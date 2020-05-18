«Коронакризис» изменит мировые экономику и политику, а также заставит людей изменить свой быт, считают эксперты. Это будет «новая нормальность» с опредёленными требованиями к дистанцированию, схемами потребления и экономической моделью

С началом весны 2020 года на мир обрушились сразу две глобальные проблемы: пандемия коронавируса (и введённый в ответ карантин) и экономический кризис с обвалом цен на нефть.

Но экономический кризис никогда не приходит «вдруг». Всегда он становится следствием нескольких проблем: например, перепроизводства товаров потребления и падения цен на нефть. Но если эти вещи еще можно было спрогнозировать, то пандемия — вещь непредсказуемая. Она и стала фактором, который грозит мировой экономике сильнейшим спадом со времён Великой депрессии.

Китай даст денег пострадавшим от коронавируса странам © goodfon.ru

Так было в начале 20-ого века, когда мировой кризис перешел в Первую мировую войну, завершившуюся Революцией и Гражданской войной в России и распадом нескольких империй: Австро-Венгерской, Османской и т.д.

Так было и в 30-е годы, когда Великая Депрессия перешла во Вторую Мировую войну и завершилась окончательным распадом колониальных империй: Франции, Великобритании, Португалии.

Что ждёт мир на этот раз? Своими мыслями и прогнозами на этот счёт с изданием Украина.ру поделились политические эксперты.

Нарушены мировые стратегические цепочки производства

Если бы не было пандемии и не было карантина, не было бы и экономических последствий, уверен российский политолог и экономист, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он признаёт, что экономический кризис был бы, «но он бы не был таким серьезным и резким: фактически на несколько месяцев отключили потребление у целых стран во всех ключевых точках».

Политолог Абзалов: После пандемии мир изменится так же, как он изменился после 11 сентября © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, в современном мире большинство товаров производится не в одной стране — за очень редким исключением (санкционные особенности и тому подобное). Международная кооперация составляет десятки стран, а теперь вся эта стратегическая цепочка нарушена.

«Если бы карантинные ограничения не вводились в отдельно взятой стране, то экономики бы упали из-за того, что ухудшилась ситуация у всех остальных (хотя бы из-за сокращения туризма). Это очень серьёзный удар, и всё зависит от того, как страны будут восстанавливаться», — заявил Абзалов.

В любом случае последствия в туризме, малом бизнесе, рынке услуг, розничной торговле будут огромными, прогнозирует политолог: «до положения января мы уже не вернемся. Это будет другой мир с определенными требованиями к дистанцированию, схемами потребления и экономической моделью».

«Пандемия усугубила и показала наши проблемы»

В мировом масштабе пандемия усугубила глобальный кризис, говорит грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. Он поясняет, что, например, в США никакого кризиса не было, в Китае всё было очень хорошо.

«В России кризис и так был, но, давайте признаемся, он ухудшился. В Грузии — то же самое. Ну, на постсоветском пространстве кризис вызван в первую очередь отсутствием креативности и мобильности в экономике, поэтому этот кризис никуда не уйдет.

Поэтому в глобальных державах кризис был вызван пандемией, а у нас она просто усугубила и показала нам, какие у нас есть проблемы», — сообщил политолог.

Политолог Сихарулидзе: "Коронакризис" породит биполярный мир, в котором у России будет особая роль © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Например, в России сейчас идут серьёзные дебаты о том, что урезание бюджета и оптимизация здравоохранения привели к тому, что система оказалась неготовой к такому серьёзному вызову. Я думаю, за этим последует серьезное переосмысление ситуации», — сказал эксперт.

Нужно сдерживать потребление и переходить к «зелёной» экономике

Нынешний финансовый кризис — продолжение кризиса 1998 года, также он очень серьёзно проявился в западной экономике в 2008-09 годах и продолжается до сих пор. Об этом говорит российский политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«На данном этапе так совпало. Был ли это рукотворный вирус, запущен ли он с каким-то умыслом либо это природное явление, — должны сказать специалисты. Но так получилось, что коронавирус, безусловно, спровоцировал гораздо более глубокие кризисные явления во всей мировой экономике и в отдельных национальных экономиках, которые, вполне вероятно, отразятся на всей системе институционально, что является признаком разрушения этой системы», — заявил политолог.

По его словам, Россия и Китай давно предупреждали западный мир о подобном сценарии, но Запад «к сожалению, проявлял упрямство, за что, собственно, и наказан сейчас вот этим разрушением порядка потребления, который был создан последнее время».

Алексей Мухин: После "коронакризиса" Украина может стать театром войны ядерных держав © РИА Новости, Владимир Трефилов

Общий медицинский контур и «деградация наднациональных блоков»

Если говорить о политических последствиях «коронакризиса», было бы очень хорошо, если бы мир изменился серьёзно. Но этого пока не предвидится, считает Дмитрий Абзалов.

«Понятно, что нужно активизировать совместные усилия. Сказать, что в пандемии виноваты мы все дружно вместе взятые, потому что мы не приняли единых мер. [] Необходимо усилить медицинский контур. Тем более мутационность вируса очень велика, нам придется под нее подстраиваться», — пояснил политолог.

Второе последствие «коронакризиса», которое отметил Абзалов, — это деградация наднациональных блоков, того же Европейского Союза.

«Каждый разошелся по своим квартирам, начал решать проблему самостоятельно, а совместной помощи так и не было. Это показывает опыт Италии и Испании, которые получили наибольший урон, и стран Восточной Европы, которые первыми закрыли границы», — подчеркнул эксперт.

Он прогнозирует, что не будет теперь никаких «Давайте поможем Италии или Испании». Каждый будет делать ставку только на своих. То же самое касается вакцинации: все наднациональные системы будут подвергаться серьёзному пересмотру.

«И с учетом того, как тяжело будут страны выходить из кризиса, мы с вами летом этого года переживем массу обострений двусторонних отношений, в частности Китая и США», — заявил Абзалов.