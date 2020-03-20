Надвигающаяся на Одесскую область эпидемия коронавируса еще до официального появления первых инфицированных парализовала весь частный бизнес Одессы

Объявленные Владимиром Зеленским меры по предотвращению эпидемии, похоже, стали тем случаем, когда лекарство оказалось хуже самой болезни. Именно такие отзывы о мерах карантина, введенного киевской властью с 18 марта, слышны не только из социальных сетей, но и из очередей в банки и забитом до отказа общественном транспорте.

Под ударом экстренных мер по противодействию эпидемии оказались почти все отрасли экономики одесского региона, начиная от транспорта и заканчивая салонами красоты.

Карантин экономики

Как только Украина столкнулась с кризисом пандемии COVID-19, модель ее экономического существования, основанная на перетекании денежных потоков от производителей услуг к спекулянтам и обратно, подвергается неизбежному разрушению.

Плюрализм во время чумы. В Украине нет самого необходимого для борьбы с эпидемией © REUTERS, Roman Baluk | REUTERS, Roman Baluk | Перейти в фотобанк

По данным Киевского международного института социологии, уровень теневой экономики Украины составил 47,2% от ВВП в 2018 году. Данные на 2019 год пока не консолидированы, но отличаются в сторону увеличения.

Фактически основная масса населения юга Украины существовала как бы отдельно от официальной украинской экономики, оплачивая налоги и не получая ничего взамен. Исключение, по официальным данным статистики за 2016-2018 годы, составляли бюджетники — 12,2%, транспортная отрасль — 7%, производители сельхозпродукции — 5%. Их доля от общей массы трудоспособного населения была не более 24%.

Таким образом, после объявления карантина 76% трудоспособного населения оказались под угрозой потери источника дохода.

Одиннадцатый лишний

Самым серьёзным новшеством, больно ударившим по внутреннему рынку перевозок в Одессе, оказался штраф в 17 тысяч гривен (около 46 тысяч рублей) за транспортировку более 10 пассажиров в салоне. Одесские маршрутки, особенно утром и в час пик, выезжают с конечной остановки с полностью занятыми сидячими местами. К середине маршрута машина забита настолько, что внутри нет и стоячих мест.

Только такое наполнение маршруток при цене проезда от 5 до 10 гривен обеспечивало рентабельность бизнеса, позволяя компенсировать амортизацию и техобслуживание транспорта, выплачивать зарплату водителям и получать прибыль.

Но в условиях карантина лишенный госгарантий автотранспортный бизнес просто остановился. Большинство водителей маршруток, опасаясь огромных штрафов и понимая, что с такими нормативами перевозки не получится компенсировать даже затраты на топливо, просто не вышло на работу. Лидером по количеству бастующих водителей стал 232-й маршрут, связывающий поселок Котовского с центром Одессы. Там на работу не вышло более 80% водителей, а общая численность бастующих маршрутчиков составила около 50% от общего числа работников.

В результате трамваи и автобусы оказались переполненными, а на остановках собрались толпы людей. О карантине, конечно, пришлось забыть.

К решению проблемы подключилась мэрия, которая через Департамент транспорта Одесского городского совета в экстренном порядке начала набор новых водителей.

К концу среды полиция начала-таки штрафовать водителей маршруток за нарушение правил перевозки пассажиров, а городской электротранспорт стал выходить на маршрут строго с 10 пассажирами в салоне. При этом число машин на городских трассах не увеличилось.

Разумеется, такие меры привели к скоплению людей на остановках, дракам и панике. На трамвайных маршрутах 1 и 7 возмущенные люди заблокировали движение, требуя пустить их в салон. На маршруте 20 одесситы разбили стекла в трамвае.

Рестораны на дому

Закрытие мест досуга тоже не добавило популярности мерам правительства по борьбе с эпидемией. В первую очередь под ударом оказался обслуживающий персонал всех одесских ресторанов, кафе и баров. Практически всех сотрудников ресторанов отправили в отпуск за свой счет, осталась только часть поваров, которые будут готовить заказы под доставку.

Сами же заведения перешли на удаленную работу, предлагая своим клиентам бесплатную доставку или скидки на меню.

Например, часть одесских ресторанов предлагают клиентам бесплатную доставку своих блюд и пива по ценам меню, а другие идут еще дальше: дают скидки до 60% от стоимости меню. Аналогично развивается ситуация во всех заведениях Одессы. Чтобы хоть как-то отбить затраты на аренду, которая обычно достигает 15% от выручки, владельцы заведений на время карантина массово уходят в онлайн и заманивают клиентов большими скидками. Как живёт Украина на жёстком карантине. Взгляд из Киева, Львова, Житомира, Черновцов и Днепра © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Маникюр с черного хода

Если рестораторы еще могут официально организовать доставку своей продукции на дом, то представители индустрии красоты оказались в непростом положении.

Часть салонов, официально закрыв парадный вход, ушли в подполье и продолжили оказывать услуги с черного входа. Многие заведения просто переняли опыт нелегальных казино и работают в режиме «для своих», запуская постоянных клиентов по предварительной записи.

В заведениях, где это невозможно из-за больших фасадных окон или работы в закрытых торговых центрах, мастера принимают клиентов у себя на дому, отдавая часть прибыли администратору, выполняющему в условиях карантина функции диспетчера.

Подпольные качалки

Одесские тренажерные залы, оправившись от первого шока карантинных ограничений, вспомнили опыт своих предшественников, подпольных качалок из 70-х годов прошлого века. Во времена СССР к бодибилдингу относились с недоверием, считая его "тлетворным влиянием Запада", поэтому будущие спортсмены собирались по вечерам в подвалах или гаражах, занимаясь спортом на кустарно изготовленном оборудовании. В такие секции кого попало не брали. Попадали туда только через личное знакомство.

Похожим путём пошли современные одесские атлеты.

Фанаты спорта, спешно арендовав помещение в подвале жилого дома на ул. Вильямса и завезя туда оборудование из закрытого фитнес-клуба, организовали свой спортивный кружок, куда пускают только своих, предварительно измеряя температуру.

Чтобы попасть в такой тренажерный зал, нужно лично знать тренера или другого члена клуба, который может за тебя поручиться. Месяц подпольного бодибилдинга в таком зале обходится в 1500 гривен (около 4000 рублей), в стоимость включен откат райотделу полиции за закрытие глаз на нарушение режима обсервации.

Седьмой километр отчаяния

Полицейские на Украине зафиксировали почти три сотни нарушений карантинных правил © Facebook, Поліція Києва

Дело в том, что значительной частью клиентов рынка были не только граждане Украины, в обычное время съезжающиеся за оптовыми закупками со всех концов незалежной, но и граждане Молдавии и Приднестровья.

Закрытие границ и прекращение междугородних сообщений привело к тому, что клиенты просто не могут добраться до рынка. Одесситам также нет дела до «Седьмого», общественный транспорт, который раньше возил клиентов, попал под карантинные санкции. Ситуацию «Седьмого» осложняет всеобщее закрытие торговых точек и магазинов, распространявших товар закупленный оптом на рынке. В один день карантин лишил крупнейший промтоварный рынок Украины всех его клиентов.

Проблема «Седьмого километра» является общей для всего малого бизнеса Украины. Вещевые магазины и контейнеры закрылись повсеместно, а арендную плату за них независимо от форс-мажора надо взносить каждый месяц — и неизвестно, войдут ли в положение украинских бизнесменов частники-арендодатели.

Бесценный лом

Параллельно с повальным закрытием малого и среднего бизнеса удару подверглась святая святых украинской сырьевой промышленности — лом черных металлов. Пандемия коронавируса привела к панике на сырьевых рынках, что неизбежно затронуло цены на сталь. Большинство металлургических заводов в Европе закрылось или находится на грани закрытия, что неизбежно отразилось на планах закупки сырья — лома черных металлов и железорудного концентрата.

Уже 17 марта планируемая закупочная стоимость лома сократилась на 300 гривен за тонну (около 810 рублей).

Падение спроса на лом и железорудный окатыш привело к перебоям в работе Одесского порта. Так, многие частные стивидоры распустили докеров по домам, вызывая рабочих в порт, только когда этого требует занятость. Официально рабочим зарплату не сокращали, она и так была минимальной, а вот черную надбавку выплачивают только за отработанные смены.

В условиях украинской экономики введенный киевской властью карантин может оказаться более опасным для государства, чем сама эпидемия коронавируса. Лишенная промышленности, резервов и запаса прочности экономика за время карантина просто выкинет из своего оборота весь мелкий бизнес, существующий только благодаря торговле и услугам, оказавшимся под запретом.

Для Одессы, живущей в основном на доходы от туризма и торговли, организованный Киевом карантин стал настоящим экономическим бедствием, которое может ввергнуть в хаос регион еще до начала эпидемии COVID-19.