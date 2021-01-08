Социологическая группа "Рейтинг" провела очередное исследование - в первых числах января изучала, верит ли население Украины в Деда Мороза и Святого Николая? И получила поразительные результаты, показывающие, насколько в обществе относятся не столько к Деду Морозу, а к декоммунизации и борьбе идеологий

Новогоднее представление в киевской опере – выступают Дед Мороз и Снегурочка, развлекают детей, а в конце выходит… Святой Николай. Сценка из довоенных ещё времён, но очень показательная. «Декоммунизация» Деда Мороза началась не вчера, хотя в последнее время она приобрела особенно последовательный характер

Вопросы «верите ли вы в Деда Мороза» и «верите ли вы в Святого Николая» задаются Социологической группой «Рейтинг» с 2016 года.

Казалось бы, вопросы сами по себе абсурдные.

Дед Мороз, как говорится, «я — фольклорный элемент, у меня есть документ. Я вообче могу отседа улететь в любой момент!». Представить себе человека сознательного возраста, который верит в Деда Мороза, довольно трудно — даже дети дошкольного возраста в общем-то догадываются, что подарки им дарит не Дед Мороза, а мама и папа. Т.е., в результатах опроса должен стоять 0, но он там не стоит.

Несколько проще обстоит дело со Св. Николаем Мирликийским. Сам по себе он объектом веры не является, но всякий верующий христианин (и даже приверженец пвседоправославных культов вроде УПЦ-КП и ПЦУ) должен верить в его существование и в совершающиеся им чудеса. Правда, никакой особенной связи с рождественским и новогодними праздниками эта вера не имеет.

Тем не менее, вопрос относительно веры в Деда Мороза определённый смысл имеет.

Сам по образ Деда Мороза появился в конце XIX века и представлял собой проявление модерна в культуре. До этого с рождественскими праздниками ассоциировался Святой Николай, Дед Мороз объединял некоторые его черты с чертами злого зимнего божества славян (см., например, у Некрасова) и сказочными персонажами («Студенец»). В какой-то мере его появление совпало с появлением неорусского стиля при Александре III (не рассказывайте об этом украинским патриотам). Потом он был отменён вместе с Рождеством, но вновь возвращён в 1936 году в рамках возвращения к патриотизму.

После краха социализма и возвращения религии в обиход стал постепенно возвращаться Святой Николай, но процесс шёл довольно медленно. Однако вмешался политический фактор — Деда Мороза сочли «советским символом». Некоторые на Украине договорились до того, что его ввели для прикрытия репрессий 1937 года…

В результате, в последние годы выбор между Дедом Морозом и Св. Николаем приобрёл политический характер и данные социологических исследований о вере в этих персонажей нужно понимать именно с этой точки зрения.

Так что же нам говорит социология?

По данным группы «Рейтинг» в декабре 2016 года указывали, что верят в Деда Мороза 22% опрошенных, а в январе 2021 года — 31%. Ситуация вполне абсурдная, но рост на 9% не может быть случайным. В чём дело?

Дело, очевидно, в том, что Дед Мороз, неожиданно для самого себя, превратился в символ определённого сопротивления декоммунизации и дерусификации. Так что, националистические пропагандисты в какой-то мере правы — не такой уж мирный это персонаж…

Впрочем, тут можно вспомнить и иную, грозную, его ипостась — не тот ли это «генерал Мороз», который устроил в своё время «тёплый приём» французским и немецким европеизаторам?

Удивительно, но за тот же промежуток времени число верящих в Св. Николая выросло с 37 до 62%. Повторимся — само по себе то, что люди верят в Св. Николая не имеет прямого отношения к рождественско-новогодним баттлам. Можно предположить, что всё дело в религии, интерес к которой был подогрет авантюрой с созданием ПЦУ.

Другое дело, такое предположение не подтверждается социологией же. В ноябре 2019 года социологическая служба центра им. Разумкова установила, что на Украине 66% верующих. Это, кстати, самый низкий показатель после 2014 года, так что потуги Порошенко для религиозности населения имели эффект скорее обратный.

Подавляющее большинство из опрошенных верующих (около 76%) относят себя к христианам (православным, греко-католикам и «просто» христианам, которые, скорее всего, — «сложно» протестанты). Легко заметить, что общее количество христиан составляет всего около половины опрошенных, что значительно меньше 62%.

Так что позитивное отношение к Св. Николаю имеет, надо думать, смешанную природу — и религиозную, и новогоднюю. Интересно, кстати, было бы увидеть двойную связь между этими вопросами — подозреваем, что некоторое число респондентов верит, одновременно, и в Св. Николая и в Деда Мороза.

Тем не менее, противостояние между этими персонажами всё же есть. Как видим, даже новогодние и рождественские праздники приобрели в Украине идеологическую составляющую, причём — не очень-то мирную…