Эпидемия COVID-19 выявляет слабые места в системе здравоохранения, показывает степень доверия или недоверия власти, заставляет закрываться целые страны. Журналисты издания Украина.ру изучили, как реагируют на опасность на Украине и в некоторых бывших союзных республиках

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.

Украина: война, земля, карантин, радикалы

Несмотря на объявленный в стране карантин, депутаты Верховной Рады Украины собрались во вторник, 17 марта, на заседание. У входа в парламент их встретили представители «Национального корпуса» в противогазах и в костюмах химзащиты. Радикалы призывают отправить на карантин и парламент, опасаясь, что депутаты примут решения, равнозначные «капитуляции перед Кремлём».

«Требуем остановить работу Верховной Рады на время всеукраинского карантина! Не дадим вирусу измены уничтожить страну!» — говорится в сообщении на странице «Нацкорпуса» в соцсети. Коронавирус: хорошие новости для курильщиков закончились © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Ряд политиков и экспертов высказывают опасения, что во время карантина и связанных с этим ограничений Рада может принять скандальный закон о продаже земли. Об этом, в частности, заявил журналист и телеведущий Андрей Пальчевский в эфире одного из телеканалов.

Впрочем, как стало известно, Рада приняла решение в связи с эпидемией отменить все запланированные заседания до 3 апреля. В этот период депутаты сосредоточат свою работу во фракциях или группах, комитетах и комиссиях.

Ранее правительство Украины ввело карантин на территории всей страны с 12 марта по 3 апреля. При этом МВД разработало изменения в Уголовный кодекс об административных правонарушениях, согласно которым для людей, сознательно нарушающих карантин или распространяющих коронавирус, предусмотрена уголовная ответственность. Киевский метрополитен закрывается на карантин с 18 марта. С этого же дня останавливается железнодорожное сообщение на территории страны, рейсы будут совершаться по согласованию в каждом отдельном случае. Авиасообщение закрывается 17 марта. Карантин объявлен также в ряде областных центров Украины.



Многие социальные вопросы при этом оставлены властями без должного внимания. Так, в соцсетях и на телеэфирах задаются вопросом: как людям выживать в условиях карантина, как зарабатывать сотрудникам закрывшихся фирм и предприятий? Ответа на эти вопросы пока нет.

Белоруссия: всё «относительно спокойно»

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Белоруссии «относительно спокойная», так её определил президент Александр Лукашенко, говоря о решении России о закрытии границы с республикой. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил Sputnik Беларусь.

Ранее Россия закрыла границу с Белоруссией в связи с угрозой распространения коронавируса.

Лукашенко к такому решению отнёсся без восторга, отметив, что в отличие от Белоруссии, где всё «относительно спокойно», Россия «полыхает от коронавируса», поэтому кому от кого закрывать границу — вопрос риторический.

«Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало», — заявил Лукашенко. Лукашенко предложил травить коронавирус водкой, но не на работе © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

По его словам, в Белоруссии медики контролируют ситуацию, а коронавирус остается проблемой только для жителей крупных городов.

По официальным данным, в стране 36 лабораторно подтверждённых случаев нового типа коронавируса В заявлении странового офиса Всемирной организации здравоохранения 17 марта отмечается, что в настоящий момент меры, предпринимаемые Белоруссией, основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям организации.

Глава Министерства здравоохранения республики Владимир Караник заявил, что Белоруссия примет дополнительные меры по недопущению завоза коронавируса нового типа в страну, сообщает во вторник, 17 марта, РИА Новости.

Казахстан: режим ЧП

Казахстан в связи с эпидемией коронавируса с целью защиты жизни и здоровья граждан ввёл режим чрезвычайного положения с 16 марта до 15 апреля 2020 года. Соответствующий указ в минувшее воскресенье подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Указом поручено усилить охрану общественного порядка; ограничить функционирование крупных объектов торговли; приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей; осуществить масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия. На период ЧП запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, сообщает Интерфакс.

Вводятся ограничения на въезд на территорию Казахстана, а также на выезд всеми видами транспорта (исключение делается для персонала дипломатических служб).

«Введение чрезвычайного положения вполне обосновано, потому что наша система здравоохранения очень низкого качества. Она вряд ли сможет справиться, если вспыхнет эпидемия в стране. Поэтому наши власти перестраховываются, вводя режим ЧП, чтобы ограничить перемещение и массовые скопления людей и предотвратить эпидемию», — сказал в интервью изданию Украина.ру казахстанский политолог Талгат Мамырайымов.

По его мнению, при этом случаи коронавируса в Казахстане играют на руку власти. Казахстанский эксперт Мамырайымов: Борьба с коронавирусом нашей власти выгодна политически © Platon.asia

«Это мощная информационная перебивка для выступления оппозиционеров и перевода внимания общественности с социальной и политической проблематики на тему коронавируса. Сейчас наше общество озабочено страхом перед эпидемией», — отметил эксперт. И добавил: «Режим ЧП дает властям легальную возможность ограничивать проведение несанкционированных митингов и всего прочего под предлогом борьбы с коронавирусом. Наши власти фактически убивают одним выстрелом сразу двух зайцев».

За минувшую ночь количество зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось на 14 человек. В настоящее время COVID-19 диагностировали у 27 жителей этой республики.

Киргизия закрывается

Железнодорожные вокзалы Киргизии перестали принимать и отправлять поезда международного сообщения из-за угрозы эпидемии коронавируса. Об этом 17 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Киргизских железных дорог».

Сообщается, что это решение в республике приняли в связи с чрезвычайным положением, которое ввели власти соседнего Казахстана.

Пока в Киргизии нет ни одного случая COVID-19, однако под наблюдением находятся 500 человек.

В республике работает штаб по реагированию на случаи возможного заражения.

Школьников и студентов отправили на трехнедельные каникулы. Въезд в Киргизию иностранцам закрыт.

Армения: без паники

В Армении 45 случаев подтверждённого заражения коронавирусом, об этом сообщил накануне министр здравоохранения страны Арсен Торосян на своей странице в соцсети, передаёт РИА Новости.

Как отметил в интервью изданию Украина.ру руководитель Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян, граждане относятся к угрозе эпидемии достаточно спокойно.

«Я бы не сказал, что много паники, — ходя по улицам, я ее не замечаю. В целом ситуация достаточно спокойная, хотя, конечно, в магазинах можно увидеть людей, которые закупаются всякими продуктами, но так везде, во всех странах практически», — отметил эксперт.

Он также сообщил, что вчера (16 марта. — Ред.) вступило в силу чрезвычайное положение, такой режим будет действовать до 14 апреля.

«Многие рейсы прекращены, людям из некоторых государств, которые являются очагами коронавируса, запрещается в Армению прилетать», — рассказал Искандарян, уточнив: «кроме, разумеется, граждан Армении, их всех пускают, но всех проверяют на границе».