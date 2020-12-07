Украинские власти пытаются помешать европейским компаниям наладить работу в Крыму, переход которого в состав России они не признают никогда. Однако пока всё тщетно - бизнесмены следуют своему плану, а запрет на посещение Украины их не расстраивает

Украинские власти регулярно говорят о своей готовности работать с европейцами, но на днях произошёл скандал с участием Киева и одной из стран Евросоюза.

Культура санкций

Посол Украины в Австрии Александр Щерба 30 ноября написал на своей странице в Facebook, что Киев рассматривает вопрос о введении санкций против известного австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau из-за участия в строительстве оперного театра в Севастополе. Как сообщил дипломат, в телефонном разговоре, состоявшемся в начале октября, он просил директора бюро Вольфа Прикса «не разрушать свою репутацию», то есть отказаться от проекта, но тот «доводы не слушал». Крымский скандал с Siemens заставил РФ начать разработку собственных турбин © РИА Новости, Свет | Перейти в фотобанк

4 декабря украинская сторона ввела ограничительные меры. Прокуратура Автономной республики Крым — подразделение Генеральной прокуратуры Украины — по обращению МИД Украины возбудила уголовное дело против представителей Coop Himmelblau за «сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Автономной республики Крым».

«Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лёд. Им будет запрещён въезд на Украину, а международное реноме этой компании испытает серьёзные потери. Теперь с именем этого бюро будет связано позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления, а его руководитель Вольф Прикс ещё долго не избавится от клейма «карманного архитектора Кремля», — написал на своей странице в Facebook спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД страны Алексей Макеев.

Однако, к сожалению Киева, архитектора это ни чуть не расстроило. В интервью Австрийскому агентству печати Прикс подчеркнул, что слово «культура» не упоминается в санкциях Европейского союза, поэтому на культурные объекты они не распространяются. По его словам, он с удовольствием построит оперу, а не атомную электростанцию или военный городок.

Комментируя угрозу украинских санкций, Прикс лишь иронично заявил: «Я не планирую ехать в отпуск в Чернобыль».

Щерба упрекал Coop Himmelblau не только в реализации проекта в Крыму, который находится под западными санкциями, но и в сокрытии этого факта. По словам посла, переписка о строительстве оперы в Севастополе длится не первый год, и ранее бюро активно отрицало свою причастность.

«Архитектор Вольф Прикс врал не только нам, но и австрийской власти», — утверждает украинский дипломат.

Только вот эскизы будущего культурного центра, который будет включать театры оперы и балета, академию искусств, кинотеатр и концертный зал, парк и музей, который посвящен обороне Севастополя во время Второй мировой войны и который расположится на Хрустальном мысе между Карантинной и Артиллерийской бухтами, австрийское бюро презентовало в феврале 2019 года. Интересное такое сокрытие получается. Санкции за Крым: Запад наказывает невинных людей © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Запад де-факто признал Крым российским

Coop Himmelblau — лишь один из примеров того, как западные компании вопреки введённым властями их стран санкциям работают в Крыму. И это вовсе не политический демарш, ничего личного — только бизнес. Задача любого предпринимателя — заработать как можно больше денег, и если проекты на полуострове способствуют этому, то они будут браться за их реализацию.

Введение ограничений против нового российского региона не заставило бизнесменов отказаться от этого рынка, а лишь вынудило искать юридические лазейки, чтобы обойти запреты. В частности, как рассказывал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, иностранцы писали в документах «Россия. Симферополь», не упоминая слова «Крым», и товар спокойно ехал на полуостров. Эта практика оказалась успешной, хотя ничего хитроумного делать не приходилось.

В прошлом году постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов отмечал, что интерес к региону со стороны иностранных инвесторов только растёт: если в 2017-м на полуострове работало 2419 юридических лиц, учредителями которых были иностранцы, то весной 2019-го было зарегистрировано свыше 3300 зарубежных компаний из 60 стран (в частности из Германии, Великобритании, США, а также с Украины и Кипра), то есть их количество увеличилось на 39%.

«Чтобы не попасть под санкции, международные инвесторы заходят в Крым не напрямую со своей вывеской, а идут через двухуровневую систему инвестирования. Они покупают либо создают российское предприятие, которое сможет совершать сделки в регионе. Так сделали многие иностранные фирмы, которые работали здесь до воссоединения Крыма с Россией.

Кроме того, крупные зарубежные компании, чтобы не сталкиваться со сложностями за границей, открывают в республике дочерние компании и работают под другим брендом», — объяснял сопредседатель «Деловой России» (общественной организации, объединяющей более 3000 предпринимателей) Андрей Назаров.

В марте 2019 года Центробанк РФ составил список иностранных компаний, работающих в Крыму: предприятий, напрямую финансируемых из-за рубежа, а также тех, в цепочках собственности которых присутствуют нерезиденты. Как выяснило тогда издание РБК, назвать зарубежной компанией из этого списка можно только санаторий «Узбекистан», 100% которого принадлежит Медико-санитарному объединению при Министерстве охраны здоровья Узбекистана; несколькими предприятиями в Крыму владеют офшорные компании с Кипра, Британских Виргинских островов, Панамы и Белиза.

На полуострове также работали предприятия, имеющие украинские корни. Так, в список для наблюдения за иностранными инвестициями Центробанк РФ включил управляющую компанию «Парангон», входящую в состав одноимённой группы компаний — крупнейшего застройщика Севастополя, а она на тот момент принадлежала Павлу Лебедеву, до февраля 2014 года занимавшему пост министра обороны Украины.

Как уточнили представители управляющей компании, её доли разбиты между офшорами в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. Кроме того, фирма «Старвиста Крым» на 100% принадлежит кипрской Starvista Ltd, а головная компания — System Capital Management Ltd — украинскому олигарху Ринату Ахметову. Головная компания девелоперской фирмы «Логос девелопмент групп» — украинская Logos Development Group бизнесмена из Днепропетровска Валерия Шамотия, который, согласно реестру юридических лиц Украины, через украинскую фирму «Меццо-Сопрано» до 2014 года контролировал одноимённую строительную компанию в Севастополе.

На момент публикации списка, то есть весной 2019-го, «Меццо-Сопрано» принадлежала Владимиру Сапиге.

Комментируя изданию Vesti.ua историю с санкциями против Coop Himmelblau, украинские эксперты констатировали, что действия официального Киева не будут иметь никаких реальных последствий. По словам генерал-майора МВД, кандидата юридических наук Юрия Седнева, европейцам и американцам сегодня не до Украины — им хватает своих проблем, связанных с эпидемией коронавиуса и выборами.

«По Крыму же существует молчаливый консенсус: все понимают, что в ближайшее время полуостров не вернётся в Украину. А «крымские» санкции — самые слабые из всех, что введены против РФ. И все понимают, что запрещать бизнесу работать в Крыму бессмысленно и нецелесообразно, учитывая уровень инвестиций, которые закачивает туда РФ», — заявил директор Украинского Института политики Руслан Бортник. Только бизнес: как мировые корпорации и СМИ признали Крым российским © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

За 6,5 года, прошедших с референдума в Крыму и Севастополе, переход региона в состав РФ де-факто признали многие мировые корпорации и СМИ, но не политики. Нынешние действия украинских властей понятны и, можно даже сказать, логичны: публично признать потерю полуострова они не могут, не могут во всеуслышание назвать его российским, поэтому им и приходится делать все эти громкие заявления о «нарушениях украинской территориальной целостности» (хотя жители Крыма и Севастополя просто-напросто воспользовались правом на самоопределение, которое им, как и всем другим народам мира, гарантировано Уставом ООН) и «аннексии».

Однако небольшая часть мирового сообщества ещё в 2014 году призывала не удивляться переходу региона из Украины в Россию. Например, 31 августа американское издание Foreign Affairs, которое нельзя обвинить в излишней симпатии к России, писало, что изрядную долю ответственности за кризис на Украине несут Соединённые Штаты и их европейские союзники.

«Важную роль играли продвижение ЕС на восток и поддержка Западом демократического движения на Украине, начало которому положила «оранжевая революция» 2004 года. Для Путина незаконное свержение демократически избранного и пророссийски настроенного президента Украины, которое он справедливо назвал «переворотом», стало последней соломинкой. В ответ он забрал полуостров Крым, на котором, как он опасался, могла появиться военно-морская база НАТО. Отпор, данный Путиным, не должен никого удивлять. В конце концов, российский президент неоднократно подчеркивал, что Запад, продвигаясь на «задний двор» России, угрожает её основным стратегическим интересам», — говорилось в статье.

Издание объясняло, что американские и европейские элиты происходящее так ошеломило исключительно из-за того, что они придерживаются искаженного взгляда на международную политику: они склонны считать, что логика реализма не работает в XXI веке, и что либеральные принципы законности, экономической взаимозависимости и демократии способны обеспечить Европе свободу и единство, однако на Украине эта схема провалилась.

«Украинский кризис показывает, что «реальная политика» по-прежнему актуальна — и игнорировать её рискованно. Американские и европейские лидеры не сумели превратить Украину в оплот Запада на российских границах. Теперь, когда последствия этой непродуманной политики очевидны, продолжать её будет ещё большей ошибкой», — подчёркивал автор статьи.

В свою очередь бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, скончавшийся на днях от коронавируса, в интервью российскому журналисту Сергею Брилёву в 2015 году называл проблему Крыма простой, и вот почему: «Исторически Крым — российский. Крым был тесно связан с Россией, а не с Украиной. Возьмём такой пример: в конце Второй мировой войны в Крыму кто принимал Рузвельта и Черчилля на Ялтинской конференции? Конечно, Россия. То есть международное сообщество того времени считало Крым частью России».

Исторические связи Крыма с Россией отрицать невозможно, но вот убрать крымский вопрос из мировой повестки, решить эту «простую проблему», так сказать, в ближайшей перспективе не удастся. Ведь это универсальное прикрытие для любых ограничений, вводимых против России по любому поводу, причём доказательства даже не требуются — чтобы сдержать её развитие, которое очень не нравится сильным мира сего.