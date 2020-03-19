Чтобы выделить и презентовать какую-то одну книжную новинку на Украине, надо о критериях выбора договориться на берегу. И от того, будет ли это берег Северского Донца, Тетерева, Южного Буга или Тысменицы, собственно, и зависит выбор

И может быть он совершенно неожиданным. Например, посетив берега некогда сакральной реки Почайной на столичном книжном рынке, известном до декоммунизации станции метро как Петровка, можно наткнуться в энном ряду на «Начало и успех Московской войны при господстве короля е.м. Сигизмунда III, полка е.м. пана Станислава Жолкевского, воеводы киевского, гетмана польного коронного».

Кому и зачем понадобился украинский перевод мемуаров 400-летней давности о драматичном периоде Смутного времени в Московском царстве и наиболее близкой к реализации попытке польско-московской унии — в условиях забуксовавшего расширения НАТО на восток вопрос риторический. Так же как и востребованность таких трудов.

На сайте «Украинская историческая книга», где предлагается и «Начало и успех…», большинство книжек предлагается со значительным дисконтом: «Сборник памяти Симона Петлюры (1879-1926) за 40 гривен (около 110 рублей) вместо первоначальных 80-ти, «Советская трагедия: история социализма в России 1917-1991» за 110 вместо 200, «500 битв за Крым» за 100 вместо 140, а «Карпатский самурай. Драма в трех частях» уж и вовсе за обидные 25 гривен вместо 70.

В 2019 году более 150 российских книг не попали на Украину из-за «антиукраинского содержания» © flickr.com, Abhi Sharma

Вот исходя из потребностей знать и разбираться в новинках украинского книжного рынка, можно посоветовать оценивать не книги, а издательства, причём не страдающие политическим астигматизмом. Ведь книга сначала задумывается, потом долго пишется, иногда переводится, потом не сразу издаётся, а потом уже поступает в руки читателю. И считать её новинкой можно в любой перечисленный момент времени, но лучше тогда, когда её представляет издательство.

Например, такое провинциальное, если смотреть со стороны Киева, но вполне европейское издательство, как «Видавництво 21».

Одной из своих новинок оно предлагает погрузиться в «Зиму в Стокгольме» Агнеты Плеель — в историю женщины, переживающей душевную драму расставания с мужчиной. В этом опусе сны перемежаются с воспоминаниями, практически составляя личный дневник без хронологии. Следуя рекомендациям героини книги слушать Баха, можно приобрести особенный опыт, параллельно со чтением включив какую-нибудь токкату и фугу ре-минор.

Еще одна относительно свежая для украинского читателя книга от этого издательства — Владимира Арсениевича «В трюме». Яркий образец балканской прозы. Более того, это самый известный сербский роман о войне на территории бывшей Югославии.

Культовая книга, за которую писателя в 90-х годах называли голосом своего поколения. Поколения, которое слушало западную музыку, играло с наркотиками и хотело жить беззаботной жизнью, но на его молодость выпала война.

О чем книга? Пожалуйста: «Над главным героем нависает угроза мобилизации в армию, его жена беременная истеричка, друзья уходят на фронт, умирают или эмигрируют, страна катится в пропасть, но, как это ни парадоксально, жизнь продолжается, и в ней есть место не только для страданий, а и для юмора, любви и надежды. И удивительного ощущения, что скоро станешь отцом, но глубоко в душе сам еще ребенок. Ребенок, который смотрит на этот мир, не понимает его, боится его, но должен строить из себя взрослого и серьезного мужчину».

Тайники с книгами: как в Украине развили книжную контрабанду © dpsu.gov.ua

Будут ли в этом обращении замечены украинские «кровяные тельца» — покажет время.

Пока киевское время показывает свою ангажированность — Шевченковскую премию выдают за книги о тяжелой женской доле на войне с Донбассом. В номинации «Публицистика, журналистика» буквально неделю назад лауреатом стала военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой «Девушки срезают косы», состоящей из воспоминаний 25 женщин — участниц военных действий в составе ВСУ и добровольческих подразделений в 2014-2018 годах.

Надо учесть, что этот сборник подготовлен в рамках проекта Украинского института национальной памяти «Устная история АТО». А это сильно затушёвывает, собственно, литературные достоинства произведения, не позволяет оценить их со всей патологоанатомической беспристрастностью литературной критики. Перефразируя известное выражение, можно резюмировать: «АрМоВир сказал, что надо — Институт нацпамяти ответил: есть!»

Истории, рассказанные разведчицами, пулемётчицами, снайперками, артиллеристками можно прочитать онлайн на языке оригинала.

Но вот надо ли, или лучше взять в руки бумажный томик о разумном, добром, вечном — каждый читатель решает сам.