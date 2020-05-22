По состоянию на 12:00 22 мая в мире зафиксировали почти 5 миллионов 106,7 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 333 тысяч человек скончались, более 1 миллиона 951,4 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 21 мая © бюллетень США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 1 миллиона 577,3 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 94 729 (6%).

Второе место по числу заболевших занимает Россия: выявлено более 326,4 тысячи случаев заражения, свыше 3,2 тысячи (0,98%) из которых стали летальными.

Со смертностью ситуация хуже обстоит у следующей за РФ Бразилии. Там зафиксировано почти 310,1 тысячи случаев заболевания COVID-19, 6,4% (20 тысяч) скончались.

Тяжелая ситуация наблюдается и в Великобритании, где заболели более 259,2 тысячи человек, а умерли свыше 36,1 тысячи (13,9%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает второе место в мире — 326 448 случаев заражения. По состоянию на 12:00 в стране зафиксировано 99 825 выздоровевших и 3249 скончавшихся. За минувшие сутки в России умерли 150 пациентов с COVID-19 — это стало антирекордом страны.

Эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) предположили, что наиболее вероятным сценарием развития ситуации с коронавирусом в России станет появление повторных волн заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, череда карантинов вплоть до 2021 года. При наиболее правдоподобном сценарии карантинных циклов ВВП России упадет на 7-10%.

В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что доклинические испытания вакцины в России идут по графику и их первые результаты и доступ для более широкого применения могут появиться в конце июля.

Так, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) Александр Гинцбург сообщил, что вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники центра. Все они здоровы, побочных эффектов не обнаружено. В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах.

Первыми прививку от коронавируса получат те, кто находится в группе риска по заболеванию, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Кроме того, ученые из ФМБА проводят исследования эффективности применения переливания плазмы крови переболевших людей для помощи тяжелобольным. По предварительным данным, наиболее эффективным этот метод лечения может быть тогда, когда переливание производится на начальных этапах, как только становится понятно, что заболевание развивается по крайне тяжелому сценарию.

Тем временем стало известно, что размер налоговых платежей в бюджет Москвы в апреле снизился на 68 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом из-за нерабочего периода и ограничений в связи с COVID-19. При этом с начала года поступления снизились на 5,3% — на 43,2 миллиарда рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничительных мер в столице. Заработают МФЦ, с ограничениями возобновит работу каршеринг. Вместе с тем в городе перестанут действовать пропуска, оформленные в регионах. Кроме того, с 25 мая ношение масок и перчаток сделают также обязательным на столичных вокзалах и железнодорожных платформах.

В то же время, по данным исследования рекрутингового сервиса Superjob, примерно каждая пятая российская компания (21%) планирует продлить удаленный формат работы для своих сотрудников после завершения периода самоизоляции из-за коронавируса. Большинство работодателей (72%) планируют вернуть сотрудников из «удаленки» обратно в офис, 17% компаний собираются оставить персонал работать из дома еще на какое-то время (чаще всего назывались даты 12 июня, 1 июля и 1 сентября), а 4% опрошенных намерены перевести своих сотрудников на постоянную работу из дома.

Ситуация на Украине

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Наибольшее количество заразившихся за сутки зафиксировано в Черновицкой, Львовской, Ровенской, Волынской областях и Киеве. Ни одного нового случая не подтверждено в Херсонской, Полтавской и Луганской областях.

Из-за сложной ситуации с заболеваемостью в Черновицкой области МВД направило в регион санитарный вертолет, оборудованный изоляционной капсулой, биозащитными комплектами и обеззараживающим душем.

В Ровенской и Киевской областях власти решили не ослаблять карантин с 22 мая из-за эпидемической ситуации.

В целом же в рамках адаптивного карантина на Украине введены послабления. Более 7,6 тысячи предприятий торговли и сферы услуг возобновили работу, более 9,6 тысячи организаций уже проверено Госпродпотребслужбой по поводу соблюдения противоэпидемических мер. По всей стране работают 748 продовольственных рынков (90% от общего количества).

По данным Госстата, за два месяца карантина на Украине произошло мощное падение торгового оборота. Физический объем оборота розничной торговли в апреле и марте этого года сократился на 14,9% и 23% соответственно.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, с 1 июня в столице также начнут работать детские сады и школы для выпускников 11 классов, а также учреждения профессионально технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов. Решение об открытии крупных торговых центров будет принято отдельно после того, как свою работу возобновит метро.

В то же время Антимонопольный комитет Украины потребовал от авиаперевозчиков воздержаться от обещаний совершить перелет до завершения карантина. По данным АМКУ, авиакомпании распространили информацию о возможности покупки авиабилетов на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая, не указывая, что карантинные ограничения на авиарейсы между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок.

Тем временем Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 миллиарда SDR ($5 миллиардов). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.

Ситуация в мире

Глава Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний Андреа Аммон уверена в том, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна.

«Вопрос в том, когда она (вторая волна. — Ред.) будет и насколько большой… Если посмотреть на характеристики вируса, посмотреть на то, что сейчас происходит в разных странах с точки зрения иммунитета населения, а показатели не такие уж и впечатляющие — от 2% до 14%, что оставляет от 85% до 90% населения уязвимым. Вирус вокруг нас и распространяется гораздо больше, чем в январе и феврале», — заявила Аммон.

Коронавирус в Европе: подготовка ко второй волне эпидемии, четверть миллиона зараженных в Великобритании, бум автомобильных кинотеатров © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

К слову, в США, согласно исследованию аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies, миллиардеры за два месяца в условиях пандемии COVID-19 увеличили свое состояние на $434 миллиардов, или на 15%. Пять богатейших людей — Джефф Безос (основатель Amazon), Билл Гейтс (основатель Microsoft), Марк Цукерберг (основатель Facebook), Уоррен Баффет (глава Berkshire Hathaway) и Ларри Эллисон (сооснователь Oracle) — увеличили свое состояние на $75,5 миллиарда, или на 19%, это 21% от общего прироста.

В то же время люди продолжают гибнуть. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить по всей стране флаги в память о тех людях, жизни которых унесла эпидемия. Траур будет продолжаться три дня.

Пагубная ситуация, по данным международных гуманитарных организаций, складывается в Йемене, где, согласно официальной статистике, менее 200 зарегистрированных случаев инфекции коронавируса, из которых 30 летальные.

«Медицинский центр "Врачей без границ" — единственный специализированный центр по лечению COVID-19 не только в Адене, но и на юге Йемена в целом. С 30 апреля по 17 мая мы приняли 173 пациента, по меньшей мере 68 из них умерли. Многие пациенты поступают в центр уже с острым респираторным дистресс-синдромом», — говорится в пресс-релизе «Врачей без границ».

Организация призвала международное сообщество принять срочные меры для помощи Адену и Йемену в целом, так как, по словам врачей, то, что они наблюдают у себя в центре, — лишь вершина айсберга.

А вот Белоруссии «барахтаться» с эпидемией коронавирусной инфекции осталось еще около месяца, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что Минск и Витебск, которые первыми столкнулись с проблемой, вышли на плато и заболеваемость в двух городах идёт на спад.

Тем временем в Пекине после более чем двухмесячной задержки открылись заседания важнейших политических органов страны: Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК — органа, где заседают «политические советники», формально представляющие все политические силы страны) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП — парламента, формально высшего органа власти КНР). Изначально сессии были запланированы на март.