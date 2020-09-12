В пятницу, 11 сентября, в Люблине собрались премьеры стран «Вышеградской группы» – Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Главной темой была Белоруссия, но уговорить коллег встретиться с Тихановской премьеру Польши не удалось

Обычно премьер-министры стран «Вышеградской группы» (V4) собираются дважды в год. Но, хотя их предыдущая встреча состоялась 3 июля 2020 года в Варшаве и стала символом начала председательствования Польши в этой организации, на начало сентября были анонсированы переговоры премьеров V4 в Люблине.

Формальным поводом была выработка совместной позиции на внеочередном саммите Европейского Союза, который должен состояться 24-25 сентября. На нём будут обсуждаться внешняя политика ЕС (Китай, Турция, восточное измерение политики соседства), а также восстановление экономики после коронакризиса.

Кроме того, глава правительства Польши предлагает обсудить на саммите ситуацию в Белоруссии. Треугольник должен был стать квадратом. В МИД Польши приоткрыли «небольшую тайну» о Белоруссии © Santa Fe Relocation Services / flickr

Потому неудивительно, что Польша попыталась сделать главной темой встречи премьеров V4 именно Белоруссию. Накануне пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер сообщил, что премьер Матеуш Моравецкий «поделится с партнёрами результатами своих переговоров с представителями Координационного совета белорусской оппозиции Светланой Тихановской, Павлом Латушко и Ольгой Ковальковой», а ситуация в Белоруссии и поддержка гражданского общества будут главными темами переговоров.

Однако оказалось, что планы у польского премьера были куда более масштабными — он без консультаций с коллегами пригласил на встречу в Люблин Светлану Тихановскую. Однако это решение заблокировал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По его словам, Польша слишком поздно предложила устроить такую встречу, поэтому было недостаточно времени для подготовки.

«Я ни в коем случае не хочу делать поспешный шаг, который не будет соответствовать общеевропейской позиции, сыграет на руку белорусской пропаганде и, в конце концов, окажется контрпродуктивным», — заявил Бабиш, отметив, что поддерживает проведение свободных выборов в Беларуси.

По сообщениям польского портала Onet, позицию Чехии поддержали и в Словакии. Как написал польский дипломат, бывший поверенный в делах Польши в Минске Витольд Юраш, польская дипломатия продолжает давление на Чехию, однако даже в случае изменения позиции Праги в Люблине Тихановской точно не будет — вечером 10 сентября она вернулась в Вильнюс.

Перед отлётом Светлана Тихановская попыталась сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что «мы планировали быть на встрече в Люблине, но планы поменялись, и мы сегодня улетаем в Вильнюс». Реальный кнут и призрачный пряник. Польша убеждает Германию отказаться от «Северного потока — 2» © AFP, JANEK SKARZYNSKI

«У нас много планов, но в связи с ситуацией в Белоруссии, где всё меняется каждый день, наши планы тоже меняются»,- сказала она на брифинге после встречи с лидером крупнейшей в Польше оппозиционной партии «Гражданская платформа» Борисом Будкой.

Тихановская и Будка встретились в рамках традиционного «Экономического форума», который в этом году оперативно сделал Белоруссию своей главной темой.

Хотя Матеуш Моравецкий и его коллеги из Венгрии, Словакии и Чехии — Виктор Орбан, Игорь Матович и Андрей Бабиш — прибыли на место встречи в Люблине вовремя, но анонсированная на 15.00 по Москве их совместная пресс-конференция началась на полтора часа позже.

Основным спикером был польский премьер, который сообщил обо всех вопросах, которые обсуждались на саммите V4, и подтвердил, что главным из них была ситуация в Белоруссии. Также обсуждались запрет строительства «Северного потока — 2», борьба с эпидемией коронавируса и её последствиями, отношения Европейского Союза с Турцией и Китаем.

Матеуш Моравецкий заявил, что все главы правительств V4 поддержали его идею — предложить Белоруссии некую «экономическую программу», главными составляющими которой будут развитие малых и средних предприятий, IT-компаний, а также «реформа энергетического сектора».

Премьер Польши с явным сожалением отметил, что экономика Белоруссии очень сильно связана с российской, и не скрывал, что предлагаемый план направлен на уменьшение таких связей. Кроме того, Моравецкий предложил предоставить для граждан Белоруссии безвизовый въезд в ЕС, продолжить поддержку белорусского «гражданского общества» и провести в Белоруссии новые, «свободные выборы».

Все эти предложения в отношении Белоруссии, в первую очередь экономические, премьеры стран «Вышеградской группы» согласились совместно представить на грядущем саммите ЕС. Литовская истерика. Зачем Вильнюс признал Тихановскую президентом Белоруссии © AFP, PETRAS MALUKAS

Отвечая на вопрос польского журналиста, Матеуш Моравецкий на полном серьёзе заявил, что его страна готова предложить Белоруссии опробованные 30 лет назад в Польше экономические решения. Напомню, после ликвидации социализма в Польше была применена «шоковая терапия», следствием которой стало массовое обнищание населения и ликвидация большинства крупных промышленных предприятий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает действия и подход Польши в отношении Белоруссии. Права человека и свобода — это важно, но нужна также экономическая поддержка, заявил он.

Его словацкий коллега Игорь Матович подчеркнул, что именно Польша является лидером в вопросе Белоруссии, причём как в рамках V4, так и в Европейском Союзе.

Об этом говорил и премьер Чехии Андрей Бабиш, который напомнил, что именно Матеуш Моравецкий первый предложил созвать специальный саммит ЕС по Белоруссии уже через несколько дней после президентских выборов в этой стране. И хотя президент Европейского Совета Шарль Мишель не хотел этого, но потом такая встреча всё же состоялась в формате видеконференции, а ныне белорусский вопрос есть в повестке дня саммита ЕС, намеченного на 24-25 сентября.

При этом глава правительства Чехии отметил, что направление движения Белоруссии должны выбрать граждане этой страны на свободных выборах, и нужно избегать «украинского сценария».

Именно Андрей Бабиш ответил на вопрос словацкого телевидения ко всем участникам пресс-конференции — почему не было единой позиции премьеров V4 относительно приглашения на их встречу белорусской оппозиции? Премьер Чехии не упомянул о своём вето относительно присутствия Светланы Тихановкой, но подчеркнул, что вчера глава чешской дипломатии встретился в Праге с представителями оппозиционных сил Белоруссии.

По мнению Андрея Бабиша, пока подобная встреча на уровне глав правительств недостаточно подготовлена, и может даже помешать принятию необходимых решений по белорусскому вопросу на саммите ЕС. Польше предрекли соседство с «новой Российской империей» © CC0, Pixabay

Стоит отметить, что далеко не все силы белорусской оппозиции ориентируются на Польшу, более того — некоторые даже критикуют Варшаву за отход от базовых ценностей ЕС.

Как написала 10 сентября на портале POLITICO белорусская журналистка Мария Садовская-Комлах, координатор программы в Free Press Unlimited, из-за своей собственной борьбы с ЕС в вопросе верховенства права Варшава сегодня воспринимается в Брюсселе как менее надежный сторонник демократических изменений в Минске.

«В отличие от Польши, Литва пользуется хорошей репутацией в ЕС в отношении демократии и верховенства закона. Вильнюс гораздо быстрее предоставил приют белорусским активистам, находящимся под угрозой исчезновения, в том числе и самой Тихановской», — отмечает журналистка.

Учитывая тот факт, что перевод её статьи опубликован в Польше на портале Onet, ориентирующемся на Германию, скорее всего, именно позиция этой страны станет ведущей в подготовке окончательных решений саммита ЕС в отношении Белоруссии.

И не факт, что они будут базироваться на предложениях «Вышеградской группы», поскольку против двух стран этой «четвёрки» (Польши и Венгрии) начата процедура санкций со стороны ЕС, а конфликты Ангелы Меркель и Виктора Орбана не раз становились достоянием СМИ.