Предвыборная кампания в Белоруссии проходит напряженно после ареста двух основных кандидатов от оппозиции. Задержание предполагаемых «российских наемников» еще больше осложнило ситуацию

Впечатляющие кадры приходят сейчас из Белоруссии, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Тысячи людей собираются в областных центрах и десятки тысяч — в Минске, чтобы поддержать кандидата в президенты от оппозиции Светлану Тихановскую и ее двух соратниц Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

Долгое время в Белоруссии все определял один человек — Александр Лукашенко. Авторитарный правитель преследовал политических противников, отправлял их за решетку, отстранял от выборов, утверждает немецкое издание. — Он определял результаты голосования, и в итоге подавляющее большинство голосов всегда было за ним.

Сейчас, спустя 26 лет у власти, ему все хуже удается это скрывать, потому что настроения миллионов жителей существенно изменились, пусть это и не освещается в государственных СМИ.

Перед президентскими выборами 9 августа здесь говорят о прорыве: «Беларусь проснулась». Имеется в виду, что многие из-за страха перед неприятностями долгие годы предпочитали дистанцироваться от политики, а теперь они решились выйти на улицу и не хотят больше молчать.

Лукашенко совершил сразу несколько ошибок, предполагает Der Spiegel. Белоруссия и Майдан. Что общего у выборов 9 августа и переворотов в Киеве © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

— Он не воспринял всерьез изменения в настроениях. Речь идет не только о недовольстве текущим экономическим кризисом, который лишь усугубился после долгого нефтяного спора с Россией. Прежде всего люди возмущены отношением Лукашенко к пандемии коронавируса. Долгое время он отрицал вирус, говорил о «психозе» вокруг него.

На этой неделе он заявил, что сам перенес коронавирус на ногах: это должно означать, что не все так плохо. Люди чувствуют себя брошенными наедине с пандемией. Они самостоятельно собирают маски и деньги для медработников. При этом в Белоруссии официально больше случаев, чем на Украине, чье население в четыре раза превышает белорусское.

— Лукашенко недооценил женщин. Он полагал, что оппозиция больше не представляет для него опасности, после того как он не допустил до выборов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, а блогер Сергей Тихановский был отправлен за решетку. Но его жена Светлана Тихановская зарегистрировалась в качестве кандидата от оппозиции.

Что Лукашенко думает о женщинах в политике, он ясно дал понять: «Наше общество недостаточно зрелое, чтобы голосовать за женщину». При этом половина белорусских избирателей — женщины. А про Тихановскую он сказал так: «За жену в Беларуси никто не проголосует». Западные СМИ: выборы в Белоруссии не будут просто протокольными © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В социальных сетях ее уже изображают Жанной д'Арк. Она требует свободы для мужа и других политических заключенных. «Я не хочу власти, я хочу справедливости».

Тихановская намерена ограничить срок президентских полномочий путем референдума, чтобы затем провести честные президентские выборы.

Лукашенко мало что может противопоставить её эмоциональной предвыборной кампании. 65-летний президент в государственных СМИ появляется в основном в окружении военных и сил безопасности, которые пока верны ему.

Он пытается, как делал уже много раз, разжечь страхи в стране. Он говорит о грозящем майдане, намекая на смену власти на соседней Украине, предостерегает от революции и массовых беспорядков. Минску «Люблин» не нужен. Почему Белоруссия не войдёт в союз лебедя, рака и щуки © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

В последнее время Лукашенко попадал в заголовки новостей по двум причинам.

— Он посетил подразделение, известное участием в подавлении демонстраций. Государственное телевидение показало «учения»: техника с защитными решетками ехала прямо на статистов, задействовались водометы, шли люди с защитными экранами и дубинками.

— Позднее Лукашенко приказал задержать 33 российских «бойцов», 14 из которых, по данным СМИ, являются членами российской «ЧВК Вагнера». Они якобы следовали транзитом в африканскую страну. По данным белорусского руководства, в страну приехали около 200 наемников с целью «дестабилизировать» ситуацию в стране во время предвыборной кампании.

Раскрыта секретная операция в Белоруссии? Звучит как искусный ход сил безопасности Лукашенко, — предполагает Der Spiegel. — Вдобавок утверждается, что военные сотрудничали с оппозицией. Многие вопросы остаются без ответа. ЧВК как повод. С какой целью в Белоруссии арестовали российских граждан и что будет дальше? © sb.by

Например, почему у мужчин не было оружия? Какое именно у них было задание? Где другие наемники? Почему после таких обвинений в стране все еще остается российский посол? Критики считают, что это просто очередной масштабный спектакль, завершает издание.

9 августа 37-летняя домохозяйка, новичок в политике, схлестнется на выборах с Александром Лукашенко, который стоит у власти с 1994 года, сообщает французская газета Libération.

Тихановская стала кандидатом волей случая, после ареста ее мужа. Сейчас она — самый опасный противник Александра Лукашенко, который привык к результатам не меньше 80% и махинациям с голосами, утверждает французское издание. При этом у Светланы Тихановской, которая выступает вместе с Вероникой Цепкало (ее мужа лишили права участвовать, и он укрылся в Москве) и Марией Колесниковой (бывший руководитель избирательного штаба Виктора Бабарыко) нет программы.

«Она говорит на всех митингах, что не хочет быть президентом, — объясняет ее советник Антон Родненков. — Цель — победить Лукашенко, обеспечить шестимесячный переходный период и организовать свободные выборы». Такая позиция позволяет привлечь все течения оппозиции. Кроме того, свою роль играет и женская команда: «Лукашенко свойственно недооценивать женщин, и КГБ в целом не знает, что с ними делать… Пока нас никто не трогал, но нет гарантии, что нас не арестуют перед выборами». Выборы в Белоруссии-2020: Впервые обнародована предвыборная программа Лукашенко © AP, Sergei Grits

По данным правозащитной организации «Весна», в период с мая по июль в стране было задержано не менее 1100 человек, 200 из которых получили тюремные сроки.

Эти репрессии стали ответом на беспрецедентную мобилизацию на фоне коронавируса. «Лукашенко продемонстрировал невероятное презрение к народу, — говорит Валерия Костюгова из центра «Наше мнение». — Он устроил нападки на семьи жертв, осуждал погибших, ничего не сделал для оснащения больниц аппаратами искусственного дыхания. В конечном итоге в Белоруссии началась краудфандинговая кампания для больниц и было собрано 350 000 долларов — небывалый результат для страны».

В 2017 году Лукашенко предложил закон для борьбы с «тунеядцами», по которому безработные должны были платить налог. Эта мера породила масштабные демонстрации и стала ударом по общественному договору президента с 10 миллионами белорусов. «Медицина, бесплатное образование, низкие и не растущие зарплаты… За последние годы Лукашенко упразднил немало пунктов этого общественного договора, — отмечает Костюгова. — В таких условиях трудно представлять себя отцом народа и винить Запад с капитализмом».

Развитие новых технологий с распространением интернета (число пользователей удвоилось за десять лет) позволило белорусам получить доступ к информации и организоваться.

Проведение опросов в Белоруссии является государственной привилегией, из-за чего оценить настоящие рейтинги президента непросто. По последним надежным исследованиям, которые были проведены еще в апреле (то есть до демонстраций), главу государства поддерживают 25-30% населения. Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Самое пристальное и не всегда благожелательное внимание событиям в Белоруссии уделяют СМИ соседней Украины. Киевское издание «Главред» пишет, что фазовый переход в белорусском обществе уже состоялся, и оно находится в состоянии, которое условно называется «Кто угодно, только не Батька».

И этим «кто угодно» народ выбрал жену сидящего в СИЗО известного блогера Тихановскую — женщину решительную, но политически бессмысленную.

А это означает, что Лукашенко навсегда потерял так называемую электоральную легитимность. Его время закончилось. Отныне белорусский лидер сможет править, опираясь только и исключительно на силу.

Сделать это без помощи России можно, но ненадолго. Буквально на несколько месяцев, после чего народ, подогреваемый Западом, сметет узурпатора.

Без поддержки России Батьку немедленно предадут силовики и высшие чиновники, потому что отлично понимают, что его дни сочтены и стоять вместе с ним по колено в крови, ожидая международного трибунала, никто не желает, — заключает французское издание.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru