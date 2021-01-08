Новогоднее представление в киевской опере – выступают Дед Мороз и Снегурочка, развлекают детей, а в конце выходит… Святой Николай. Сценка из довоенных ещё времён, но очень показательная. «Декоммунизация» Деда Мороза началась не вчера, хотя в последнее время она приобрела особенно последовательный характер

Вопросы «верите ли вы в Деда Мороза» и «верите ли вы в Святого Николая» задаются Социологической группой «Рейтинг» с 2016 года.

Казалось бы, вопросы сами по себе абсурдные.

Дед Мороз, как говорится, «я — фольклорный элемент, у меня есть документ. Я вообче могу отседа улететь в любой момент!». Представить себе человека сознательного возраста, который верит в Деда Мороза, довольно трудно — даже дети дошкольного возраста в общем-то догадываются, что подарки им дарит не Дед Мороза, а мама и папа. Т.е., в результатах опроса должен стоять 0, но он там не стоит.

Бандеровцы против «кровавого имперского Деда Мороза»
Бандеровцы против «кровавого имперского Деда Мороза»
© РИА Новости, Ульяна Соловьева | Перейти в фотобанк

Несколько проще обстоит дело со Св. Николаем Мирликийским. Сам по себе он объектом веры не является, но всякий верующий христианин (и даже приверженец пвседоправославных культов вроде УПЦ-КП и ПЦУ) должен верить в его существование и в совершающиеся им чудеса. Правда, никакой особенной связи с рождественским и новогодними праздниками эта вера не имеет.

Тем не менее, вопрос относительно веры в Деда Мороза определённый смысл имеет.

Сам по образ Деда Мороза появился в конце XIX века и представлял собой проявление модерна в культуре. До этого с рождественскими праздниками ассоциировался Святой Николай, Дед Мороз объединял некоторые его черты с чертами злого зимнего божества славян (см., например, у Некрасова) и сказочными персонажами («Студенец»). В какой-то мере его появление совпало с появлением неорусского стиля при Александре III (не рассказывайте об этом украинским патриотам). Потом он был отменён вместе с Рождеством, но вновь возвращён в 1936 году в рамках возвращения к патриотизму.

После краха социализма и возвращения религии в обиход стал постепенно возвращаться Святой Николай, но процесс шёл довольно медленно. Однако вмешался политический фактор — Деда Мороза сочли «советским символом». Некоторые на Украине договорились до того, что его ввели для прикрытия репрессий 1937 года…

В результате, в последние годы выбор между Дедом Морозом и Св. Николаем приобрёл политический характер и данные социологических исследований о вере в этих персонажей нужно понимать именно с этой точки зрения.

Так что же нам говорит социология?

По данным группы «Рейтинг» в декабре 2016 года указывали, что верят в Деда Мороза 22% опрошенных, а в январе 2021 года — 31%. Ситуация вполне абсурдная, но рост на 9% не может быть случайным. В чём дело?

Дело, очевидно, в том, что Дед Мороз, неожиданно для самого себя, превратился в символ определённого сопротивления декоммунизации и дерусификации. Так что, националистические пропагандисты в какой-то мере правы — не такой уж мирный это персонаж…

Впрочем, тут можно вспомнить и иную, грозную, его ипостась — не тот ли это «генерал Мороз», который устроил в своё время «тёплый приём» французским и немецким европеизаторам?

Удивительно, но за тот же промежуток времени число верящих в Св. Николая выросло с 37 до 62%. Повторимся — само по себе то, что люди верят в Св. Николая не имеет прямого отношения к рождественско-новогодним баттлам. Можно предположить, что всё дело в религии, интерес к которой был подогрет авантюрой с созданием ПЦУ.

Другое дело, такое предположение не подтверждается социологией же. В ноябре 2019 года социологическая служба центра им. Разумкова установила, что на Украине 66% верующих. Это, кстати, самый низкий показатель после 2014 года, так что потуги Порошенко для религиозности населения имели эффект скорее обратный.

Подавляющее большинство из опрошенных верующих (около 76%) относят себя к христианам (православным, греко-католикам и «просто» христианам, которые, скорее всего, — «сложно» протестанты). Легко заметить, что общее количество христиан составляет всего около половины опрошенных, что значительно меньше 62%.

Новогоднее перепрограммирование. Вы за кого: за Деда Мороза, Санта-Клауса или Святого Николая?
Новогоднее перепрограммирование. Вы за кого: за Деда Мороза, Санта-Клауса или Святого Николая?
© CC0, Pixabay

Так что позитивное отношение к Св. Николаю имеет, надо думать, смешанную природу — и религиозную, и новогоднюю. Интересно, кстати, было бы увидеть двойную связь между этими вопросами — подозреваем, что некоторое число респондентов верит, одновременно, и в Св. Николая и в Деда Мороза.

Тем не менее, противостояние между этими персонажами всё же есть. Как видим, даже новогодние и рождественские праздники приобрели в Украине идеологическую составляющую, причём — не очень-то мирную…