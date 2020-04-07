Настали чёрные дни. Что происходит с металлургией Украины

В начале апреля 2020 года украинский Офис эффективного регулирования назвал сектора экономики, которые серьезно пострадают от ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Больше всего пострадают металлургия и инфраструктура, говорится в исследовании.
«Уровень цен на железную руду напрямую зависит от экспорта в Китай, который в связи с пандемией и кризисом сократится. Соответственно сектор значительно «просядет», — отмечают эксперты центра, финансируемого Евросоюзом.
Кроме того, на металлургию повлияла и ситуация с ценами на нефть, которые также падают.
«Цены на продукты металлургии тесно коррелируют с ценами на нефть. Основные рынки сбыта украинского проката и полуфабрикатов — нефтедобывающие страны, которые вошли в кризис. При падении цены на нефть снижаются и цены на прокат», — отмечают эксперты.
Как отмечается в сообщении аналитического центра, на сегодняшний день есть падение объемов выпуска чугуна, стали и проката.
«За 2019 год Украина произвела меньше всего чугуна, стали и проката за все годы независимости. В противовес увеличивается добыча и экспорт руды. Это уже факт и предвестник украинского кризиса», — указано в сообщении Офиса эффективного регулирования.
Таким образом, к существующим и до пандемии негативным тенденциям добавилось падение спроса на металлургическую продукцию, связанное с мерами, которые принимают в борьбе с COVID-19. Это может добить отрасль на Украине.
Потребитель скорее мертв, чем жив
Ухань, где начала распространяться новая инфекция, которая позже получила название COVID-19, является административным центром провинции Хубэй. В этой провинции среди прочего находились совместные производства с китайским автопроизводителем Donfeng Motors у таких гигантов, как PSA Peugeot Citroen, Nissan, Honda и Kia, в провинции совместные производства с китайским автопроизводителем Donfeng Motors. К тому же в провинции расположены производства многих мощных китайских компаний, тоже завязанных на глобальный рынок. Пандемия приостановила производство.
Впрочем, речь не об одной провинции Хубэй.
«О некоторой пользе коронавируса. В общем-то действительно нет худа без добра. Помимо пустого центра Шанхая, где теперь, отсидев двухнедельный карантин из-за нашей поездки в другой город, мы можем спокойно гулять, не могу не отметить и такой положительный момент: воздух в городе стал в несколько раз чище. В январе воздух был чудовищно плох, индекс загрязнения скакал под 200. Сейчас же, когда множество производств остановлено и транспорта существенно меньше на улицах, воздух по здешним меркам замечательный — в районе 50 (это как на Садовом кольце в Москве в час пик, но всё познается в сравнении — для Шанхая это практически хрустально чистый воздух). Видны все окошки на небоскребах, видны облака и просветы между ними. Дышится легко и свободно (немного мешает маска, но без нее не пускают никуда и приходится носить)», — писал 3 марта у себя в Facebook живущий в Шанхае писатель Вадим Чекунов.
Такая чистота воздуха могла быть достигнута не только значительным уменьшением автомобилей на улицах, но и изменениями в работе крупнейших промышленных предприятий, находящихся в городе. А среди таких предприятий SAIC Motor, SMIC, Inventec и LG Electronics, Shanghai Electric Group и многие другие.
При этом для Украины Китай в отрасли металлургии — один из важнейших партнеров в отрасли. Согласно данным украинского Госстата, одного лишь чугуна в январе 2020 года страна поставила Китаю на $42 млн. Следом идут США с поставленной из Украины продукцией почти на $37 млн.
Впрочем, важно понимать, что металл украинские металлурги поставляют не одному лишь Китаю. Теперь же, когда по всему миру производства закрываются из-за кризиса, вызванного пандемией, украинские металлурги могут оказаться в незавидной ситуации.
Что ожидает Украину
Профильные издания пророчат Украине не очень завидную участь.
«Отечественные компании работают в тесной кооперации с европейскими переработчиками. Италия — главный очаг эпидемии и главный импортер слябов из Украины. В 2019 году поставки стальных полуфабрикатов в Италию составили 2,3 млн т. Если наши итальянские партнеры уйдут на карантин — это непосредственно затронет украинских производителей, и резко упадут продажи полуфабрикатов», — писал в опубликованной 20 марта статье в издании GMK Center Андрей Тарасенко.
По его словам, в конце марта украинские производители металлопродукции ощутили падение цен на мировом рынке.
«Цена заготовки — $350-360 FOB, слябов — $370-380 FOB Черное море. Это практически уровень октября 2019-го, когда отрасль резко сократила объемы производства. При текущих ценах на ЖРС такие цены на готовую продукцию неприемлемы для украинских производителей. Но ведь это еще только начало», — писал он.
Упали и цены на лом. При этом, как утверждали СМИ, склады Евросоюза переполнены ломом. А это значит, что цена на него и дальше будет падать.
Кроме того, сказалась и ситуация с падающими ценами на нефть.
«Ценовая война на рынке нефти вместе с COVID-19 убила спрос на трубы для нефтегазовой отрасли. Продажи в этом сегменте будут крайне затруднительны. Для восстановления рынка нужно новое соглашение ОПЕК. Некоторые участники рынка сходятся в том, что оно будет достигнуто достаточно быстро. По опыту прошлой ценовой войны, для восстановления цен потребовалось больше года», — писал Тарасенко.
Для Украины все это уже вылилось в уменьшение производства.
«Ухудшение конъюнктуры и проблемы с логистикой вынуждают украинских производителей, наряду с другими европейскими компаниями, пересматривать производственные планы и ограничивать производство в условиях карантина. Загрузка украинских мощностей к началу апреля сократилась по сравнению с началом марта на 5,7 п.п. до 36,4%», — указывалось в публикации профильного издания «Металлоснабжение и сбыт».
Улучшения ситуации в ближайшем будущем ожидать не стоит.
«Ухудшение конъюнктуры и проблемы с логистикой вынуждают украинских производителей, наряду с другими европейскими компаниями, пересматривать производственные планы и ограничивать производство в условиях карантина. Загрузка украинских мощностей к началу апреля сократилась по сравнению с началом марта на 5,7 п.п. до 36,4%», — отмечалось в публикации профильного издания.
В общем, для украинской металлургии наступили черные дни. И непонятно, сможет ли она оправиться от мирового кризиса.