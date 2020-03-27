МВФ может предоставить Украине $8 млрд при условии принятия «антиколомойского закона» и открытия рынка земли, почти четверть работодателей урежут зарплаты из-за продления карантина, правительство предложило секвестр бюджета. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Кабмин предлагает «порезать» бюджет

Кабинет министров Украины в четверг, 26 марта, представил главам парламентских фракций свой взгляд на то, как страна должна жить в условиях кризиса, в который она погружается в разгар пандемии коронавируса.

Кабинет министров предложил Верховной Раде секвестр государственного бюджета: уменьшить доходы на 116,9 млрд гривен, или 10,7% — до 979,7 млрд гривен (2,7 трлн рублей), а также увеличить расходы на 86,3 млрд гривен, или 7,3% — до 1270,3 млрд гривен (3,5 трлн рублей).

Предварительно дефицит госбюджета в текущем году увеличится почти в 4 раза, или на 202 млрд гривен (560 млрд руб.) — по приблизительным оценкам, это почти 8% ВВП. В действующей версии госбюджета дефицит составлял чуть больше 2%.

Голод, теневая торговля, бюджетный кризис: экономист предрек украинцам тяжелые времена из-за карантина © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Министерство экономики и сельского хозяйства — сокращение расходов на 5,7 млрд грн (с 18 млрд грн до 12,3 млрд грн) за счет расходов на поддержку с/х производителей, создания фонда национального богатства, фонда частичного гарантирования кредитов и других программ.

Министерство образования и науки — сокращение с 131,6 млрд грн до 124,6 млрд грн, в том числе за счет субвенций на реализацию программы «Способная школа для лучших результатов» и социальной защиты отдельных категорий педагогов, а также расходов на президентский образовательный фонд и фонд развития учебных заведений.

Министерство здравоохранения — сокращается незначительно, с 115,9 млрд грн до 115,5 млрд грн. Расходы на Национальную службу здоровья планируется оставить на текущем уровне 72 млрд грн.

Минсоцполитики — увеличиваются расходы из 294 млрд грн до 302 млрд грн. Почти на 20 млрд грн увеличивается дотация Пенсионному фонду. Сокращаются расходы на выплату льгот и субсидий.

Министерство культуры, молодежи и спорта — сокращения примерно на 7 млрд. Из них наиболее крупные — это расходы, связанные с подготовкой и участием спортсменов в спортивных мероприятиях всеукраинского и международного уровня, финансированием Общественной телерадиокомпании, поддержкой кинематографа, предоставлением грантов от Украинского культурного фонда, а также расходы, запланированные на строительство музеев Голодомора и Революции достоинства.

Министерство развития общин и территорий — значительное сокращение с 15,4 млрд грн до примерно 2 млрд грн. Сокращение в основном за счет расходов регионального развития.

Сколько потеряет экономика Украины из-за коронавируса © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

Министерство финансов — масштабное увеличение с 187,6 млрд грн до 314 млрд грн.

На финансирование дефицита и погашение госдолга нужны новые заимствования на $22 млрд (624 млрд грн, из них 377,6 млрд — на внутреннем рынке). План новых долгов, согласно текущей версии бюджета, — $13,7 млрд.

Для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса предлагается создать стабилизационный фонд на 124 млрд грн (344 млрд руб.) под управлением Министерства финансов. Его хотят направить на закупку медикаментов, доплаты медикам, дополнительные соцвыплаты и поддержку пострадавших секторов экономики.

Пока не хватает главного — макропрогноза, на котором правительство построило обновленный бюджет. Ожидания Кабмина в этом смысле по-прежнему неизвестны, хотя от прогнозного роста/падения ВВП, инфляции и курса гривны зависит доходная часть бюджета.

Накануне замглавы Офиса президента Юлия Ковалив озвучивала прогноз падения экономики на 5% по итогам 2020 года. Прогнозы экономистов колеблются от минус 2% до минус 9% — из-за карантина.

Депутаты приняли в штыки большую часть идей Кабмина: этот проект госбюджета ожидают серьезные изменения. Парламентарии ждут обновленную редакцию от Министерства финансов.

Критика депутатов не отменяет ключевого вывода: в 2020 году правительству будет крайне трудно свести концы с концами.

Бизнес отреагировал на решение Кабмина продлить карантин

Продление Кабмином карантина вынудит 23% компаний-участниц Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) сократить зарплату работникам, 17% — урезать штат, а еще 6% — частично закрыть бизнес. Об этом в четверг, 26 марта, сообщила Бизнес-ассоциация со ссылкой на свой же опрос.

При этом 23% не планируют ни сокращения штата, ни уменьшения зарплаты, а 31% намерены при таком сценарии искать новые ниши для развития.

И это притом, что согласно опросу представителей компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации, проведенному в начале этой недели, почти половина компаний (48%) уже зафиксировала от 20% до 50% потерь от доходов. Еще 16% приняли решение изменить зарплату работникам, а 14% — сократить штат.

Монин: Украина будет терять 14 тысяч рабочих мест каждый день карантина © Facebook/Даниил Монин

В ЕБА призвали власти действовать взвешенно и принимать решения с учетом долгосрочных экономических последствий, ведь «стоимость остановки экономики через несколько месяцев может иметь разрушительные последствия для всего населения», по оценкам экспертов, даже хуже, чем сама пандемия, и потребуются годы, чтобы ее восстановить.

Напомним, 25 марта, Кабмин продлил карантинные меры на 30 дней — до 24 апреля — и расширил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса (COVID-19) на всю страну.

По данным опроса исследовательской компании Gradus, в условиях жесткого карантина у большинства украинцев (57%) не хватит денег на жизнь более чем на четыре недели. В частности, у 15,5% опрошенных денег хватит на месяц, у 5,7% — на три недели, у 16,8% — на две недели, у 12,1% — на одну неделю и у 6,9% — на несколько дней или меньше.

МВФ может предоставить Украине $8 млрд на определенных условиях

Международный валютный фонд может выделить Украине $8 млрд, пишет в пятницу, 27 марта, издание Financial Times. МВФ может увеличить размер помощи Украине с $5,5 до $8 млрд в случае принятия парламентом нового законопроекта относительно банков-банкротов и запуска рынка земли.

В противном случае Украина может рассчитывать лишь на $1,5 млрд. Вместе с тем соглашение с МВФ позволит получить еще $1 млрд от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Евросоюза, уточняет издание.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечает значительный прогресс в переговорах по новой программе EFF для Украины, но подчеркивает необходимость принятия законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте МВФ.

Арбузов: Вопрос стоит очень четко, деньги МВФ против закона о земле © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Напомним, 24 марта Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде новый «антиколомойский» законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Часть депутатов «Слуги народа» через социальные сети призвала поддержать этот законопроект.

Закон повысит способность НБУ адекватно реагировать в случаях нарушения законодательства в процессе приобретения активов или увеличения существенного участия в банке и обеспечит недопущение к управлению банками недобросовестных или финансово несостоятельных лиц.

Кроме того, обязанность доказывания «реального ущерба» и его размера возлагается на владельца банка.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены при выведении финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание решения о выведении банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Ранее в СМИ сообщалось, что финальную версию законопроекта №2571 о невозвращении выведенных с рынка банков экс-владельцам в конце прошлой недели согласовали с МВФ, а 23 марта документ утвердил Кабмин.

По самым оптимистичным оценкам, Украина может получить от Международного валютного фонда увеличенное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса.

Что касается открытия рынка земли, 16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию «Слуги народа» для проведения заседания по этому вопросу. 17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи для преодоления последствий коронавируса.