внешнего врага». Тем более что о результатах американской кибератаки будет известно только российскому президенту и разведке, а у них американский избиратель не спросит.