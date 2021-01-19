В Закавказье возродятся советские транспортные коридоры. Азербайджан восстановит сообщение с Нахичеванью, а Армения получит выходы на Россию и Турцию

В понедельник, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров на большой пресс-конференции затронул вопрос транспортного сообщения Армении и Нагорного Карабаха.

«Связь Армении с Карабахом никто никогда не отрицал, на протяжении всех десятилетий переговоров никогда не стоял вопрос о том, чтобы отрезать Армению и Карабах друг от друга. И именно поэтому Лачинский коридор как концепция никем не отвергался, и он по-прежнему является предметом согласия сторон, включая согласие наших азербайджанских соседей», — заявил Лавров.

Он напомнил, что в договоренностях Москвы, Баку и Еревана от 9 ноября 2020 года записано согласие сторон по обеспечению связи между Арменией и Нагорным Карабахом через Лачинский коридор, который будет находиться под контролем российских миротворцев. Новые выборы в Армении ещё под вопросом, но противостояние в обществе нарастает © REUTERS, Lusi Sargsyan

Неделей ранее — 11 января — по итогам визита в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна и встречи их с президентом России Владимиром Путиным стороны огласили совместное заявление о восстановлении и развитии транспортной инфраструктуры. Согласно этому заявлению возобновят свою деятельность пути, прекратившие свою деятельность с распадом СССР.

Сталинская дорога и другие транспортные коридоры

Когда 17 ноября в иранских соцсетях появились фотографии президента Азербайджана Ильхама Алиева и его жены Мехрибан, многие усмотрели в этом грозное предупреждение. Судя по всему, фото были сделаны иранским военнослужащим, наблюдавшим за визитом Алиевых на взятые под контроль Азербайджана территории.

«На фото в прицеле иранского снайпера — Ильхам Алиев с женой. Товарищ красиво прибыл к Худаферинскому мосту, поднял там флаг Азербайджана и долго тусовался на берегу тенистой речки. Серия снимков, сделанных через прицел, одновременно появилась в иранских соцсетях. А в иранских соцсетях, где даже в ЖЖ надо заходить через анонимайзер, а админы фейсбучной группы «исламский конкурс красоты» садятся на три года… там ничего случайно не появляется. Это очень жирный и грозный намек Азербайджану. Ирану очень не нравится турецко-натовская возня возле своих границ», — прокомментировал эти фотографии российский журналист Дмитрий Стешин.

Однако место, которое посещал Алиев с женой, знаковое и довольно важное для всего Закавказья, что и подтвердило совместное заявление от 11 января.

Во времена СССР там, где сегодня плещутся волны Худаферинского водохранилища, проходила железная дорога. Её строили ещё при Иосифе Сталине.

«По пограничному Югу проходит не только автомобильная дорога, но и железная дорога. Часть её построена в 1936 г., а соединение со старой царской дорогой в Джульфе — в 1941 году. Коридор этот заброшен в 1992 году, когда война перерезала его аж в четырёх местах», — описывал эту дорогу эксперт по вопросам транспорта Сергей Сигачев. Бесплодные хождения. Как оппозиция Армении проигрывает Пашиняну © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк

Постепенно Армения разобрала своих участки этой железной дороги. Азербайджан сохранил же их до Горадиза. А вот Иран, воспользовавшись исчезновением СССР и спорным статусом земель, оказавшихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, построил Худаферинскую ГЭС и затопил около 15 км демонтированной железной дороги.

«Когда-то было Соглашение СССР и Ирана от 1977 года, где этот проект (постройки обходной дороги. — Ред.) предусматривалось делать совместно. Однако Иран после исчезновения второй стороны на всё это изящно положил болт и сделал то, что хотел, без учёта транзитной линии. Азербайджан земли не контролировал, Армении было пофиг. Теперь получили транспортно-географический тупик. Кстати, мне не очень понятно, почему Азербайджан помалкивал, когда Иран менял рельеф территории и в одностороннем порядке перекрыл ж/д коридор», — указывал Сигачев.

После окончания войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Сигачев сделал детальный анализ совместного заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября. Точнее той его части, которая касалась транспорта. А там шла речь не только о Лачинском коридоре.

«Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана», — указывалось в девятом пункте текста совместного заявления трёх стран. Карабах сосредотачивается. В НКР начали готовиться к долгой осаде и новой войне © скриншот видео "NEWS AM"

А визит Алиева и Пашиняна в Москву 11 января увенчался заявлением, в котором транспортным коридорам придавалось одно из основных значений.

Выгода для Армении

В самой Армении поражение в войне в Нагорном Карабахе воспринимают болезненно. Страну охватил политический кризис. Армянская оппозиция считает заявление от 9 ноября унизительным.

С опаской смотрят в Армении и на восстановление транспортной связи между Азербайджаном и Нахичеванской АР, которая граничит непосредственно с Турцией. То, что по армянской территории будут передвигаться азербайджанцы, армян не особо радует. Как не радует и запуск наряду с автомобильной и железной дороги, хотя это дело не одного года.

Тревожит многих и возможное разблокирование коридора Акстафа-Севан, особенно в свете некоторых заявлений Алиева, которые расценили как территориальные претензии к Армении. Пока в Армении бастуют, в Карабахе меняют руководство © REUTERS, Artem Mikryukov

Однако разблокировка этих и других транспортных коридоров сулит Армении процветание.

«Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе», — заявил по итогам встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что благодаря согласованному в Кремле заявлению Армения получит транспортное сообщение с Россией и с Ираном.

В свою очередь, премьер Пашинян отметил, что «реализация достигнутых в Москве договоренностей может изменить экономический образ и облик региона, а экономические новшества могут привести к еще более надежным гарантиям безопасности».

Согласно принятому 11 января Путиным, Пашиняном и Алиевым заявлению, до 30 января рабочая группа проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 заявления от 9 ноября. При этом в качестве приоритетов установят железнодорожное и автомобильное сообщение. Кроме того, определят и другие направления по согласованию между тремя государствами.

«Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне Сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджанскую Республику и Республику Армения, равно как и перевозок, осуществляемых Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, при выполнении которых требуется пересечение территорий Азербайджанской Республики и Республики Армения», — указывается в заявлении от 11 января.

Как отметил эксперт Сигачев, с этим соглашением Армения получает неплохие стартовые возможности.

«Армянским патриотам сейчас плохо, и им нанесено сильнейшее унижение со стороны мусульманских противников (Азербайджана и Турции). Но зато сама Армения как государство получает теперь уникальный шанс преодолеть поражение экономическим путём — став посредником и держателем транзитных коридоров в Закавказье, получив избавление от блокады и возможность начать зарабатывать на этом реальные деньги. А также прямую ж/д связь со своим военным протектором через территорию недавнего врага», — указал он в новом анализе, посвящённом транспортной ситуации в Закавказье.

От армянского руководства нужно лишь одно — быть верным обязательствам и союзническим отношениями с Россией. И тогда Армения может усилить своё влияние в Закавказье.