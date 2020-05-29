После пандемии мир действительно изменится, но не до неузнаваемости, говорит эксперты. Главные роли в нём будут играть США и Китай: если их противостояние перейдёт в горячую фазу, это станет угрозой для всего земного шара

Мир начинает шаг за шагом выходить из коронавирусного карантина. Разные страны заявляют если не о победе над COVID-19, то хотя бы о выходе на плато по количеству заболевших и «усмирении» эпидемии.

Европейские страны ослабляют ограничительные меры, осторожно открывают границы. Огромную роль играет вопрос экономики: больше половины граждан Евросоюза уже столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса, почти четверть потеряли работу или были вынуждены перейти на неполный рабочий день.

Ранее эксперты агентства Bloomberg подсчитывали, что мировая экономика из-за коронакризиса может потерять астрономические 2,7 триллиона долларов. Для понимания: 2,7 триллиона долларов — это ВВП Великобритании.

Мир после пандемии. Что ждёт Евросоюз, Россию и Украину © REUTERS, David W Cerny/File Photo Дональд Трамп отчаянно обвиняет Китай в недостаточной борьбе с вирусом. Американские чиновники называют сумму в 9 триллионов долларов — такую сумму ущерба Пекин, по их мнению, должен заплатить.

Отношения между США и Китаем, двумя самыми сильными экономически государствами мира, накаляются, что может повлиять на всю планету.

Как изменится мироустройство после пандемии, к чему приведёт противостояние США-Китай, а также какая судьба ждёт Евросоюз, изданию Украина.ру рассказали политические и экономические эксперты.

Мир изменится. Но не радикально

В «послекоронавирусном» мире, возможно, будет меньше заинтересованности в глобализации. Скорее, возникнут ситуативные региональные сообщества. Об этом говорит научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, профессор Руслан Гринберг. В целом он не склонен считать, что мир изменится глобально.

«Опыт показывает, что даже после очень серьёзных кризисов, как кризис 2008-2009 годов, который был вызван, как выразился Барак Обама, распространением культуры безответственности, излишней финансиализацией экономики, экономикой казино, мало что изменилось.

По-прежнему существует система неолиберального капитализма, который вроде бы умер, но дело его живет. Есть риск, что ничего не изменится в сторону очеловечивания общественного устройства», — рассказал Гринберг.

Схожее мнение — у директора Фонда «Украинская политика» Костя Бондаренко. Он прогнозирует, что мир отойдёт от «шока коронавируса»: возобновятся поездки, сотрудничество. Кость Бондаренко: Парад 24 июня в России ознаменует победу не только над нацистами, но и над коронавирусом © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог также отмечает положительное влияние кризисов.

«Любой кризис в краткосрочной перспективе всегда губителен и является негативным. Но в среднесрочной и далеко идущей перспективе любой кризис всегда является благом. Будь то политический или экономический кризис. Любое государство, если оно выживает, выходит из кризиса более сильным», — заявил Бондаренко.

Грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе также не видит особых изменений в мире. По его словам, люди не перешли жить в виртуальный мир: «если посмотреть на Грузию, то у нас вопрос с коронавирусом практически закрыт, и люди моментально хлынули на улицу. До этого люди выключили свои компьютеры и буквально в подъездах ждали, чтобы опять обняться и почувствовать физический контакт».

«Противостояние США и Китая как было, так и остаётся, просто коронавирус подтолкнул еще сильнее американцев осознать, что Китай не просто находится в тени России, а представляет реальную угрозу политическому и экономическому доминированию Соединённых Штатов», — сообщил Сихарулидзе.

Евросоюз сохранится, но будет меняться

Руслан Гринберг говорит: сколько себя помнит, «мы всё время ждём смерти Европы, заката Европы». Он считает, это свойство подросткового возраста: «мы хотим в Европу, мы любим Европу, одновременно мы завидуем ей — и здесь все наши комплексы».

«Она, конечно, переживает очень серьезный кризис. Но главное, европейские ценности свободы и справедливости, человеческого достоинства, думаю, по этим качествам Европе нет равных. С моей точки зрения, они носят универсальный характер, что бы ни говорили о национальных особенностях.

Надеюсь, что Европа сумеет справиться с кризисом. Думаю, это будет общечеловеческая катастрофа, если Евросоюз распадется, потому что это оазис приличной модели человеческого взаимодействия», — рассказал Гринберг. Руслан Гринберг: Россия и Евросоюз должны быть мощными игроками в мире, в котором хотят править США и Китай © РИА Новости, Нина Зотина

Учитывая потенциал Европы, продолжил он, нам следует не просто брать пример, а сотрудничать, «потому что в этом мире есть неисчезающие демографические величины: что Россия, что Евросоюз. Мы должны быть вместе, чтобы в мире, в котором хотят править США и Китай, стать мощным игроком, подчеркнул эксперт.

Кость Бондаренко прогнозирует, что Евросоюз трансформируется: будет существовать, «но, скорее всего, претерпит изменения и в дополнение к Шенгенскому соглашению могут вступить какие-то новые соглашения, которые будут регулировать отношения внутри между странами».

Возможно, допускает Бондаренко, страны получат больше суверенитета в рамках Евросоюза, «возможно, что Евросоюз трансформируется неким образом в конфедерацию».

Многие люди любят гнобить, критиковать Евросоюз, говорить, что он развалится, но в глубине души они хотят жить, как живут европейцы. Об этом говорит Арчил Сихарулидзе.

«Посмотрите на Западную Европу. Это очень богатые страны, но при этом там есть социальные элементы, люди там зарабатывают хорошие деньги, и в то же время защищены государством, в отличие от США, где ты зависишь от тех, на кого ты работаешь», — сказал политолог. Политолог Сихарулидзе: "Коронакризис" породит биполярный мир, в котором у России будет особая роль © Sputnik / Vladimir Umikashvili

США-Китай: борьба за доминирование, которая угрожает всей планете

Сейчас у Дональда Трампа — большие проблемы. Пандемия коронавируса отняла жизни более 100 тысяч человек в США. В стране — рекордно высокий уровень безработицы. В целом экономика, которая должна была привести Трампа второй раз к власти, сегодня находится в плачевном состоянии, говорит Руслан Гринберг.

Поэтому для президента США остался козырь, что китайцы во всем виноваты.

«Это преувеличение, но думаю, кое-что в этом есть.

Китай и США — две державы с разными представлениями о добре и зле, вполне возможно, что это новая холодная война, то есть биполярный мир-2. Раньше СССР-США, теперь США-КНР», — заявил эксперт.

Хочется верить, что выпады Трампа в адрес Пекина — это просто его тактика, потому что главным другом Китая на протяжении длительного времени был как раз соперник Трампа от демократов на выборах Джо Байден. Об этом напоминает Кость Бондаренко.

Сейчас китайская тема, отмечает он, может в принципе ударить по Байдену.

«Но если Трамп действительно серьёзно намерен воевать с Китаем хотя бы даже в режиме холодной войны, то это будет губительно для всего мира», — предупредил политолог. «Лавировать будет все труднее». Грозин рассказал, что Китай и США потребуют от других стран © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В то же время эксперт считает, что не следует говорить про биполярный мир США-Китай.

«Называют как минимум еще несколько полюсов. Мир будет многополярным, скорее всего. Есть целый ряд государств, которые тоже претендуют на роль гегемона: это и Россия, и Индия, и, в крайнем случае, Европейский союз.

Поэтому я думаю, что все-таки мир будет многополярным, и очень большую роль будут играть региональные лидеры», — сказал Бондаренко.

Если бы Земля была достаточно большой, и США с Китаем могли бы доминировать, не наступая друг другу на пятки, то никакого конфликта не было бы. В этом уверен Арчил Сихарулидзе.

«Но поскольку на протяжении многих лет США в основном смотрели только на Россию, и закрывали глаза на восходящий Китай, то сейчас Майк Помпео, Дональд Трамп и другие представители новой американской элиты четко осознают, что экономически Китай — это не Советский Союз, а вторая экономика мира, это население в четыре раза больше, чем в Америке, и огромная армия», — заявил политолог.

В этом смысле Помпео и Трамп не раз говорили, напомнил эксперт, что не Россию нужно бояться, а Китай. Россия, по словам Сихарулидзе, — это европейская культура, «пусть и со своими закавыками». А Китай представляет собой совершенно иную цивилизацию, «у которой, в отличие от России и других постсоветских государств, нет вот этого комплекса неполноценности перед Западом».

«Китайцы живут своей жизнью, и они не намерены становится западниками, как это было с жителями Советского Союза. И на Западе это осознают. Китайцы абсолютно самодостаточны, и это делает ситуацию еще более сложной», — сказал Сихарулидзе.