Власти Львова официально отменили в городе выходные дни, а предприниматели из Тернополя объявили свои рестораны «храмами» и приглашают всех желающих в «паломнические туры» на выходные

Главной новостью уходящей недели для региона стала реакция местных властей и бизнеса на решение Киева ввести так называемый «карантин выходного дня», в рамках которого в субботу-воскресенье должно прекратить работу большинство предприятий.

Больше всех от этого пострадают рестораторы, которые именно за два выходных дня получают от 60 до 80 процентов недельной выручки. Потому именно эта категория предпринимателей стала самой активной группой, оказывающей давление на власть.

Собственники и работники кафе и ресторанов, которые 11 ноября проводили по всему региону пикеты горсоветов, областных государственных администраций (ОГА) и офисов полиции с требованием ослабить ограничения «адаптивного карантина», в последующие дни организовали акции протеста уже против полного запрета работы в выходные. Локдаун выходного дня. Бессмысленный и беспощадный © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Так, 12 ноября в селе Белая Криница Ровенской области, на трассе Киев-Чоп, свыше 70 предпринимателей митинговали против введения «карантина выходного дня» и более часа блокировали движение транспорта по этой дороге международного движения.

А 13 ноября сотни торговцев городских рынков перекрыли движение уже в центре Ровно, на улице Петра Могилы. Они заявили, что если им не разрешат работать в выходные, то в субботу и воскресенье дороги будут заблокированы по всему городу.

При этом действующий мэр Ровно Владимир Хомко, который не баллотировался на следующий срок, отреагировал на требование Киева в стиле «пройти между капельками».

По его словам, в ближайшую субботу-воскресенье, 14-15 ноября, «карантин выходного дня» в Ровно вводить не будут, поскольку городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая вносит изменения в режим карантина, будет заседать по этому поводу лишь 16 ноября.

Однако вице-губернатор Ровенской области Игорь Тимошенко заявил, что постановление Кабмина о карантине имеет прямое действие, и не требует дублирования местными комиссиями. Чиновник поначалу требовал закрытия в субботу-воскресенье вообще всех рынков, но к вечеру 13 ноября всё же объявил, что торговля пищевыми продуктами на рынках в выходные будет разрешена.

В большинстве других областных центров Западной Украины местные власти публично выражали недовольство решением Киева, но о прямом неподчинении ему не заявляли.

Так, и.о. мэра города, секретарь Луцкого горсовета Григорий Пустовит обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой отменить «карантин выходного дня», и заявил, что городской совет готовит иск в Киевский окружной админсуд, чтобы отменить это решение Кабмина.

«Введённый правительством «карантин выходного дня» приведёт к серьезным убыткам и проблемам для бизнеса и так истощенного первой волной ограничений. Вместе с тем, эффективность такой ограничительной меры в снижении заболеваемости COVID-19 довольно сомнительна», — заявил Пустовит, и призвал полицию не привлекать к ответственности предпринимателей, если они будут работать в субботу и воскресенье. Руслан Бортник: Массовый карантин – это попытка затушить сигарету ядерной бомбой © Facebook, Ruslan Bortnik

А советник городского головы Игорь Полищук, который имеет предпочтительные шансы на победу во втором туре выборов мэра Луцка, заявил: «Вместе с коллегами ищем возможности, чтобы в нашем городе законно избежать карантина выходного дня и дать предпринимателям и предприятиям нормально работать, а лучанам нормально жить и удовлетворять свои потребности в различных сферах жизнедеятельности».

Однако Полищук, как и градоначальник Луцка, к прямому нарушению распоряжений Киева не призвал.

Подобным путём пошли мэры Ивано-Франковска, Хмельницкого и Ужгорода. Так, городской голова столицы Прикарпатья Руслан Марцинкив в ходе прямого эфира на Facebook назвал постановление правительства «дебильным» и подчеркнул, что «карантин выходного дня» не поможет снизить статистику заболеваемости коронавирусом.

«Поддерживаю требования рестораторов. Поддерживаю требования тех людей, которые сегодня заявляют, что это ударит по бизнесу, ударит по тому, что будут увольнять людей с тех или иных заведений. Поэтому, извините, но не поддерживают такие решения», — добавил Руслан Марцинкив, потому что как раз во время его выступления рестораторы пикетировали офис полиции.

Он пообещал, что горсовет будет помогать бизнесу отстаивать права в судах, если будут штрафы, — однако никаких формальных решений не анонсировал.

Однопартиец Марцинкива по ВО «Свобода», мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил 13 ноября, что никаких решений в поддержку «карантина выходного дня» местные власти принимать не будут, а «Муниципальная дружина» и городские контролирующие службы никого за работу в выходные штрафовать не будут. При этом даже обещаний помочь в случае штрафов, наложенных полицией, не прозвучало.

А мэр Ужгорода Богдан Андреев и вовсе отреагировал отстранённо, заявив по поводу «карантина выходного дня»: «Я считаю, что это не совсем целесообразно. Государству необходимо разработать механизм финансовой компенсации предпринимателям за вынужденные «простой». Нужно ограничить массовые собрания — свадьбы, дни рождения».

Чётко и однозначно о невыполнении решения Киева выступили только мэры Тернополя и Львова. Так, Сергей Надал в ходе брифинга 13 ноября заявил: «В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о «карантине выходного дня». Савченко высказалась против карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он отметил, что перед принятием такого решения было много консультаций со специалистами различных отраслей, врачами и бизнесменами.

«Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение заболеваемости. Следующее: если такие ограничения ввести, это просто уничтожит экономику города. Поскольку большинство субъектов хозяйствования просто перестанут работать», — сказал мэр Тернополя.

А городской голова Львова Андрей Садовый 12 ноября заявил, что в этом городе не будут вводить «карантин выходного дня», потому что экономика Львова серьезно пострадает и никаких компенсаций не получит.

Садовый подчеркнул, что Львов всегда был и является городом малого и среднего бизнеса, а от введения «карантина выходного дня» за одну неделю могут пострадать 50 тысяч львовян и членов их семей. Кроме того, мэр Львова подчеркнул, что некоторые из представителей власти в Украине не хотят жить по закону, и люди это видят, напомнив, как в Хмельницком президента Зеленского пустили в закрытое на карантин кафе.

«Меня спрашивают, а сколько президент Зеленский заплатил штрафа. Я поискал в Гугле — оказывается, нельзя штрафовать президента. Сегодня суды берут разъяснения, и 12 ноября это дело принял к рассмотрению Конституционный Суд», — отметил Садовый.

Ранее он заявлял, что Львовский городской совет будет обжаловать решение Кабмина о «карантине выходного дня», как только получит официальный текст документа, а 11 ноября вместе с рестораторами пикетировал здание Львовской ОГА.

В пятницу Андрей Садовый сообщил, что на выходных, 14 и 15 ноября, 50 юристов Львовской мэрии будут консультировать предпринимателей, которые продолжат работать во время «карантина выходного дня». Также во Львове создадут мобильные юридические группы, которые будут оказывать владельцам бизнесов оперативную помощь.

Но самое главное — 13 ноября исполком Львовского горсовета принял решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье будут в городе рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков.

«Это означает, что во Львове невозможно ввести «карантин выходного дня», потому что у нас нет выходных. Люди имеют право на труд», — заявил Садовый.

Подобным путём пошли владельцы рееторанно-отельного бизнеса в Тернополе, которые зарегистрировали религиозную организацию «Братство Лысых», чтобы работать, не нарушая требований «карантина выходного дня». Об этом сообщил бизнесмен Тарас Ковальчук на своей Facebook-странице.

«12.11.2020 десять единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации «Братство Лысых» и утверждение её устава. Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, «Лелива» — трапезная, «Лысый» — храм», — написал изобретательный предприниматель («Лелива» и «Лысый» — названия ресторанов — прим.) Украина будет жить при Байдене и в карантине. Главное на неделе 7—13 ноября от экспертов © REUTERS, Gleb Garanich

Бизнесмен в шутку пообещал организовать для жителей других городов «паломнические туры» в Тернополь на выходные. По словам Тараса Ковальчука, такой опыт был перенят из Польши, где один из фитнес-центров перерегистрировали в церковь, чтобы иметь возможность принимать «прихожан» во время карантина.

А вот в Черновцах местные власти против «карантина выходного дня» не протестовали. Как заявил заместитель городского головы Александр Паскарь, «непонятно, почему закрывают учреждения культуры и рестораны, а религиозные учреждения продолжают работать — но таково решение Кабмина, которое будем выполнять».

Скорее всего, это связано с тем, что результат выборов мэра Черновцов сложно спрогнозировать, а нынешний и.о. городского головы, секретарь горсовета Василий Продан едва смог снова опять стать депутатом — его партия «Родной город» набрала всего 5,13% голосов.

Отметим, что Черновцы стали единственным областным центром на Украине, где результаты голосования, прошедшего 25 октября, официально обнародовали только 12 ноября — после пересчёта голосов, серии судов и неоднократного вмешательства Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Поэтому второй тур выборов в этом городе состоится только 29 ноября — тогда как во Львове, Ровно и Ужгороде он пройдёт 22 ноября, а в Луцке — и вовсе в ближайшее воскресенье.

Кстати, во Львове несколько партий пытались обжаловать результаты выборов городского совета, но 13 ноября Львовский апелляционный административный суд окончательно отказал в иске по этому поводу.

При этом «карантин выходного дня», который начнет действовать уже 14 ноября, никак не повлияет на проведение местных выборов, специально отметили в ЦИК.

В ходе голосования на участках будут предприниматься уже привычные для избирателей противоэпидемические меры: при входе будут измерять температуру, в помещениях нанесут разметку, чтобы люди придерживались социальной дистанции, люди с признаками болезни будут голосовать в отдельных кабинках, при этом все избиратели смогут воспользоваться дезинфекторами.

Итоги выборов: будут ли бандеровцы защищать интересы родины Бандеры © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виталий Федорив не унывает: 11 ноября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что планирует назначить чиновника своим заместителем по объединённой территориальной общине — поскольку к городу присоединили 18 окрестных сёл.

Готовиться ли к увольнению главе Львовской ОГА Максиму Козицкому (во Львовском горсовете, как и в Ивано-Франковском, не будет депутатов от президентской партии «Слуга народа») — пока сказать сложно.

Ужесточённый карантин введён на Украине пока до 29 ноября, но прогнозируется его продление как минимум до второй половины января — до конца цикла зимних праздников.

И хотя именно на Западной Украине время «от Николая от Иордана» (то есть от 19 декабря до 19 января) является периодом истинно народных гуляний, пока в большинстве городов региона никакой подготовки к праздникам нет.

Оптимистичным исключением оказался Хмельницкий: тут 11 ноября в центре города начали монтаж рождественской ёлки. Как сообщил начальник управления культуры и туризма Хмельницкого горсовета Артем Ромасюков, ёлку своими силами устанавливают сотрудники коммунального предприятия «Горсвет», без привычного привлечения подрядчиков — чтобы сэкономить средства, именно поэтому работы начали заблаговременно.

«Это та же ёлка, которая была приобретена прошлые годы, вся та же иллюминация, те же игрушки. Мы понимаем, что в эти времена тратить средства на такие вещи — морально неправильно», — сказал чиновник.