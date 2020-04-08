Так уж сложилось, что 7 апреля 2014 года стало поворотной точкой в истории и Украины, и Донбасса. Именно в этот день и.о. президента Александр Турчинов объявил о начале АТО, и в этот же день была провозглашена Донецкая Народная Республика. Пользователи соцсетей отметили, что дата начала гражданского конфликта стала для страны точкой невозврата

Датой начала вооруженного конфликта на востоке Украины смело можно считать 7 апреля 2014 года, когда и. о. президента Украины Александр Турчинов, занявший этот пост после февральского госпереворота, объявил о начале так называемой антитеррористической операции (АТО). Под этой аббревиатурой стыдливо скрывалась самая обычная война против своего населения, начатая в нарушение Конституции Украины. Хотя о ее соблюдении после вооруженного захвата власти Майданом говорить было как минимум наивно.

Сейчас мало кто вспоминает, что Донецк, Луганск и Харьков просто повторили то, что сами майдановцы для себя считали вполне законным и оправданным. Так, 6 апреля 2014 года, после очередного взятия штурмом здания Донецкой облгосадминистрации, протестующие не ушли, а за ночь у входов возвели укрепления из покрышек и колючей проволоки. И уже к полудню 7 апреля было объявлено о провозглашении Донецкой Народной Республики (ДНР).

По прошествии шести лет войны нынешний глава ДНР Денис Пушилин так оценил те события:

«Весной 2014 года мы сделали правильный выбор: это был первый и необходимый шаг в процессе восстановления исторической справедливости. Донбасс всегда был русским регионом, и его настоящее и будущее — в единстве с Россией. Ни война, ни прочие испытания не смогут воспрепятствовать нам в достижении главной цели. Мы будем продолжать и дальше следовать выбранному пути. Наша Республика устояла, она будет жить и развиваться!»

Как бы то ни было, история не знает сослагательного наклонения и идет только вперед. Однако шестилетие начала войны в Донбассе, развязанной киевскими политиками, побудило многих пользователей соцсетей вновь попытаться дать оценку тем событиям.

Однозначная позиция у бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. На своей странице в соцсети Facebook он подчеркнул, что 7 апреля 2014 года, когда Турчинов объявил о начале АТО в Донбассе, стало началом войны, приведшей к гибели тысяч мирных украинцев Донбасса. Азаров: Начало АТО — одна из самых кровавых дат в истории независимой Украины © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Предлагаю всем еще раз вспомнить одну из самых кровавых дат в истории независимой Украины.

7 апреля 2014 года Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия».

14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещён текст указа № 405/2014 о начале Антитеррористической операции (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединённых сил (ООС).

Кровавый пастор Турчинов объявил войну тысячам мирных украинцев Донбасса. За шесть лет войны погибло около 13 тыс. украинских граждан, более четырёхсот пропало без вести.

Наша страна попала в ТОП-10 стран по количеству эмигрантов и перемещённых лиц. Тысячи погибших людей, тысячи искалеченных судеб на его счету!» — написал он.

Аналогичную позицию высказал политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий. Песецкий: Пошел седьмой год войны в Донбассе © Facebook, Валерий Песецкий

«Шесть лет назад указом кровавого пастора Турчинова началось АТО на Донбассе. То самое, которое «повинно тривати години» (должно продолжаться часы. — Ред.).

Десятки тысяч погибших, раненых, бездомных. Сотни тысяч покалеченных душой навсегда. Зеленский, когда прекратишь эту вакханалию кровопролития?

Пошел седьмой год войны», — напоминает украинский политолог.

Нет сомнений, что Турчинов совершил военное преступление, причем дважды: неконституционно захватив власть в ходе госпереворота и начав войну против своих граждан в Донбассе. Здесь оценки пользователей соцсетей практически едины.

А вот то, как оценить провозглашение ДНР и, главное, результаты, которых самопровозглашенная республика добилась за шесть лет войны — куда как более сложный вопрос.

Любопытна оценка одного из лидеров ДНР, экс-секретаря Совета безопасности ДНР Александра Ходаковского. Ходаковский о годовщине создания ДНР: Мы не смиримся с тем, что оказались зажатыми на островках сопротивления © из личного архива А.Ходаковского

Он на своей странице в соцсети написал, что не сожалеет о том, что шесть лет назад был одним из инициаторов провозглашения Донецкой Народной республики, но одновременно подчеркивает — это было только начало пути.

«Время идет, стираются какие-то детали, нюансы, подробности….

Но Новороссия не подробность и не деталь — это то, что шесть лет назад занимало умы почти всех, кто хотел что-то делать, а не становиться жертвами обстоятельств.

Да, ДНР была провозглашена, и да — сегодня мы ДНР. Но! Так было нужно, так ситуативно получилось, но до сих пор мы не смирились и не смиримся с тем, что мы оказались зажатыми на этих островках сопротивления.

Мы на своей шкуре познали, что желаемое и действительное могут жить сами по себе, но позор нам, если мы убедим себя, что полученный результат нас удовлетворяет.

Не поздравляю вас с этой датой — не с чем поздравлять. Но и стыдиться нечего — мы сделали многое и пожертвовали многим. Понимаю одно: при всех наших трудностях — каждый день нашей жизни отнимает день жизни нашего врага, даже если мы этого и не замечаем», — убежден Ходаковский.

Еще более резок в оценках донецкий журналист Олег Измайлов.

«Кто только нас сегодня не упрекает в том, что 7 апреля 2014 года мы отказались от сомнительного удовольствия жить в государстве насильников-нацистов, и начали строить свое собственное. Даже некоторые из нас, уставшие от шести лет бесконечных тревог, неупорядоченности жизни и неизвестности, говорят, правда, это уж совершенная глупость, что надо было мол оставаться под именем Донецкой и Луганской областей. Тогда, дескать, убийцам из ВСУ и добробатов было бы не так удобно нас убивать. Эти наши соотечественники не хотят понять, что маньякам, а националист в любой стране — это маньяк, все равно кого резать. Важен, как говорится, сам процесс.

Так что они убивали бы нас под любым флагом и гербом. За то, что мы русские, за то, что мы советские, за то, что мы почему-то (вот же дикари!) не делим людей по национальностям, за то, что мы не согласны с любой навязанной нам властью, за то, что мы привыкли горбом свои зарабатывать на хлеб, за то, что мы город, а не село, наконец, за то, что культура наша не приемлет насилия, в отличие от их культуры, бедных, несчастных убл…ков. И вот за это — мы способны пожалеть, пусть и абстрактно, даже их. Милосердие и общинность нашего сообщества противостоят индивидуализму и ненависти, усвоенным их сообществом от сообществ хозяев — панов-ляхов и нынешних заокеанских господ.

Они с удовольствием убили бы нас всех. Но им не дали. Мы сами. И Россия, подставившая свое плечо.

И еще. Не всем народам, не всем политическим нациям известна дата их возникновения. Народ Донбасса знает, когда его кристаллизация пошла стахановскими темпами — 7 апреля шесть лет тому назад», — подчеркнул Измайлов.

Очень показательно, что за все эти шесть лет украинские политики так и не поняли, что сломить восставший регион им не удастся. Тщетно надеясь, по украинской традиции, «обхитрить всех», они до бесконечности затягивают мирные переговоры и выдвигают все более нереалистичные прожекты по урегулированию ситуации.

Из последних новаций — создание некой консультативного совета по Донбассу, единственная задача которого — закамуфлировать для своих национал-радикалов неизбежные прямые контакты с представителями ЛДНР. Но, как и многие прочие «хитрые» планы, он вряд ли будет жизнеспособным.

Об этом в частности говорит представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

«Консультативный совет по Донбассу ушёл в бесконечные консультации и вряд ли вернётся. Мирошник: Консультативный совет по Донбассу ушёл в бесконечные консультации © РИА Новости, Нина Зотина

Представители Киева на переговорах в Минске явно демонстрируют, что стремление к миру, а уж тем более к диалогу с Донбассом, уже явно не в тренде команды Зеленского.

Проект диалоговой платформы Сергея Сивохо был достаточно грубо закрыт руками радикалов и подписью Данилова, а другой проект, согласованный Ермаком в Минске, Консультативный совет, сейчас откровенно «замыливается» украинскими правительственными чиновниками», — обрисовывает существующее положение дел Мирошник.

К слову сам Сергей Сивохо на своей странице в соцсети Facebook заявил, что провел видеоконференцию с представителями Северной Ирландии по созданию «мирных хабов для развития диалога на востоке Украины». Вот уж забавно в свети истории противостояния Великобритании и Северной Ирландии с многолетней войной ИРА (Ирландская республиканская армия), вынужденное признание ее политической наследницы партии Шинн Фейн и прочего. Сивохо примерил опыт Северной Ирландии к урегулированию в Донбассе © Facebook, Сергей Сивохо

«На сегодня у нас была запланирована конференция «Мирный хаб: от идеи до реализации». В ее работе должны были принять участие авторитетные специалисты в этой сфере — Alex Attwood (Алекс Атвуд — ирландский политик, экс-министр социального развития Северной Ирландии) и Chris O'Halloran (Крис О'Хэллоран —глава Forthspring Inter-Community Group из Белфаста).

Мы не только обсудили опыт Северной Ирландии, но и получили конкретные рекомендации по созданию мирных хабов для развития диалога на востоке Украины.

Это одна из основных задач нашей платформы. Мы продолжаем разработку проекта и уверены, что он найдёт поддержку как у общества, так и у власти», — написал Сивохо.

Все эти разновекторные посты пользователей соцсетей дают понять, что простых и линейных решений по Донбассу, на что рассчитывают в Киеве, просто не существует. Свой кровавый Рубикон и Донбасс, и Украина уже давно перешли, а пути назад, как известно, это не предполагает.

В реальности есть только вялотекущая война, которая идет уже дольше Великой Отечественной.