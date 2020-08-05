Впечатляющие кадры приходят сейчас из Белоруссии, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Тысячи людей собираются в областных центрах и десятки тысяч — в Минске, чтобы поддержать кандидата в президенты от оппозиции Светлану Тихановскую и ее двух соратниц Марию Колесникову и Веронику Цепкало.
Долгое время в Белоруссии все определял один человек — Александр Лукашенко. Авторитарный правитель преследовал политических противников, отправлял их за решетку, отстранял от выборов, утверждает немецкое издание. — Он определял результаты голосования, и в итоге подавляющее большинство голосов всегда было за ним.
Сейчас, спустя 26 лет у власти, ему все хуже удается это скрывать, потому что настроения миллионов жителей существенно изменились, пусть это и не освещается в государственных СМИ.
Перед президентскими выборами 9 августа здесь говорят о прорыве: «Беларусь проснулась». Имеется в виду, что многие из-за страха перед неприятностями долгие годы предпочитали дистанцироваться от политики, а теперь они решились выйти на улицу и не хотят больше молчать.
Лукашенко совершил сразу несколько ошибок, предполагает Der Spiegel.
— Он не воспринял всерьез изменения в настроениях. Речь идет не только о недовольстве текущим экономическим кризисом, который лишь усугубился после долгого нефтяного спора с Россией. Прежде всего люди возмущены отношением Лукашенко к пандемии коронавируса. Долгое время он отрицал вирус, говорил о «психозе» вокруг него.
На этой неделе он заявил, что сам перенес коронавирус на ногах: это должно означать, что не все так плохо. Люди чувствуют себя брошенными наедине с пандемией. Они самостоятельно собирают маски и деньги для медработников. При этом в Белоруссии официально больше случаев, чем на Украине, чье население в четыре раза превышает белорусское.
— Лукашенко недооценил женщин. Он полагал, что оппозиция больше не представляет для него опасности, после того как он не допустил до выборов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, а блогер Сергей Тихановский был отправлен за решетку. Но его жена Светлана Тихановская зарегистрировалась в качестве кандидата от оппозиции.
Что Лукашенко думает о женщинах в политике, он ясно дал понять: «Наше общество недостаточно зрелое, чтобы голосовать за женщину». При этом половина белорусских избирателей — женщины. А про Тихановскую он сказал так: «За жену в Беларуси никто не проголосует».
В социальных сетях ее уже изображают Жанной д'Арк. Она требует свободы для мужа и других политических заключенных. «Я не хочу власти, я хочу справедливости».
Тихановская намерена ограничить срок президентских полномочий путем референдума, чтобы затем провести честные президентские выборы.
Лукашенко мало что может противопоставить её эмоциональной предвыборной кампании. 65-летний президент в государственных СМИ появляется в основном в окружении военных и сил безопасности, которые пока верны ему.
Он пытается, как делал уже много раз, разжечь страхи в стране. Он говорит о грозящем майдане, намекая на смену власти на соседней Украине, предостерегает от революции и массовых беспорядков.
В последнее время Лукашенко попадал в заголовки новостей по двум причинам.
— Он посетил подразделение, известное участием в подавлении демонстраций. Государственное телевидение показало «учения»: техника с защитными решетками ехала прямо на статистов, задействовались водометы, шли люди с защитными экранами и дубинками.
— Позднее Лукашенко приказал задержать 33 российских «бойцов», 14 из которых, по данным СМИ, являются членами российской «ЧВК Вагнера». Они якобы следовали транзитом в африканскую страну. По данным белорусского руководства, в страну приехали около 200 наемников с целью «дестабилизировать» ситуацию в стране во время предвыборной кампании.
Раскрыта секретная операция в Белоруссии? Звучит как искусный ход сил безопасности Лукашенко, — предполагает Der Spiegel. — Вдобавок утверждается, что военные сотрудничали с оппозицией. Многие вопросы остаются без ответа.
Например, почему у мужчин не было оружия? Какое именно у них было задание? Где другие наемники? Почему после таких обвинений в стране все еще остается российский посол? Критики считают, что это просто очередной масштабный спектакль, завершает издание.
9 августа 37-летняя домохозяйка, новичок в политике, схлестнется на выборах с Александром Лукашенко, который стоит у власти с 1994 года, сообщает французская газета Libération.
Тихановская стала кандидатом волей случая, после ареста ее мужа. Сейчас она — самый опасный противник Александра Лукашенко, который привык к результатам не меньше 80% и махинациям с голосами, утверждает французское издание. При этом у Светланы Тихановской, которая выступает вместе с Вероникой Цепкало (ее мужа лишили права участвовать, и он укрылся в Москве) и Марией Колесниковой (бывший руководитель избирательного штаба Виктора Бабарыко) нет программы.
«Она говорит на всех митингах, что не хочет быть президентом, — объясняет ее советник Антон Родненков. — Цель — победить Лукашенко, обеспечить шестимесячный переходный период и организовать свободные выборы». Такая позиция позволяет привлечь все течения оппозиции. Кроме того, свою роль играет и женская команда: «Лукашенко свойственно недооценивать женщин, и КГБ в целом не знает, что с ними делать… Пока нас никто не трогал, но нет гарантии, что нас не арестуют перед выборами».
По данным правозащитной организации «Весна», в период с мая по июль в стране было задержано не менее 1100 человек, 200 из которых получили тюремные сроки.
Эти репрессии стали ответом на беспрецедентную мобилизацию на фоне коронавируса. «Лукашенко продемонстрировал невероятное презрение к народу, — говорит Валерия Костюгова из центра «Наше мнение». — Он устроил нападки на семьи жертв, осуждал погибших, ничего не сделал для оснащения больниц аппаратами искусственного дыхания. В конечном итоге в Белоруссии началась краудфандинговая кампания для больниц и было собрано 350 000 долларов — небывалый результат для страны».
В 2017 году Лукашенко предложил закон для борьбы с «тунеядцами», по которому безработные должны были платить налог. Эта мера породила масштабные демонстрации и стала ударом по общественному договору президента с 10 миллионами белорусов. «Медицина, бесплатное образование, низкие и не растущие зарплаты… За последние годы Лукашенко упразднил немало пунктов этого общественного договора, — отмечает Костюгова. — В таких условиях трудно представлять себя отцом народа и винить Запад с капитализмом».
Развитие новых технологий с распространением интернета (число пользователей удвоилось за десять лет) позволило белорусам получить доступ к информации и организоваться.
Проведение опросов в Белоруссии является государственной привилегией, из-за чего оценить настоящие рейтинги президента непросто. По последним надежным исследованиям, которые были проведены еще в апреле (то есть до демонстраций), главу государства поддерживают 25-30% населения.
Самое пристальное и не всегда благожелательное внимание событиям в Белоруссии уделяют СМИ соседней Украины. Киевское издание «Главред» пишет, что фазовый переход в белорусском обществе уже состоялся, и оно находится в состоянии, которое условно называется «Кто угодно, только не Батька».
И этим «кто угодно» народ выбрал жену сидящего в СИЗО известного блогера Тихановскую — женщину решительную, но политически бессмысленную.
А это означает, что Лукашенко навсегда потерял так называемую электоральную легитимность. Его время закончилось. Отныне белорусский лидер сможет править, опираясь только и исключительно на силу.
Сделать это без помощи России можно, но ненадолго. Буквально на несколько месяцев, после чего народ, подогреваемый Западом, сметет узурпатора.
Без поддержки России Батьку немедленно предадут силовики и высшие чиновники, потому что отлично понимают, что его дни сочтены и стоять вместе с ним по колено в крови, ожидая международного трибунала, никто не желает, — заключает французское издание.
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