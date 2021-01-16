По Западной Украине прокатилась волна акций против повышения коммунальных тарифов, в том числе с перекрытием дорог. Требования протестующих о снижении тарифов поддерживают местные советы региона

Главной новостью Западной Украины на уходящей неделе стали протесты жителей региона против повышения тарифов на газ, электроэнергию, отопление и другие жилищно-коммунальные услуги. Акции прошли во всех областях, при этом иногда в форме блокирования автомобильных трасс, в том числе международного значения.

Перекрытие дорог с требованиями снизить тарифы

В четверг, 14 января, дороги в Черновицкой области на несколько часов были заблокированы сразу в трёх местах. В городе Хотин и селе Мамаевцы под Черновцами была перекрыта трасса Р-03 Киев-Житомир-Черновцы, а в селе Яблуновка Заставкновского района — трасса М-19 Ковель-Черновцы-Тереблече, до границы с Румынией. А 15 января дорогу Киев-Черновцы на четыре с лишним часа заблокировали в селе Атаки, рядом с мостом через реку Днестр, соединяющего Черновицкую и Хмельницкую области.

Участники тарифного протеста, которые постоянно ходили по пешеходным переходам, позволяли проехать лишь автомобилям с детьми, беременными женщинами и больными. Водители других автомобилей просили пропускать их каждые 15 минут, но активисты продолжали блокировать движение. Из-за акции протеста в обоих направлениях трассы образовались масштабные пробки. Люди требовали снизить цены на транспортировку газа и на сам газ, а также настаивают на возвращении льготного тарифа на электроэнергию.

14 января состоялся протест и в областном центре. Несколько десятков людей, в основном пожилого возраста, пришли к зданию ратуши города Черновцы с плакатами «Хватит издеваться и уничтожать народ!» и «Прекратите геноцид!» К ним вышел мэр Черновцов Роман Кличук, который пообещал рассмотреть вопрос о передаче в коммунальную собственность газораспределительных сетей. Поскольку часть собравшихся была предпринимателями, недовольными локдауном, мэр — сам выходец из бизнеса — сказал им, что всегда был против ужесточения карантинных ограничений.

При этом 13 января депутаты Черновицкого горсовета приняли на сессии обращение к президенту и премьер-министру Украины относительно отмены карантина и снижения коммунальных тарифов, а 15 января за аналогичное обращение проголосовали и сессия Черновицкого районного совета. Депутаты же Черновицкого областного совета поступили хитрее: они не созывали сессию, а совместно с головами территориальных общин подписали 12 января обращение к премьеру, министру развития общин и председателю Национальной комиссии по регулированию в энергетике и коммунальной сфере с требованием снизить тарифы. На Украине продолжаются массовые протесты из-за цен на газ © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

11 и 15 января с «тарифными» требованиями перекрывали дорогу Ивано-Франковск-Стрый жители села Голынь Калушского района Прикарпатья. А в Тернопольской области 14 января с требованиями снижения тарифов перекрыли трассу М-19 жители села Ягельница в Чертковском районе. При этом протестующие не пропускали даже снегоуборочную технику, несмотря на мощный снегопад и просьбы коммунальщиков. В начале недели ненадолго перекрывали дорогу Тернополь-Ивано-Франковск жители села Озеряны Бучацкого района, а 15 января — дорогу Тернополь-Каменец-Подольский в городке Скалат. В тот же день обращение к центральным властям с требованием снизить тарифы принял Тернопольский районный совет.

Другие акции «тарифного» протеста

На Закарпатье первыми акции протеста с требованием снизить тарифы организовали жители городка Виноградово 12-13 января. Акции были мирными и не сопровождались блокированием движения, но их участники предупредили: если власти к ним не прислушаются, у людей может лопнуть терпение. А 14 января несколько сотен людей собрались с аналогичным требованием у здания Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) в Ужгороде. Глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков вышел к людям и пояснил, что в правительстве уже приняли решение снизить цены на газ на 30%. Однако собравшихся это не успокоило, ведь неизвестно будет ли действовать снижение цены только на период карантина, или продолжится и в дальнейшем. Звучали лозунги типа «мы избрали эту «зелёную» власть, мы её и снесём».

13 января в центре Хмельницкого прошли сразу два митинга протеста против повышения тарифов. Первый организовал местный бизнесмен Виктор Викарчук, а второй — представители партии мэра города «Команда Симчишина». Обе группы пытались перекричать друг друга, и протестовали также против локдауна. А 15 января во всех областных центрах Западной Украины прошли пикеты ОГА в рамках всеукраинской акции протеста против повышения тарифов, однако они были немногочисленными. Скажем, во Львове и Ровно требовали «остановить тарифный геноцид» меньше двух десятков «активистов».

Реакция областных советов на повышение тарифов

В условиях, когда ни одна из «старых» партий даже не попыталась возглавить «тарифные» протесты, эту роль пробует примерить на себя политическая сила Игоря Коломойского и Игоря Палицы «За будущее». 13 января лидер этой партии, депутат Верховной Рады Игорь Палица заявил, что его депутаты созывают внеочередные сессии областных и городских советов, чтобы принять обращения к президенту, премьеру и парламенту относительно «установления экономически обоснованных тарифов» и введения моратория на их повышение как минимум на 1 год. Тарифные протесты в Украине: когда терпеть дальше нельзя © politrada.net.ua

Первой состоялась такая сессия Волынского областного совета, который возглавляет выдвиженец партии «За будущее» Григорий Недопад. 14 января за подготовленный этой партией проект обращения к киевским властям проголосовали 54 депутата облсовета из 64-х. «Президент неоднократно гарантировал, что не будет повышения тарифов, но они боятся поссориться с МВФ. Важно не поссориться со своим народом!» — заявила в ходе обсуждения документа депутат Верховной Рады Ирина Костанкевич. Днём ранее по поводу снижения тарифов обратился к центральным властям городской совет Луцка, который также контролируют соратники Палицы.

А 15 января аналогичное обращение принял Хмельницкий областной совет. За день до того Хмельницкий окружной административный суд признал легитимность избрания председателем облсовета представительницы партии «За будущее» Виолетты Лабазюк. В принятом документе также содержится требование предоставить городам-спутникам АЭС специальную субвенцию в связи с отменой 30% скидки на электроэнергию для них с 1 января. Специальное обращение с требованием вернуть эту льготу городам атомщиков принял 13 января городской совет Нетешина, где находится Хмельницкая АЭС.

Игорь Палица уверен, что подобные обращения будут приняты депутатами других областных советов Западной Украины, где его партия — формально или неформально — входит в большинство, то есть Ровенского, Львовского и Тернопольского, внеочередные сессии которых пока не назначены. Однако нет никаких сомнений, что за аналогичный документ, причём подготовленный провластными депутатами, проголосует и Закарпатский областной совет, который соберётся на сессию 19 января.

«Маланка» на Буковине состоялась, несмотря на локдаун

Хотя с 8 января на всей территории Украины действует жёсткий карантин, что привело к значительному уменьшению количества колядников и вертепов на Рождество, в Черновицкой области празднование Старого Нового года, или «Маланки» (13 января — день Святой Мелании по Юлианскому календарю) сопровождалось массовыми театрализованными акциями. Локдаун — не настоящий! Главное в экономике Украины 8-15 января © AP, Efrem Lukatsky

В среду вечером, 13 января, в Щедрый вечер в буковинском поселке Красноильск на границе с Румынией стартовал грандиозный двухдневный праздник, в честь которого сотни местных жителей переодеваются в различных мифических персонажей. На Красноильской Маланке главные персонажи — это аутентичные Медведи, Баба, Дед, Жид, Царь и Царица. Главная особенность — это, конечно, Медведи, костюмы которых отличаются в каждом из пяти углов посёлка, и имеют древние языческие корни. Основное отличие Красноильскй Маланки от привычного для других буковинских сёл «вождения козы» — ее куда более эмоциональный характер.

А вот в большом предгорном селе Вашковцы «Маланка» более традиционная, тут главные персонажи — Маланка (роль которой обязательно исполняет парень), Василий (ведь 14 января — день Святого Василия), конечно же — Коза.

Естественно, в действе принимали сотни других персонажей в различных масках и костюмах, однако гости Вашковцев отметили, что в этом году практически не было политических тем в шутках и представлениях. То есть политизированное за годы независимости Украины действо опять возвращается к своим этнографическим корням. Андрей Золотарев: У Зеленского есть пара недель на решение тарифного вопроса © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

При этом в Черновицкой ОГА начали готовить документы на внесение традиции Буковинской Маланки в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщили чиновники 15 января. «Под понятием «Новогодняя традиция буковинского маланкования» подразумевают несколько типов этого обычая, которые бытуют в Черновицкой области. Их объединяет общая идея — прийти в новолетие, избавившись от всего злого», — сказано в сообщении.

Поскольку локдаун на Украине продлится до 25 января, это внесёт коррективы в традицию празднования Крещения Господня 19 января, когда многие привыкли погружаться в прорубь — тем более, что морозная и снежная погода это позволяет. К примеру, во Львовской области специальных мест для такого купания оборудовать не будут, и власти призывают воздержаться от него. А Львовский городской совет из-за карантинных ограничений отменил традиционное общегородское освящение воды на площади Рынок 19 января. Это весьма странно, потому что на рождественские праздники мэр Львова Андрей Садовый публиковал в социальных сетях фотографии, где множество колядников пели у него дома. При этом сам Садовый заявил, что хорошее настроение на Рождество и колядка поднимают иммунитет.

А вот в соседнем Ивано-Франковске к празднику готовятся в привычном режиме. Тут оборудованы три места для погружения в прорубь: на речках Быстрица Надворнянская, Быстрица Солотвинская и на городском озере. При этом 14 января водолазы обследовали дно водоёмов, чтобы любители нырнуть в ледяную воду могли сделать это безопасно.