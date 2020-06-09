Британский парламентарий Дэниел Кавчински считает: Берлин допускает ошибку, поддерживая энергетический проект «Газпрома». В свою очередь депутаты Бундестага заверяют, что сделают всё, чтобы газопровод между Германией и Россией заработал как можно скорее. Их позицию о необходимости сотрудничать с Москвой поддерживает глава МИД Франции

В начале июня 2020 года группа американских сенаторов внесла на рассмотрение в Сенат законопроект о расширении санкций против «Северного потока-2», чтобы помешать строительству оставшихся 6% газопровода. Берлин от инициативы не в восторге. Власти Германии предупредили: если США не перестанут вмешиваться в европейские дела, то введут ограничительные меры против самого Вашингтона. И всё это в условиях постоянного колоссального давления на немцев со стороны американцев. Перспективы СП-2. Германия перед выбором — энергобезопасность и Россия или давление и санкции США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны тем, что они должны переписать свою политику на энергетическом направлении с Россией. Сделать выбор — сначала отказаться от сотрудничества, взаимовыгодного и выгодного Германии, и переориентироваться на энергоносители, в частности, США», — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем временем недовольные действиями Берлина нашлись и в Европе.

Столкновение интересов европейских держав

В интервью газете Daily Express депутат британского парламента Дэниел Кавчински заявил: «Теперь, когда мы, наконец, покинули Европейский союз, для Великобритании настало время выйти на сцену и помочь похоронить этот проект раз и навсегда. Трудно переоценить масштабы предательства, олицетворением которого стал этот трубопровод. При этом Германия является членом НАТО, который на бумаге пообещал защищать континент от потенциального российского вмешательства и влияния. Привязка немецкой промышленной мощи к энергетической сети Владимира Путина делает этого одного из важнейших членов ЕС подверженным влиянию России».

Как утверждает политик, ради союзников по НАТО, особенно тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, Великобритания обязана вернуть контроль над своей внешней политикой, усилить американский санкционный режим и сделать так, чтобы «Северный поток-2» никогда не закончили, поскольку от этого зависит судьба многих стран. Однако самостоятельно Лондон не может сейчас ввести какие-либо ограничительные меры, потому что, как напомнил Кавчински, на время переходного периода обязан соблюдать санкционный режим Брюсселя.

«Европе следует уменьшить степень своей стратегической уязвимости (то есть сократить потребление российских энергоресурсов. — Ред.). Этого можно достичь, и Польша показывает, как это делается. Вместо того чтобы бороться за объедки со стола Путина, Варшава инвестирует в альтернативные источники», — добавил он.

Неудивительно, что в пример Кавчински — уроженец Варшавы и председатель всепартийной парламентской группы по делам Польши — привёл именно Польшу: страна прекратит закупку российского газа после истечения действия контракта с «Газпромом» в 2022 году и уже наращивает поставки американского сжиженного природного газа.

Однако этот опыт не столь однозначен, поскольку, снизив, как говорит польская сторона, политические риски, ей придётся дорого заплатить в финансовом плане, поскольку стоимость сжиженного газа выше трубопроводного. К тому же, как бы ни подчёркивали польские политики отказ от российского газа, после истечения контракта на его транзит 16 мая прокачка топлива через территорию Польши продолжается, только теперь по результатам аукционов. При этом уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объёмов поставок российского газа через свою территорию.

Германия следовать примеру Польши, известной своей русофобией, не собирается. Александр Рар: Среди наследников Меркель есть противники России © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Когда речь заходит об устойчивом энергетическом рынке, Германию не должны выбивать из колеи вопросы геополитики. Это касается и таких проектов, как «Северный поток-2», который гарантированно покроет запрос Европы на газ. Поскольку европейский газовый рынок, несмотря на роль российских поставок, очень конкурентен, я настаиваю, чтобы страны Евросоюза активнее включились в этот проект», — заявил в комментарии изданию «Известия» официальный представитель фракции «Свободная демократическая партия» в Бундестаге по вопросам энергетики Мартин Нойманн.

По словам его однопартийца и коллеги по комитету Тимона Греммельса, запрет на обслуживание газопровода, который обсуждают в США, скорее показывает, что, по мнению Вашингтона, Россия сможет закончить его самостоятельно, а Германия со своей стороны намерена наблюдать и оценивать дальнейшее развитие ситуации, чтобы поддержать завершение трубопровода.

Важность сотрудничества с Москвой осознают не только в Германии. В интервью Le Télégramme министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что европейские страны в полной солидарности пытаются, не поступаясь своими принципами и ценностями, приблизить Россию к Европе, убедить её работать в многостороннем формате. По словам дипломата, хотя Европа и критикует Россию, это не мешает им вести диалог.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы Россия ещё больше от нас отдалялась», — подчеркнул Ле Дриан.

В то же время, отметил он, Европа не сможет повернуться спиной к Америке, и тем более мы не сможет справиться с некоторыми проблемами, например, нарушение климата, без Китая!

Когда в товарищах согласья нет

Великобритания обвиняет Германию в подрыве европейских интересов, хотя именно Берлин всегда был локомотивом ЕС и спасал страны, пострадавшие от того же финансового кризиса. Да, не всегда на выгодных для этих стран условиях, но всё-таки спасал. А само Соединённое Королевство стало первой в истории страной, вышедшей из ЕС. Тем самым создав немало проблем остальным 27 государствам. Мацейчук: Великобритания испытывает самый сильный кризис за последние 100 лет © Томаш Мацейчук

И с официальным прекращением членства Великобритании 1 февраля трудности не закончились. До конца года Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке дальнейшего взаимодействия, но прогресса в переговорах пока настолько мало, что даже говорят, что они зашли в тупик.

В апреле 2020 года после второго раунда переговоров переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сказал, что Великобритания отказывается от любых компромиссов по созданию сбалансированных условий для ведения бизнеса, по вопросам свободного перемещения людей, товаров и услуг, по разработке режима ветеринарного и фитосанитарного контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией, по проблемам рыболовства.

На третьем раунде в мае стороны прояснили некоторые из этих вопросов, но без серьёзных прорывов. Британская сторона изначально говорила, что не намерена продлевать переходный период, и теперь, как сообщают источники газеты Daily Mail, премьер-министр королевства Борис Джонсон готов пойти на уступки европейцам, чтобы уложиться в отведённый срок: он не будет возражать против введения Евросоюзом квот на отдельные категории британских товаров, хотя обещал соотечественникам, что этого не произойдёт ни при каких обстоятельствах. Взамен Брюссель не будет требовать от Лондона соблюдать правила и предписания ЕС после окончания переходного периода.

Великобритания всегда выделялась на фоне остальных членов ЕС: она сохраняла собственную валюту, визы и даже левостороннее дорожное движение. Теперь она сможет свободно, без оглядки на кого-либо, заявлять о своих национальных интересах. Особенно если учесть, что ей нужно утвердиться на международной арене как самостоятельному государству, а не одному из входящих в ЕС. Очевидно, что в условиях нарастающих противоречий между Старым и Новым светом Лондон ещё больше сблизится с США, своим традиционным союзником, и постепенно может отдалиться от Евросоюза. Хотя совсем от него не уйдёт как минимум из-за географической близости.