Белорусская оппозиция не смогла 4 августа провести запланированные уличные акции в формате встреч с избирателями. Кроме того, власти республики решили не допустить нового многотысячного митинга в столичном парке Дружбы народов

Предвыборная кампания по выборам президента Белоруссии выходит на финишную прямую. Кандидаты используют последние отведенные для агитации дни, чтобы привлечь граждан на свою сторону. Однако если действующий глава государства Александр Лукашенко 4 августа использовал для этого свое перенесенное на август из-за пандемии коронавируса традиционное послание народу и парламенту, то оппозиции пришлось отказаться от запланированных на этот день акций. Олег Неменский: У белорусской оппозиции появился шанс благодаря ошибкам власти © РИА Новости, Нина Зотина

Один из главных соперников Лукашенко — Светлана Тихановская — вынуждена была отменить запланированный пикет в Слуцке Минской области. Официально власти уведомили организаторов, что на этом месте в этот день начинаются коммунальные работы, была привезена соответствующая техника, а милиция заявила, что не сможет в таких условиях обеспечить безопасность мероприятия.

Как уточняется, после ливня затопило крышу местного молодежного центра, возле которого должна была пройти акция.

«К сожалению, так случилось, что возникла очень срочная необходимость провести ремонтные работы на месте пикета и милиция не сможет обеспечить охрану нашего пикета. Поэтому вы нас извините, по независящим от нас причинам пикет сегодня отменяется. Спасибо вам, что хотели прийти нас поддержать», — рассказала Тихановская в своем видеообращении.

Лукашенко, Тихановская плюс шпионы под кроватью. В чем тайна белорусских выборов? © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Аналогичная акция должна была пройти на стадионе в Солигорске Минской области.

«Однако сегодня, когда наша команда приехала на площадку стадиона "Строитель", выяснилось, что там прорвало трубы, ведутся какие-то ремонтные работы, нет воды. Нас проинформировали, что проведение мероприятия невозможно», — рассказала в видеообращении координатор штаба Тихановской и ее доверенное лицо Ольга Ковалькова, возложив ответственность за срыв пикета на райисполком и милицию.

Как сообщили в штабе Тихановской, в этот день также не состоялись встречи избирателей с представителями ее штаба в еще целом ряде небольших городов.

«Сегодня в стране проводилось очень много ремонтных работ», — иронично прокомментировали в штабе оппозиционерки.

Симфония Лукашенко. Стало ясно, почему он ни с кем не будет делить власть © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

На прошлой неделе, 30 июля, в парке Дружбы народов прошла крупнейшая акция противников Лукашенко за последнее время. Если по оценкам МВД страны там собрались порядка 18 тысяч человек, то близкие к оппозиции правозащитники заявляют о более чем 60 тысяч митингующих.