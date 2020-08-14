На 12:30 14 августа в столице Белоруссии намечена забастовка сотрудников метрополитена, сообщают оппозиционные Telegram-каналы. При этом пассажирам советуют выходить к центру города. Это может свидетельствовать о попытке взять центр под свой контроль

Утром в пятницу, 14 августа, белорусский блогер Эдуард Пальчис рассказал о готовящейся в этот день забастовке метро.

«Со мной ещё вчера связались работники и вот их обращение: «Рабочие минского метро (ГП «Минский метрополитен») готовятся к забастовке, от сотрудников депо до инженерных служб: движение, снабжение, эм, путей и тоннельных сооружений, тч-1 и тч-2, рмс, безопасность, эко, автоматизация, обходчики, монтеры, эстэпэшники. Их тысячи, они все разбиты по небольшим группам, сменам и станциям, но они едины с народом», — передал он якобы полученное от сотрудников метро Минска сообщение. Эксперт объяснил, почему Литва и Латвия серьезно поссорились из-за Белоруссии © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

В этом обращении также шла речь о пассажирах.

«Пассажиры, присоединяйтесь к ним, когда начнется забастовка в 12:30! Не оставайтесь безучастными, ожидая в вагоне перемен. Все будут выходить на своих станциях! Выходите на станциях в сторону центра города, чтобы вас было всех как можно больше рядом, но не создавать толпу на одной из сторон дороги», — передавал Пальчис слова полученного им сообщения.

Также в этом сообщении сотрудники метрополитена грозились дать «идеологу Воробьеву с его гестаповскими комиссионным осмотрами» понять, что они «не быдло, а специалисты».

Судя по всему, речь шла о заместителе директора по персоналу, идеологической и социальной работе Юрии Воробьеве.

Сообщение Пальчиса распространил популярный телеграм-канал Νexta-live. Таким образом, можно предположить, что в ближайшее время метро Минска действительно может остановиться. А в центре города вольно или невольно окажется значительное количество людей. Если протестующим удастся закрепиться в центре, это может означать переход к новой фазе протеста, которая может завершиться свержением президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Метро как важная артерия

В день начала самой кровавой фазы майдана — 18 февраля 2014 года — в 16:00 работа метрополитена в Киеве была приостановлена. Причиной тому стали переросшие в кровавые стычки с милицией беспорядки, которыми увенчалось «мирное наступление», предпринятое майдановцами утром того дня.

Сначала людям объявили о террористической угрозе как о причине остановки метро. Однако потом в комментарии изданию РБК в метрополитене дали понять — метро остановили по распоряжению главы Киевской городской государственной администрации Владимира Макеенко.

«Когда отменит распоряжение глава Киевской городской государственной администрации (о приостановке работы метро)… На данный момент все станции закрыты», — сообщила пресс-служба киевского метрополитена. Денисов назвал эпизод киевского майдана, который может повториться в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Спустя несколько дней глава КГГА выступил с демаршем. 20 февраля он вышел из правящей «Партии регионов» и возобновил работу метрополитена.

Таким образом, в центр города к Площади Независимости смогли добраться все желающие. Это, в свою очередь, и сыграло роль в событиях следующего дня, когда изрядно прибавивший в численности майдан пошел на штурм государственных учреждений. Госпереворот состоялся. А спустя некоторое время отправившийся в Харьков президент Украины Виктор Янукович и вовсе сбежал из страны.

Если белорусской оппозиции удастся склонить на свою сторону сотрудников минского метро, а затем и других транспортных служб, это будет иметь весьма неприятные последствия для власти. Собственно, за установление контроля над транспортом всегда сражались революционеры.

«Комбинировать наши три главные силы: флот, рабочих и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую голову», — писал Владимир Ленин в своих «Советах постороннего» за несколько дней до Октябрьской революции.

Примечательно, что другой транспортный протест, который поддерживали белорусская оппозиция и протестующие, дал пускай и скудные, но плоды: на некоторых дорогах Минска из-за искусственных пробок было сложно передвигаться правоохранителям.

Но одним лишь метро протестующие ограничиваться не будут.

Продолжение забастовки

В четверг, 13 августа, ряд государственных предприятий в Белоруссии вышли на протесты. Так, митинги прошли на флагманах автостроения БелАЗе и МАЗе, а также на «ХимВолокне», МТЗ и ряде других предприятий.

«Насколько я могу оценивать, то это пока нельзя называть полноценными забастовками. Работа не остановлена. Как правило, в обеденное время часть трудовых коллективов выходит на собрание, чтобы обратиться к руководству предприятия или властям с определенными требованиями. По степени радикальности и формулировке требования у них разные. Касательно БелАЗа, насколько я знаю, из 11 тысяч работников на это собрание вышли лишь пара сотен», — прокомментировал изданию Украина.ру протесты рабочих белорусский политолог Алексей Дзермант.

Он признал, что власти допустили ряд ошибок, и отметил, что теперь руководству страны нужно наладить диалог с рабочими предприятий.

Уже на следующий день — в пятницу, 14 августа, — на забастовку вышли рабочие «Гродно-Азота», МТЗ, БМЗ и ряда других предприятий.

Солигорские строители pic.twitter.com/JZ9LNUF2fE — Чай з варэннем (@belteanews) August 14, 2020

​Рабочие требуют остановить насилие на улицах городов, освободить всех задержанных, провести честные и прозрачные выборы.

Забастовка — это то, чего и добивались белорусские оппозиционеры. Одно дело — бунтующая молодежь. Но рабочие, крестьяне, учителя, медики — это те, к кому всегда апеллировал Лукашенко во время выборов. Без поддержки бюджетников ему будет практически невозможно удержать власть. Алексей Дзермант: Власти должны начать диалог с рабочими белорусских предприятий © Facebook, Алексей Дзермант

При этом забастовка ухудшит и без того нерадужное состояние белорусской экономики. И если Лукашенко удастся удержать власть, ему и его правительству придется еще долго разгребать экономические последствия забастовки. Крупные предприятия в Белоруссии, как правило, контролируются государством. А это значит, что переложить вину на собственника не получится.

Наверняка понимают это и бюджетники. А потому они будут настаивать на быстром выполнении своих требований.

Утром 14 августа также стало известно, что к забастовке присоединились железнодорожники в Гродно.

В общем, протестующие по заветам Ленина (которого часть из них ненавидит, чему доказательством призывы к уничтожению коммунистов, появившиеся в Минске) взяли под контроль «телефон, телеграф и железнодорожные станции» — Τelegram, соцсети и транспорт.

Теперь дело за массовыми выступлениями. А это значит, что ближайшие выходные будут судьбоносными не только для Лукашенко, но и для всей Белоруссии.