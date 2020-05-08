Владимир Зеленский назначил-таки Михаила Саакашвили председателем Исполкома реформ - по сути, эфемерной и мало что значащей структуры. Президенту Украины удалось угодить западным кураторам экс-президента Грузии, в то же время не подпустив того к реальным рычагам управления страной. Вопрос лишь в том, надолго ли ему удастся сохранить этот статус-кво

Михаил Саакашвили. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Саакашвили несколько недель назад, объявив, что согласовал с Зеленским назначение вице-премьером по реформам. Однако войти в состав правительства ему пока не суждено: 7 мая был подписан указ, по которому бывший губернатор Одесской области становится руководителем Исполнительного комитета реформ.

По следам «соросят»

Саакашвили триумфально вернулся на Украину практически сразу же после вступления в президентскую должность Владимира Зеленского в конце мая прошлого года. Ему вернули украинское гражданство, но доверять какую-либо серьезную работу с ходу не стали, посадив на политическую скамейку запасных.

На ней Саакашвили пробыл почти год, после чего стали циркулировать слухи о том, что бывший губернатор Одесской области вновь намерен связать свою судьбу с этим украинским регионом, теперь уже в качестве мэра Одессы.

Появление этой информации в СМИ практически совпало с кадровыми перестановками на высшем уровне: в отставку было отправлено правительство Алексея Гончарука, на место которого пришел Кабинет министров Дениса Шмыгаля.

Именно с зачисткой лоббистов Джорджа Сороса, к которым причисляли самого Гончарука и его окружение, и начались новые попытки Саакашвили вскорабкаться на украинский политический Олимп. Политолог Бизяев: Саакашвили — неуправляемый реактивный снаряд. Выпустить можно, а куда прилетит? © Facebook, Руслан Бизяев

«Правительство Гончарука ушло, и вместе с ним ушли значимые люди, которые представляли собой условный прозападный курс. Что сказал Саакашвили? «Я буду вести переговоры с МВФ относительно получения кредита». То есть он будет возглавлять прозападное экономическое направление», — рассказал на днях изданию Украина.ру украинский политолог Руслан Бизяев.

Сторонники и противники

Изначально Саакашвили рассматривали как кандидата на должность вице-премьера, в чьи обязанности вошло бы курирование реформ. Сам политик заявил, что намерен задействовать свой опыт для переговоров с Международным валютным фондом, что крайне важно для Киева в контексте получения очередных траншей.

Известно, что кандидатуру Саакашвили в правительство предложил Владимир Зеленский, при этом вскоре стало понятно, что глава государства не готов давить своим авторитетом на депутатов и аппаратчиков из Офиса президента.

Осторожные высказывания депутатов от «Слуги народа», а также попадавшие в прессу утечку продемонстрировали, что пропрезидентские парламентарии не готовы в массе своей поддерживать Саакашвили. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что лично он считает, что в стране достаточно кадров и он не склонен поддерживать данное назначение.

Считается также, что Саакашвили не стал бы довольствоваться ролью вице-премьера и рано или поздно обозначил свои претензии на место главы правительства, что, естественно, не устраивает нынешнего премьера Шмыгаля. Плюс к этому новый вице-премьер наверняка принялся бы оттягивать на себя полномочия других министров, что также скажется на общем ослаблении Кабмина.

Не в восторге были от такого назначения и в Офисе президента. Известно, что Зеленского всячески оберегал от контактов с Саакашвили предыдущий руководитель ОП Андрей Богдан, эту же линию продолжал нынешний глава офиса Андрей Ермак, утверждают СМИ. При этом последний публично комплиментарно высказывается о Саакашвили, вспоминая об учебе в одном университете и поездках в Грузию для ознакомления с тамошними реформами.

Отмечается также, что Саакашвили имеет влияние в ОП через первого замруководителя Сергея Трофимова, который, как считается, и организовал в итоге встречу главы государства с Саакашвили.

Гордиев узел

Не мог также остаться за скобками вопрос будущих взаимоотношений официального Киева с Тбилиси, где с самого начала обозначили свое неприятие фигуры Саакашвили в руководстве Украины.

МИД Украины указал Грузии на гражданство Саакашвили © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

В итоге, дипломатический скандал грянул, хотя его эффект явно попытались сгладить обе стороны. Так, посла Грузии отозвали из Киева, но лишь для консультаций. При этом в МИД подчеркнули, что это нормальная в таких ситуациях практика. Высказался на эту тему и Зеленский, который назвал этот шаг ошибкой, но в ответ пообещал ничего не предпринимать и ждать, когда отношения между двумя странами сами собой войдут в привычную колею.

Существует также точка зрения, что назначение Саакашвили на пост вице-премьера породило бы массу вопросов о соответствии этого шага законам Украины. Дело в том, что даже если признать преследование Саакашвили на родине политическим, есть приговор суда, и, по украинским законам, такой человек не имеет права занимать высокую должность.

Кроме того, столь неоднозначный статус Саакашвили мог бы смутить высоких международных партнеров Украины, которым пришлось бы принимать и вести переговоры с человеком, скрывающимся от правосудия и получать за это ноты протеста из Тбилиси.

Еще один факт, пока остающийся несколько в тени, — это так до конца и не выясненная роль Саакашвили в событиях Евромайдана в 2013-2014 гг. Бывшие там грузинские снайперы, стрелявшие в правоохранителей и демонстрантов, прямо называют заказчиком своей «работы» экс-президента Грузии.

Если сейчас власти Украины просто закрывают глаза на эти данные, то при назначении Саакашвили вице-премьером эта проблема может выйти на новый уровень, что породит еще больше вопросов к тому же Зеленскому, который зовёт беглого экс-президента Грузии в правительство.

Что в итоге

Исполнительный комитет реформ был создан Петром Порошенко вскоре после своего избрания президентом. По изначальной логике это должен был быть некий совет при главе государства, назначаемый им лично и подсказывающий ему планы и программы очередных преобразований.

Коронавирус и классики литературы. Мёртвые души Михо Саакашвили © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также вызывает вопросы и то, насколько такая ситуация устраивает западных кураторов Саакашвили, которым все же удалось пристроить своего ставленника поближе к первым лицам Украины. Нет никаких гарантий, что через какое-то время несостоявшийся вице-премьер не наиграется в имитацию реформ и не затребует большего, со всеми привычными для себя атрибутами: обвинениями, скандалами и громким хлопаньем дверью.

Тогда нельзя исключать и запасного варианта: встраивания Саакашвили в оппозицию при поддержке того же Сороса с дальнейшим наступлением на позиции Зеленского и его окружения.

Одним из немногих плюсов нынешнего положения Саакашвили, как ни странно, является месторасположение его нового рабочего кабинета, который находится в здании Офиса президента на Банковой. То есть теперь Зеленский будет более чем доступен для главы исполкома реформ, что позволит ему оказывать нужное влияние лидера государства и его окружение, увеличивая мощь и численность своего лобби в коридорах украинской власти.