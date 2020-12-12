В среду-четверг, 9-10 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил с визитом Молдавию. Дальше — больше: избранный президент Молдавии Майя Санду планирует совершить первый визит в ранге главы государства именно в Киев. Это важно, поскольку зачастую главы государств отправляются в первую поездку к стратегическим союзникам

Похоже, власти Украины воодушевлены победой прозападной Майи Санду на президентских выборах в Молдавии. Создается ощущение, что в окружении Зеленского радостно потирают руки: «Наконец-то «наша» победила — теперь заживем».

Далеко не случайно, что украинцы активизировали свои действия в Кишиневе. Так, например, на неделе страну посетил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба — чиновник такого ранга добрался до Молдавии впервые с 2014 года. Тулянцев назвал дирижера «политического спектакля» в Молдавии © Facebook, Общественный Совет "За Свободную Родину"

Поговорить с новым президентом

Главная цель визита Кулебы была очевидна: встретиться с избранным президентом Майей Санду.

«Мы заинтересованы в контактах всех уровней, и мы заинтересованы в визите к новому президенту Майе Санду. Мы хотим больше экономики, инфраструктурных проектов, нам нужно решать хронические проблемы и двигаться вперед.

Украина всегда поддерживала Молдавию, и мы будем вместе работать над многими проектами. В этом контексте мы ожидаем активной позиции Молдовы в этом проекте», - говорил Кулеба накануне визита.

Что мешало работать раньше? Конечно же, президент Молдавии Игорь Додон. В самом начале своего президентства, в 2016 году, он в эфире одной из российских радиостанций на вопрос «Чей Крым?» ответил буквально следующее:

«Я уже не раз отвечал на этот вопрос и от своих слов не отказываюсь. Де-факто Крым российский. Юридически — непризнанный». Игорь Тулянцев: Игорь Додон сделал все, чтобы Майя Санду одержала победу © Facebook, Игорь Тулянцев

С тех пор даже после такой вполне осторожной формулировки дорога в Киев ему была заказана, а руководство Украины в дальнейшем общалось исключительно на уровне премьер-министров.

Некоторое потепление началось после того, как в прошлом году Владимир Зеленский стал президентом Украины — Додон ему позвонил и поздравил с победой. Правда, потом на Зеленского обрушилась волна критики со стороны СМИ, которые язвительно интересовались: «А спросил ли Владимир Александрович Игоря Николаевича о том, чей все-таки Крым?».

«Встреча с Додоном станет сигналом всем тем политикам, кто хотел бы признать российский статус полуострова, но опасался это сделать из-за возможных украинских протестов и реакции международного сообщества», - говорили украинские журналисты и эксперты.

После этого контактов между президентами не было. Более того, Додона игнорировали любые приезжавшие в Кишинев украинские делегации или чиновники. Не было встреч даже с украинским послом.

И вот — победа «своей» Санду, с которой тут же поспешил встретиться в Кишиневе Дмитрий Кулеба. Тоже игнорируя Додона.

После встречи с главой украинского внешнеполитического ведомства Майя Григорьевна ограничилась коротким сообщением в социальных сетях:

«У меня была встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которого я поблагодарила за поздравление, направленное президентом Зеленским.

Мы обсудили начало немедленного сотрудничества с целью возобновления двусторонних отношений, которые находились в стагнации в течение четырех лет.

Мы подчеркнули необходимость сотрудничества по вопросам европейской интеграции, укрепления безопасности в регионе, в том числе путем мирного разрешения приднестровского конфликта, обеспечения энергетической безопасности, улучшения инфраструктуры в регионе и содействия торговле». Украина надеется на сотрудничество с Молдавией по Крыму © Facebook, Dmytro Kuleba

Избранный президент Молдавии также сообщила, что в ходе обсуждения они подтвердили взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета каждого государства.

Кулеба позвал Молдавию «воевать» за Крым

Дмитрий Кулеба после встречи с избранным президентом Молдавии не скрывал радости.

«У нас с госпожой Санду по всем вопросам полное взаимопонимание», — рассказал он СМИ.

Более многословным Кулеба был на брифинге, расшифровав некоторые тезисы будущего плодотворного сотрудничества. По больше части они касаются поддержки Украиной территориальной целостности Молдавии — и наоборот.

«Я предложил новоизбранному президенту Молдавии принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформы, на которой обсуждается деоккупация полуострова. Мы рассчитываем на активное конструктивное участие молдавской стороны в этом формате», — отметил на брифинге Кулеба.

Со своей стороны украинский дипломат выразил поддержу Майе Санду, которая, напомним, не так давно заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие. А также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье. Донбасс превращается в Приднестровье — представитель Украины в ТКГ © antifashist.com



С такими друзьями врагов не надо

Становится понятным, что отныне (по крайней мере, ближайшие 4 года) Украина с Молдавией начинаю яростно «дружить» против России. Особенно, если учесть одинаковые взгляды на проблему Крыма.

«Молдавия и Украина выступают за то, чтобы Россия вывела свои войска и вооружение из Приднестровья. С другой стороны, Майя Санду давно заявляла о том, что Крым — это часть Украины», — считает политолог, директор кишиневского Института общественной политики Аркадий Барбарошие.

Во всей этой «дружбе народов» есть только один успокаивающий фактор. Похоже, украинские власти плохо представляют, что такое соседнее государство, а заодно и то, какое место вообще в государственной иерархии занимает там президент.

Между тем, Молдавия — парламентская республика, где на данный момент негласное большинство поддерживает уходящего президента Игоря Додона.

Поэтому жесткая антиприднестровская риторика Санду и ее слова о том, что российские войска из Приднестровья выведут чуть ли не завтра, пока остаются лишь словами.

Впрочем, возможно, только пока. Сегодня американские и западные партнеры всем правдами и неправдами пытаются спровоцировать досрочные парламентские выборы в Молдавии, на которых на волне президентского успеха попробуют победить сторонники Майи Санду.