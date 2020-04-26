По состоянию на 16:00 26 апреля в мире выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Более 203,4 тыс. человек умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 827,2 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по числу зараженных по-прежнему находятся Соединённые Штаты: 939,2 тыс. выявленных случаев COVID-19; 53,9 тыс. пациентов скончались, 105,8 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Испания — здесь зафиксировано 223,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 22,9 тыс. человек скончались, 95,7 тыс. выздоровели.

На третьем месте Италия: 195,3 тыс. случаев заражения, 26,3 тыс. погибших, более 63 тыс. выздоровевших.

Критической остаётся ситуация во Франции (161,6 тыс. заражений), Германии (156,5 тыс.), Великобритании (149,5 тыс.) и Турции (107,7 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 8 617 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 209 человек, 840 пациентов выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Харьковской области вспышку коронавируса зафиксировали в психиатрической больнице — на данный момент известно об 11 заболевших. Источник возникновения болезни у пациентов Областной психиатрической больнице № 1 пока не сообщается. Всего в регионе за прошедшие сутки зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.

Количество зараженных коронавирусом в украинской армии увеличилось на одного человека и достигло 58. Состояние последнего пациента оценивается как удовлетворительное. От осложнений, вызванных инфекцией, за период пандемии скончались двое украинских военных, 18 — выздоровели.

Житель Одессы Максим Головкин сообщил, что болеет коронавирусом уже 7 недель — медики не знают, как его вылечить. Молодой человек заболел COVID-19 по возвращению и США. Сейчас 24-летний одессит является самым «долго болеющим» пациентом с коронавирусом на Украине — по его словам, тесты на заболевание уже которую неделю подтверждают наличие инфекции.

В Херсонской области сотни фермеров вышли на акцию протеста из-за закрытия рынков в связи с карантином. Аграрии перекрыли движение транспорта на Антоновском мосту. По их словам, крупные супермаркеты завозят в регион свою продукцию, поэтому местные производители не могут сбыть свой товар.

Ситуация в России

В России, по данным на 26 апреля, зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусом, 747 человек скончались, 6 767 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 6 361человек.

Большинство случаев заражения были зафиксированы в Москве (2 971) и Подмосковье (576).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян оставаться дома на майские праздники, а также заявила, что Россия может избежать пика заболеваемости, если люди проведут эти дни на самоизоляции.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 26 апреля

В нижегородском селе Дивеево введен карантин после обнаружения коронавируса у нескольких монахинь в Серафимо-Дивеевском монастыре. Ранее сообщалось, что с 15 по 30 апреля въезд на территорию Дивеево ограничен. Кроме того, с 15 апреля был закрыт монастырь, службы в Троицком соборе проходили без прихожан.

В Курганской области на майские праздники, с 30 апреля по 10 мая, приостановили продажу алкоголя, а также любых веществ для разведения огня. По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявлено 33 случая заражения COVID-19.

Ситуация в мире

Власти китайского Уханя сообщили о том, что в больницах города не осталось пациентов с коронавирусом. Ранее сообщалось о том, что из больницы выписали последнего пациента с тяжелым течением заболевания. Отмечается, что «тяжелых» больных с COVID-19 не осталось во всей провинции Хубэй.

Власти Италии оставят границы закрытыми для туристов до 2021 года, сообщили в Министерстве культуры и туризма. При этом уже в мае планируется возобновить работу музеев и основных достопримечательностей страны, которые прекратили работу в связи с пандемией.

Кто в мире от пандемии страх потерял? Именно те, кто нас страхует © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Американские СМИ сообщают о том, что в администрации президента США планируют уволить министра здравоохранения Алекса Азара за ряд ошибок, допущенных в начале пандемии коронавируса. Власти эту информацию отрицают, заявляя, что министерство продолжает работу под руководством Азара.