Рекомендацию Брюсселя о списке третьих стран, для которых границы ЕС открыты с 1 июля, выполнили далеко не все государства блока. Одни оставили границы закрытыми, другие наоборот - расширили список

С 1 июля Совет ЕС рекомендовал странам-членам Европейского союза открыть свои границы для граждан 15 третьих стран. В список вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония, а также Китай — в случае, если Пекин разрешит въезд резидентам ЕС. Однако государства Евросоюза с самого начала эту рекомендацию проигнорировали — хотя и разными способами и в разном объёме.

Тон задала Германия, которая ещё в процессе обсуждения списка настаивала на его сокращении. Официальный Берлин со 2 июля разрешил въезд в ФРГ жителям лишь 11 стран, не являющихся членами ЕС — в немецком списке нет Алжира, Марокко, Сербии и Руанды. В отношении Китая, Японии и Южной Кореи разрешение будет действовать с условием, что их власти примут аналогичное решение и в отношении немцев. Кроме того, будут смягчены ограничения на въезд в Германию из всех остальных стран мира. В частности, это касается сезонных рабочих, моряков и транзитных пассажиров. Решающим фактором для снятия запретов на въезд в Германию в дальнейшем будут, прежде всего, показатели новых случаев заражения коронавирусом за последние 14 дней, а также действия властей третьих стран по борьбе с пандемией. Германия преткновения: отношения между Трампом и Пентагоном ухудшаются — Washington Post © U.S. Navy photo/Public Domain

В самой Германии с начала эпидемии выявлено 196,6 тысяч инфицированных коронавирусом (это четвёртая позиция в Европе), от COVID-19 тут умерли чуть больше 9 тысяч человек. В Германии 60% жителей поддерживают идею о бесплатном тестировании на коронавирус — независимо от того, есть ли у человека симптомы и относится ли он к группе риска. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел институт общественного мнения Civey, пишет газета Augsburger Allgemeine. Против такой идеи высказался 31% опрошенных. Дискуссия об этом возникла после того, как власти Баварии пообещали проводить тесты на коронавирус для всех граждан без исключения и взять расходы на себя, если их не будут покрывать больничные кассы.

А немецкая компания BioNTech из Майнца объявила о преодолении важного этапа в своих разработках вакцины от коронавируса. По её данным, у первых испытуемых в крови выявлены антитела в качестве иммунного ответа на вакцинацию. Как отмечают исследователи, на следующем этапе BioNTech готова перейти к массовому тестированию своих разработок.

Находящаяся на третьем месте в Европе по числу инфицированных коронавирусом Италия (почти 241 тысяча человек) вообще объявила, что не будет отменять запрет на поездки для жителей третьих стран, в том числе для списка так называемых «безопасных», согласованного Советом ЕС. В течение нескольких часов после объявления решения Брюсселя итальянские власти заявили, что сохраняется и запрет на поездки, и правила карантина для путешественников, прибывающих из-за пределов блока. «Глобальная ситуация остается очень сложной», — заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

«По этой причине Италия придерживается обязательного правила карантина для всех, кто прибывает из страны, не входящей в ЕС, даже если они проехали через другую внутреннюю шенгенскую страну», — говорится в сообщении итальянского правительства. Италия разрешила свободное передвижение в и из стран ЕС и стран Шенгенской зоны, включая Великобританию, с 3 июня. Это решение не изменится, подтвердил Сперанца. Правительство также рассматривает возможность введения полицейских проверок кроме проверок на границах, чтобы выявлять людей, которые прибыли из страны, не входящей в ЕС, и тогда им придется оставаться в карантине в течение двух недель. Италия пострадала от вируса больше многих других европейских стран, но сейчас количество новых случаев и смертей продолжает неуклонно снижаться. Всего с начала эпидемии от COVID-19 тут умерли 34,8 тыс. человек. Италия выступила против «автопродления» антироссийских санкций ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

А вот занимающая вторую позицию в Европе по количеству зараженных коронавирусом Испания (более 297 тысяч случаев, из них более 28 тысяч летальных), наоборот, требовала расширить список «безопасных» стран. В Испании надеются спасти часть летнего сезона, поощряя иностранных гостей приезжать в страну. Также 1 июля власти Испании и Португалии объявили открытой границу между двумя странами. После трёхмесячного закрытия наземное сообщение нормализовано, сообщил премьер-министр Португалии Антониу Кошта. «Благополучие всех нас и общая судьба в этом европейском проекте зависит от открытых границ», — подчеркнул он. Одновременно Кошта отметил, что пандемия предоставила европейцам возможность взглянуть в прошлое, в которое они не хотели бы вернуться — европейский континент с закрытыми границами.

Эпидемия коронавируса и закрытые границы стоили ключевому для экономики Испании туристическому сектору более 15 миллиардов евро в течение последних месяцев. Данные, опубликованные в четверг агентством статистики Испании, показали, что в мае количество иностранных туристов, прибывших в страну, было равно нулю. То же самое было и в апреле — ведь Испания закрыла свои границы с середины марта до 21 июня, чтобы бороться с распространением COVID-19. Для сравнения: в апреле и мае прошлого года 15 миллионов зарубежных туристов в среднем потратили в Испании более 1000 евро каждый. Кроме того, число безработных в Испании в июне 2020-го увеличилось на 28% по сравнению с показателем прошлого года. Нетрудоустроенными являются 3,86 миллионов испанцев — по сравнению с 3 миллионами человек год назад.

Хотя граждане Великобритании, занимающей первые места в Европе по числу инфицированных коронавирусом и умерших от COVID-19 (соответственно, 313,5 тысяч и почти 44 тысяч человек), пользуются правами граждан стран-членов ЕС при поездках внутри Евросоюза и Шенгенской зоны, власти этой страны проводят особую политику в отношении въезда в Соединённое Королевство и выезда из него. В настоящий момент британский МИД рекомендует воздержаться от любых заграничных поездок, за исключением жизненно необходимых, однако в ближайшие дни ожидается публикация списка из примерно 75 государств, в отношении которых Форин оффис изменит свои рекомендации. Таким образом, уже с понедельника, 6 июля, в них можно будет отправиться из Великобритании без необходимости по возвращении находиться на двухнедельном карантине, который был введен в стране 8 июня для предотвращения второй волны эпидемии коронавируса.

Как написало издание The Daily Telegraph, британское правительство отказалось от идеи организации воздушных мостов, и вместо этого изменит правила поездок в ряд государств. Ограничения, как ожидается, будут сняты в отношении практически всех стран ЕС, британских заморских территорий, а также Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Турции. При этом правила не будут изменены в отношении стран, ситуация в которых с распространением коронавируса, по мнению британских властей, остается тяжелой. По данным издания, помимо РФ, США и Бразилии, карантин придётся соблюдать по возвращении из Швеции и, возможно, Португалии. Турция создает военные базы в Ливии - The Lybian Observer © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Франция, которая находится на пятой позиции в Европе по числу выявленных случаев заражения коронавирусом (более 166 тысяч, и почти 30 тысяч смертей от COVID-19), рекомендацию Совета ЕС выполнила в полном объёме, и разрешила с 1 июля въезд для граждан всех 15 стран из упомянутого списка. Однако, как и ранее, гражданам Великобритании и Испании при въезде во Францию придётся пройти обязательный карантин — поскольку аналогичные правила применяются в этих странах к гражданам Франции.

Хотя президент Франции Эммануэль Макрон объявил о победе над эпидемией ещё в середине июня, в этой стране готовятся к её второй волне. Власти страны рекомендуют компаниям и учреждениям сделать запас масок, по меньшей мере, на 10 недель. «Мы готовимся к началу следующего учебного года, и есть риск, что вирус вернётся», — заявили в министерстве экономики и финансов Франции.

Швеция в четверг объявила о новых исключениях из запрета на въезд для путешественников из стран, не входящих в ЕС. С 4 июля в Швецию разрешено въезжать гражданам из стран, входящих в утверждённый Советом ЕС список, за исключением Китая. Им будет разрешено посещать Швецию с любыми целями, включая туризм. Иностранцы должны лишь следовать рекомендациям по охране здоровья и безопасности от коронавируса, таких как социальное дистанцирование и избежание общественного транспорта, особенно в часы пик. При этом в самой Швеции мобильность населения внутри страны приблизилась к уровню, который наблюдался до начала эпидемии коронавируса.

В Швеции с 10,3 миллионами населения количество подтвержденных заражений коронавирусом достигло 70 639. В июне ежедневный прирост новых случаев вырос, по сравнению с апрелем и маем. Этот показатель неоднократно превышал 1500 новых заражений в день, а 24 июня почти достиг 1700 случаев. Умерли от коронавируса в Швеции с начала эпидемии 5 411 больных. Это существенно больше, чем у нордических соседей Швеции — 606 умерших в Дании, 328 в Финляндии, 251 в Норвегии. В то же время, Швеция не считает ошибкой свой более либеральный подход к реагированию на пандемию. Швеция создала комиссию, которая оценит действия властей в борьбе с COVID-19 © AP, David Keyton, File

2 июля Словакия решила не открывать границы для Черногории и Болгарии, хотя последняя входит в ЕС. Такое решение принял совет экспертов вместе с премьером Словакии Игорем Матовичем. Болгарию и Черногорию исключили из списка «безопасных» стран из-за ухудшения в них эпидемиологической ситуации. Также в Словакию запрещён въезд из Швеции. Среди третьих стран, которые не являются членами ЕС, Словакия решила открыть границы для Австралии, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Китая. С начала эпидемии в Словакии выявлено 1700 случаев инфицирования коронавирусом, умерло от COVID-19в этой стране 28 человек.

А соседняя Австрия 2 июля вынесла предупреждение о путешествиях в страны Западных Балкан, в том числе в два из шести государств региона, которые Европейский союз определил как безопасные. Власти Австрии заявили, что для оно действует для всего региона — несмотря на то, что ЕС рекомендовал открыть границы для Сербии и Черногории. Предупреждение касается всех путешествий в страны Западных Балкан (Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Албания и Косово), и рекомендует австрийцам немедленно вернуться из них. Те, кто вернутся, или отправятся на 14-дневный карантин, или должны предоставить отрицательный тест на COVID-19. При этом Великобритания, Португалия, Швеция и Турция также подпадают под это предупреждение Австрии.

В Австрии 1 июля зарегистрировали 107 новых случаев коронавируса — это наибольший прирост за последние два месяца. «Это тревожная ситуация, которую следует воспринимать очень, очень, очень серьезно», — сказал глава Минздрава страны Рудольф Аншобер. Наибольшее число новых случаев за минувшие сутки зафиксировано в Верхней Австрии — 61, в пяти районах этой федеральной земли на севере страны с пятницы закроют все школы и учреждения по уходу за детьми. А министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг заявил журналистам, что некоторые недавние случаи COVID-19 в стране завезены людьми, которые приехали с Балкан — в том числе из входящих в ЕС Словении и Хорватии. Слободчук: Порошенко ждёт солнечная Австрия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Власти Хорватии приняли решение об открытии с июля границ для соседних Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории и Косово, а также для туристов из Украины — это единственная страна ЕС, которая пошла на такой шаг. Хорватские власти отнесли туристов к категории «гостей, визит которых важен по мотивам экономической безопасности Хорватии». Для въезда в страну достаточно показать распечатанное бронирование номера в любом официально зарегистрированном отеле или гостевом доме на территории Хорватии. В Хорватию можно попасть на самолёте или автомобиле, последний путь стал доступным недавно благодаря Венгрии, которая открыла транзитный проезд по своей территории для граждан Украины, следующих в Хорватию.

Такая откровенная «игра с правилами» стала возможной лишь потому, что Хорватия не входит в Шенгенскую зону, на её границах с другими членами ЕС есть контроль, поэтому оттуда турист не сможет незамеченным попасть в Австрию или Словению. Последняя страна с 4 июля переносит Хорватию с «зелёного» в «жёлтый» список стран по уровню угрозы заражения коронавирусом, и ужесточает пограничный контроль с ней. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь правительства Словении Елько Кацин, в первую очередь речь идёт о проверке того, действительно ли возвращающиеся на родину словенцы находились на отдыхе в Хорватии, а не в Боснии и Герцеговине или Сербии.

Кстати, Сербия является единственной страной за пределами ЕС и Шенгенской зоны, для граждан которой останутся открытыми границы соседней Венгрии. 2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет выполнять рекомендации Совета ЕС о списке «безопасных» с точки зрения путешествий, за исключением Сербии. «Пока мы не можем поддержать просьбу ЕС… потому что это противоречило бы интересам охраны здоровья венгерского народа», — сказал Орбан. Как известно, Сербия является домом для большого венгерского этнического меньшинства.

А вот для граждан Турции остаются закрытыми границы всех стран ЕС и Шенгенской зоны. 2 июля Анкара попросила Евросоюз внести изменения в его список «безопасных» стран, с которыми рекомендуется открыть границы на фоне отмены коронавирусных ограничений. «Мы разочарованы, что Турция не была включена в список третьих стран, для которых рекомендуется отменить ограничения на несущественные поездки в ЕС с 1 июля 2020 года… Мы ожидаем исправления этой ошибки об ограничении проезда для наших граждан как можно скорее», — говорится в заявлении МИД Турции.

В министерстве отмечают, что Турция приняла для борьбы с пандемией коронавируса все необходимые меры, «и успех в этом плане очевиден». «Это решение должно быть принято на основе объективных критериев и должно учитывать достижения Турции, которые были признаны образцовыми Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом», — подчёркивают турецкие дипломаты.

Не исключено, что Турция не попала в список «безопасных» стран из-за позиции Франции, которая таким образом ответила на инцидент, произошедший 10 июня в Средиземном море. Тогда французский фрегат пытался досмотреть турецкое грузовое судно, подозреваемое в перевозке оружия в Ливию, но турецкий военный корабль трижды взял на прицел французский — с помощью радарной системы ракетного наведения. Париж назвал эти действия «крайне агрессивными», а политику НАТО в отношении Турции «страусиной». Не поддержала включение Турции в список стран, откуда разрешён въезд в ЕС, и Германия — хотя в этой стране живёт многомиллионная турецкая община.

При этом в Германии замечен новый способ передвигаться по Европе во время коронавирусной пандемии — на верблюде. Использовали его не турки или арабы, а французско-польская пара Себастьен Арц и Алиса Фёжак, направляющаяся из Польши во Францию. Как сообщают немецкие СМИ, семилетний верблюд по кличке Насреддин был куплен ими за пять тысяч евро. Он будет жить в Бретани — на родине Себастьена, и ныне добирается туда своим ходом. Маршрут пролегает через Германию, Нидерланды и Бельгию.

В одном из мест земли Мекленбург — Передняя Померания жители были так удивлены, что даже позвонили в полицию — в полночь, когда верблюд в гордом одиночестве мирно жевал траву на лугу. В этот день путешественники не успели добраться до запланированного места ночёвки, поэтому были вынуждены импровизировать. Хотя около столицы земли, города Шверина, даже есть целая верблюжья ферма, «корабли пустыни» в этих местах — пока всё же большая редкость, поэтому необычный гость не мог остаться незамеченным. Позвонившие в полицию думали, что верблюд бесхозный, но стражи порядка прояснили ситуацию, ничего противозаконного не обнаружили, так что необычное паломничество продолжается.