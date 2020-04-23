Охватившие Киевскую и Житомирскую области лесные пожары не на шутку перепугали украинцев. Все дело в том, что одним из мест пожаров была зона отчуждения Чернобыльской АЭС. 26 апреля трагедии на АЭС исполняется 34 года. Ее последствия до сих пор дают о себе знать

В среду, 22 апреля, ГСЧС Украины сообщило о том, что зоне отчуждения ЧАЭС начали тлеть торфяники.

«В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь Госагентству по управлению зоной отчуждения в гашении пожаров на территории Лубьянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех очагов (с. Розсоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тление пеньков, остатки древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем», — сообщила ГСЧС.

При этом для того, чтобы побороть огонь, пришлось привлекать даже технику Вооруженных сил Украины. Огонь невежества, порождающий нищету. Как украинцы сожгли свою страну © Facebook, МВД Украины

Причина, по которой украинское общество очень болезненно отнеслось к пожарам в зоне отчуждения, состоит не столько в задымлении Киева, вошедшего в пятерку городов с самым грязным воздухом в мире, сколько в том, что сама по себе зона отчуждения связана с радиационным заражением.

В воскресенье, 26 апреля, трагедии на ЧАЭС исполнится 34 года. Для киевлян среди прочего она памятна и историей с первомайской демонстрацией, на которую вышли жители города. На той демонстрации был даже велопробег. Жители города наслаждались теплым весенним солнцем и не знали, что подвергают свою жизнь страшной опасности просто находясь на улице.

«Щербицкий — первый секретарь Компартии Украины — пошел с семьей своей, с внуками на демонстрацию. И вообще нам казалось это очень важным, чтобы не допустить паники. Но если бы мы знали, что выбросы… вот уже всё это произошло», — рассказывал позже в комментарии каналу Discovery бывший в 1986 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Повторить историю 34-летней давности киевляне не хотели. Впрочем, их пугало не только то, что горят те деревья, на которые в 1986 году выпали радиационные осадки. Сегодня в зоне отчуждения ЧАЭС находится хранилище ядерных отходов. Его безопасность тоже обеспокоила киевлян.

Президентское слово

Когда в зоне отчуждения начались пожары, президент Украины Владимир Зеленский попытался успокоить украинское общество.

«Мы помним уроки 26 апреля 1986 года. И никто не будет прятать от вас правду. Сейчас правда состоит в том, что ситуация контролируема. Радиационный фон в столице и Киевской области в границах нормы», — заявил Зеленский.

Он отметил, что к тушению пожаров были привлечены 1,5 тыс. спасателей и пожарных.

«В эти дни они рискуют жизнью из-за бездумных действий отдельных лиц», — подчеркнул Зеленский.

Пожарным действительно пришлось нелегко.

«Возможность стоящего внимания загрязнения Киева радиацией из-за ветра исключена. Утечка радиации из-за пожара из хранилища ядерных отходов исключена, от границ хранилища до леса свыше 100 метров. С хранилищем есть другие нюансы, но пожар точно не страшен. А вот пожарные могут нахвататься радиоактивной грязи в достаточных объёмах, если будут работать без респираторов, йодной профилактики и, главное, — правильно организованного дозиметрического контроля», — написал главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев у себя в Telegram-канале.

Сейчас пожарные тушат пожары не только в зоне отчуждения, но и в Житомирской области. При этом нет никаких гарантий, что в будущем власть позаботится о них. У пожарных перед глазами пример их старших товарищей — ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Уменьшая льготы

Весной 2019 года весь мир обсуждал «Чернобыль». Сериал от ΗΒΟ, несмотря на все недочеты и подчас даже манипуляции, вызвал всплеск интереса к событиям 1986 года.

Тогда же многие заинтересовались судьбой тех, кто принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, и тех, кто от аварии пострадал. Таких людей на Украине называют чернобыльцами.

Летом 2019 года, когда президентом уже был Владимир Зеленский, украинское издание «Вести» выпустило материал «Сериал не поможет. Как чернобыльцев хитро лишили льгот». В нём рассказывалось о том, как чернобыльцев лишали положенных им льгот и выплат. Евросоюз готов помочь Украине тушить пожары в Чернобыльской зоне — посол © REUTERS, ANI

«На начало этого года в Украине статус чернобыльца имели 1,8 млн человек, среди которых 106,3 тыс. — люди с инвалидностью, а 368 тыс. — дети. Но право на льготы и компенсации есть не у всех, а лишь у каждого второго. Так, в прошлом году, согласно данным Единого государственного автоматизированного реестра физлиц, воспользоваться льготами смогли 905 032 чернобыльца (или 49%). Но еще четыре года назад (по состоянию на начало 2015 года) социальные гарантии были у вдвое большего количества чернобыльцев (1 653 435 человек, или 81,5%). Нынешняя Верховная Рада с 2015 года лишила их многих льгот, не урезав при этом ничего себе. Так, для тех, кто отнесен к четвертой категории (проживают на территориях радиоактивного загрязнения), были полностью отменены все льготы и компенсации. А еще в 2014 году более полумиллиона человек их получали», — писало издание.

Кроме того, сообщалось, что для чернобыльцев второй категории отменили право на бесплатные путевки и компенсации за них. Кроме того, их лишили бесплатного проезда в городском транспорте и электричках.

А у чернобыльцев третьей категории власть забрала право на получение бесплатных лекарств и лишила почти всех скидки в 50% на оплату коммунальных услуг. Воспользоваться скидкой в 2019 году могли лишь те чернобыльцы, у которых совокупный доход на одного члена семьи за предыдущие шесть месяцев не превышал 2690 гривен (около 7 тыс. рублей), что было значительно ниже минимальной зарплаты, которая тогда равнялась 4173 грн или около 10,4 тыс. рублей. И это притом, что с 2015 года тарифы на коммунальные услуги выросли в разы.

С того же 2015 года чернобыльцы, у которых были льготы по другим законам, могли воспользоваться только одной категорией компенсаций или льгот на выбор.

Пока власть хвалит пожарных и спасателей. Но есть большие сомнения, что, если они пострадают при гашении пожаров, украинское государство будет поддерживать их до конца.