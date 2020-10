Украинская гордость несёт смерть армянам в Карабахе. Как Баку перековал орала на мечи

Война в Нагорном Карабахе вышла на новый уровень по ожесточённости. В субботу 3 октября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские военные перебросили в Нагорный Карабах новые силы. Одной из особенности нынешней войны является расширенное использование беспилотников

В субботу 3 октября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские военные перебросили в Нагорный Карабах новые силы. Бои идут по всей линии соприкосновения в Карабахе - армия НКР © Министерство обороны Армении | Министерство обороны Армении | Перейти в фотобанк

«Ночью шли ожесточённые бои», — написал Ованнисян в Facebook.

По словам пресс-секретаря минобороны Армении Шушан Степанян, бои шли на северном и южном направлениях линии соприкосновения.

«Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери», — отметила она.

А президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями спецназа направляется на передовую.

«По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжелые бои. Артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт, нация и родина под угрозой… Следовательно, вместе с подразделениями специального назначения направляюсь на передовую, чтобы принять свою честь боя, так как я на передовой буду полезнее, чем в тылу», — написал Арутюнян в Facebook.

Тем временем министерство обороны Азербайджана продолжает публиковать видео уничтожения армянских солдат.

Смерть к ним приходит преимущественно с воздуха: Азербайджан активно использует беспилотники.

Атака дронов

Раньше наступление на Нагорный Карабах для азербайджанских сил было нетривиальной задачей: атаки с равнины в горы, где армяне оборудовали эшелонированную линию обороны, довольно сложные и, как правило, оборачивались значительными жертвами среди солдат. Использование авиации при наличии средств даже советских ПВО было довольно рискованным.

Всё изменили новые технологии, а именно — беспилотная авиация.

Спустя день после эскалации конфликта, 28 сентября издание The Drive написало, что aзербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки.

«Хотя власти Азербайджана не сообщили, какой тип беспилотников использовался для таких ударов, вполне вероятно, что речь идет о Bayraktar TB2 турецкого производства, которые, как сообщается, страна начала приобретать в июне», — указывалось в публикации издания.

Еще спустя несколько дней российские эксперты признали эффективность дронов в войне в Нагорном Карабахе. Так, ориенталист Игорь Димитриев в своём Telegram-канале 2 октября указал на выгодные отличия беспилотников от обычной авиации. Нагорный Карабах сообщил о новом обстреле Степанакерта. Есть раненые © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

«Конструктивно беспилотник отличается от обитаемого самолёта. Он легче, экономнее расходует топливо, что позволяет держать его в воздухе над территорией противника долгое время. Он тяжело обнаруживается без специальных систем ПВО. В сочетании с современным оптическим оборудованием и управляемыми боеприпасами это даёт высочайшую эффективность поражения отдельных единиц техники и скоплений пехоты в глубине позиций противника. Точечные атаки перерезают коммуникации, очень деморализуют солдат, загоняют их в укрепления даже в казалось бы безопасных местах. На наших глазах происходит очередная революция в военном деле», — написал Димитриев.

А военный эксперт Алексей Хлопотов в тот же день в комментариях «Известиям» указал, что дроны по сути поставили под вопрос использование танков в военных конфликтах.

«В небе полностью господствуют беспилотники, и мы видим, что они подводят черту под использованием бронетехники. Она перед ними абсолютно беззащитна, даже со встроенной динамической защитой. Сегодня танки в том виде, в котором они были, начинают уходить в прошлое, или по крайней мере конструкторам надо делать серьезные выводы», — отметил Хлопотов.

Армения пытается бороться со смертью с воздуха.

«Около 08:25 в южном направлении был сбит самолет противника», — сообщила утром пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Чуть позже она добавила: «Около 08:46 на передовой линии Армии обороны Арцаха были сбиты еще два самолета противника».

Между тем, эти самолёты тоже могут быть беспилотниками. Правда, не турецкими, а дронами с «украинскими корнями». Речь идёт о без преувеличения гордости украинского авиастроения. Правда, многолетней давности.

Перековали орала на мечи

В пятницу 2 октября украинский военный эксперт Диана Михайлова у себя в блоге разместила фотографию азербайджанского аэродрома.

«Опубликован спутниковый снимок самолётов Ан-2 ВВС Азербайджана, расположенных в аэропорту Евлаха. Судя по всему, военные Азербайджана используют самолёты в качестве ложных целей для выявления мест расположения ПВО противника», — написала она.

На снимке было 62 самолёта.

Днём ранее турецкие СМИ распространили видео уничтожения такого дрона, правда, назвав его «армянским дроном».

На некоторых видео было заметно, что это именно Ан-2. При этом Карабах не располагает таким типом самолётов, а у Армении их слишком мало.

Кроме того, ещё 28 сентября российский журналист Александр Коц, работающий в Нагорном Карабахе, обнаружил вместо со своим коллегой Семёном Пеговым сбитый ПВО непризнанной республики самолёт.

«Обнаружили с Wargonzo в горах какой-то сбитый летательный аппарат. Сначала я решил, что это Байрактар, но по мере исследования склона с обломками эту версию мы отмели. И вообще склоняемся, что это не беспилот был. Подробности позже», — написал Коц в Telegram-канале. Турко-казаки. Как Азербайджан прирос союзником и почему это навредит Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Позже он отметил, что найденная приборная панель свидетельствовала — речь скорее всего об Ан-2. Вечером того же дня Минобороны Армении сообщило, что сбитый самолёт — Ан-2. При этом открытые источники не упоминают о наличии таких самолётов на вооружении армии Азербайджана, что позволяет предположить, что это было самолёт, использовавшийся в сельском хозяйстве.

Ан-2 — легендарный самолёт, впервые выпущенный в 1947 году и до сих пор несущий службу в небе над Россией, Украиной и рядом других государств. Создавался Ан-2 как сельскохозяйственный самолёт. Однако он пригодился буквально везде. В ряде труднодоступных регионов Ан-2 и по сей день — чуть ли не единственный транспорт, связывающий их с «большой землёй». Ласково прозванный «кукурузником», Ан-2 может быть и пожарным, и санитарным, и транспортно-десантным самолётом.

Несмотря на то, что работы над самолётом начались, когда КБ Антонова было ещё в Новосибирске, на Украине гордятся этим самолётом наравне с такими детищами «антоновских» конструкторов, как «Руслан» и «Мрия».

Несмотря на то, что первый полёт Ан-2 произошёл 31 августа 1947 года, достойной замены ему до сих пор нет. Неудивительно, что на Международном авиакосмическом салоне в подмосковном Жуковском в 2019 году среди прочих новинок авиатехники была представлена и модификация Ан-2 — Ан-2-100 авиакомпании «Борисфен». При этом выкрашен был самолёт в фирменные цвета украинского предприятия «Мотор Сич».

Спустя год — 21 августа 2020 года пресс-служба китайского транспортного холдинга SF Express (Group) Co., Ltd.сообщила о приземлении после первого коммерческого рейса в аэропорту Баотоу, что во Внутренней Монголии, беспилотного летательного аппарата Feihong 98, разработанного компанией China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. на базе самолёта Y-5B. Последний является лицензионной копией Ан-2. «Контролируйте эмоции»: глава МИД Украины призвал не делать резких заявлений в связи с конфликтом в Карабахе © Facebook, Dmytro Kuleba

Впрочем, вряд ли Азербайджан использовал китайские наработки. Это и дорого, и не к чему, ведь Ан-2 используются армией Азербайджана, как отмечали эксперты, для «полёта в один конец»: выявления точек ПВО Нагорного Карабаха, которые потом становятся целью для азербайджанской артиллерии и других, более дорогих и технологичных беспилотников.

Созданный в Советском Союзе для нужд сельского хозяйства, сегодня этот самолёт буквально несёт смерть армянским военным на тех землях, на которых во времена СССР относительно мирно уживались представители разных народов.