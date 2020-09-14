Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отказавшийся на фоне европейских санкций от многовекторной политики, прилетел к российскому коллеге Владимиру Путину. Цель - провести переговоры с глазу на глаз. Разговор должен разрешить чувствительные и болезненные для двух государств вопросы

Утром 14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в первый после переизбрания зарубежный визит — в Россию. Накануне выборов он анонсировал поездку в Латвию, куда собирался ещё в апреле, но помешала эпидемия коронавируса. Теперь белорусский лидер не скоро сможет побывать в странах Балтии — ему запретили въезд из-за акций протестов оппозиции.

Несмотря на то, что переговоры Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в Сочи пройдут «один на один», а по их итогам не запланировано ни пресс-конференции, ни подписания каких-либо документов, повестка очень насыщенная.

«Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — уточнил Кремль.

Лукашенко говорил, что на встрече хочет расставить все точки над «i» по наиболее чувствительным и болезненным для двух государств темам. А их накопилось немало. Лукашенко: одна проблема за другой. Кибервойна в Белоруссии и военная угроза от НАТО © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Во-первых, не лучшим образом выглядит экономическое сотрудничество — в первом полугодии двусторонний товарооборот сократился на 21% (до $12,5 млрд). Для того, чтобы вернуться к прошлогодним показателям, по словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, необходимо принять чёткие и понятные решения на уровне правительств двух стран. Как сообщало в феврале посольство Белоруссии в РФ, товарооборот по итогам 2019 года составил $35,55 млрд.

На долю России приходилось 49,2% всего товарооборота Белоруссии. На российский рынок поставлялись сыры и творог, грузовые автомобили, сливочное масло, тракторы и седельные тягачи, запчасти и принадлежности для автомобилей и тракторов, мебель, молоко и сливки сгущённые и сухие, говядина, мясо птицы. Главными импортными позициями стали сырая нефть, включая газовый конденсат, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды, легковые автомобили, отходы и лом чёрных металлов.

Безусловно, своё влияние на экономику оказала и всемирная пандемия COVID-19, но преодолевать возникшие трудности за Москву и Минск никто не будет, так что здесь важно, как сработают власти обеих стран. Одной из мер нивелирования ущерба может стать перенаправление белорусских товаров из прибалтийских портов в российские. За прошлый год треть от общего объёма грузов (среди которых продукция «Беларуськалия») прошла через литовскую Клайпеду — это самый короткий маршрут. До 2006 года белорусские предприятия активно пользовались услугами латвийских портов, но затем сочли, что литовский маршрут дешевле.

К слову, идея перенаправить часть грузов в Россию не появилась сейчас, на фоне антилукашенковской политики стран Балтии после выборов, эту тему президент Белоруссии обсуждал с властями Ленинградской области ещё в 2012 году, стороны уже достигли договорённостей, но всё застопорилось, когда началась оттепель в отношениях Минска и Евросоюза.

А сейчас ситуация вынудила Лукашенко стряхнуть пыль с этого проекта. Таким образом глава государства не только обезопасит поставки грузов отечественных предприятий, но и изрядно насолит Литве, приютившей лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую — по словам депутата городского совета Вильнюса Ромуальды Пошевецкой, отсутствие белорусских грузов повлечёт серьёзные потери и Литовских железных дорог, и перевозчиков, и экспедиторов, и судовых агентов, и ремонтников, и поставщиков судового инвентаря, и автомобильного транспорта, и строительных компаний по поставке терминального оборудования.

Во-вторых, ещё свежи в памяти разногласия сторон по энергетике, которые привели к перебоям в поставках нефти в начале года. Белоруссия настаивала на пересмотре тарифов, потому что понесла потери от налогового манёвра в России, к тому же мировые цены упали. В конечном итоге Москва сделала скидку, и страны договорились о возобновлении поставок. Серьёзной проблемой оставалась задолженность Минска перед «Газпромом», достигшая к июлю $273 млн, но её урегулировали 3 ноября во время визита большой правительственной делегации РФ в Минск. Кроме того, прорабатывается вопрос о перенаправлении поставок белорусских нефтепродуктов из литовских портов в российские. Эксперт сказал, что должна будет сделать РФ, если хочет получить белорусский транзит вместо Литвы © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Энергодиалог сторон не ограничивается поставками нефти, нефтепродуктов, газа и угля. Росатом строит в районе города Островца Гродненской области АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, запуск первого из них, в который в августе загрузили топливо, с включением в энергосистему запланирован на IV квартал 2020 года, а второго — в 2022 году.

В-третьих, необходимо дать импульс развитию Союзного государства, значение которого многократно возросло на фоне давления Запада. Обещание Путина оказать Белоруссии военную помощь в рамках этого интеграционного объединения не на шутку обеспокоило и США, и некоторые европейские государства. В рамках Союзного государства разрабатывается 31 отраслевая «дорожная карта», однако программа до сих пор не принята.

Сторонам необходимо актуализировать эти проекты, ведь, как сказал Лукашенко в интервью российским журналистам, интеграция в том виде, в котором это прописано в союзном договоре, сейчас уже невозможна. На фоне сближения двух стран появились разговоры, что после визита президента Белоруссии в Сочи его страна, возможно, будет поглощена Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию чушью.

Одной из самых важных, если не главной темой для Лукашенко станет вопрос рефинансирования долга Белоруссии перед Россией на $1 млрд. О достижении соответствующей договорённости с Путиным он сообщил 27 августа, уточнив, что Минск «оставит у себя этот миллиард долларов, и это будет хорошее подкрепление национальной валюты». Только по итогам первых двух недель протестов доллар подорожал на 8,17%, евро — на 7,99%, что спровоцировало спрос на валюту среди населения. Путин был ошеломлен масштабами протестов в Белоруссии - Bloomberg © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Кроме того, речь на переговорах пойдёт о поставках российской вакцины от коронавируса. Белоруссия, по договорённости президентов, станет первой страной, получившей «Спутник V». Вакцину уже испытал на себе глава правительства Роман Головченко.

Главное, за чем Лукашенко прилетел в Сочи, — это финансовая поддержка и помощь в обеспечении безопасности. Многие эксперты сходятся во мнении, что повторения украинского сценария в Белоруссии удалось предотвратить в первую очередь благодаря решительной позиции России. Оказавшись под санкционным давлением Запада, Лукашенко сразу пересмотрел курс на многовекторность, который реализовывал последние годы.

Теперь антироссийские посылы сменились словами о вечной дружбе, братстве и бесконечной благодарности России. И это естественно, ведь не Запад признал результаты президентских выборов и оказал всестороннюю поддержку властям страны, а Москва.