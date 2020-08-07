Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив не любит русскоязычных, геев, азиатов и цыган. Зато его самого любят три четверти горожан, и второй срок на посту мэра ему практически гарантирован

Писать о выборах городского головы Ивано-Франковска ныне фактически означает писать о Руслане Марцинкиве. Если его однопартийцу из «Свободы», мэру Тернополя Сергею Надалу, потребовалось два срока, чтобы довести свой рейтинг до 70 с лишним процентов, то Марцинкив справился с такой задачей всего за пять лет.

Причём его победа осенью 2015-го не была лёгкой: в первом туре он занял второе место с 23,3% голосов, пропустив вперёд политического тяжеловеса Прикарпатья — экс-мэра Калуша, а тогда депутата Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Игоря Насалика, набравшего 27,5%. Однако Марцинкив, опередивший в первом туре собственника курорта «Буковель» Александра Шевченко и действующего мэра города Виктора Анушкевичуса, во втором одолел и Насалика — 54,8% против 42,3%. При этом партия «Свобода» набрала 33,3% голосов жителей Ивано-Франковска, и для формирования большинства в горсовете новому мэру пришлось на первых порах договариваться с другими партиями. Мариуполь перед выборами: удержит ли Ринат Ахметов свой форпост © commons.wikimedia.org, Olegzima

Избирательную кампанию в 2015-м Руслан Марцинкив вёл весьма креативно — в частности, ему до сих пор припоминают акцию освящения лифта. Но сам кандидат прекрасно понимал, из кого состоит его электорат: подавляющее большинство, как и он сам — горожане в первом поколении, выходцы из сёл и небольших городков Прикарпатья. Кстати, родители Руслана Марцинкива — из села Отыния между Ивано-Франковском и Коломыей, а сам будущий мэр и вовсе родился в 1979-м на Черниговщине. Семья вернулась в Ивано-Франковскую область только в 1992-м, но не в областной центр, а в городок Надворная.

Жителем Ивано-Франковска Руслан Марцинкив стал только в 1996-м, когда поступил на экономический факультет местного технического университета нефти и газа. Закончив его в 2001-м и два года поработав по специальности, Руслан уходит в политику. «Трамплином» для него, как и для многих других политиков Галичины, стал «Пласт» — националистическая молодёжная организация скаутского типа. В 2003-2005 Руслан Марцинкив работает директором Детско-юношеского центра «Пласта» при горсовете Ивано-Франковска, параллельно получая диплом магистра государственного управления. В 2005-м он несколько месяцев служит помощником вице-мера Ивано-Франковска, а в 2006-м по списку партии «Свобода» становится депутатом Ивано-Франковского областного совета, где возглавляет постоянную комиссию по вопросам молодежной политики, развития физкультуры и спорта.

В 2010-м Руслан Марцинкив во главе списка «Свободы» проходит в Ивано-Франковский городской совет, где его партия получила 34 мандата из 60. Марцинкив становится вторым человеком в городе — секретарём Ивано-Франковского городского совета, однако осенью 2012-го по списку той же «Свободы» получает мандат депутата Верховной Рады. Как и остальные «свободовцы», принимает активное участие в Майдане 2013-2014 года, но на досрочных выборах осенью 2014-го «Свобода» в парламент не прошла. Руслан Марцинкив вернулся в Ивано-Франковск, где через год, в 36-летнем возрасте, был избран мэром.

С тех пор Руслан Марцинкив как минимум раз в год попадает в новости со скандальным заявлением против геев, иностранцев или цыган. Будто галицкий Дональд Трамп, он говорит, казалось бы, неприемлемые вещи, но сторонники лишь ещё активнее поддерживают его. Марцинкив ставит на религию, городскую инфраструктуру и собственный пиар. Он называет Ивано-Франковск национальным и христианским городом. Одни жители ценят мэра за то, что он — хороший хозяин, другие упрекают в популизме. Луцк перед выборами. Мэра города опять назначит Игорь Палица © commons.wikimedia.org, Jzod

Вот лишь краткий перечень дел и высказываний, которые сделали мэра Ивано-Франковска известным далеко за пределами города. В 2016 году Руслан Марцинкив идёт на марш за семейные ценности, где заявляет, что «гей не может быть патриотом». В 2017-м говорит, что приоритет на рынках должны иметь украинцы. Вот как он объяснил это изданию «Вголос»: «Я зашел на рынок и увидел там в первых рядах в основном азиатов. Украинцы должны иметь приоритет — это неизменно». В том же году он предлагает поставить в городе «крест трезвости» — мол, он должен защищать горожан от алкоголизма. А в апреле 2020-го на оперативном совещании в мэрии Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил правоохранителям вывезти цыган из города в Закарпатскую область. После этого Марцинкив стал «мишенью» не только украинских правоохранительных органов (открыто уголовное производство), но и посольства США, мониторинговой мисси ООН на Украине и Amnesty International. При этом в 2018-м Ивано-Франковск получил премию Совета Европы как город, продвигающий идеи европейского единства, а сам Руслан Марцинкив постоянно заявляет, что Ивано-Франковск — город европейский.

Избирателя Руслана Марцинкива можно описать как семейного человека с детьми, который живёт в многоквартирном доме, на выходные ездит к родителям в село, а на Пасху обязательно святит кулич — даже в карантин. Описание несколько схематичное, но не зря агитационные палатки Марцинкива стоят возле храмов. Кроме того, он борется с застройщиками, устанавливая на спорных земельных участках кресты и часовни. Избиратель любит своего мэра за простоту и доступность. Марцинкива легко можно встретить в городе: тут он лично проверяет работу коммунальщиков, там — открывает новый храм. Ходит пешком, здоровается с жителями за руку, одет просто, «как все». И людям это нравится. На странице Марцинкива в Facebook его искренне благодарят и хвалят за то, что он хороший хозяин-хозяйственник и хороший менеджер: «Руслан Марцинкив всегда с простыми людьми!», «Открытый, веселый, готов выслушать».

Эта похвала — не на голом месте. Город закупает новые коммунальные автобусы и троллейбусы, делает ремонты во дворах постсоветских жилых массивов, постепенно развивает велосипедную инфраструктуру. Открывает мусоросортировочную линию и биогазовую установку на полигоне, потому что мусор — это серьезная тема, вряд ли власть хочет повторить опыт соседнего Львова. Город развивается, тут и там видно строительные краны — хотя новостройки начали расти еще при предыдущем мэре. Не всем они нравятся, особенно в историческом центре. Уроженец Ивано-Франковска писатель Юрий Андрухович как-то сказал, что власть строит на месте Станислава (название города до 1962-го — прим.) «какой-то Комсомольск-на-Амуре» — то есть абсолютно новый город, пренебрегая историей. Однако сегодня Ивано-Франковск выглядит не хуже, а часто и лучше других областных центров Украины.

Но комфорт жизни в городе зависит не только от автобусов и водоснабжения, но и от того, какие отношения между людьми. Апеллируя к «нашим христианским ценностям», Марцинкив формирует и узаконивает картину монокультурного города. Греко-католического, украиноязычного, гетеросексуального. Людей, которые не вписываются в этот образ «идеального франковца», замечают лишь тогда, когда произойдет что-то плохое. Скажем, в городе много студентов из стран Ближнего Востока и Африки — однако о них не говорят, пока не случится драка или авария с их участием. «Файне місто» Тернополь перед выборами. Комик от «Слуги народа» не имеет шансов против мэра-«свободовца» © скриншот "Суспільне. Тернопіль"

О внимании мэра к «своим» и исключению «иных» вспомнил в комментарии сайту «Заборона» общественный активист Ярослав Минкин, который переехал из Луганска в Ивано-Франковск в 2014 году. Минкин руководит организацией «СТАН», которая проводит интеркультурные вечеринки с иностранцами, привозит в город кинорежиссеров из Африки и активистов из Донбасса. О работе Марцинкива он сказал следующее: «Такое впечатление, что Марцинкив строит национал-социализм в отдельно взятом городе. Во время карантина всем можно ходить без масок и пользоваться благами — кроме тех, кто имеет другую идентичность. Всем стоит верить в Бога — кроме тех, кто верит не так, как надо».

Хотя в проведении такой политики Руслан Марцинкив имеет полную поддержку доминирующей в городе Украинской греко-католической церкви, не забывает он и о красивых жестах в адрес национальных меньшинств, которых в городе практически нет. Например, впервые со времён Второй мировой войны за счёт городского бюджета было расчищено еврейское кладбище, что вызвало публичный восторг главного раввина Западной Украины Лейба Колесника. Правда, десятки памятников, мемориальных досок и улиц имени массовых убийц евреев в ходе той же Второй мировой, которые появились в Ивано-Франковске во время правления Марцинкива, равин Колесник дипломатично не заметил. Сам же Марцинкив постоянно рассказывает, что он вместе с вице-спикером парламента Венгрии открыл в Ивано-Франковске памятник Шандору Петефи, а Центр польской культуры и диалога получил от города помещение на 49 лет за символическую плату.

При этом Марцинкив искренне считает себя проводником в светлое будущее. «Я даже не менеджер, а лидер общины, который ведёт!» — заявил он в сентябре минувшего года в интервью местному сайту «Курс». И общине это нравится: согласно опросу группы «Рейтинг», в декабре 2019-го 74% жителей Ивано-Франковска считали, что Руслан Марцинкив выполнил большинство своих предвыборных обещаний, и 70,4% из них планировали опять проголосовать за него на выборах мэра — при этом рейтинги всех остальных кандидатов находились в рамках социологической погрешности. А в апреле 2020-го в Шестом всеукраинском муниципальном опросе Ивано-Франковск занял третье место: 72% жителей города заявили, что дела в нём идут в правильном направлении.

Опрошенные мною ивано-франковские аналитики и журналисты оценивают актуальный рейтинг Руслана Марцинкива в 75%, то есть он гарантированно выигрывает выборы мэра в первом туре — если не случится какой-то неожиданности типа ареста за «дискриминацию цыган». При этом Марцинкив на лаврах не почивает и за свой рейтинг активно борется: в июле он организовал в городе акции в поддержку закона о тотальной украинизации под лозунгом «Русификации — нет!», и вместе с коллегами-«свободвцами» под русофобскими лозунгами пикетировал Верховную Раду. А после недавнего решения Киева о внесении Ивано-Франковска в «оранжевую» карантинную зону Руслан Марцинкив заявил, что «власть пошла путём ограничений, а не диалога с городами». Львов перед выборами. «Слуги народа» обопрутся на чуждого им безальтернативного Садового © Facebook, Андрій Садовий

Больше всего удивляет, по словам градоначальника Ивано-Франковска, что «страну делят на зоны, вводят серьезные ограничения… и при этом «ковидный» пакет используют для ремонта дорог!». К тому же о том, как лучше использовать эти средства (сэкономленные, прежде всего, благодаря сокращению инфраструктурной субвенции на места и других статей местных бюджетов), с органами самоуправления не советуются. Между тем на них возлагают новые обязанности и искусственно провоцируют риски дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации в регионах. Марцинкив пообещал противиться этому «всеми законными способами» — например, через созыв городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и сессии городского совета.

Единственный оппонент действующего мэра, который чисто теоретически может набрать более 10% голосов — лидер фракции «Европейская солидарность» (ЕС) в Ивано-Франковском городском совете Пётр Шкутяк. Он популярный в городе ветеран АТО (причём принимал участие в реальных боевых действиях), а кроме того — сын экс-мэра Ивано-Франковска в 1998-2006 годах Зиновия Шкутяка. Однако для него главной задачей будет получение как можно большего количества голосов за список ЕС в горсовет, и вряд ли Пётр Шкутяк будет по-настоящему критиковать Марцинкива. По крайней мере, в декабре 2019-го Шкутяк-старший заявил изданию «Галка», что по пятибалльной шкале оценивает работу нынешнего мэра Ивано-Франковска на «хорошо», особо отметив работу коммунальных служб и развитие гуманитарной сферы.

Остальные потенциальные кандидаты в мэры столицы Прикарпатья будут откровенными статистами. Среди них называют депутата Ивано-Франковского областного совета Тараса Виноградника («Самопомощь»), волонтёра Наталию Сербин («Украинская галицкая партия»), условного «кандидата от «Буковеля» (потому что вряд ли сам директор курорта Александр Шевченко опять пойдёт на выборы) и кандидата от партии «Слуга народа» (СН). При этом, хотя рейтинг президентской политической силы в Ивано-Франковске составляет около 10%, желающих баллотироваться в мэры от неё пока нет.

Андрей Сторожук, который в качестве кандидата в депутаты парламента от СН в июле 2019-го набрал 23,13% голосов жителей Ивано-Франковска (и уступил кандидату от «Свободы», секретарю горсовета Оксане Савчук), ныне вернулся к своему патрону — Александру Шевченко. Собственно, выдвижение Сторожука было частью более широких договорённостей между группой Игоря Коломойского и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, которые канули в лету.

Попытки куратора Ивано-Франковской области от «Слуги народа» на местных выборах депутата парламента Елены Винтоняк уговорить баллотироваться от СН кого-то из влиятельных в областном центре бизнесменов пока не увенчались успехом. Окончательного и однозначного «нет» пока не сказал учредитель компании M Group Development Иван Мельник. Однако он, как застройщик — то есть весьма зависимый от городских властей человек — вряд ли согласится пойти на выборы без договорённостей между Офисом президента и действующим мэром Ивано-Франковска. Другой вопрос — нужно ли это Руслану Марцинкиву, который и так не сомневается в своей победе.