Продолжавшиеся в Белоруссии уже четвертый день протесты стали выдыхаться, недовольная результатами выборов президента оппозиция не смогла организовать массовые беспорядки, сравнимые с теми, что будоражили общественность в последние дни

Ход протестов

Протестные акции в Минске в ночь с 12 на 13 августа завершились без того жесткого противостояния, которое продолжалось последние три ночи после президентских выборов в Белоруссии.

Локальные противостояния протестующих и силовиков не перерастали в жесткие столкновения, одного присутствия силовиков в местах скопления митингующих как правило было достаточно для сохранения общественного порядка.

Максимум, на что оказались способны участники протестных акций, это скандировать свои привычные лозунги «Уходи» и «Верым, можам, пераможам» возле некоторых станций метро.

Днем ситуация была несколько более накалена. Так, в микрорайоне Каменная Горка в Минске силовики применяли слезоточивый газ, а близ торгового центра «Магнит» на Петровщине людей разгоняли резиновыми пулями.

Большая разница. Почему Запад и постсоветские страны по-разному оценивают выборы в Белоруссии © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Так, например, в Минске ОМОН задержал двух юных изготовителей коктейля Молотова, которые практически на виду у правоохранителей смешивали коктейль из бензина и масла.

«Сегодня в 19.40 по улице Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», — рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Молодые люди сообщили, что на ближайшей автозаправке они приобрели необходимые ингредиенты и направились к автостоянке.

Собранные там пустые бутылки они планировали заполнять горючей смесью, но ОМОН не дал им это сделать.

Были единичные случаи агрессии в отношении милиционеров. Так, в Минске водитель совершил наезд на сотрудника ГАИ и попытался скрыться с места происшествия, для его задержания применили табельное оружие. Вскоре выяснилось, что это был не единственный случай, силовиков атакуют на машинах. Об инцидентах сообщает РИА Новости 12 августа со ссылкой на пресс-службу МВД республики

«Мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие», — цитирует агентство пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

Как выяснилось, нападавшему 45 лет, пострадавшему сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в больницу.

Позднее МВД Белоруссии сообщило о еще одном наезде на милиционера, пострадавший госпитализирован.

Принимали участие в беспорядках не только белорусы, но граждане Украины и России.

В частности, стало известно, что сотрудник «Открытой России» беглого олигарха Михаила Ходорковского Артем Важенков находится в СИЗО в Минске, ему грозит до 15 лет тюрьмы по делу о массовых беспорядках. Об этом сообщил адвокат россиянина.

11 августа было опубликовано видео с задержанными в Белоруссии юными участниками беспорядков в Минске, двое из которых утверждали, что они из России. Телеведущая Ольга Скабеева окрестила их «мамкиными революционерами».

«Открытая Россия» опознала на этой записи своих «координаторов» — Артема Важенкова и Игоря Рогова. Последнего вскоре освободили, Важенков же остался в СИЗО.

Его адвокат сообщил агентству, что его подзащитному грозит до 15 лет тюрьмы по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Уже 12 августа были задержаны двое украинских волонтеров Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Их подозревают в том же, что и агента влияния Ходорковского в Минске — массовые беспорядки, та же верхняя планка — 15 лет тюрьмы.

Как известно, украинские волонтеры — непростые ребята, многие из них были среди организаторов госпереворота 2014 года в Киеве, а после торговали оружием из Донбасса.

Но на фоне таких вот непростых личностей под удар попадают и те, кто в силу своей профессии всегда находится на передовой таких вот событий. Речь, конечно же, о журналистах.

«Охота на ведьм»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как в Белоруссии задерживали российских журналистов, в какой атмосфере живут белорусские коллеги, вынужденные прятать свои семьи.

По ее словам, двое сотрудников видеоагентства Ruptly Сергей Каменетский и Александр Ковалев четвертые сутки не выходят на связь.

Они снимали выход из участков во время голосования, на следующее утро один из них прислал сообщение с одним словом: «Задержали».

«Где они и что с ними — мы до сих пор не знаем», — сообщила Симоньян и добавила, что ребят нет в списках задержанных МВД.

Еще одну девушку, сотрудничавшую с агентством, продержали в камере двое суток и недавно отпустили.

Она рассказала, что ее содержали в шестиместной женской камере с еще 36 задержанными.

В мужской камере находилось 50 человек, некоторых мужчин избивали. Еды не было, только вода из-под крана.

«Сегодня, судя по всему, началась охота на ведьм. К двоим стрингерам уже пришла милиция. Все семейные журналисты в редакции решили повывозить семьи подальше», — процитировала Симоньян белорусского журналиста, сотрудничавшего с Ruptly.

Глава RT призвала немедленно освободить журналистов, которые легально и прозрачно работали в своей стране, освещая выборы президента.

Поэтому не вызывает удивления, что сразу пять известных белорусских теле- и радиоведущих объявили о своем уходе с государственных каналов.

Реакция Запада

Несмотря на то, что день и ночь протестов в Белоруссии завершились практически без эксцессов, глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что то, как Минск действует против мирных демонстрантов, вызывает тревогу у Штатов.

«Я думаю, что США и Европа должны определить, как реагировать на это, чтобы обеспечить хороший результат для белорусского народа», — цитирует его пресс-служба Госдепа.

Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По его словам, «США и Европа должны определить, как реагировать на это, чтобы обеспечить хороший результат для белорусского народа».

Официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт выразил мнение, что белорусские власти заставили лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую обратиться с гражданам с просьбой прекратить протесты.

«Светлану Тихановскую, очевидно, вынудили записать видеообращение с призывом отказаться от акций протеста. Это подтвердило бы наши самые худшие опасения и позволило бы представить, какие репрессивные инструменты готов использовать минский режим», — сказал Зайберт.

Ситуацию в Белоруссии Зайберт назвал «настоящей волной репрессий» и заявил о недопустимости арестов оппозиционеров и журналистов.

От имени канцлера ФРГ Ангелы Меркель он потребовал Минска освободить всех задержанных и прислушаться к их мнению.

В свою очередь Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что белорусские правоохранители непропорционально применили силу в отношении участников протестов, используя против них резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.

«Согласно сообщениям, за минувшие три дня было задержано более чем 6 тыс. человек, в их числе наблюдатели, а также несовершеннолетние, что говорит о тенденции массовых арестов в нарушение международных стандартов в сфере прав человека», — приводит New York Times слова Бачелет.

Согласно заметке NYT, верховный комиссар ООН по правам человека призвала освободить всех незаконно задержанных и провести тщательное расследование возможных злоупотреблений.

А президент Франции Эммануэль Макрон по телефону высказал главе российского государства Владимиру Путину свое беспокойство ситуацией в Белоруссии.

«Президент республики выразил очень большую озабоченность ситуацией в Беларуси и насилием в отношении граждан в период выборов. Он подчеркнул необходимость найти путь диалога», — говорится в коммюнике пресс-службы Макрона.

В Кремле ранее сообщили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Комментарии экспертов и общественности

Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич считает, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко не получится оставить свой пост «красиво».

«Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!"… Но не выйдет уже, кровь пролилась», — приводит агентство слова писательницы.

Продолжать и затягивать. В чём состоит «хитрый план» белорусской оппозиции © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Зато на это решилась Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и первая в истории женщина, получившая звание Героя Белоруссии.

Спортсменка обратилась к представителям обеих сторон конфликта с призывом относиться друг к другу с уважением, а проблемы решать спокойно и цивилизованно, не впадая в крайности.

«Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте», — сказала она.

Судя по тому, как завершились протесты, не исключено, что этот призыв был услышан. Хотя более вероятным кажется то, что протесты просто выдохлись благодаря слаженной и жесткой реакции белорусской власти, совсем не похожей на тот раздрай, который царил в рядах украинских элит в январе-феврале 2014 года.