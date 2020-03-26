Уже до конца недели по числу случаев заражения коронавирусом США может обойти Китай. Только за среду, 25 марта, в стране зарегистрировали 13 355 новых заболевших. Всего зараженных около 70 тысяч, 1046 человек умерли

Сенат США единогласно принял пакет законов по поддержке экономики в размере 2,2 триллиона долларов — самый большой в истории США суммы. Ожидается, что палата представителей конгресса вскоре одобрит его, а президент Дональд Трамп немедленно подпишет документ.

Хорошая новость заключается в том, что большая часть этих денег предназначена для увольняемых наемных работников и владельцев малого бизнеса, а также для больниц, органов государственной власти и местного самоуправления. Плохая же новость в том, что этого недостаточно, чтобы остановить рецессию.

И остаётся открытым вопрос: смогут ли Соединенные Штаты избежать глубочайшей экономической депрессии, подобной которой не было с 30-х годов прошлого века?

Этот пакет помощи более чем вдвое превышает 830 миллиардов долларов, которые Конгресс одобрил в 2009 году. Представители среднего класса и малообеспеченные американцы должны получить чеки на 1200 долларов. Владельцы малого бизнеса вскоре получат доступ к чрезвычайным грантам в размере 10 000 долларов и к миллионам в виде кредитов. Дополнительные выплаты предусмотрены для безработных. Жизнь в пандемии. Американцы вооружаются, биржевые индексы падают, канадцы не поедут на Олимпиаду в Токио © REUTERS, Lucas Jackson/File Photo | REUTERS, Lucas Jackson/File Photo | Перейти в фотобанк

Около четверти всей суммы предназначены для поддержки крупных корпораций, включая Boeing и разоряющиеся авиакомпании.

В законе предусмотрено выделение 114 миллиардов долларов на поддержку слабеющих транспортных организаций и компаний, которые серьезно пострадали от отсутствия пассажиров.

Число людей, путешествующих и покупающих билеты на самолеты и поезда, уменьшилось до минимума. Управление транспортной безопасности США сообщило о почти 90-процентном снижении числа пассажиров по сравнению с прошлым годом.

Но экономисты говорят, что остаются две ключевые проблемы: преодоление кризиса в системе здравоохранения и своевременное получение денег для людей. «Это не праздник»: США потратят $2 трлн на борьбу с коронавирусом © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

Констанс Хантер, главный экономист компании KPMG, прогнозирует, что правительству потребуется не менее 6-10 недель, чтобы получить значительную сумму выделенных денег. Это слишком долгий срок для уволенных работников и владельцев малого бизнеса, у которых просто нет денег, чтобы ждать.

Джеймс Буллард, известный экономист и глава Федерального резервного банка в Сент-Луисе, выступил с прогнозом того, что ждёт США в ближайшие месяцы. Он ожидает, что 46 миллионов американцев будут безработными (30% всех занятых), произойдет беспрецедентное 50-процентное сокращение производства во многих отраслях промышленности.

Президент Трамп обсуждает идею свернуть карантин и вернуть людей на работу к 12 апреля. Специалисты в сфере здравоохранения считают, что это неверно. Слишком ранняя отмена ограничительных мер может вызвать второй всплеск эпидемии коронавируса и привести к смерти тысяч больных.

Соединенные Штаты должны взять пандемию под контроль, прежде чем повседневная жизнь и бизнес смогут вернуться в более или менее нормальное состояние. Пока неизвестно, сколько времени на это понадобится. Коронавирус - однажды в Америке. Вор в США украл 8 тонн туалетной бумаги © Martijn van Veelen / flickr.com

По мере углубления кризиса в Нью-Йорке эксперты расходятся во мнениях о том, как сдержать его распространение в новые районы. Больные жители Нью-Йорка начинают наводнять больницы, в то время как другие пытаются бежать.

На фоне обеспокоенности, что жители и гости города экспортируют вирус в другие города, команда президента Трампа проинструктировала всех, кто недавно был в Нью-Йорке, самоизолироваться по крайней мере на 14 дней, если они покинут город.

Губернатор Флориды Рон Десантис пошел еще дальше, подписав приказ, обязывающий всех посетителей и жителей его штата принять меры по самоизоляции, если они недавно были в Нью-Йорке.

Ожидается, что дебаты активизируются в ближайшие недели, поскольку число случаев заражения в ряде штатов, по прогнозам, резко возрастет. В то же время другие регионы страны могут в значительной степени избежать пандемии, согласно официальным данным органов здравоохранения. Принуждение к переменам. Чему учит коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В четверг стало известно, что министры иностранных дел «большой семерки», представляющие семь крупнейших промышленно развитых стран, не смогли договориться о совместном заявлении после того, как администрация Трампа настояла на том, чтобы назвать вспышку коронавируса «Уханьским вирусом».

Несмотря на настойчивое требование госсекретаря Майка Помпео, другие страны G7 отвергли этот термин. Они считают его слишком противоречивым в то время, когда международное сотрудничество необходимо для замедления глобальной пандемии и решения проблемы нехватки медикаментов.

Печальные новости приходят и из самих США. ФБР сообщило, что человек, который планировал взорвать больницу штата Миссури во время эпидемии коронавируса, был убит во время перестрелки. Он пытался забрать со стоянки автомобиль, набитый взрывчаткой, не зная, что уже находится под наблюдением ФБР. Опасная закономерность. Взрыв в центре Киева напомнил украинцам, что они живут в «европейском Сомали» © Facebook, Поліція Києва

В пресс-релизе ФБР сообщило, что 36-летний Тимоти Уилсон был «объектом многомесячного расследования, которое выявило, что он является потенциально жестоким экстремистом, мотивированным расовой и религиозной враждой». Он планировал совершить взрыв и из-за пандемии решил ускорить свой план. Ранее он приобрел материалы, необходимые для создания взрывного устройства.

Еще одно криминальное происшествие, имеющее прямое отношение к коронавирусу, произошло в Южной Калифорнии. Министерство юстиции США возбудило первое уголовное дело о мошенничестве, обвинив малоизвестного актёра в том, что он продавал поддельное лекарство своим последователям в социальных сетях и пытался привлечь инвесторов обещаниями миллионов долларов прибыли. Харьковский мошенник пытался продать в интернете «израильское противоядие от коронавируса» за $100 © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

53-летний Кит Лоуренс Миддлбрук был арестован во время встречи, на которую он принес некие таблетки потенциальному «инвестору», оказавшемуся тайным агентом ФБР. Миддлбрук утверждал, что его медикаменты предотвращают заражение.

В видеороликах, которые он публиковал для своих 2,4 миллиона подписчиков в Instagram, Миддлбрук демонстрировал невзрачные белые таблетки и жидкость для инъекций, которые, как он утверждал, обеспечат иммунитет. А если кто-то уже заразился, то и лечение. «Гениальному» предпринимателю и самозванцу грозит наказание до 20 лет лишения свободы.