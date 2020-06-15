В понедельник, 15 июня, в атмосфере ожесточенного противостояния и столкновений в Шевченковском суде Киева начался второй день заседания по вынесению меры пресечения активисту Сергею Стерненко

Стерненко — праворадикальный украинский общественный и политический активист, которого подозревают в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия. По версии следствия, два года назад в Одессе он догнал убегавшего от него человека и хладнокровно нанес ему удары ножом, в том числе в область сердца, из-за чего тот скончался.

Сам националист уверен, что действовал в рамках допустимой самообороны, а убитый им якобы пытался напасть на него.

Торжествующее ничтожество. Что показал суд над Стерненко © Twitter, Сергій Стерненко Ставка на силу

Несмотря на то, что те события произошли более двух лет назад, подозрение в преступлении Стерненко вынесли лишь на прошлой неделе. Тогда же состоялось и первое заседание суда по вынесению ему меры пресечения.

Само заседание обернулось скандалом. С самого утра к зданию Шевченковского районного суда пришли несколько десятков сторонников бывшего лидера одесского «Правого сектора»*, которые активно поддерживали Стерненко и провоцировали присутствовавших там журналистов, а также полицейских и бойцов Нацгвардии. Подозреваемый и его защита не скрывали, что намерены всячески затягивать процесс.

С этой целью, к примеру, они раздали группе поддержки документы о взятии активиста на поруки, такая бумага позволила бы им присутствовать непосредственно в зале суда, несмотря на ограничения из-за короновирусного карантина.

В итоге, суд так и не смог вынести решение, в заседании был объявлен перерыв до понедельника. На этот раз вместо создания искусственных юридических проволочек Стерненко и его окружение решили сосредоточить свои силы на радикализации и усилении силового давления на правосудие, главным образом через радикалов возле здания суда.

Несвобода слова

Первый заметный инцидент произошел еще до начала слушаний. Как и в предыдущий раз, сторонники Стерненко устроили обструкцию тем журналистам, которые, по их мнению, представляют «антиукраинские» СМИ. Дело дошло до потасовок, в происходящее были вынуждены вмешаться полицейские, однако весьма оригинальным способом. Так, силой из здания суда были удалены сотрудники интернет-изданий «Шарий.net» и «Страна.ua».

Подобные действия правоохранителей вызвали резкое осуждение в Национальном союзе журналистов Украины. Ночь длинных ножей Стерненко. Скандальному неонацисту объявили подозрение в убийстве © Twitter, Сергій Стерненко

«Этот пост — не про вину или невиновность господина Стерненко. Этот пост — о праве украинских журналистов украинских СМИ работать в Украине», — написал глава союза Сергей Томиленко.

По его словам, на произошедшее должен прореагировать парламентский комитет по свободе слова, а правоохранительные органы должны отчитаться, есть ли у них какая-то иная стратегия защиты прав работников СМИ, кроме их физического выдворения с места событий.

Свой комментарий по поводу произошедшего оставил и известный юрист Андрей Портнов, адвокатская контора которого представляет в суде интересы убитого Стерненко Ивана Кузнецова.

«Решительно осуждаю сегодняшние действия полиции по применению силы и удалению журналистов целого ряда изданий из здания Шевченковского суда Киева с процесса над известным убийцей, причастным к обороту наркотиков, разбою, вымогательству, пыткам и похищению человека. Дорогие начальники, каждый раз вы показываете, что по своей идеологии вы больше связаны с радикалами, бродячими активистами, порохоботами и майданным ширпотребом, которым сегодня в суде оказывался почет и уважение», — заявил Портнов.

Депутатская прикосновенность

Вообще поведение полиции в ходе сегодняшнего заседания суда и в целом в ситуации со Стерненко вызывает немало вопросов. Характерный эпизод — в отличие от первого дня слушаний, полиция решила не допустить на территорию человека с аудиоколонкой, из которой в прошлый раз транслировались нецензурные песни, в том числе с оскорблениями в адрес полиции.

Однако после дружного скандирования активистами «Мусора, сосать» этого человека всё же пропустили.

Видимо, почувствовав слабину, сторонники Стерненко принялись всячески играть на обострение, жгли файеры и выкрикивали лозунги. Кульминацией стала словесная перепалка и потасовка со съемочной группой телеканала ZiK, которой буйные радикалы мешали вести репортаж. На этот раз полиция решила показать зубы и начала принудительно задерживать националистов.

Всего в автозаке, а затем и в полицейском участке оказались пять человек из числа сторонников неонациста, в том числе девушки.

В это же время на авансцену вышли пришедшие в суд народные депутаты Верховной Рады, главным образом из фракций партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» и «Голоса», предложившие суду взять подозреваемого на поруки. Они принялись активно поддерживать протестующих и даже поучаствовали в стычках. Так, депутату Роману Лозинскому нацгвардейцы порвали футболку и якобы оцарапали лицо шлемами, после чего парламентарий незамедлительно отправился в отделение писать заявление о препятствовании деятельности народного депутата.

В ангажированных СМИ инцидент с задержанием активистов начисто вытеснил описанный ранее эпизод с силовым выдворением журналистов. К примеру «Радио Свобода» опубликовало кадр, где полулежащего молодого человека бьёт ногой боец Нацгвардии. При этом выходки самих радикалов остались в тени.

Руководство же полиции Киева как будто испугавшись своих действий и резонанса со стороны националистов тут же на своем сайте объявило о начале внутреннего расследования в отношении своих сотрудников, задействованных в задержании. При этом какой-либо реакции на события вокруг журналистов «Страна.ua» и «Шарий.net» пока не последовало. Убийство или самооборона? Что не так с «делом Стерненко» © Скриншот из видео Украина.ру

Душевные переживания

Пока под окнами суда жгли дымовые шашки и дрались с полицией, на самом заседании защита Стерненко всячески пыталась доказать его невиновность, прибегая порой к весьма неоднозначным и далеким от юриспруденции аргументам. Например, адвокат подозреваемого признал, что Конституция Украины дает каждому право на жизнь, однако убитый Кузнецов потерял это право, «когда решился напасть на Стерненко». Также в качестве смягчающего обстоятельства суд попросили учесть некие «моральные страдания», которые испытывал Стерненко в тот роковой день.

Как и в предыдущий раз, Стерненко попытался цинично доказать, что нанесенный им удар в сердце Кузнецова не является фатальным. Для этого вновь были представлены ссылки на медицинские исследования и даже случаи аналогичных ранений, где пострадавшему удалось выжить. Тем самым была предпринята попытка все свалить на медиков, которые не смогли якобы своевременно оказать Кузнецову помощь, хотя спасти его жизнь было, по мнению обвиняемого, вполне реально.

Для того, чтобы аргументы защиты выглядели убедительнее, адвокаты Стерненко привлекли в качестве эксперта бывшего заместителя и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун Александра Линчевского, который был представлен как специалист по ранениям. Судя по всему, его задачей было доказать, что Стерненко не добивал лежачего оппонента, а ранил его в самом начале, после чего Кузнецов якобы пробежал еще сто метров, после чего упал и скончался.

По его словам, в мировой медицинской практике были такие случаи, когда после похожих ранений люди могли двигаться и говорить «довольно активно». Однако данное экспертное выступление вышло для защиты Стерненко скорее боком. Так, прокуроры спросили у Линчевского, скольких он может назвать пациентов, которые после ранения в сердце продолжали бегать и сколько в своей жизни он сделал заключений о колото-резаных ранах. На оба вопроса бывший замглавы Министерства здравоохранения ответить не смог.

Что касается орудия убийства, то сторона защиты также выразила уверенность, что нож, подобный тому, который был у Стерненко, не может считаться холодным оружием.

«Я не боюсь, я пришел с этим ножом в зал. Поэтому или вы должны снять статью по Стерненко по ношению холодного оружия, или завести ее на меня тоже», — заявил один из его адвокатов.

Вакханалия в Киеве: драки с полицией и журналистами – видео

«Сергей — звезда своего университета (Института международных отношений КНУ имени Шевченко. — Ред.) по знаниям, по упорству, это круто! Он самостоятельно создал свой YouTube-канал, на котором комментирует все, это трендово, он автор, редактор, я этим горжусь!» — сказал защитник.

Далее, чтобы максимально затянуть процесс и превратить его в фарс, адвокаты Стерненко принялись откровенно валять дурака. Так, выступающий защитник заявил, что жизнь Стерненко описал еще Иван Франко в своем стихотворении «Вечный революционер», а также порассуждал про английскую философию и группу Led Zeppelin («они таланты, и Сергей талант»), не реагируя на замечания судьи.

Тем временем, поддерживающие Стерненко молодые люди перекрыли одну из прилегающих к суду улиц, пропустив только трамвай. Они ходят взад-вперед по пешеходному переходу, чем, по мнению полиции, не нарушают закон, а прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте для подозреваемого.

* Деятельность организации запрещена в РФ