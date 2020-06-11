По состоянию на 21:00 11 июня в мире зафиксировали 7 миллионов 568,2 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 422,7 тыс. человек скончались, более чем 3 миллиона 818,1 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус в Европе: карантин спас миллионы европейцев, итальянцы и французы подают жалобы, полицейские собаки вынюхивают COVID-19 © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили у 2 миллионов 074,3 тысяч человек (115,3 тыс. умерли, 809,1 тыс. поправились). За ними идет Бразилия (787,4 тыс. заболевших, 40,2 тыс. умерших и 396,6 тыс. выздоровевших) и Россия (502,7 тыс, 6562, и 261,3 тыс. соответственно).

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Индии, Великобритании, Испании, Италии и Перу, а более 100 тыс. — во Франции, Иране, Турции, Чили, Мексике, Пакистане и Саудовской Аравии. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Канаде, Бангладеш, Катаре, Бельгии, ЮАР и Белоруссии.

Ситуация на Украине. Новые антирекорды и меморандум МВФ

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 29 070 (+689 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 854 (+21) стали летальными. В то же время 13 141 пациент (+372) выздоровели.

При этом сегодня на Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу — почти 700 новых случаев. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ведомство будет предлагать «проведение определенных мер ради вашего здоровья и жизни».

Минздрав, в частности, рассматривает возможность проведения туристам в аэропортах тестов на коронавирус. Также министерство будет рекомендовать ввести для иностранцев обязательный страховой полюс.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве и шести областях новые ослабления карантина не произойдут. По данным главного санитарного врача Виктора Ляшко, недотягивают до требуемого показателя инцидентности (менее 12 новых зараженных за сутки на 100 тыс населения) Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, а также столица.

Полиция составила административный протокол на президента Владимира Зеленского и другим должностным лицам из-за нарушения карантина во время посещения кафе в Хмельницком. Им грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен (44-88 тысяч рублей). Суд по данному инциденту состоится 19 июня.

Кроме того, как следует из меморандума Украины с МВФ, государственная аудиторская служба в консультации с внешними аудиторами должна провести аудит расходов Фонда борьбы с СOVID-19. Согласно документу, проверка должна быть проведена на момент закрытия фонда, но не позже 12 месяцев после его создания (ориентировочно конец марта 2021 года). При этом Фонд может действовать до тех пор, пока этого будет требовать ситуация, но не позднее 31 декабря 2020 года.

В меморандуме также указано, что после выделения Киеву 2,1 млрд долларов намечено четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября — следующего.

Предполагается, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по 690 млн долларов, а по итогам двух пересмотров в следующем году — суммарно еще 1,5 млрд.

Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков, пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложения, а также принятие порядка упрощенной смены поставщика газа бытовыми потребителями

Ситуация в России. «Странная статистика» и поддержка безработных

В России по состоянию на 21:00 зафиксировано 502 750 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+8979 за сегодня), из которых 6562 (+171 за сегодня) оказались летальными, а 261 312 (+8455) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 13,8 млн тестов на наличие инфекции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают странной российскую статистику по смертям пациентов с коронавирусом, хотя ранее в ВОЗ назвали ее «необычной» и «сложной для понимания». В Кремле рассчитывают, что Роспотребнадзор ответит на все вопросы ведомства.

Выпускники школ в этом году получат свои аттестаты без сдачи итоговых экзаменов. Молодые люди, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ.

Тем временем власти Москвы не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что массовые мероприятия в городе пока запрещены, и посоветовал посмотреть все по телевизору.

Премьер-министр Михаил Мишустин тем временем подписал постановление о расширении мер поддержки для лиц, потерявших работу. Теперь на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

Кроме того, расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат ежемесячную выплату в 3 тыс. руб. на каждого ребенка в июне-августе.

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере — 12 130 рублей. К тому же, минимальное пособие по безработице за май-июль увеличивается до 4,5 тыс рублей.

Остальной мир. Открытие границ Евросоюза и Туризм в Египте

Число заболевших COVID-19 в США превысило 2 млн человек на фоне массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. Вице-президент Майк Пенс заявил, что, хотя протесты продолжаются уже более двух недель, власти не наблюдают всплеска заражений.

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в странах объединения.

Тем временем Египет 1 июля возобновляет международное авиасообщение и открывает границы для иностранных гостей, а курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх объявлены «чистой зоной», безопасной для туристов.

Власти страны разрешили в связи с открытием границ увеличить загрузку гостиниц до 75%, однако туристам не рекомендуется употреблять еду или напитки за пределами отелей или ресторанов, которые имеют сертификат безопасности, а в случае появления каких-либо симптомов заражения вирусом уведомить администрацию отеля.

Кроме того, в аэропорту вылета туристу необходимо заполнить документ, подтверждающий, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным, и что за 14 дней до даты поездки никаких симптомов инфекции не возникало.