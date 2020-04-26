На первом месте по числу зараженных по-прежнему находятся Соединённые Штаты: 939,2 тыс. выявленных случаев COVID-19; 53,9 тыс. пациентов скончались, 105,8 тыс. выздоровели.
Вторую позицию занимает Испания — здесь зафиксировано 223,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 22,9 тыс. человек скончались, 95,7 тыс. выздоровели.
На третьем месте Италия: 195,3 тыс. случаев заражения, 26,3 тыс. погибших, более 63 тыс. выздоровевших.
Критической остаётся ситуация во Франции (161,6 тыс. заражений), Германии (156,5 тыс.), Великобритании (149,5 тыс.) и Турции (107,7 тыс.)
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 8 617 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 209 человек, 840 пациентов выздоровели.
За последние сутки коронавирус диагностирован у 492 человек, из них 41 ребенок и 101 медработник.
В Харьковской области вспышку коронавируса зафиксировали в психиатрической больнице — на данный момент известно об 11 заболевших. Источник возникновения болезни у пациентов Областной психиатрической больнице № 1 пока не сообщается. Всего в регионе за прошедшие сутки зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.
Количество зараженных коронавирусом в украинской армии увеличилось на одного человека и достигло 58. Состояние последнего пациента оценивается как удовлетворительное. От осложнений, вызванных инфекцией, за период пандемии скончались двое украинских военных, 18 — выздоровели.
Житель Одессы Максим Головкин сообщил, что болеет коронавирусом уже 7 недель — медики не знают, как его вылечить. Молодой человек заболел COVID-19 по возвращению и США. Сейчас 24-летний одессит является самым «долго болеющим» пациентом с коронавирусом на Украине — по его словам, тесты на заболевание уже которую неделю подтверждают наличие инфекции.
В Херсонской области сотни фермеров вышли на акцию протеста из-за закрытия рынков в связи с карантином. Аграрии перекрыли движение транспорта на Антоновском мосту. По их словам, крупные супермаркеты завозят в регион свою продукцию, поэтому местные производители не могут сбыть свой товар.
Ситуация в России
В России, по данным на 26 апреля, зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусом, 747 человек скончались, 6 767 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 6 361человек.
Большинство случаев заражения были зафиксированы в Москве (2 971) и Подмосковье (576).
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян оставаться дома на майские праздники, а также заявила, что Россия может избежать пика заболеваемости, если люди проведут эти дни на самоизоляции.
В отношении жительницы Приамурья возбудили уголовное дело за распространение фейка о коронавирусе через один из мессенджеров. По данным правоохранителей, женщина распространяла аудиозапись, где были озвучены недостоверные сведения о количестве заболевших на территории региона и их состоянии.
В нижегородском селе Дивеево введен карантин после обнаружения коронавируса у нескольких монахинь в Серафимо-Дивеевском монастыре. Ранее сообщалось, что с 15 по 30 апреля въезд на территорию Дивеево ограничен. Кроме того, с 15 апреля был закрыт монастырь, службы в Троицком соборе проходили без прихожан.
В Курганской области на майские праздники, с 30 апреля по 10 мая, приостановили продажу алкоголя, а также любых веществ для разведения огня. По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявлено 33 случая заражения COVID-19.
Ситуация в мире
Власти китайского Уханя сообщили о том, что в больницах города не осталось пациентов с коронавирусом. Ранее сообщалось о том, что из больницы выписали последнего пациента с тяжелым течением заболевания. Отмечается, что «тяжелых» больных с COVID-19 не осталось во всей провинции Хубэй.
Власти Италии оставят границы закрытыми для туристов до 2021 года, сообщили в Министерстве культуры и туризма. При этом уже в мае планируется возобновить работу музеев и основных достопримечательностей страны, которые прекратили работу в связи с пандемией.
Власти Испании планируют снять несколько «коронавирусных» ограничений. Так, жителям могут разрешить выходить на прогулки и заниматься спортом на улице. При этом физкультурой на воздухе можно будет заниматься только в индивидуальном порядке, а прогуливаться только в одиночку или с сожителями.
Американские СМИ сообщают о том, что в администрации президента США планируют уволить министра здравоохранения Алекса Азара за ряд ошибок, допущенных в начале пандемии коронавируса. Власти эту информацию отрицают, заявляя, что министерство продолжает работу под руководством Азара.