После прихода к власти Байдену придется первое время заниматься внутренними проблемами США — преодолевать последствия трампизма, считают политические эксперты. В то же время новый президент может решиться на агрессивную внешнюю политику, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны

На 20 января назначена инаугурация нового президента США Джо Байдена. Главной темой инаугурации станет «Объединенная Америка», которая отражает приверженность Байдена и избранного вице-президента США Каналы Харрис к объединению страны, говорится в сообщении команды Байдена переходного периода.

В целом демократы возвращаются в Белой дом, в то время как у республиканцев жесткий внутрипартийный кризис. Павел Кожевников о Байдене и Трампе: Лучше открытый враг, чем скрытый друг © st-vestnik.ru

При этом уже первые анонсированные назначения показывают, что Байден собирается вести «многовекторную» политику.

Какой именно она будет, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Сначала внутренняя повестка США, потом — остальной мир

В период правления действующего президента США Дональда Трампа в мире усилились другие игроки, начиная с Китая и заканчивая Россией и Турцией, отмечает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

По его словам, с учетом подрыва авторитета США, внутренней нестабильности страны, снижения роли мягкой силы, скорее всего, международная политика Соединенных Штатов станет более грубой и менее эффективной.

«Им придется все больше полагаться на силу экономическую, военную, политическую, а не на информационное проникновение или деятельность общественных организаций, то есть не на мягкую силу», — рассказал эксперт.

Кроме того, сообщил Бортник, длительное время Байден будет занят внутренней повесткой — преодолением трампизма и последствий работы Трампа.

«Я думаю, что как минимум первые года два Байден будет концентрироваться на внутренней повестке дня», — сказал политолог.

При этом противостояние США с Россией сохранится, считает эксперт. Александр Цинкер: Байден не будет проявлять чрезмерную симпатию к руководству Украины © Facebook, Александр Цинкер

«Агрессивнее, радикальнее, провокационнее»

С приходом Байдена нам предстоит увидеть довольно серьезные изменения в американской внешней политике в сторону большей агрессивности, радикализации, провокационности. Об этом говорит обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

Она полагает, что американцам придётся компенсировать внутренние проблемы очень агрессивной внешней политикой.

«Я предполагаю, что это может повлечь тяжелейшие последствия для всего мира», — заявила Алкснис.

При этом США, продолжила она, будут вынуждены давить во все стороны: Россия, Иран, Китай, Европа.

«Что касается постсоветского пространства — да, в «поясе» вокруг России будет усиливаться нестабильность, и это будет происходить даже не потому, что кто-то будет действовать целенаправленно против РФ (хотя, конечно, это будет), а потому, что нарастает общемировая турбулентность. И практически все страны мира будут в нее вовлечены», — рассказала эксперт. Ирина Алкснис: США при Байдене вернутся к агрессивности и жестокости © РИА Новости, Александр Натрускин

Байден в роли лже-примирителя?

Реванш демократов над Трампом — это пиррова победа, потому что они серьезно ускорили процессы размежевания, считает журналист, политолог Петр Акопов.

Чтобы изменить ситуацию, демократам придется очень много заниматься внутренними проблемами, поэтому их возможности на внешней арене будут ограничены.

Акопов уверен, что никаких способов у Америки переходить в наступление на внешнем фронте — на Китай, усиливать давление на Европу, на Россию — нет.

«Наоборот, Байдену выгодно показать себя примирителем, атлантистом, который восстанавливает доверие между Европой и США, который давит на Китай и Россию, но мягко, не обостряет отношения, одновременно продлевает договор с нами по СНВ. То есть ведет себя так, как будто Америка — лидер, который считается с другими.

Поэтому я думаю, что никакого обострения на важных для нас фронтах — украинском, в Закавказье, Ближнем Востоке, Европе — не будет. Наоборот, будет попытка выступить в роли волка в овечьей шкуре, но волка, который понимает, что его силы обтесались, и ему нужно поддержать веру других в то, что он волк, но без попыток показать, что он молодой и борзый», — заявил политолог.

Что касается России, ей выгоден кризис в США, добавил Акопов: чем больше Штаты будут заниматься своими проблемами, тем меньше будет их участие во внешней политике. Петр Акопов: Байден станет волком в овечьей шкуре © Facebook, Петр Толстой

Проблемы Зеленского и выбор Лукашенко

Байден предпримет попытку взять реванш над Россией и над Китаем, прогнозирует политолог, специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев. При этом с Китаем смягчится внешняя риторика в отличие от Трампа, а Россия станет исключением: «они будут нам мстить за провал 2016 года».

«У них есть версия, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года. Учитывая, что санкционное давление выглядит абсурдным, скорее всего удар будет нанесен по нашему окружению. То есть это Киргизия, Казахстан, Белоруссия и активизация игры с Украиной», — сказал Суздальцев.

Схожее мнение — у президента Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрия Абзалова. По его словам, активизация Байдена на украинском направлении будет плохой новостью для президента Зеленского, поскольку Порошенко может активизировать протестные акции.

«Порошенко ввиду того, что нельзя будет провести прямой военный переворот, сосредоточится на постепенном выдавливании позиции Зеленского.

Зеленский, в свою очередь, будет пытаться искать внешнюю составляющую. Будет показывать, что готов работать с американской администрацией по разным направлениям, и чем хуже будет ситуация на Украине, тем больше будет это подчеркивать», — заявил Абзалов. Дмитрий Абзалов: При Байдене Лукашенко придется отказаться от многовекторности © РИА Новости, Владимир Трефилов

В целом, полагает он, политика Байдена на восточном направлении будет активизирована прежде всего на украинском направлении, Молдове и в Белоруссии. Очень вероятна встреча Байдена и Светланы Тихановской, как и санкции в отношении Лукашенко.

«Лукашенко, как мы уже говорили, пересидеть не удастся. Поэтому ему придется складывать в чемодан свое представление о многовекторной политике, потому что векторов не осталось, и принимать стратегические решения в долгосрочной перспективе.

То есть проводить реформы, расширять парламентское поле и перестать сидеть на двух стульях, потому что второго стула уже нет», — сказал Абзалов.