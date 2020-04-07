Настали чёрные дни. Что происходит с металлургией Украины

Одной из отраслей, которая ожидаемо пострадает от коронавируса, станет металлургия. Падение промышленного производства во всем мире бьёт по металлургам и ставит под угрозу экономику ряда стран. Среди них - Украина

В начале апреля 2020 года украинский Офис эффективного регулирования назвал сектора экономики, которые серьезно пострадают от ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Больше всего пострадают металлургия и инфраструктура, говорится в исследовании.

«Уровень цен на железную руду напрямую зависит от экспорта в Китай, который в связи с пандемией и кризисом сократится. Соответственно сектор значительно «просядет», — отмечают эксперты центра, финансируемого Евросоюзом. Цены на нефть связаны с ценами на металл. Промышленность Украины просядет – Охрименко © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Кроме того, на металлургию повлияла и ситуация с ценами на нефть, которые также падают.

«Цены на продукты металлургии тесно коррелируют с ценами на нефть. Основные рынки сбыта украинского проката и полуфабрикатов — нефтедобывающие страны, которые вошли в кризис. При падении цены на нефть снижаются и цены на прокат», — отмечают эксперты.

Как отмечается в сообщении аналитического центра, на сегодняшний день есть падение объемов выпуска чугуна, стали и проката.

«За 2019 год Украина произвела меньше всего чугуна, стали и проката за все годы независимости. В противовес увеличивается добыча и экспорт руды. Это уже факт и предвестник украинского кризиса», — указано в сообщении Офиса эффективного регулирования.

Таким образом, к существующим и до пандемии негативным тенденциям добавилось падение спроса на металлургическую продукцию, связанное с мерами, которые принимают в борьбе с COVID-19. Это может добить отрасль на Украине.

Потребитель скорее мертв, чем жив

Ухань, где начала распространяться новая инфекция, которая позже получила название COVID-19, является административным центром провинции Хубэй. В этой провинции среди прочего находились совместные производства с китайским автопроизводителем Donfeng Motors у таких гигантов, как PSA Peugeot Citroen, Nissan, Honda и Kia, в провинции совместные производства с китайским автопроизводителем Donfeng Motors. К тому же в провинции расположены производства многих мощных китайских компаний, тоже завязанных на глобальный рынок. Пандемия приостановила производство.

Впрочем, речь не об одной провинции Хубэй. «Не металлурги». Выдрин рассказал, кто на самом деле создал Евросоюз, и почему он умирает © Дмитрий Выдрин

«О некоторой пользе коронавируса. В общем-то действительно нет худа без добра. Помимо пустого центра Шанхая, где теперь, отсидев двухнедельный карантин из-за нашей поездки в другой город, мы можем спокойно гулять, не могу не отметить и такой положительный момент: воздух в городе стал в несколько раз чище. В январе воздух был чудовищно плох, индекс загрязнения скакал под 200. Сейчас же, когда множество производств остановлено и транспорта существенно меньше на улицах, воздух по здешним меркам замечательный — в районе 50 (это как на Садовом кольце в Москве в час пик, но всё познается в сравнении — для Шанхая это практически хрустально чистый воздух). Видны все окошки на небоскребах, видны облака и просветы между ними. Дышится легко и свободно (немного мешает маска, но без нее не пускают никуда и приходится носить)», — писал 3 марта у себя в Facebook живущий в Шанхае писатель Вадим Чекунов.

Такая чистота воздуха могла быть достигнута не только значительным уменьшением автомобилей на улицах, но и изменениями в работе крупнейших промышленных предприятий, находящихся в городе. А среди таких предприятий SAIC Motor, SMIC, Inventec и LG Electronics, Shanghai Electric Group и многие другие.

При этом для Украины Китай в отрасли металлургии — один из важнейших партнеров в отрасли. Согласно данным украинского Госстата, одного лишь чугуна в январе 2020 года страна поставила Китаю на $42 млн. Следом идут США с поставленной из Украины продукцией почти на $37 млн.

Впрочем, важно понимать, что металл украинские металлурги поставляют не одному лишь Китаю. Теперь же, когда по всему миру производства закрываются из-за кризиса, вызванного пандемией, украинские металлурги могут оказаться в незавидной ситуации.

Что ожидает Украину

Профильные издания пророчат Украине не очень завидную участь.

«Отечественные компании работают в тесной кооперации с европейскими переработчиками. Италия — главный очаг эпидемии и главный импортер слябов из Украины. В 2019 году поставки стальных полуфабрикатов в Италию составили 2,3 млн т. Если наши итальянские партнеры уйдут на карантин — это непосредственно затронет украинских производителей, и резко упадут продажи полуфабрикатов», — писал в опубликованной 20 марта статье в издании GMK Center Андрей Тарасенко.

По его словам, в конце марта украинские производители металлопродукции ощутили падение цен на мировом рынке.

«Цена заготовки — $350-360 FOB, слябов — $370-380 FOB Черное море. Это практически уровень октября 2019-го, когда отрасль резко сократила объемы производства. При текущих ценах на ЖРС такие цены на готовую продукцию неприемлемы для украинских производителей. Но ведь это еще только начало», — писал он. В Нацбанке подсчитали убытки металлургов от укрепления гривны © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Упали и цены на лом. При этом, как утверждали СМИ, склады Евросоюза переполнены ломом. А это значит, что цена на него и дальше будет падать.

Кроме того, сказалась и ситуация с падающими ценами на нефть.

«Ценовая война на рынке нефти вместе с COVID-19 убила спрос на трубы для нефтегазовой отрасли. Продажи в этом сегменте будут крайне затруднительны. Для восстановления рынка нужно новое соглашение ОПЕК. Некоторые участники рынка сходятся в том, что оно будет достигнуто достаточно быстро. По опыту прошлой ценовой войны, для восстановления цен потребовалось больше года», — писал Тарасенко.

Для Украины все это уже вылилось в уменьшение производства.

«Ухудшение конъюнктуры и проблемы с логистикой вынуждают украинских производителей, наряду с другими европейскими компаниями, пересматривать производственные планы и ограничивать производство в условиях карантина. Загрузка украинских мощностей к началу апреля сократилась по сравнению с началом марта на 5,7 п.п. до 36,4%», — указывалось в публикации профильного издания «Металлоснабжение и сбыт».

Улучшения ситуации в ближайшем будущем ожидать не стоит.

«Ухудшение конъюнктуры и проблемы с логистикой вынуждают украинских производителей, наряду с другими европейскими компаниями, пересматривать производственные планы и ограничивать производство в условиях карантина. Загрузка украинских мощностей к началу апреля сократилась по сравнению с началом марта на 5,7 п.п. до 36,4%», — отмечалось в публикации профильного издания.

В общем, для украинской металлургии наступили черные дни. И непонятно, сможет ли она оправиться от мирового кризиса.