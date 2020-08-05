Предвыборная кампания по выборам президента Белоруссии выходит на финишную прямую. Кандидаты используют последние отведенные для агитации дни, чтобы привлечь граждан на свою сторону. Однако если действующий глава государства Александр Лукашенко 4 августа использовал для этого свое перенесенное на август из-за пандемии коронавируса традиционное послание народу и парламенту, то оппозиции пришлось отказаться от запланированных на этот день акций.
Один из главных соперников Лукашенко — Светлана Тихановская — вынуждена была отменить запланированный пикет в Слуцке Минской области. Официально власти уведомили организаторов, что на этом месте в этот день начинаются коммунальные работы, была привезена соответствующая техника, а милиция заявила, что не сможет в таких условиях обеспечить безопасность мероприятия.
Как уточняется, после ливня затопило крышу местного молодежного центра, возле которого должна была пройти акция.
«К сожалению, так случилось, что возникла очень срочная необходимость провести ремонтные работы на месте пикета и милиция не сможет обеспечить охрану нашего пикета. Поэтому вы нас извините, по независящим от нас причинам пикет сегодня отменяется. Спасибо вам, что хотели прийти нас поддержать», — рассказала Тихановская в своем видеообращении.
Однако не все вняли ее призыву, и часть сторонников политика вышла в назначенное время на место пикета. Правоохранители призвали несколько сотен собравшихся расходиться по домам, тех же, кто не внял их призыву, задержали. По информации правозащитников, в отделения были доставлены 18 человек, часть из них вскоре отпустили.
Аналогичная акция должна была пройти на стадионе в Солигорске Минской области.
«Однако сегодня, когда наша команда приехала на площадку стадиона "Строитель", выяснилось, что там прорвало трубы, ведутся какие-то ремонтные работы, нет воды. Нас проинформировали, что проведение мероприятия невозможно», — рассказала в видеообращении координатор штаба Тихановской и ее доверенное лицо Ольга Ковалькова, возложив ответственность за срыв пикета на райисполком и милицию.
Как сообщили в штабе Тихановской, в этот день также не состоялись встречи избирателей с представителями ее штаба в еще целом ряде небольших городов.
«Сегодня в стране проводилось очень много ремонтных работ», — иронично прокомментировали в штабе оппозиционерки.
Ранее стало известно, что 6 августа в парке Дружбы народов в столице Белоруссии не состоится митинг-концерт в поддержку Тихановской. Власти «забронировали» эту площадку для своих мероприятий. В течение всей последней перед выборами недели там будут проходить музыкальные вечера, а в день, когда собрать там своих сторонников планировала оппозиция, в парке будут праздновать День железнодорожных войск.
На прошлой неделе, 30 июля, в парке Дружбы народов прошла крупнейшая акция противников Лукашенко за последнее время. Если по оценкам МВД страны там собрались порядка 18 тысяч человек, то близкие к оппозиции правозащитники заявляют о более чем 60 тысяч митингующих.