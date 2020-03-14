В пятницу, 13 марта, после встречи фракции «Слуги народа» с главой Офиса президента Андреем Ермаком (беседа проходила на повышенных тонах), группа из примерно 30-ти депутатов написала письмо к президенту, в котором выступила против его политики в вопросах реализации Минских соглашений

Текст письма опубликовал в своём «фейсбуке» Никита Потураев (кстати, у него на фото висит гордая надпись — «Поддерживаю президента! Поддерживаю Украину!»; надо было уточнить — какого именно президента…). Подписали: Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив и др.

Повод — договорённости, заключённые в Минске Ермаком и предполагающие создание при политической подгруппе ТКГ Консультативного совета, в котором будут напрямую договариваться представители Украины и ОРДЛО.

Авторы пишут: «беспокойство вызывает тот факт, что в создаваемый Консультативный совет вступят в равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской области Украины, как стороны консультаций». По их мнению, это противоречит законодательству Украины и ставит под вопрос статус Донбасса как оккупированной территории и продолжение санкций против России. «Все переговоры (…) должны вестись исключительно с Российской Федерацией и её представителями».

Ермак, разумеется, придерживается другой точки зрения — по его мнению, никто ЛДНР не признаёт, а формат ТКГ не изменился: «есть две стороны конфликта: Украина и Россия, и между ними — ОБСЕ».

На самом деле, Ермак и Потураев обращаются к разным документам.

Ермак говорит о Минских соглашениях и говорит ерунду. В соответствии с Минскими соглашениями никаких «сторон конфликта» нет. Есть внутренний конфликт на Украине, который решается между гражданами и государством. Россия является гарантом соглашений.

Справедливости ради следует отметить, что её пребывание в ТКГ немного не соответствует статусу. Логично было бы, если бы в контактной группе присутствовали также представители других стран-гарантов. Кстати, возможность применения «молдавского варианта» (в формате «3+3» или каком-то другом) обсуждается. Но это действительно предполагает фактическое признание ЛДНР как стороны переговоров, а Минские соглашения о существовании республик ничего не говорят, хотя так-то все понимают, что под аббревиатурой ОРДЛО скрываются именно республики.

Потураев же говорит о законе о деоккупации Донбасса. И тут было бы нескромно не процитировать телеграм-канал «Украины.ру»:

«В соответствии с этим законом:

- Россия — агрессор;

- Донбасс — оккупированная территория;

- на Донбассе действуют оккупационные власти РФ, вести переговоры с которыми не имеет смысла.

У нас, почему-то, создалось впечатление, что "миротворцы" из нынешней украинской власти об этом законе то ли не помнят, то ли не считают нужным его выполнять. Не одобряя методов националистов, отметим, что по сути-то они правы — пока действует этот закон обсуждать выполнение Минских соглашений и какое-то примирение бессмысленно».

По Конституции, на Украине существует примат международных соглашений над национальным законодательством, но Минские соглашения статуса договора не имеют, как не имеет его и резолюция Совбеза ООН № S/RES/2202 (2015) от 17 февраля 2015 года (согласно Уставу ООН она имеет рекомендательный характер). Так что выполнение Украиной Минских соглашений (в частности — прямых переговоров с ЛДНР, поскольку по закону «самопровозглашённые органы» являются частью «оккупационной администрации») заблокировано этим законом.

Другое дело, что в Решении ТКГ о создании «Консультативного совета» содержится пункт, который может вывести его из-под действия закона.

Совет действительно включает по 10 представителей Украины и ОРДЛО, но критерии и порядок назначения членов совета определяются Украиной, ОРДЛО, ОБСЕ, Россией, Германией и Францией. Потураев же сам делает оговорку, что «легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они назначены законными представителями Украины». Этот случай как раз оговорен.

Но это юридическая сторона «бунта на корабле», а есть ведь ещё и политическая — впервые часть «политической силы» Зеленского, набранная по объявлениям в самых непредсказуемых местах, прямо и публично выступила против проводимого им курса в принципиально важном вопросе достижения мира.

Более того, те депутаты, которые президента поддерживают (синхронно опубликовали такие заявления Максим Бужанский и Александр Дубинский), сделали это весьма своеобразно. С одной стороны, они декларируют, что «международная политика — прерогатива президента и главы его Офиса» (кто это? В Конституции и законах о главе Офиса и его международных прерогативах ничего не сказано). У депутатов «не было сомнений, что все их действия направлены на достижение мира». С другой стороны, пишут они, «лично я могу тысячу раз не соглашаться с содержанием Минских соглашений, и объективно считаю Россию страной-агрессором, а конфликт на территории Украины — войной с РФ». Простите, так в чём же их отличие от Потураева или Берёзы? В том, что они признают, что президент, в отличие от них, выступает за достижение мира?

Впрочем, тут есть одно «но», о котором мы тоже неоднократно писали. Бужанский, конечно, может ехидничать: «ходят слухи, что в конце знаменитого письма Президенту, каждый списочник хотел дописать — а такого-то числа я поеду на встречу с избирателями в такой-то округ и расскажу им об этом лично». Так социология показывает, что с большой вероятностью депутат, поехавший к избирателям с таким письмом, получит их поддержку…

В общем, президенту брошен вызов уже и внутри партии. Как он будет на него отвечать пока что неясно, хотя инцидент с Сивохо свидетельствует о том, что никакой особенной реакции не будет. Нечего ему ответить. Нет у него ни чёткой позиции в вопросах войны и мира, ни, соответственно, готовности добиваться своего в этом вопросе.

В конечном итоге, если быть до конца честным, инцидент с Сивохой показывает, что президент Украины — человек нерешительный, непоследовательный и плохо разбирающийся в политике, как внутренней, так и внешней.