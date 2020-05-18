С началом весны 2020 года на мир обрушились сразу две глобальные проблемы: пандемия коронавируса (и введённый в ответ карантин) и экономический кризис с обвалом цен на нефть.
Но экономический кризис никогда не приходит «вдруг». Всегда он становится следствием нескольких проблем: например, перепроизводства товаров потребления и падения цен на нефть. Но если эти вещи еще можно было спрогнозировать, то пандемия — вещь непредсказуемая. Она и стала фактором, который грозит мировой экономике сильнейшим спадом со времён Великой депрессии.
Однако не только экономику оказалась под угрозой. Прежние экономические кризисы нередко заканчивались вооруженными конфликтами, которые позволяли перераспределить ресурсы, изменять политическое и экономическое устройство мировой системы.
Так было в начале 20-ого века, когда мировой кризис перешел в Первую мировую войну, завершившуюся Революцией и Гражданской войной в России и распадом нескольких империй: Австро-Венгерской, Османской и т.д.
Так было и в 30-е годы, когда Великая Депрессия перешла во Вторую Мировую войну и завершилась окончательным распадом колониальных империй: Франции, Великобритании, Португалии.
Что ждёт мир на этот раз? Своими мыслями и прогнозами на этот счёт с изданием Украина.ру поделились политические эксперты.
Нарушены мировые стратегические цепочки производства
Если бы не было пандемии и не было карантина, не было бы и экономических последствий, уверен российский политолог и экономист, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он признаёт, что экономический кризис был бы, «но он бы не был таким серьезным и резким: фактически на несколько месяцев отключили потребление у целых стран во всех ключевых точках».
«Это уникальное явление, до этого ни разу не пережитое человечеством с момента образования экономики потребления. Даже Вторая мировая война, которая была достаточно сложным процессом, не так сильно осложняла функционирование экономики в целом ряде регионов», — отметил политолог.
По его словам, в современном мире большинство товаров производится не в одной стране — за очень редким исключением (санкционные особенности и тому подобное). Международная кооперация составляет десятки стран, а теперь вся эта стратегическая цепочка нарушена.
«Если бы карантинные ограничения не вводились в отдельно взятой стране, то экономики бы упали из-за того, что ухудшилась ситуация у всех остальных (хотя бы из-за сокращения туризма). Это очень серьёзный удар, и всё зависит от того, как страны будут восстанавливаться», — заявил Абзалов.
В любом случае последствия в туризме, малом бизнесе, рынке услуг, розничной торговле будут огромными, прогнозирует политолог: «до положения января мы уже не вернемся. Это будет другой мир с определенными требованиями к дистанцированию, схемами потребления и экономической моделью».
«Пандемия усугубила и показала наши проблемы»
В мировом масштабе пандемия усугубила глобальный кризис, говорит грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. Он поясняет, что, например, в США никакого кризиса не было, в Китае всё было очень хорошо.
«В России кризис и так был, но, давайте признаемся, он ухудшился. В Грузии — то же самое. Ну, на постсоветском пространстве кризис вызван в первую очередь отсутствием креативности и мобильности в экономике, поэтому этот кризис никуда не уйдет.
Поэтому в глобальных державах кризис был вызван пандемией, а у нас она просто усугубила и показала нам, какие у нас есть проблемы», — сообщил политолог.
В то же время, отмечает Сихарулидзе, пандемия — это и кризис, и возможность. Кризис, очевидно, потому что мы все пострадали, но, с другой стороны, «многие люди, которые смогут извлечь из этого урок, смогут прийти к чему-то лучшему».
«Например, в России сейчас идут серьёзные дебаты о том, что урезание бюджета и оптимизация здравоохранения привели к тому, что система оказалась неготовой к такому серьёзному вызову. Я думаю, за этим последует серьезное переосмысление ситуации», — сказал эксперт.
Нужно сдерживать потребление и переходить к «зелёной» экономике
Нынешний финансовый кризис — продолжение кризиса 1998 года, также он очень серьёзно проявился в западной экономике в 2008-09 годах и продолжается до сих пор. Об этом говорит российский политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«На данном этапе так совпало. Был ли это рукотворный вирус, запущен ли он с каким-то умыслом либо это природное явление, — должны сказать специалисты. Но так получилось, что коронавирус, безусловно, спровоцировал гораздо более глубокие кризисные явления во всей мировой экономике и в отдельных национальных экономиках, которые, вполне вероятно, отразятся на всей системе институционально, что является признаком разрушения этой системы», — заявил политолог.
По его словам, Россия и Китай давно предупреждали западный мир о подобном сценарии, но Запад «к сожалению, проявлял упрямство, за что, собственно, и наказан сейчас вот этим разрушением порядка потребления, который был создан последнее время».
Мухин назвал несколько выводов, которые нужно сделать из нынешней ситуации: сдерживать потребление, более разумно распределять ресурсы, переходить к «зелёной» экономике, то есть к менее вредным производствам, более чистой энергетике — вплоть до ядерной.
Общий медицинский контур и «деградация наднациональных блоков»
Если говорить о политических последствиях «коронакризиса», было бы очень хорошо, если бы мир изменился серьёзно. Но этого пока не предвидится, считает Дмитрий Абзалов.
«Понятно, что нужно активизировать совместные усилия. Сказать, что в пандемии виноваты мы все дружно вместе взятые, потому что мы не приняли единых мер. [] Необходимо усилить медицинский контур. Тем более мутационность вируса очень велика, нам придется под нее подстраиваться», — пояснил политолог.
Второе последствие «коронакризиса», которое отметил Абзалов, — это деградация наднациональных блоков, того же Европейского Союза.
«Каждый разошелся по своим квартирам, начал решать проблему самостоятельно, а совместной помощи так и не было. Это показывает опыт Италии и Испании, которые получили наибольший урон, и стран Восточной Европы, которые первыми закрыли границы», — подчеркнул эксперт.
Он прогнозирует, что не будет теперь никаких «Давайте поможем Италии или Испании». Каждый будет делать ставку только на своих. То же самое касается вакцинации: все наднациональные системы будут подвергаться серьёзному пересмотру.
«И с учетом того, как тяжело будут страны выходить из кризиса, мы с вами летом этого года переживем массу обострений двусторонних отношений, в частности Китая и США», — заявил Абзалов.