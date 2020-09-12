Обычно премьер-министры стран «Вышеградской группы» (V4) собираются дважды в год. Но, хотя их предыдущая встреча состоялась 3 июля 2020 года в Варшаве и стала символом начала председательствования Польши в этой организации, на начало сентября были анонсированы переговоры премьеров V4 в Люблине.
Формальным поводом была выработка совместной позиции на внеочередном саммите Европейского Союза, который должен состояться 24-25 сентября. На нём будут обсуждаться внешняя политика ЕС (Китай, Турция, восточное измерение политики соседства), а также восстановление экономики после коронакризиса.
Кроме того, глава правительства Польши предлагает обсудить на саммите ситуацию в Белоруссии.
Потому неудивительно, что Польша попыталась сделать главной темой встречи премьеров V4 именно Белоруссию. Накануне пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер сообщил, что премьер Матеуш Моравецкий «поделится с партнёрами результатами своих переговоров с представителями Координационного совета белорусской оппозиции Светланой Тихановской, Павлом Латушко и Ольгой Ковальковой», а ситуация в Белоруссии и поддержка гражданского общества будут главными темами переговоров.
Однако оказалось, что планы у польского премьера были куда более масштабными — он без консультаций с коллегами пригласил на встречу в Люблин Светлану Тихановскую. Однако это решение заблокировал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
По его словам, Польша слишком поздно предложила устроить такую встречу, поэтому было недостаточно времени для подготовки.
«Я ни в коем случае не хочу делать поспешный шаг, который не будет соответствовать общеевропейской позиции, сыграет на руку белорусской пропаганде и, в конце концов, окажется контрпродуктивным», — заявил Бабиш, отметив, что поддерживает проведение свободных выборов в Беларуси.
По сообщениям польского портала Onet, позицию Чехии поддержали и в Словакии. Как написал польский дипломат, бывший поверенный в делах Польши в Минске Витольд Юраш, польская дипломатия продолжает давление на Чехию, однако даже в случае изменения позиции Праги в Люблине Тихановской точно не будет — вечером 10 сентября она вернулась в Вильнюс.
Перед отлётом Светлана Тихановская попыталась сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что «мы планировали быть на встрече в Люблине, но планы поменялись, и мы сегодня улетаем в Вильнюс».
«У нас много планов, но в связи с ситуацией в Белоруссии, где всё меняется каждый день, наши планы тоже меняются»,- сказала она на брифинге после встречи с лидером крупнейшей в Польше оппозиционной партии «Гражданская платформа» Борисом Будкой.
Тихановская и Будка встретились в рамках традиционного «Экономического форума», который в этом году оперативно сделал Белоруссию своей главной темой.
Хотя Матеуш Моравецкий и его коллеги из Венгрии, Словакии и Чехии — Виктор Орбан, Игорь Матович и Андрей Бабиш — прибыли на место встречи в Люблине вовремя, но анонсированная на 15.00 по Москве их совместная пресс-конференция началась на полтора часа позже.
Основным спикером был польский премьер, который сообщил обо всех вопросах, которые обсуждались на саммите V4, и подтвердил, что главным из них была ситуация в Белоруссии. Также обсуждались запрет строительства «Северного потока — 2», борьба с эпидемией коронавируса и её последствиями, отношения Европейского Союза с Турцией и Китаем.
Матеуш Моравецкий заявил, что все главы правительств V4 поддержали его идею — предложить Белоруссии некую «экономическую программу», главными составляющими которой будут развитие малых и средних предприятий, IT-компаний, а также «реформа энергетического сектора».
Премьер Польши с явным сожалением отметил, что экономика Белоруссии очень сильно связана с российской, и не скрывал, что предлагаемый план направлен на уменьшение таких связей. Кроме того, Моравецкий предложил предоставить для граждан Белоруссии безвизовый въезд в ЕС, продолжить поддержку белорусского «гражданского общества» и провести в Белоруссии новые, «свободные выборы».
Все эти предложения в отношении Белоруссии, в первую очередь экономические, премьеры стран «Вышеградской группы» согласились совместно представить на грядущем саммите ЕС.
Отвечая на вопрос польского журналиста, Матеуш Моравецкий на полном серьёзе заявил, что его страна готова предложить Белоруссии опробованные 30 лет назад в Польше экономические решения. Напомню, после ликвидации социализма в Польше была применена «шоковая терапия», следствием которой стало массовое обнищание населения и ликвидация большинства крупных промышленных предприятий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает действия и подход Польши в отношении Белоруссии. Права человека и свобода — это важно, но нужна также экономическая поддержка, заявил он.
Его словацкий коллега Игорь Матович подчеркнул, что именно Польша является лидером в вопросе Белоруссии, причём как в рамках V4, так и в Европейском Союзе.
Об этом говорил и премьер Чехии Андрей Бабиш, который напомнил, что именно Матеуш Моравецкий первый предложил созвать специальный саммит ЕС по Белоруссии уже через несколько дней после президентских выборов в этой стране. И хотя президент Европейского Совета Шарль Мишель не хотел этого, но потом такая встреча всё же состоялась в формате видеконференции, а ныне белорусский вопрос есть в повестке дня саммита ЕС, намеченного на 24-25 сентября.
При этом глава правительства Чехии отметил, что направление движения Белоруссии должны выбрать граждане этой страны на свободных выборах, и нужно избегать «украинского сценария».
Именно Андрей Бабиш ответил на вопрос словацкого телевидения ко всем участникам пресс-конференции — почему не было единой позиции премьеров V4 относительно приглашения на их встречу белорусской оппозиции? Премьер Чехии не упомянул о своём вето относительно присутствия Светланы Тихановкой, но подчеркнул, что вчера глава чешской дипломатии встретился в Праге с представителями оппозиционных сил Белоруссии.
По мнению Андрея Бабиша, пока подобная встреча на уровне глав правительств недостаточно подготовлена, и может даже помешать принятию необходимых решений по белорусскому вопросу на саммите ЕС.
Стоит отметить, что далеко не все силы белорусской оппозиции ориентируются на Польшу, более того — некоторые даже критикуют Варшаву за отход от базовых ценностей ЕС.
Как написала 10 сентября на портале POLITICO белорусская журналистка Мария Садовская-Комлах, координатор программы в Free Press Unlimited, из-за своей собственной борьбы с ЕС в вопросе верховенства права Варшава сегодня воспринимается в Брюсселе как менее надежный сторонник демократических изменений в Минске.
«В отличие от Польши, Литва пользуется хорошей репутацией в ЕС в отношении демократии и верховенства закона. Вильнюс гораздо быстрее предоставил приют белорусским активистам, находящимся под угрозой исчезновения, в том числе и самой Тихановской», — отмечает журналистка.
Учитывая тот факт, что перевод её статьи опубликован в Польше на портале Onet, ориентирующемся на Германию, скорее всего, именно позиция этой страны станет ведущей в подготовке окончательных решений саммита ЕС в отношении Белоруссии.
И не факт, что они будут базироваться на предложениях «Вышеградской группы», поскольку против двух стран этой «четвёрки» (Польши и Венгрии) начата процедура санкций со стороны ЕС, а конфликты Ангелы Меркель и Виктора Орбана не раз становились достоянием СМИ.