Министр МВД Украины Арсен Аваков награждает огнестрельным и травматическим оружием кого попало. В списках одариваемых как приближенные к Авакову политики и бизнесмены, так и друзья друзей. Наградное оружие от Авакова уже давно можно купить в подарок или же легализовать незаконно купленный, ствол получив его в награду

По последним данным, за время президентства Владимира Зеленского министр Аваков наградил ведомственным поощрительным знаком отличия «Именное огнестрельное оружие» 335 человек. Из них 242 единицы оружия были подарены в прошлом году, а 93 в текущем, всего же за 2019 год Аваков наградил оружием 438 человек. Сам же президент Зеленский за год своего правления не подарил ни одного ствола. Не раздавали наградное оружие и в Минобороне, хотя имеют право. Впрочем, рекорд по выдаче оружия Аваковым пришелся на первые годы его правления. За это время он вооружил несколько тысяч человек — в общей сложности дивизию своих приспешников. А в честь Дня Независимости ожидается очередная раздача стволов от МВД. Как поставили на место министра МВД Авакова. СБУ нашла тех, о ком были только слухи © AFP, YURIY DYACHYSHYN

Каждому по стволу, а то и по два-три

Как признался Арсен Аваков, в 2014-2016 годах он по собственной инициативе вручил более 2200 единиц огнестрельного оружия тем, кому посчитал нужным. Среди награжденных были бойцы и офицеры Нацгвардии, Нацполиции, МВД, УГО, но также волонтеры, депутаты, бизнесмены и просто хорошие и верные друзья. Что интересно, Аваков раздаривал стволы, собранные на заводе МВД и ранее конфискованные.

За два первых года правления Аваков подарил 245 единиц оружия, изготовленного украинским госпредприятием «Форт». Среди них 25 пистолетов «Форт 9», 6 «Форт 12», один «Форт 142» и 10 штук «Форт 21». Однако чаще всего глава МВД дарил пистолеты «Форт 17» и его модификации. Впрочем, и автоматическое огнестрельное оружие находилось среди подарков —18 автоматов производства «Форт»: 4 штурмовые винтовки «Форт 221», 12 — «Форт 224» и по одной — «Форт 226» и «Форт 228». Это оружие, которое находится на вооружении спецназа МВД Украины. Из трех «Форт 221» один был подарен олигарху Игорю Коломойскому. Штурмовые винтовки «Форт 22» достались премьеру Владимиру Гройсману, экс-премьеру Арсению Яценюку и депутату Сергею Пашинскому. Последнего Аваков также наградил пистолетом «Glock 19» в марте 2014 года, а его супруге, числящейся волонтером, достался резинострел «Форт». Пистолетом Glock МВД наградило кроме Пашинского еще 50 человек.

Оружие из рук Авакова получил министр юстиции Павел Петренко. Советник Авакова — Зорян Шкиряк — один из самых известных награжденных, он получил Glock 26, пистолет Форт-17 и автомат АКС-74. А секретарь СНБО Александр Турчинов стал обладателем украинского аналога легендарного израильского Uzi — «Форт 226». Шесть единиц пистолетов-пулеметов MP5 K A4 немецкого концерна Heckler & Koch были подарены Аваковым тому же Владимиру Гройсману, главному «радикалу» Олегу Ляшко и его однопартийцам Алексею Ленскому, Сергею Скуратовскому и братьям Сергею и Дмитрию Рыбакам. В домашней коллекции премьера Украины Арсения Яценюка оказался еще и пулемет «Максим» в рабочем состоянии. Пистолет в награду получила тогда еще глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, но дамский вариант — резинострел «Форт».

Минобороны тоже старалось не отставать от коллег из МВД, но оказалось намного скромнее, выдало 817 единиц огнестрельного оружия с 2014 по 2016 год. В 2017 году еще 210. За 2018 год президент, МВД, Минобороны и СБУ раздали в качестве именного и наградного оружия 966 «стволов», из них 219 — гражданским лицам. Министр обороны Степан Полторак подарил премьер-министру Арсению Яценюку пулемет Томпсона образца 1928 года в рабочем состоянии, секретарю СНБО Александру Турчинову и помощнику президента Украины Алексею Горащенкову — пистолеты «Маузер» К-96 и по 105 патронов к ним. Кроме того, тогдашний министр обороны вручил главе Минюста Павлу Петренко и главе МВД Арсену Авакову легендарные «Кольты» М1911. Ни дня без криминала. Новое убийство в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как только стало известно, кому и что раздаривается, МВД засекретило списки награжденных. И не случайно. В актах награждения случались и проколы. Скажем, днепропетровский бизнесмен и меценат Александр Петровский был награжден пистолетом Glock за выдающиеся заслуги в помощи украинской армии. Все бы ничего, да генпрокурор Юрий Луценко утверждал, что Петровский — криминальный авторитет по прозвищу Нарик.

Аваков раздарил оружейный склад

В ведомственных приказах МВД нет ограничения на количество подаренных стволов, нет и перечня того, что можно дарить, а что нельзя. Все это решает сам министр и его окружение, которое готовит наградные приказы. Именно поэтому среди наградного оружия есть не только отечественный «Форт», а и МП, ТТ, автоматы Калашникова, пулемет «Максим», «Беретты», револьверы «Наган», «ДесертИгл», «Смит енд Вессон», «Вальтер», «Браунинг». Как рассказал один из сотрудников разрешительной системы МВД Украины Валерий Мазур, приближенные Авакова уже полностью опустошили склад МВД, где хранились довольно редкие экземпляры, в свое время изъятые у бандитов и населения.

«Годами на складах МВД собиралось огнестрельное оружие, конфискованное у населения за незаконное хранение. Так называемый вторичный фонд. Туда попадало оружие, которое имело историческую ценность, но в хорошем состоянии, пригодном для стрельбы. На склад попадало только «чистое» оружие. После баллистической экспертизы, сверки по базам, если оно не проходило ни по каким уголовных делам или же уже после суда. По закону, министр подписывает представление о награждении тех-то и тех-то, оружием из того, что есть на складе МВД. Он же решает, кому и что достанется. Но есть и заказы на определенный ствол, который оплачивается отдельно по предложенному тарифу. Так же с помощью наградного орудия можно легализировать уже купленный незаконно пистолет или автомат, заплатить и его внесут в наградной приказ. Такая услуга появилась при министре Авакове», — рассказывает Мазур.

Никакие справки о психическом здоровье, о несудимости, об отсутствии алко- и наркозависимости у награжденного не требуют, так как это подарок. А так как оружием награждали личностей с сомнительной репутацией, полную информацию о награжденных засекретили. Если что и становится известно, то либо от самих награжденных, либо в результате утечки информации. Да и никогда еще в истории Украины никто не награждал никого ничем, кроме пистолетов, как правило, отечественного производства. Но Аваков пошел куда дальше, даже пулеметы начал дарить. Послесловие к захвату заложников в Луцке. Почему СБУ оказалась бессильной? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как подчеркивает глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, сегодня определенная категория лиц, приближенных к власти, имеют наградное оружие, которое, вопреки здравому смыслу, раздается за взятки. В ассоциации оценивают количество такого оружия в 40-50 тыс. единиц.

В министерстве уверяют, что все подаренное оружие под контролем, на награжденных завели личное дело для контроля за оборотом оружия. Но засекретили информацию о владельцах и о том, чем они владеют. Отметили, что это личные данные, которые они не могут распространять без согласия субъекта или уполномоченного им лица, в редких случаях определяющих законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека. Но раздача оружия не прекращается, так как это оказалось делом весьма выгодным. К 24 августа, Дню Независимости Украины, в МВД готовятся очередные списки из награжденных за особые заслуги. В списки внесено не менее 100 человек.